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Google I/O Всемирная конференция разработчиков
СОБЫТИЯ
|10.05.2018
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Всё самое интересное с Microsoft Build 2018 и Google I/O 2018
вда, было оговорено, что у Android-устройств будет больше возможностей, тогда как пользователи девайсов на iOS для обмена данными между смартфоном и ПК смогут использовать лишь браузер Microsoft Edge.Google I/O 2018 В первый день конференции Google показала обновления в некоторых фирменных приложениях, усовершенствованный Google Assistant и бета-версию мобильной ОС Android P. У Карт Google
|18.05.2017
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Создана специальная ОС Android для сверхдешевых смартфонов. Видео
Легкая ОС для самых доступных смартфоновКомпания Google в рамках своей ежегодной конференции Google I/O 2017 анонсировала оптимизированный облегченный вариант своей платформы Android, ор
|19.05.2016
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Google I/O 2016: Android N, Google Ассистент, Google Home и другие события конференции
ия. Фанатов приватности и конфиденциальности такая функция точно озадачит: вдруг Google раскроет спецслужбам доступ даже к зашифрованной переписке? Вероятно, самая полезная функция, анонсированная на Google I/O — запуск приложений без установки (Instant Apps). Важно, что он будет поддерживаться даже на древних версиях, начиная с Android 4.2. В финальной версии (выйдет летом) ожидается ночно
|29.05.2015
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Итоги Google I/O 2015: берег надежд, волна разочарований
лали пресс-релизы с перечислением основных спецификаций и возможностей этих устройств. К сожалению, Google I/O 2015 можно было запросто организовать в аналогичном формате: все изменения — мелки
|30.06.2014
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Самые важные анонсы Google I/O 2014
Двухдневная конференция разработчиков Google I/O проводилась в 2014 году в седьмой раз. В той или иной степени она расширяет и прод
|16.05.2013
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Google представил парад новинок
н-Франциско представила новые продукты и улучшения в рамках ежегодной конференции для разработчиков Google I/O. Музыкальный сервис Google Play Music All Access представляет собой новый музыкаль
|16.03.2013
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Билеты на конференцию Google I/O разлетелись за час
Билеты на ежегодную конференцию Google I/O были распроданы за час, сообщает Mashable. Количество мест не утоняется. Стоимость
|26.06.2012
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Дешевый планшет Google будет работать до 9 часов на одной зарядке
вая порция данных о планшете Google Nexus 7, анонс которого ожидается на этой неделе на конференции Google I/O. По информации Gizmodo Australiа, устройство будет оснащено 4-ядерным процессором
|25.06.2012
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Что покажет Google через 2 дня: Самые ожидаемые новинки
на этой неделе проведет в Сан-Франциско свою ежегодную конференцию для разработчиков под названием Google I/O. Ожидается, что на мероприятии, которое начнется в среду, 27 июня, интернет-гигант
|01.06.2007
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День разработчика Google: представлен Mashup Editor
В рамках Дня разработчика Google, прошедшего 31 мая 2007 года одновременно в разных городах мира и в том числе в Москве, был представлен новый продукт для разработки наборов геоданных Google Mashup Edit
|31.05.2007
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В Москве впервые прошел День разработчика Google
торские предложения, и улучшить инструменты Google для разработчиков». Более подробная информация о Дне разработчика Google будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.
Google I/O Всемирная конференция разработчиков и организации, системы, технологии, персоны:
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