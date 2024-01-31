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Xiaomi Mi Ecosystem Мобильные телефоны

Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны


31.01.2024 Пользователи «VK Видео» получили быстрый доступ к видеоконтенту на устройствах Xiamo Mi TV, Mi Box и Mi Stick

«VK Видео» появились на устройствах Mi TV, Mi Box и Mi Stick компании Xiaomi. В феврале начнутся продажи телевизоров и приставок с брендированной кнопкой для быстрого доступа к приложению. Новая интеграция позволяет
09.10.2023 Xiaomi своими руками убивает свой древнейший продукт. Перемены радикальны и затронут всех пользователей

самый первый продукт Xiaomi – она сначала выпустила прошивку, а затем показала свой первый смартфон Mi 1 на ее основе. Как пишет портал Sparrowsnews, на замену MIUI придет полноценная операцион
05.10.2023 В России катастрофа с Xiaomi. Умные устройства больше не работают, серверы недоступны, сломалась вся экосистема

истемы компании Xiaomi. По всей стране владельцы устройств китайской компании жалуются на невозможность подключиться к умным устройствам компании. В частности, перестало работать фирменное приложение Mi Home – центр управления всей домашней электроникой Xiaomi, а также носимых устройств. Примечательно, что у некоторых пользователей часть гаджетов пока продолжает работать. Так, у одного из с
10.07.2023 Xiaomi выпустила ультрадешевые телевизоры с огромными экранами и 4К-разрешением. Цена

Два одинаковых телевизора Компания Xiaomi выпустила два новых смарт-ТВ, доступных пока только на китайском рынке. Они называются Mi TV EA55 и Mi TV EA75 и, как пишет портал ITHome, относятся к категории бюджетных, если смотреть только на их стоимость. Mi TV EA55 и Mi TV EA75 – это два почти одинаковы
06.01.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM

Xiaomi Mi Smart Band 5 В России Xiaomi Mi Band уже является нарицательным для обозначения фитнес-браслетов и абсолютным бестселлером. И пятое поколение «ми бэнда» можно назвать лучшим предложен
09.11.2021 Серия Xiaomi 11T поступает в продажу в России

в версиях 8 ГБ + 128 ГБ за 44 990 руб. и 8 ГБ +256 ГБ за 49 990 руб. Приобрести смартфоны можно на mi.com и в официальных магазинах Xiaomi Store, «М. Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Связной»,

03.11.2021 Xiaomi 11T Pro в числе первых получит прошивку MIUI 12.5 Enhanced в России

мартфонов компании начнут получать обновление и смогут насладиться улучшенным пользовательским опытом программной оболочки. Одной из первых моделей, которая начнет получать MIUI 12.5 Enhanced, станет Xiaomi 11T Pro. Обновление для смартфона начнет распространяться до конца этого месяца, а в скором времени установить новую оболочку смогут и первые владельцы Xiaomi 11T. Информация о доступнос
20.10.2021 Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет

aomi расширила свой российский ассортимент новыми продуктами. В список вошли планшет Pad 5, браслет Mi Smart Band 6 с поддержкой NFC, а также умная колонка Mi Smart Speaker и три смартфо
08.10.2021 Новейшая версия Android убивает смартфоны Xiaomi. Воскресить их своими силами невозможно

, что есть и в российской рознице. Современную операционку получат, в частности, Redmi Note 8 2021, Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi Note 10, а также новейший планшет компании – Pad 5 и его улучш
28.09.2021 МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store

МТС и федеральная розничная сеть авторизованных магазинов Mi Store сообщают о старте продаж sim-карт МТС в салонах Xiaomi Mi Store в Ростове-на-Дону и еще 17 регионах России. Об этом на своей странице в соцсети сообщил директор филиала МТС в Ро
22.09.2021 Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем

итвы рассекретило результаты проверки безопасности популярных в этой стране и во всем мире смартфонов с поддержкой 5G-сетей, пишет Reuters. В опубликованном ведомством документе сказано, что в Xiaomi Mi 10T 5G были обнаружены встроенные в прошивку инструменты цензурирования и слежки. Факт нахождения в Xiaomi Mi 10T 5G шпионских компонентов подтвердил замминистра обороны Литвы Маргири
14.09.2021 Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и федеральная розничная сеть авторизованных магазинов Mi Store сообщают о старте продаж sim-карт МТС в салонах Xiaomi Mi Store в Санкт-Петербурге и еще 17 регионах России. Теперь в салонах Mi Store можно подключить мобильную связь и

24.08.2021 Xiaomi уничтожает свой главный бренд с 10-летней историей

Xiaomi прощается со своей историей Компания Xiaomi готовится к полному отказу от бренда Mi. Об этом сообщил портал XDA Developers со ссылкой на неназванного представителя компании.

11.08.2021 Xiaomi привезла в Россию бюджетные безрамочные смарт-ТВ. Видео

Дешевые ТВ для россиян Компания Xiaomi анонсировала в России новые смарт-ТВ серии Mi TV P1, глобальная премьера которой состоялась в мае 2021 г. Представители компании сообщил
11.08.2021 Xiaomi запустила в России серию безрамочных телевизоров Mi TV P1

Xiaomi представила в России новую серию безрамочных телевизоров Mi TV P1. Пользователи Mi TV P1 могут погрузиться в мир любимого контента без границ благодаря безрамочному дизайну. Такое решение обеспечивает более высокое соотношение размера экрана и
28.06.2021 Xiaomi выпустила флагманские смарт-ТВ с высококлассными экранами. Они вдвое дешевле конкурентов. Видео

4К-новинки Xiaomi Компания Xiaomi анонсировала новые умные телевизоры линейки Mi TV 6 Extreme Edition. Премьера прошла в Китае, и новинки поступят в продажу поначалу в этой стране. О сроках их появления в других странах представители компании не рассказали. Mi TV

14.05.2021 Xiaomi начинает продавать в России кучу мощных флагманских смартфонов и один полезный гаджет

ийскую презентацию своих новинок, на которой показала три смартфона и свежую версию фитнес-браслета Mi Band. Все новинки поступят в продажу на территории России до конца мая 2021 г. Первой нови
22.04.2021 В топовом смартфоне-флагмане Xiaomi найден катастрофический дефект

Горячий флагман Xiaomi Владельцы смартфона Xiaomi Mi 11, флагмана 2021 модельного года, столкнулись с проблемой выхода из строя системной платы
31.03.2021 Xiaomi выпустила смартфон с гибким экраном и собственной «Windows». Видео

Первый во всем Компания Xiaomi анонсировала свой новейший имиджевый смартфон Mi Mix Fold, ставший полноценным представителем линейки Mi Mix. Предыдущая модель сери
29.03.2021 Xiaomi выпустила топовый флагман Mi 11 Pro с аккумулятором нового типа, маленьким и объемным. Цена

Смартфон с необычной батареей Компания Xiaomi провела показ нового флагманского смартфона Mi 11 Pro – улучшенной версией модели Mi 11, премьера которой состоялась в декабре 202
25.03.2021 Xiaomi выпускает супертехнологичный флагман с уникальной «жидкой» камерой. Его ждали почти три года.

Первый гибкий смартфон Xiaomi Компания Xiaomi назначила дату премьеры своего новейшего флагманского смартфона Mi Mix 4 – она пройдет 29 марта 2021 г. Аппарат станет самым технологичным в текущей линейке Xiaomi за счет уникальной жидкостной камеры и информации портала IT Home, гибкого экрана. С выпуском
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

ей, суббренды и основные подгруппы. Поэтому в выборке есть как Redmi Watch и похожие на него Xiaomi Mi Watch Lite, так и их конкурент Realme Watch. Аналогично и с продукцией Huawei: кроме Huawe
01.03.2021 Xiaomi выпустила собственный Clubhouse через неделю после того, как его уничтожила

Китайский «клон» Clubhouse Компания Xiaomi запустила собственную соцсеть с голосовыми чатами, полный аналог стремительно набирающей популярность Clubhouse. Ее сервис носит название Mi Talk и это своего рода второе пришествие одноименного мессенджера, который Xiaomi закрыла в середине февраля 2021 г. Оригинальный Mi Talk был запущен в декабре 2010, на месяц раньше к
26.02.2021 Xiaomi выпускает новый планшет после многолетнего перерыва. Он будет лучше и дешевле iPad Pro. Фото

о информации Gizmochina, планирует вернуться на рынок планшетных компьютеров с флагманским гаджетом Mi Pad 5. В Сеть утекли все подробности о его аппаратном оснащении, и, судя по ним, Xiaomi на
18.02.2021 Xiaomi объявила о сотрудничестве с WWF

и национальных парков компания перечислит в фонд 1 тыс. рублей с каждого проданного смартфона серии Mi 10T, купленного в магазинах приоритетных партнеров с 21 февраля по 21 марта 2021 г. «Компа
09.02.2021 Xiaomi создала премиальный смарт-ТВ с квантовыми точками на 1000 евро дешевле аналога Samsung

Лучше и дешевле Компания Xaomi анонсировала новый телевизор премиум-класса Mi TV Q1 с диагональю 75 дюймов (190,5 см). Данную модель выделяет среди прочих экран на квантовых точках (Quantum Dot), и, по данным портала Neowin, это соперник смарт-ТВ Samsung Q80T, отличаю
29.01.2021 Провода больше не нужны. Xiaomi научилась заряжать смартфоны по воздуху на расстоянии «нескольких метров». Видео

По-настоящему беспроводная зарядка Компания Xiaomi разработала беспроводное зарядное устройство Mi Air Charge, способное заряжать гаджеты буквально по воздуху. Xiaomi заявляет, что дальность действия Mi Air Charge достигает «нескольких метров», но не указывает предельное расстояние
29.12.2020 У Xiaomi в России отобрали ее бренд. Этого потребовала Apple

Apple против Xiaomi Палата по патентным спорам отменила регистрацию товарного знака MI PAD, принадлежащего компании Xiaomi, на территории России. Как пишет РАПСИ, это стало следствием жалобы компании Apple о признании недействительным предоставления правовой охраны этому знаку
25.12.2020 Рассекречены фото и характеристики суперфлагманского смартфона Xiaomi 2021 г. Но интрига еще жива

ом процессоре Qualcomm Snapdragon 888. В этот раз Xiaomi спешит с показом новых флагманов – линейки Mi 10 и Mi 9 она представляла в феврале 2020 г. и феврале 2019 г. соответственно. Возможно, э
08.10.2020 Обзор смартфона Xiaomi Mi 10: дорогой китайский флагман

нечно, помпезно, но очень ненадежно для ежедневной эксплуатации. Есть ощущение, что смартфон Xiaomi Mi 10 — кандидат на премию «Самое скользкое из того, что не должно быть скользким». Хорошо, ч
12.08.2020 Xiaomi создала уникальный прозрачный телевизор. Цена, видео

Телевизор «без экрана» Компания Xiaomi разработала интерьерный телевизор Mi TV LUX Transparent Edition с практически полностью прозрачным OLED-экраном. В выключенном состоянии, по заявлениям разработчиков, он становится практически полностью незаметным. Xiaomi относ
05.08.2020 Xiaomi без объяснений лишила мир своих смартфонов на чистом Android

roid One и полном прекращении разработки смартфонов на базе чистой ОС Android. Ее линейка телефонов Mi A закрыта, и в планы компании на ближайшее будущее не входит ее дальнейшее развитие. Истин
23.07.2020 В России открылся первый фирменный магазин Xiaomi после пандемии. Видео

ии в России первого после начала эпидемии коронавируса фирменного монобрендового магазина Autorized Mi Store. Ее партнером в этом направлении выступила компания Inventive Retail Group, входящая
26.06.2020 «Яндекс.Деньгами» теперь можно платить через Mi Smart Band 4 NFC

«Яндекс» объявил о том, что пластиковую или виртуальную карту Mastercard «Яндекс.Денег» теперь можно добавить в Mi Smart Band 4 NFC. Это новая специальная версия фитнес-браслета Mi Smart Band 4 от Xiaomi, владельцы которой могут платить бесконтактно с помощью технологии NFC. Добавив карту в брасле
22.06.2020 Xiaomi начала продажи в России дешевых смарт-ТВ с разрешением 4К

Недорогие ТВ из Китая Компания Xiaomi начала российские продажи двух новых смарт-телевизоров линейки Mi TV 4S, оба с поддержкой 4К-разрешения и расширенного динамического диапазона HDR10. Телевизоры поддерживают управление голосовых команд на русском языке и стоят дешевле на фоне ближайших кон
18.06.2020 Xiaomi и Mastercard представили в России Mi Smart Band 4 NFC с функцией бесконтактной оплаты. Цена

Xiaomi сообщила о старте продаж Mi Smart Band 4 NFC ¬– специальной версии фитнес-браслета, поддерживающей бесконтактную оплату. Инновационный продукт разработан совместно с Mastercard и доступен для держателей карт этой платё
15.06.2020 Xiaomi «украла» и запатентовала фирменный плиточный интерфейс Microsoft

ьно отличающийся от MIUI, который в настоящее время используется в 99% ее смартфонов (кроме линейки Mi A). За основу была взята концепция плиток, которую корпорация Microsoft использовала в моб
11.06.2020 Xiaomi выпустила компактный и дешевый ноутбук «для параноиков». Видео

Ноутбуки на Core i5 и i7 по невысокой цене Компания Xiaomi провела показ новых ноутбуков Mi Notebook 14 и Mi Notebook 14 Horizon Edition с 14-дюймовыми дисплеями. Обе модели основаны на процессорах Intel Core десятого поколения (Comet Lake), версии с чипами AMD во время дебю
29.05.2020 Xiaomi начала продавать в России три дешевых смартфона и один суперфлагман. Цены

e 9 Pro 6 128 24 тыс. Белый, зеленый, серый Mi Note 10 Lite 6 128 33 тыс. Фиолетовый, белый, черный Mi 10 8 256 70 тыс. Зеленый, серый Источник: Xiaomi и CNews Analytics Добавим, что в России т
25.05.2020 Xiaomi выпустила 43-дюймовый телевизор по цене очень дешевого смартфона

Телевизор дешевле смартфона Xiaomi продемонстрировала свой новый телевизор начального уровня Mi TV 43 с модельным номером E43K. Модель характеризуется очень низкой ценой при достаточно современных спецификациях, включая 43-дюймовый (109-сантиметровый) дисплей и поддержку смарт-функций.

Публикаций - 416, упоминаний - 821

Xiaomi Mi Ecosystem и организации, системы, технологии, персоны:

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Samsung Electronics 9946 167
Apple Inc 11614 141
Huawei 3684 104
Google LLC 11359 69
BBK OnePlus 203 56
Qualcomm Technologies 1748 45
LG Electronics 3568 42
BBK OPPO Electronics 361 39
Sony 6481 38
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 581 32
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5636 31
Microsoft Corporation 24011 24
Lenovo Group 2234 23
ASUS - AsusTek Computer Inc 1995 22
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 295 22
MediaTek 488 21
HTC Corporation 1491 20
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 275 20
ZTE Corporation 735 19
Meizu Technology 159 17
Lenovo Motorola 3490 16
Leica Camera 250 16
Intel Corporation 11879 16
X Corp - Twitter 2795 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10654 15
Yandex - Яндекс 6399 14
HMD Global - Nokia 132 13
Nvidia Corp 3307 13
Zoom Int - Zoom Video Communications 1380 12
МегаФон 7716 11
RDC Group - Mobilidi 25 10
Элемент ГК - Микрон - Micron 1341 9
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 470 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 787 8
LeEco - LeTV 61 7
Canalys 225 7
Amazon Inc - Amazon.com 2883 7
Meta Platforms - Facebook 4366 7
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 316 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6766 31
Связной ГК 1357 17
Carl Zeiss AG 291 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2009 13
Netflix - онлайн-кинотеатр 462 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1100 11
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 417 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 626 9
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 487 8
Открытие ФК - Банк Открытие 523 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1097 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1812 5
JD.com - Jingdong Mall 85 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6476 4
Россети Ленэнерго 1698 4
TÜV Rheinland Group 114 4
Резонанс НПП 357 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 365 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 182 3
Лента - Сеть розничной торговли 1894 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 740 2
Hyundai Motor Company 351 2
Альфа-Банк 1667 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1015 2
ПСБ - Промсвязьбанк 789 2
101Hotels.com 455 2
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 23 2
LEGO 234 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
KGI Securities 50 2
Ланит - re:Store - Рестор 168 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 92 2
Евросеть 1402 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2605 2
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TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
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