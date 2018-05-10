Google I/O Всемирная конференция разработчиков

Всё самое интересное с Microsoft Build 2018 и Google I/O 2018 вда, было оговорено, что у Android-устройств будет больше возможностей, тогда как пользователи девайсов на iOS для обмена данными между смартфоном и ПК смогут использовать лишь браузер Microsoft Edge.Google I/O 2018 В первый день конференции Google показала обновления в некоторых фирменных приложениях, усовершенствованный Google Assistant и бета-версию мобильной ОС Android P. У Карт Google