VVP Group ВВП Групп Центр дистрибьюции

VVP Group - ВВП Групп - Центр дистрибьюции

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 219 061 911 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 219 061 911 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 204 283 302 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


28.10.2025 RDW Technology и VVP Group заключили дистрибьюторский контракт 1
18.02.2025 Вместо корейских ТВ – российские смартфоны. Многострадальному подмосковному заводу Samsung нашли новое применение 1
03.12.2024 Брошенный российский завод Samsung вместо ТВ будет делать отечественные серверы 1
16.09.2024 Samsung почти потеряла гигантский российский завод. Теперь он работает на госсектор страны 1
24.06.2024 То остановят, то снова запустят. Брошенный российский завод Samsung заработал после двух лет простоя 2
23.01.2024 Россияне решили производить телевизоры на остановленном калужском заводе Samsung 1
26.10.2022 Прецедент. Из России сбежал отечественный производитель дешевых смартфонов и «бабушкофонов» 1
02.09.2022 Власти отказались выделять 7,1 млрд рублей на смартфоны для чиновников с российским ПО 1
27.04.2022 У создателя главной российской мобильной ОС выручка рухнула в 13 раз, убытки выросли в 11 раз 1
16.12.2020 В России началась первая цифровая перепись населения. Как «Ростелеком» потратит на нее 9 миллиардов 1
24.09.2020 Российских чиновников оставят без защищенных смартфонов на отечественной ОС. Их отдадут учителям 1
19.12.2019 Власти запретили «Ростелекому» закупать 360 тыс. зарубежных планшетов с российской ОС 1
20.11.2019 Merlion и VPP Group поставят «Ростелкому» планшеты на российской ОС за 11,5 миллиардов 2
14.05.2019 Выбраны производители смартфонов на российской ОС для чиновников 1
05.10.2018 «Ростелеком» потратил 100 миллионов на гаджеты для тестирования отечественной OC Sailfish 1
10.11.2014 Беженцы из Nokia начали продавать свой смартфон в России. ЦЕНА 1
27.01.2014 Смартфон со слоном 1
24.01.2014 Индийский производитель смартфонов раскрыл план захвата России 1
23.09.2013 «Корус Консалтинг» автоматизировал складской комплекс VVP Group 2
12.12.2007 Новый глава российской Nokia тайно прилетит в Москву 1
31.10.2007 Гендиректор Nokia в России не совладал с розницей 1
18.03.2004 Nokia открыла фирменный салон в Краснодаре 2

Публикаций - 22, упоминаний - 26

VVP Group и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 10
Ростелеком 10244 8
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 475 8
INOI - ИНОЙ 50 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 971 6
Jolla - Sailfish Holding 85 6
Samsung Electronics 10565 6
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 64 5
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 56 4
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 4
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 897 4
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 114 3
Qtech - Кьютэк 181 3
RDC Group - Mobilidi 25 3
Jinga 25 3
Bolt 34 2
STI Group - СТИ Групп 12 2
3Logic Group - Ревотех - Революционные технологии 6 2
Micromax Systems - Микромакс системс 76 2
Ростелеком - Булат НИЦ 36 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 15 1
Nokia Mobile Phones 26 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 336 1
Nokia Customer and Market Operations 4 1
Contour Components - Контур Компонентс 29 1
Центр открытых разработок - OpenYard 62 1
Active CIS - TeleCore - Телекор 13 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3088 1
ZTE Corporation 769 1
Крок - Croc 1814 1
Merlion iRU - Деловой офис 328 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 131 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13964 1
Yandex - Яндекс 8283 1
8866 1
Qualcomm Technologies 1900 1
Philips 2074 1
Корус Консалтинг ГК 1312 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 46 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 618 1
Вотрон 20 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2658 4
Евросеть 1417 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Цифроград 171 1
Dixis - Диксис 359 1
Телефорум 93 1
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 15 1
Schaub Lorenz - Шмит Компани 4 1
Почта России ПАО 2226 1
Связной ГК 1382 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1141 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1336 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 400 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12696 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 900 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3337 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3435 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4797 2
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3345 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4749 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2240 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6229 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1472 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1439 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1346 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 262 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1267 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 737 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26939 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25428 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12649 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28807 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22618 7
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 650 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71971 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14282 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8102 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7339 5
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 748 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25422 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12885 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6157 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5104 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56304 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21677 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10132 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4638 4
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1097 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2440 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9128 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7611 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10264 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6676 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12853 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25792 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3227 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2831 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21801 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5916 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12828 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2287 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1368 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3221 2
USB micro 971 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6276 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3089 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5641 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12106 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 932 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1194 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 951 5
Google Android 14572 4
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 151 3
INOI R - Серия смартфонов 25 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3416 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1990 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2854 2
INOI T - Серия смартфонов 9 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5109 2
Qtech QMO - Qtech QFR - Qtech QDSL - серия маршрутизаторов 9 1
Digma EVE - Digma Plane - Digma CITI - Digma Sprint M - Digma Fortis M - Digma Magnus M - серия ноутбуков 25 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 138 1
Jinga Joy 4 1
Росстат ИВС - Информационно- вычислительная система - АС ВПН - Автоматизированная система подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи населения 8 1
Nokia Sirocco 104 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 231 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Micromax Canvas - серия смартфонов и планшетом 13 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 165 1
Nokia Nseries 537 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 22 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1608 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5752 1
Qualcomm Snapdragon X 94 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 371 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 225 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1427 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1891 1
Nokia Symbian OS 1403 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7305 1
Linux OS 10778 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 508 1
Manhattan Associates - Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 1
Nokia Sseries - серия телефонов 148 1
INOI S - Серия смартфонов 4 1
Сибирцева Ирина 3 3
Березкин Григорий 41 3
Башлыков Александр 10 2
Фомин Сергей 20 2
Сибирцев Глеб 2 2
Скворцов Кирилл 10 2
Fiorentino Alessandro - Фиорентино Алессандро 6 2
Иманов Гусейн 12 2
Осеевский Михаил 330 2
Шадаев Максут 1121 2
Малков Павел 51 2
Поляков Олег 8 1
Савин Сергей 95 1
Kohli Ramnik - Кохли Рамник 4 1
Эгов Кирилл 20 1
Грошенко Глеб 6 1
Saeijs Viktor - Сайс Виктор 12 1
Прусаков Андрей 1 1
Абрамов Владимир 13 1
Ткачев Станислав 10 1
Jönsson Kenneth - Йонссон Кеннет 4 1
Терешин Роман 1 1
Dillon Marc - Диллон Марк 7 1
Saeijs Victor - Саис Виктор 5 1
Купче Михаил 1 1
Sharma Rahul - Шарма Рахул 2 1
Путин Владимир 3325 1
Носков Константин 238 1
Силуанов Антон 69 1
Черфас Денис 4 1
Чичваркин Евгений 162 1
Кочетков Владислав 248 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Левин Леонид 131 1
Левин Дмитрий 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 155030 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18015 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14446 5
Южная Корея - Республика 6823 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45359 4
Финляндия - Финляндская Республика 3656 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1015 4
Казахстан - Республика 5767 3
Турция - Турецкая республика 2471 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1772 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8012 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53254 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 546 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 2
Индия - Bharat 5646 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 169 2
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 56 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 126 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Боровск 29 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 1
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Сельское поселение Дороховское - Дорохово 12 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3329 1
Россия - Крайний Север 310 1
Сингапур - Республика 1899 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1809 1
Чехия - Чешская Республика 1328 1
Словакия - Словацкая Республика 475 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 344 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
Италия - Итальянская Республика 4419 1
Украина 7763 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2171 1
Нидерланды 3615 1
Беларусь - Белоруссия 5997 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1136 1
Европа 24578 1
Эстония - Эстонская Республика 756 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 610 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18410 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54476 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5842 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3165 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10027 6
Всероссийская перепись населения 185 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25696 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50796 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6604 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7746 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3671 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11351 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10436 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4880 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1225 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3750 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3672 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7972 2
Аренда 2565 2
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 132 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2244 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7278 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 257 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7216 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31474 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3646 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5242 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6818 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2662 1
Аудит - аудиторский услуги 3026 1
Импортозамещение - параллельный импорт 563 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1212 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 590 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 514 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4210 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5277 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2451 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 756 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2979 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 685 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2118 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1108 1
Известия ИД 694 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1062 1
Ведомости 1187 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1045 1
IDC - International Data Corporation 4941 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 157 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395803, в очереди разбора - 732157.
Создано именных указателей - 184944.
