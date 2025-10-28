Получите все материалы CNews по ключевому слову
VVP Group ВВП Групп Центр дистрибьюции
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 219 061 911 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
VVP Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Сибирцева Ирина 3 3
|Березкин Григорий 41 3
|Башлыков Александр 10 2
|Фомин Сергей 20 2
|Сибирцев Глеб 2 2
|Скворцов Кирилл 10 2
|Fiorentino Alessandro - Фиорентино Алессандро 6 2
|Иманов Гусейн 12 2
|Осеевский Михаил 330 2
|Шадаев Максут 1121 2
|Малков Павел 51 2
|Поляков Олег 8 1
|Савин Сергей 95 1
|Kohli Ramnik - Кохли Рамник 4 1
|Эгов Кирилл 20 1
|Грошенко Глеб 6 1
|Saeijs Viktor - Сайс Виктор 12 1
|Прусаков Андрей 1 1
|Абрамов Владимир 13 1
|Ткачев Станислав 10 1
|Jönsson Kenneth - Йонссон Кеннет 4 1
|Терешин Роман 1 1
|Dillon Marc - Диллон Марк 7 1
|Saeijs Victor - Саис Виктор 5 1
|Купче Михаил 1 1
|Sharma Rahul - Шарма Рахул 2 1
|Путин Владимир 3325 1
|Носков Константин 238 1
|Силуанов Антон 69 1
|Черфас Денис 4 1
|Чичваркин Евгений 162 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
|Левин Леонид 131 1
|Левин Дмитрий 45 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1045 1
|IDC - International Data Corporation 4941 1
|ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395803, в очереди разбора - 732157.
Создано именных указателей - 184944.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.