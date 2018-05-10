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Google I/O Всемирная конференция разработчиков

СОБЫТИЯ


10.05.2018 Всё самое интересное с Microsoft Build 2018 и Google I/O 2018

вда, было оговорено, что у Android-устройств будет больше возможностей, тогда как пользователи девайсов на iOS для обмена данными между смартфоном и ПК смогут использовать лишь браузер Microsoft Edge.Google I/O 2018 В первый день конференции Google показала обновления в некоторых фирменных приложениях, усовершенствованный Google Assistant и бета-версию мобильной ОС Android P. У Карт Google

18.05.2017 Создана специальная ОС Android для сверхдешевых смартфонов. Видео

Легкая ОС для самых доступных смартфоновКомпания Google в рамках своей ежегодной конференции Google I/O 2017 анонсировала оптимизированный облегченный вариант своей платформы Android, ор
19.05.2016 Google I/O 2016: Android N, Google Ассистент, Google Home и другие события конференции

ия. Фанатов приватности и конфиденциальности такая функция точно озадачит: вдруг Google раскроет спецслужбам доступ даже к зашифрованной переписке? Вероятно, самая полезная функция, анонсированная на Google I/O — запуск приложений без установки (Instant Apps). Важно, что он будет поддерживаться даже на древних версиях, начиная с Android 4.2. В финальной версии (выйдет летом) ожидается ночно
29.05.2015 Итоги Google I/O 2015: берег надежд, волна разочарований

лали пресс-релизы с перечислением основных спецификаций и возможностей этих устройств. К сожалению, Google I/O 2015 можно было запросто организовать в аналогичном формате: все изменения — мелки
30.06.2014 Самые важные анонсы Google I/O 2014

Двухдневная конференция разработчиков Google I/O проводилась в 2014 году в седьмой раз. В той или иной степени она расширяет и прод
16.05.2013 Google представил парад новинок

н-Франциско представила новые продукты и улучшения в рамках ежегодной конференции для разработчиков Google I/O. Музыкальный сервис Google Play Music All Access представляет собой новый музыкаль
16.03.2013 Билеты на конференцию Google I/O разлетелись за час

Билеты на ежегодную конференцию Google I/O были распроданы за час, сообщает Mashable. Количество мест не утоняется. Стоимость
26.06.2012 Дешевый планшет Google будет работать до 9 часов на одной зарядке

вая порция данных о планшете Google Nexus 7, анонс которого ожидается на этой неделе на конференции Google I/O. По информации Gizmodo Australiа, устройство будет оснащено 4-ядерным процессором

25.06.2012 Что покажет Google через 2 дня: Самые ожидаемые новинки

на этой неделе проведет в Сан-Франциско свою ежегодную конференцию для разработчиков под названием Google I/O. Ожидается, что на мероприятии, которое начнется в среду, 27 июня, интернет-гигант
01.06.2007 День разработчика Google: представлен Mashup Editor

В рамках Дня разработчика Google, прошедшего 31 мая 2007 года одновременно в разных городах мира и в том числе в Москве, был представлен новый продукт для разработки наборов геоданных Google Mashup Edit
31.05.2007 В Москве впервые прошел День разработчика Google

торские предложения, и улучшить инструменты Google для разработчиков». Более подробная информация о Дне разработчика Google будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.

Публикаций - 157, упоминаний - 215

Google I/O Всемирная конференция разработчиков и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 150
Apple Inc 13154 48
Samsung Electronics 11064 30
Microsoft Corporation 25775 22
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
Xiaomi - Сяоми 2231 11
LG Electronics 3735 11
Lenovo Motorola 3566 11
HTC Corporation 1512 10
Huawei 4676 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Sony 6739 8
Lenovo Group 2446 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
Intel Corporation 12811 7
X Corp - Twitter 2938 6
Yandex - Яндекс 9216 6
HP Inc. 5883 6
Nvidia Corp 4002 5
Qualcomm Technologies 1974 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Telegram Group 2940 5
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 4
Motorola Inc 1156 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Mozilla Foundation 208 3
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 3
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 3
Dell EMC 5180 3
BBK OPPO Electronics 484 3
Oracle Corporation 7074 3
MediaTek - Ralink 595 3
Adobe Systems 1597 3
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 3
Samsung - Harman - JBL 242 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - LogicVision 35 2
Открытые технологии 732 2
Best Buy 223 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Honda Motor Company - HND 240 3
Hyundai Motor Company 436 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Volvo Cars 262 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Ferrari NV 159 2
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 2
Резонанс НПП 407 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Верный - торговая сеть 326 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
DuPont - Дюпон 101 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 1
Diesel 15 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 17 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Barnes & Noble 171 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Chevrolet 42 1
Harley-Davidson 30 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
ITG Investment Research - Investment Technology Group 2 1
Связной ГК 1401 1
Adidas - Адидас 170 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Boeing 1031 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Carl Zeiss AG 307 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Альфа-Капитал УК 155 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
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U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
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Eclipse Foundation 26 1
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