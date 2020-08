Xiaomi без объяснений лишила мир своих смартфонов на чистом Android

Xiaomi без объяснения причин вышла из программы Android One, инициированную Google для распространения смартфонов на полностью чистом Android. Она закрыла линейку Mi A и прекратила разработку пока не анонсированного смартфона Mi A4. Таким образом, в списке моделей Xiaomi на чистом Android числятся всего четыре смартфона – Mi A1, A2, A2 Lite и A3.



Прощай, Android One

Компания Xiaomi сообщила о своем выходе из программы Google Android One и полном прекращении разработки смартфонов на базе чистой ОС Android. Ее линейка телефонов Mi A закрыта, и в планы компании на ближайшее будущее не входит ее дельнейшее развитие. Истинные причины выхода из программы Xiaomi не раскрывает.

Xiaomi не отказывается от выпуска смартфонов как такового – она продолжит обновлять модельный ряд линейки Mi и дочернего бренда Redmi. Однако все они без единого исключения будут поставляться с прошивкой MIUI, установленной поверх Android и дополненной различными фирменными приложениями.

Квартет смартфонов Xiaomi

Xiaomi пробыла в составе участников Android One неполных три года – первым ее смартфоном в рамках данной программы стал Mi A1, дебютировавший 5 сентября 2017 г. и положивший начало линейки Mi A. Сам по себе Mi A1, как и другие представители серии, не может считаться уникальным – на деле это смартфон Mi 5X, просто лишенный MIUI и дополнительных предустановленных приложений.

Mi A1, самый первый смартфон Xiaomi без MIUI

Mi A1 мировое сообщество встретило очень тепло – по скорости и стабильности работы многие пользователи сравнивали этот смартфон с моделями Pixel от самой Google. Это побудило Xiaomi к выпуску еще двух моноблоков серии – Mi A2 и его удешевленной версии Mi A2 Lite.

Как сообщал CNews, премьера нового дуэта состоялась в конце июля 2018 г. Оба смартфона относились к среднему на тот момент ценовому сегменту, и оба были основаны на аналогичных моделях с прошивкой MIUI. Mi A2 Xiaomi сделала на основе смартфона Mi 6X, тогда как за основу Mi A2 Lite был взят Redmi 6 Pro.

Xiaomi Mi A2

Третьим и последним смартфоном Xiaomi без прошивки MIUI стал Mi A3, полная копия и одновременно международная версия модели CC9e, продававшаяся с MIUI, но только на рынке Китая. Mi A3 вышел в июле 2019 г. и, предположительно, мог повлиять на решение Xiaomi выйти из состава участников Android One.

Что не так с Mi A3

Мнение о причастности смартфона Mi A3 к закрытию всей линейки Mi A3 и прекращению участия Xiaomi в Android One высказал сотрудник профильного ресурса SmarDroid Дэнни Фишер (Denny Fischer). По его словам, Xiaomi была вынуждена адаптировать Android под свой смартфон для корректной работы ОС, но раз за разом терпела неудачу, в результате чего пользователи, получавшие обновления прошивки, массово жаловались на ее нестабильность.

Mi A3 суждено стать последним смартфоном Xiaomi на немодифицированном Android

За год, прошедший с момента выхода Mi A3, смартфон получил четыре крупных апдейта, каждое из которых сопровождалось отзывом прошивки и последующим выпуском небольших обновлений, устраняющих те или иные недочеты. Проблемы попеременно возникали с подключением к сотовым сетям, работой экрана, сканером отпечатков пальцев, динамиками и целым рядом других компонентов смартфона.

Четвертое обновление получило распространение в июле 2020 г. и хоть и не содержало масштабных багов, но все же не могло считаться полностью доработанной. Речь о прошивке под номером V11.0.3.0.QFQMXTC объемом 1,4 ГБ, привносящей в смартфон июльское обновление безопасности Android. Она была доступна «по воздуху» владельцам Mi A3 по всему миру, и после ее установки они стали жаловаться на невозможность совершать и принимать звонки по обеим SIM-картам.

После апдейта смартфон переставал определять вторую SIM-карту, язык его интерфейса сам по себе менялся на испанский, а в наборе приложений появлялись совершенно новые предустановленные программы, которые было невозможно удалить. В итоге выяснилось, что Xiaomi по ошибке распространила по всему миру прошивку для Mi A3, предназначенную исключительно для мексиканского оператора Telcel.

Не самая популярная инициатива Google

Программу Android One компания Google запустила в сентябре 2014 г., и это личная инициатива главы компании Сундара Пичаи (Sundar Pichai). Изначально она подразумевала выпуск различными производителями дешевых смартфонов с одинаковой или очень схожей аппаратной основой, работающих на базе самой обычной ОС Android, по умолчанию лишенной каких-либо «примесей» в виде сторонних приложений или оболочек. За счет отсутствия изменений в прошивке владельцы таких устройств могли в числе первых получать обновления на них, не дожидаясь, пока производитель адаптирует их. Это же касалось и патчей безопасности для Android.

Не все компании хотят видеть на своих смартфонах чистый Android

Запуская Android One, Пичаи делал ставку на развивающиеся страны, но в 2017 г. программа была модифицирована – она распространилась на весь мир и стала включать в себя смартфоны не только начального, но также среднего и высокого ценового сегментов. Это позволило увеличить число участвующих в программе моделей Android-смартфонов, и к концу 2018 г. их было больше 100.

Основная идея Android One со временем почти не эволюционировала – программа по-прежнему подразумевала установку чистого Android на смартфоны, хотя больше не предполагала ограничения по аппаратной части. Тем не менее, производители смартфонов не оценили идею Android One – большинство компаний по-прежнему предпочитают выпускать смартфоны с модифицированным Android. Одним из крупнейших участников программы является китайский холдинг HMD Global, в мае 2016 г. выкупивший Nokia у Microsoft. К Android One он присоединился в 2018 г. и по состоянию на август 2020 г. холдинг по-прежнему выпускает смартфоны в рамках этой программы.

В 2020 г. из Android One вышла не только Xiaomi. Компания последовала примеру Lenovo, еще одного китайского производителя, который вывел из программы принадлежащий ему с 2014 г. бренд Motorola.