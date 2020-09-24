Российских чиновников оставят без защищенных смартфонов на отечественной ОС. Их отдадут учителям

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о подготовке к обеспечению с 2021 г. всех российских учителей средних школ планшетными компьютерами для более удобной работы с электронным журналом и упрощения общения с родителями учеников. Также он заявил о закрытии проекта по оснащению чиновников защищенными гаджетами на отечественной ОС.

Учителя вместо чиновников

Минцифры России (Минкомсвязи) приняло решение отказаться от проекта по обеспечению российских чиновников защищенными мобильными устройствами. Об этом сообщил лично глава ведомства Максут Шадаев на ЦИПР в Нижнем Новгороде.

«Это один из проектов, где мы провели тотальную ревизию. Зачем чиновнику защищенный смартфон – для безопасности коммуникаций. Мы считаем, что эти задачи можно решить другими, более дешевыми способами, чем каждому чиновнику раздать смартфон», – заявил Шадаев.

По словам министра, вместо чиновников гаджеты получат учителя средних школ для работы с детьми, и это будут не смартфоны, а планшетные компьютеры. Он добавил, что необходимость обеспечения их мобильными устройствами проявилась на фоне пандемии коронавируса COVID-19, из-за которой с 28 марта 2020 г. по 1 июля 2020 г. в России была введена самоизоляция. Она повлекла за собой переход школ на удаленное обучение.

Государство передаст планшеты учителям в ближайшие месяцы

«Мы считаем, что учителям надо дать планшеты – всем. Это один из приоритетов новой программы, когда у каждого учителя появится планшет, на котором он сможет вести электронный журнал, выводить контент, работая в классе, отмечать успеваемость, коммуницировать с родителями», – сказал Максут Шадаев.

Как Минцифры продвигало смартфоны на «Авроре» среди чиновников

Проект по обеспечению чиновников смартфонами, как сообщал CNews, прорабатывался с мая 2018 г. На них должна была быть установлена российская ОС «Аврора», и к тестированию первых образцов устройств Минцифры приступило в июне 2018 г.

В мае 2019 г. «Ростелеком» определился с выбором поставщиков смартфонов на базе российской мобильной ОС «Аврора» чиновникам. По результатам тендера, объявленного в марте 2019 г., победу одержали три компании. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 3,7 млрд руб, но по итогу тендера была снижена до 2,893 млрд руб. Контракт должны были поровну поделить компании Qtech (разработчик телекоммуникационного оборудования, ранее не занимался выпуском смартфонов, сумма 997,4 млн руб.), RDC Group (дистрибутор российского бренда Jinga, сумма 946,3 млн руб.) и VVP Group (дистрибутор бренда Inoi, сумма 949,8 млн. руб.).

Сроки и стоимость реализации проекта

Глава Минцифры не сообщил, какие именно устройства планируется передать в пользование учителям, кто их разработчик, и какие у них технические характеристики. Финансовую сторону проекта Шадаев тоже не раскрыл, подчеркнув лишь, что гаджеты должны получить все учителя средней школы – с 4-5 класса. Преподаватели начальной школы упомянуты не были. Министр добавил также, в настоящее время Минцифры курирует проекты по разработке приложений для этих планшетов.

Обеспечение учителей планшетными компьютерами, по заявлению Шадаева, не растянется на годы. Как пишут «Известия», первые устройства будут переданы им уже в 2021 г.

Что касается перевода российских чиновников на устройства под управлением «Авроры», то оно должно было начаться по поручению Президента России Владимира Путина еще в 2019 г. Реализовать проект планировалось за четыре года, а суммарный размер затрат должен был превысить 160 млрд руб. Согласно этим планам, к 31 декабря 2021 г. должен был завершиться один из этапов перевода, заключающийся в переходе 1,4 млн чиновников к использованию смартфонов на базе «Авроры».

Цифровизация школ по нацпрограмме

Максут Шадаев подчеркнул, что обеспечение планшетами учителей средних школ стало одним из приоритетов обновленной версии нацпрограммы «Цифровая экономика». Как сообщал CNews, Минцифры еще летом 2020 г. запланировало кардинальные изменения в этой нацпрограмме. В середине июня 2020 г. стало известно, что нововведения исчисляются десятками.

Министр также напомнил, что в России в настоящее время ведется активное подключение школ к интернету. «Но нужно сделать какую-то внутреннюю сеть, скорее всего, это будет Wi-Fi в каждой школе», – добавил он.

Выбор ОС для планшетов

Максут Шадаев не стал уточнять название операционной системы, которая будет установлена на планшетах для учителей. Между тем, еще в июле 2020 г. CNews писал, что Минцифры предложило направить на развитие мобильной ОС «Аврора» 8,2 млрд руб. Эти деньги планировалось выделить в течение следующих четырех лет и потратить, в том числе, на внедрение системы в госорганы.

«Аврора» – пока единственная отечественная мобильная ОС. До февраля 2019 г. она носила название Sailfish Mobile OS RUS, и в основе ее лежит финская системы Sailfish OS, авторами которой были сотрудники компании Jolla, основанной в 2011 г. выходцами из Nokia.

Материнской структурой Jolla является гонконгская Sailfish Holding, акции которой принадлежат ООО «Вотрон». Разработчиком Sailfish Mobile OS RUS выступает ООО «Открытая мобильная платформа», созданное «Вотроном» в 2016 г. В марте 2018 г. «Ростелеком» выкупил по 75% акций ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», что сделало его владельцем Sailfish OS и Sailfish Mobile OS RUS. До сделки контроль над обеими организациями принадлежал владельцу группы ЕСН Григорию Березкину.

Один из крупнейших проектов по использованию гаджетов с предустановленной «Авророй» является всероссийская перепись населения, которая должна была состояться в 2020 г., но из-за пандемии коронавируса Covid-19 была перенесена на 2021 г. 6 июля 2020 г. российские производители радиоэлектронной продукции в ООО «Производственная компания «Аквариус» и ООО «БайтЭрг» сообщили о начале выпуска планшетов с «Авророй» на борту, которые будут использоваться для проведения переписи. Суммарный объем производства составит 360 тыс. устройств.

На выпуск всей партии планшетов, как сообщал CNews в феврале 2020 г., планируется потратить 7,2 млрд руб., а это почти на 1,5 млрд больше изначально запланированной суммы.