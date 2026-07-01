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RDC Group Mobilidi
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 26, упоминаний - 31
RDC Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Wang Xiang - Ванг Сян 11 3
|Ding David - Динг Дэвид 3 3
|Черфас Денис 4 2
|Jun Lei - Цзунь Лей 46 2
|Шадаев Максут 1207 2
|Березкин Григорий 42 2
|Грачев Денис 1 1
|Мильнер Юрий 137 1
|Селихова Наталья 4 1
|Сюй Виктор 30 1
|Тюрин Николай 4 1
|Starck Philippe - Старк Филипп 12 1
|Чанхай Лю 2 1
|Карочкин Артемий 1 1
|Екимов Александр 1 1
|Чэн Фёдор 1 1
|Путин Владимир 3445 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Давыдович Евгений 28 1
|IDC - International Data Corporation 4968 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8550 1
|Gartner - Гартнер 3649 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454084, в очереди разбора - 727449.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454084, в очереди разбора - 727449.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.