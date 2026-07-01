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RDC Group Mobilidi

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.07.2026 В центре Москвы открылся новый флагманский Xiaomi Store 1
02.09.2022 Власти отказались выделять 7,1 млрд рублей на смартфоны для чиновников с российским ПО 1
20.08.2021 В России начались продажи супердешевого смартфона Lenovo с огромной батареей. Видео 2
16.08.2021 Imou вместе с Mobilidi презентовали новые системы видеонаблюдения 1
23.04.2021 В России начали продавать первый за много лет смартфон Lenovo. Он дешевый и с огромной батареей 2
24.09.2020 Российских чиновников оставят без защищенных смартфонов на отечественной ОС. Их отдадут учителям 1
25.08.2020 Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве 1
09.04.2020 Российский реселлер Xiaomi должен «Открытию» 696 млн руб. Готовится банкротство 1
26.02.2020 «Ситилинк» и Mobilidi объявили о начале сотрудничества по продажам смартфонов Lenovo в России 1
02.08.2019 Lenovo спустя полтора года вернулась в Россию с дешевыми смартфонами. Цена 2
14.05.2019 Выбраны производители смартфонов на российской ОС для чиновников 1
12.04.2019 Смартфоны Hisense - разные и на любой вкус 2
11.04.2019 Hisense начала российские продажи смартфонов. Цены 2
15.11.2017 В центре Москвы открылся флагманский Mi Store 1
02.11.2017 Как Xiaomi завоевывает российский рынок 1
27.09.2017 В России начались продажи Android One смартфона Xiaomi Mi A1. Цена 1
30.06.2017 Xiaomi Mi6 и Mi Max2 получили официальные цены 1
30.06.2017 Xiaomi представила флагманские смартфоны Mi 6 и Mi Max 2 в России. Фото, цены 1
27.04.2017 Трио Xiaomi пришло на российский рынок 1
26.04.2017 Xiaomi привезла в Россию три новых смартфона: дешевый, флагман и гигант 1
06.02.2017 Покупаем Xiaomi Redmi 4A дома 1
24.01.2017 Xiaomi подтвердила статус «Смарт Оранж» 1
16.11.2016 Xiaomi собралась открыть офис в России 1
03.11.2016 Российские поклонники Xiaomi решили познакомиться 1
12.10.2016 Два «убийцы Apple» одновременно открывают первые фирменные магазины в Москве 1
25.05.2016 В России начинаются официальные продажи смартфонов Xiaomi. Цены 1

Публикаций - 26, упоминаний - 31

RDC Group и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 2186 16
Smart Orange - Смарт Оранж 10 5
Lenovo Group 2427 5
Jinga 27 4
Google LLC 12605 4
Apple Inc 13070 4
Lenovo PCSD - Personal Computer and Smart Devices Group 12 3
VVP Group - ВВП Групп - VVP Tech - ВВП Технологии 39 3
Ростелеком 10862 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 3
INOI - ИНОЙ 50 3
Jolla - Sailfish Holding 85 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 510 3
Qtech - Кьютэк 197 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 356 2
HitBuy 4 2
Xiaomi Poco Global 12 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15565 2
Qualcomm Technologies 1967 2
MediaTek - Ralink 591 2
Lenovo Motorola 3559 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1072 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 772 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 234 2
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 76 2
Retentiva Distribution Company - RDC 2 1
Hisense Electronic Information Group 1 1
Ростелеком - Булат НИЦ 52 1
Havit Group 2 1
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 26 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 15 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 417 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 907 1
Active CIS - TeleCore - Телекор 13 1
Samsung Electronics 11003 1
Amazon Inc - Amazon.com 3252 1
Yandex - Яндекс 9104 1
Huawei 4500 1
BBK OPPO Electronics 474 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Связной ГК 1399 5
Калейдоскоп ТРЦ 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8748 2
Вотрон 21 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 1
ГПБ Факторинг - Газпромбанк Факторинг 3 1
Авиапарк ТРЦ 51 1
Skagen Designs 3 1
Гагаринский ТРЦ 4 1
Европейский ТРЦ 12 1
Атриум ТЦ - Атриум ТРЦ - Атриум ТРК 13 1
Газпром ПАО 1483 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2903 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Евросеть 1421 1
АльфаСтрахование СГ 383 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1863 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
JD.com - Jingdong Mall 100 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5596 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3614 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3570 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5565 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1158 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 297 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6505 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4928 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 963 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1531 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 38 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26537 22
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10581 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10232 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6437 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13164 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8447 9
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2318 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10022 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22422 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13503 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5342 8
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2506 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12996 7
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1204 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6252 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 2345 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3126 5
Аксессуары 4250 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14692 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10549 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28039 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4885 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7850 4
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2479 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3904 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29556 4
Наушники - Headphones 4441 4
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1365 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3734 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3424 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2853 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5953 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2477 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11455 3
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 186 3
Карты памяти - Запоминающее устройство 2310 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13404 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7886 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27155 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2161 11
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 10
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 281 5
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 104 5
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 552 4
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 187 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5226 3
Lenovo K - серия смартфонов 27 3
Xiaomi Redmi X - серия смартфонов 8 3
Google Android 15156 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1023 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2964 3
Xiaomi Mi Store 43 3
Hisense - серия смартфонов 6 2
Hisense Rock V 2 2
Segway Ninebot 39 2
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 184 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7577 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 517 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 308 2
Xiaomi Mi A - Серия смартфонов 30 2
Xiaomi Mi Note - Серия смартфонов 36 2
Xiaomi Mi MAX - Мобильные телефоны 54 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 543 2
Hisense U-Infinity 1 1
Hisense O-Infinity 1 1
Tsinghua Holdings - UNISOC SC - серия чипсета 26 1
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 59 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
Qtech QMO - Qtech QFR - Qtech QDSL - серия маршрутизаторов 10 1
Lenovo S - серия смартфонов 13 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 251 1
LeEco Le - LeEco Y - серия смартфонов 26 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 175 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 441 1
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 246 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1211 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 939 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 637 1
Wang Xiang - Ванг Сян 11 3
Ding David - Динг Дэвид 3 3
Черфас Денис 4 2
Jun Lei - Цзунь Лей 46 2
Шадаев Максут 1207 2
Березкин Григорий 42 2
Грачев Денис 1 1
Мильнер Юрий 137 1
Селихова Наталья 4 1
Сюй Виктор 30 1
Тюрин Николай 4 1
Starck Philippe - Старк Филипп 12 1
Чанхай Лю 2 1
Карочкин Артемий 1 1
Екимов Александр 1 1
Чэн Фёдор 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 164644 26
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47290 7
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Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 707 2
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Азия - Азиатский регион 5888 1
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Индия - Bharat 5840 1
Европа Восточная 3137 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3548 1
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2402 1
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Известия ИД 755 1
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