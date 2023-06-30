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Google Android One

СОБЫТИЯ

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30.06.2023 Google удаляет приложения для звонков и SMS из бесплатной версии Android. Это ударит по России 1
20.08.2021 10 лучших смартфонов до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
10.06.2021 За звонки по мобильнику теперь можно не платить. Новая фича WhatsApp может разорить сотовых операторов 1
10.09.2020 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: выбор ZOOM 1
26.08.2020 Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд 1
05.08.2020 Xiaomi без объяснений лишила мир своих смартфонов на чистом Android 2
15.04.2020 Новейшие смартфоны Samsung после обновления превращаются в «кирпичи» 1
26.02.2020 Чиновникам запретили покупать дорогие ноутбуки 1
08.10.2019 Создан смартфон, работающий неделю без подзарядки за счет хитрой технологии дисплея 1
18.09.2019 Смартфоны для школьников: выбор ZOOM 1
19.08.2019 Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android» 1
09.08.2019 Xiaomi представила в России смартфон Mi A3 с 48-МП тройной камерой. Цены 1
23.07.2019 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: хиты продаж 1
12.07.2019 Nokia выпустила в России сверхдешевый смартфон на чистом Android с батареей больше, чем у iPhone 1
12.07.2019 В России начались продажи смартфона Nokia 2.2. Цена 1
04.06.2019 В России начались продажи смартфона Nokia 3.2. Цена 1
15.05.2019 В России начались продажи смартфона Nokia 4.2. Цена 1
13.05.2019 Google губит свои смартфоны, в упор не замечая очевидных проблем 1
07.03.2019 В России начались продажи «ультрабюджетного» смартфона Xiaomi. Цена 1
25.01.2019 Полностью рассекречен «ультрабюджетный» смартфон Xiaomi 1
05.10.2018 Представлен недорогой смартфон Nokia 7.1 с технологией PureDisplay. Цена 1
01.10.2018 В России начались продажи Nokia 5.1 Plus. Цена 1
14.09.2018 В Россию привезли недорогую «безрамочную» Nokia 5.1 Plus на «чистом» Android. Цена 1
24.08.2018 Xiaomi запустила в России собственную онлайн-площадку Mi.com 1
21.08.2018 HMD Global представила безрамочные смартфоны Nokia 6.1 Plus и 5.1 Plus. Цены 1
07.08.2018 Google представила новую версию мобильной ОС Android 9 (Pie) 1
17.07.2018 HMD Global анонсировала старт продаж в России смартфона Nokia 5.1. Цена 1
21.06.2018 Смартфоны, которые первыми получат Android P 1
14.06.2018 Xiaomi все-таки выпустит смартфон Mi A2 с большим экраном 1
30.05.2018 Nokia выпустила три дешевых смартфона на «чистом» Android 1
29.03.2018 В Россию приехал смартфон Nokia 7 plus на «чистом» Android. Цена 1
21.03.2018 HMD Global анонсировала старт продаж в России новой Nokia 6 1
27.02.2018 Специальный Android для дешевых смартфонов работает «как будто сломанный» 2
26.02.2018 Nokia выпустила четыре смартфона на «чистом» Android и «мобильник Нео» из «Матрицы» 1
05.12.2017 Вышла бюджетная версия Android 8.0, которая захватит «следующий миллиард пользователей» 1
27.09.2017 В России начались продажи Android One смартфона Xiaomi Mi A1. Цена 1
05.09.2017 Xiaomi выпустила недорогой смартфон со сдвоенной камерой 2
23.08.2016 Вышел Android 7.0 Nougat с 250 нововведениями 2
19.05.2016 Многооконность, «мгновенные приложения» и другие новшества будущего Android 2

Публикаций - 47, упоминаний - 53

Google Android One и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 38
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 23
Xiaomi - Сяоми 2232 20
HMD Global - Nokia 144 16
Samsung Electronics 11065 10
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 6
Huawei 4677 6
Apple Inc 13156 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 5
BBK OPPO Electronics 484 5
BBK OnePlus 298 4
Microsoft Corporation 25775 4
LG Electronics 3735 4
ZTE Corporation 800 4
Lenovo Motorola 3566 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Motorola Inc 1156 3
Lenovo Group 2447 3
Qualcomm Technologies 1974 3
MediaTek - Ralink 595 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 3
Sharp Corporation 1062 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 2
Micromax Systems - Микромакс системс 78 2
Spice Mobiles 3 2
Nokia MobileShop 21 2
Flipkart Group 21 2
МегаФон 10742 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
Intel Corporation 12811 2
HTC Corporation 1512 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 1
Gionee 22 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
BBK vivo iQOO 43 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 1
TÜV 77 1
Carl Zeiss AG 307 5
TÜV Rheinland Group 181 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
Nike 195 1
Россети Ленэнерго 1699 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Adidas - Адидас 170 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Alibaba Group - Lazada Group 8 1
Kickstarter 136 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 45
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 38
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 24
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 22
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 20
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 15
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 13
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 12
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 12
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 11
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 9
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 8
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 7
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 7
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 6
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 6
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 6
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 6
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 6
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 5
Наушники - Headphones 4479 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 5
Google Android 15244 43
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 22
Google Android 9 - Android Pie 217 17
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 14
Google Android 8 - Android Oreo 198 12
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 10
Google Photos 88 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 10
Xiaomi Mi A - Серия смартфонов 30 9
Apple iOS 8583 9
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 9
Google Lens - Google Объектив 67 7
Nokia 5 - серия 30 7
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 7
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 7
Nokia Android One - Серия смартфонов 7 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 6
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 5
Nokia 7 - серия 23 5
Google Chrome - браузер 1701 5
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 4
ZTE Blade - Серия смартфонов 64 4
Nokia 6 - серия 35 4
Nokia 3 - серия 24 4
Nokia 2 - серия 14 4
Nokia Sirocco 104 4
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 184 4
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Google Android Go 50 4
Apple iPhone 6 4861 3
Honor 9 - Серия смартфонов 43 3
Xiaomi Redmi Go - Серия смартфонов 8 3
Xiaomi Mi Store 44 3
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 3
Mozilla Firefox OS 93 3
Nokia Alcatel - серия смартфонов 13 3
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 3
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 2
Wang Xiang - Ванг Сян 11 2
Llamas Ramon - Ламас Рамон 16 2
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Зенков Алексей 3 1
Beard Chris - Крис Берд 14 1
Kastrenakes Jacob - Кастренакес Джейкоб 1 1
Seiche Florian - Зайхе Флориан 14 1
Anandan Rajan - Анандан Раджан 1 1
Fischer Denny - Фишер Дэнни 1 1
Ерёменко Павел 2 1
Rosenberg Jamie - Розенберг Джейми 2 1
Modi Narendra - Моди Нарендра 6 1
Савов Влад 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Индия - Bharat 5870 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Испания - Королевство 3840 4
Южная Корея - Республика 7052 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Испания - Каталония - Барселона 752 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Индонезия - Республика 1058 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 1
Филиппины - Республика 599 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 1
Индия - Нью-Дели 88 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 134 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Польша - Республика 2031 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Китай - Тайвань 4245 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Украина 7928 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
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Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 3
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Английский язык 7030 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
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ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
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Галлий - Gallium - химический элемент 363 1
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ZDnet 663 2
PhoneArena 75 1
Ars Technica 450 1
SamMobile 57 1
Android Authority 62 1
Revü 1 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
The Verge - Издание 619 1
Wikipedia - Википедия 650 1
FT - Financial Times 1296 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
Counterpoint Research 110 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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