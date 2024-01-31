Xiaomi Mi Ecosystem Мобильные телефоны

Пользователи «VK Видео» получили быстрый доступ к видеоконтенту на устройствах Xiamo Mi TV, Mi Box и Mi Stick «VK Видео» появились на устройствах Mi TV, Mi Box и Mi Stick компании Xiaomi. В феврале начнутся продажи телевизоров и приставок с брендированной кнопкой для быстрого доступа к приложению. Новая интеграция позволяет

Xiaomi своими руками убивает свой древнейший продукт. Перемены радикальны и затронут всех пользователей самый первый продукт Xiaomi – она сначала выпустила прошивку, а затем показала свой первый смартфон Mi 1 на ее основе. Как пишет портал Sparrowsnews, на замену MIUI придет полноценная операцион

В России катастрофа с Xiaomi. Умные устройства больше не работают, серверы недоступны, сломалась вся экосистема истемы компании Xiaomi. По всей стране владельцы устройств китайской компании жалуются на невозможность подключиться к умным устройствам компании. В частности, перестало работать фирменное приложение Mi Home – центр управления всей домашней электроникой Xiaomi, а также носимых устройств. Примечательно, что у некоторых пользователей часть гаджетов пока продолжает работать. Так, у одного из с

Xiaomi выпустила ультрадешевые телевизоры с огромными экранами и 4К-разрешением. Цена Два одинаковых телевизора Компания Xiaomi выпустила два новых смарт-ТВ, доступных пока только на китайском рынке. Они называются Mi TV EA55 и Mi TV EA75 и, как пишет портал ITHome, относятся к категории бюджетных, если смотреть только на их стоимость. Mi TV EA55 и Mi TV EA75 – это два почти одинаковы

Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM Xiaomi Mi Smart Band 5 В России Xiaomi Mi Band уже является нарицательным для обозначения фитнес-браслетов и абсолютным бестселлером. И пятое поколение «ми бэнда» можно назвать лучшим предложен

Серия Xiaomi 11T поступает в продажу в России в версиях 8 ГБ + 128 ГБ за 44 990 руб. и 8 ГБ +256 ГБ за 49 990 руб. Приобрести смартфоны можно на mi.com и в официальных магазинах Xiaomi Store, «М. Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Связной»,

Xiaomi 11T Pro в числе первых получит прошивку MIUI 12.5 Enhanced в России мартфонов компании начнут получать обновление и смогут насладиться улучшенным пользовательским опытом программной оболочки. Одной из первых моделей, которая начнет получать MIUI 12.5 Enhanced, станет Xiaomi 11T Pro. Обновление для смартфона начнет распространяться до конца этого месяца, а в скором времени установить новую оболочку смогут и первые владельцы Xiaomi 11T. Информация о доступнос

Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет aomi расширила свой российский ассортимент новыми продуктами. В список вошли планшет Pad 5, браслет Mi Smart Band 6 с поддержкой NFC, а также умная колонка Mi Smart Speaker и три смартфо

Новейшая версия Android убивает смартфоны Xiaomi. Воскресить их своими силами невозможно , что есть и в российской рознице. Современную операционку получат, в частности, Redmi Note 8 2021, Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi Note 10, а также новейший планшет компании – Pad 5 и его улучш

МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store МТС и федеральная розничная сеть авторизованных магазинов Mi Store сообщают о старте продаж sim-карт МТС в салонах Xiaomi Mi Store в Ростове-на-Дону и еще 17 регионах России. Об этом на своей странице в соцсети сообщил директор филиала МТС в Ро

Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем итвы рассекретило результаты проверки безопасности популярных в этой стране и во всем мире смартфонов с поддержкой 5G-сетей, пишет Reuters. В опубликованном ведомством документе сказано, что в Xiaomi Mi 10T 5G были обнаружены встроенные в прошивку инструменты цензурирования и слежки. Факт нахождения в Xiaomi Mi 10T 5G шпионских компонентов подтвердил замминистра обороны Литвы Маргири

Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и федеральная розничная сеть авторизованных магазинов Mi Store сообщают о старте продаж sim-карт МТС в салонах Xiaomi Mi Store в Санкт-Петербурге и еще 17 регионах России. Теперь в салонах Mi Store можно подключить мобильную связь и

Xiaomi уничтожает свой главный бренд с 10-летней историей Xiaomi прощается со своей историей Компания Xiaomi готовится к полному отказу от бренда Mi. Об этом сообщил портал XDA Developers со ссылкой на неназванного представителя компании.

Xiaomi привезла в Россию бюджетные безрамочные смарт-ТВ. Видео Дешевые ТВ для россиян Компания Xiaomi анонсировала в России новые смарт-ТВ серии Mi TV P1, глобальная премьера которой состоялась в мае 2021 г. Представители компании сообщил

Xiaomi запустила в России серию безрамочных телевизоров Mi TV P1 Xiaomi представила в России новую серию безрамочных телевизоров Mi TV P1. Пользователи Mi TV P1 могут погрузиться в мир любимого контента без границ благодаря безрамочному дизайну. Такое решение обеспечивает более высокое соотношение размера экрана и

Xiaomi выпустила флагманские смарт-ТВ с высококлассными экранами. Они вдвое дешевле конкурентов. Видео 4К-новинки Xiaomi Компания Xiaomi анонсировала новые умные телевизоры линейки Mi TV 6 Extreme Edition. Премьера прошла в Китае, и новинки поступят в продажу поначалу в этой стране. О сроках их появления в других странах представители компании не рассказали. Mi TV

Xiaomi начинает продавать в России кучу мощных флагманских смартфонов и один полезный гаджет ийскую презентацию своих новинок, на которой показала три смартфона и свежую версию фитнес-браслета Mi Band. Все новинки поступят в продажу на территории России до конца мая 2021 г. Первой нови

В топовом смартфоне-флагмане Xiaomi найден катастрофический дефект Горячий флагман Xiaomi Владельцы смартфона Xiaomi Mi 11, флагмана 2021 модельного года, столкнулись с проблемой выхода из строя системной платы

Xiaomi выпустила смартфон с гибким экраном и собственной «Windows». Видео Первый во всем Компания Xiaomi анонсировала свой новейший имиджевый смартфон Mi Mix Fold, ставший полноценным представителем линейки Mi Mix. Предыдущая модель сери

Xiaomi выпустила топовый флагман Mi 11 Pro с аккумулятором нового типа, маленьким и объемным. Цена Смартфон с необычной батареей Компания Xiaomi провела показ нового флагманского смартфона Mi 11 Pro – улучшенной версией модели Mi 11, премьера которой состоялась в декабре 202

Xiaomi выпускает супертехнологичный флагман с уникальной «жидкой» камерой. Его ждали почти три года. Первый гибкий смартфон Xiaomi Компания Xiaomi назначила дату премьеры своего новейшего флагманского смартфона Mi Mix 4 – она пройдет 29 марта 2021 г. Аппарат станет самым технологичным в текущей линейке Xiaomi за счет уникальной жидкостной камеры и информации портала IT Home, гибкого экрана. С выпуском

Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей ей, суббренды и основные подгруппы. Поэтому в выборке есть как Redmi Watch и похожие на него Xiaomi Mi Watch Lite, так и их конкурент Realme Watch. Аналогично и с продукцией Huawei: кроме Huawe

Xiaomi выпустила собственный Clubhouse через неделю после того, как его уничтожила Китайский «клон» Clubhouse Компания Xiaomi запустила собственную соцсеть с голосовыми чатами, полный аналог стремительно набирающей популярность Clubhouse. Ее сервис носит название Mi Talk и это своего рода второе пришествие одноименного мессенджера, который Xiaomi закрыла в середине февраля 2021 г. Оригинальный Mi Talk был запущен в декабре 2010, на месяц раньше к

Xiaomi выпускает новый планшет после многолетнего перерыва. Он будет лучше и дешевле iPad Pro. Фото о информации Gizmochina, планирует вернуться на рынок планшетных компьютеров с флагманским гаджетом Mi Pad 5. В Сеть утекли все подробности о его аппаратном оснащении, и, судя по ним, Xiaomi на

Xiaomi объявила о сотрудничестве с WWF и национальных парков компания перечислит в фонд 1 тыс. рублей с каждого проданного смартфона серии Mi 10T, купленного в магазинах приоритетных партнеров с 21 февраля по 21 марта 2021 г. «Компа

Xiaomi создала премиальный смарт-ТВ с квантовыми точками на 1000 евро дешевле аналога Samsung Лучше и дешевле Компания Xaomi анонсировала новый телевизор премиум-класса Mi TV Q1 с диагональю 75 дюймов (190,5 см). Данную модель выделяет среди прочих экран на квантовых точках (Quantum Dot), и, по данным портала Neowin, это соперник смарт-ТВ Samsung Q80T, отличаю

Провода больше не нужны. Xiaomi научилась заряжать смартфоны по воздуху на расстоянии «нескольких метров». Видео По-настоящему беспроводная зарядка Компания Xiaomi разработала беспроводное зарядное устройство Mi Air Charge, способное заряжать гаджеты буквально по воздуху. Xiaomi заявляет, что дальность действия Mi Air Charge достигает «нескольких метров», но не указывает предельное расстояние

У Xiaomi в России отобрали ее бренд. Этого потребовала Apple Apple против Xiaomi Палата по патентным спорам отменила регистрацию товарного знака MI PAD, принадлежащего компании Xiaomi, на территории России. Как пишет РАПСИ, это стало следствием жалобы компании Apple о признании недействительным предоставления правовой охраны этому знаку

Рассекречены фото и характеристики суперфлагманского смартфона Xiaomi 2021 г. Но интрига еще жива ом процессоре Qualcomm Snapdragon 888. В этот раз Xiaomi спешит с показом новых флагманов – линейки Mi 10 и Mi 9 она представляла в феврале 2020 г. и феврале 2019 г. соответственно. Возможно, э

Обзор смартфона Xiaomi Mi 10: дорогой китайский флагман нечно, помпезно, но очень ненадежно для ежедневной эксплуатации. Есть ощущение, что смартфон Xiaomi Mi 10 — кандидат на премию «Самое скользкое из того, что не должно быть скользким». Хорошо, ч

Xiaomi создала уникальный прозрачный телевизор. Цена, видео Телевизор «без экрана» Компания Xiaomi разработала интерьерный телевизор Mi TV LUX Transparent Edition с практически полностью прозрачным OLED-экраном. В выключенном состоянии, по заявлениям разработчиков, он становится практически полностью незаметным. Xiaomi относ

Xiaomi без объяснений лишила мир своих смартфонов на чистом Android roid One и полном прекращении разработки смартфонов на базе чистой ОС Android. Ее линейка телефонов Mi A закрыта, и в планы компании на ближайшее будущее не входит ее дальнейшее развитие. Истин

В России открылся первый фирменный магазин Xiaomi после пандемии. Видео ии в России первого после начала эпидемии коронавируса фирменного монобрендового магазина Autorized Mi Store. Ее партнером в этом направлении выступила компания Inventive Retail Group, входящая

«Яндекс.Деньгами» теперь можно платить через Mi Smart Band 4 NFC «Яндекс» объявил о том, что пластиковую или виртуальную карту Mastercard «Яндекс.Денег» теперь можно добавить в Mi Smart Band 4 NFC. Это новая специальная версия фитнес-браслета Mi Smart Band 4 от Xiaomi, владельцы которой могут платить бесконтактно с помощью технологии NFC. Добавив карту в брасле

Xiaomi начала продажи в России дешевых смарт-ТВ с разрешением 4К Недорогие ТВ из Китая Компания Xiaomi начала российские продажи двух новых смарт-телевизоров линейки Mi TV 4S, оба с поддержкой 4К-разрешения и расширенного динамического диапазона HDR10. Телевизоры поддерживают управление голосовых команд на русском языке и стоят дешевле на фоне ближайших кон

Xiaomi и Mastercard представили в России Mi Smart Band 4 NFC с функцией бесконтактной оплаты. Цена Xiaomi сообщила о старте продаж Mi Smart Band 4 NFC ¬– специальной версии фитнес-браслета, поддерживающей бесконтактную оплату. Инновационный продукт разработан совместно с Mastercard и доступен для держателей карт этой платё

Xiaomi «украла» и запатентовала фирменный плиточный интерфейс Microsoft ьно отличающийся от MIUI, который в настоящее время используется в 99% ее смартфонов (кроме линейки Mi A). За основу была взята концепция плиток, которую корпорация Microsoft использовала в моб

Xiaomi выпустила компактный и дешевый ноутбук «для параноиков». Видео Ноутбуки на Core i5 и i7 по невысокой цене Компания Xiaomi провела показ новых ноутбуков Mi Notebook 14 и Mi Notebook 14 Horizon Edition с 14-дюймовыми дисплеями. Обе модели основаны на процессорах Intel Core десятого поколения (Comet Lake), версии с чипами AMD во время дебю

Xiaomi начала продавать в России три дешевых смартфона и один суперфлагман. Цены e 9 Pro 6 128 24 тыс. Белый, зеленый, серый Mi Note 10 Lite 6 128 33 тыс. Фиолетовый, белый, черный Mi 10 8 256 70 тыс. Зеленый, серый Источник: Xiaomi и CNews Analytics Добавим, что в России т