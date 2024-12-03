Брошенный российский завод Samsung вместо ТВ будет делать отечественные серверы

Завод Samsung под Калугой по выпуску ТВ и бытовой техники, остановленный почти три года назад, теперь будет выпускать российские серверы. Samsung в в числе первых сбежала из России в 2022 г., бросив свой завод – она даже пыталась начать на нем выпуск техники исключительно на экспорт.

От телевизоров к вычислительной технике

Расположенный в Калужской области завод корейской компании Samsung переоснастят для выпуска российских серверов, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в неназванных ИТ-компании и телеком-операторе. По информации издания, это будут серверы российской компании «Гравитон», в ассортименте которой также есть настольные ПК – неттопы, моноблоки и системные блоки.

Представители «Гравитон» от комментариев отказались.

Юридически завод Samsung по-прежнему на 100% принадлежит компании ООО «Самсунг электроникс рус Калуга», а уже эта компания является собственностью корейской компании Samsung Electronics Co. Ltd. (данные «Контур.Фокуса»). Фабрика занимает площадь 465 тыс. кв. метров. В начале марта 2022 г. Samsung поддержала антироссийские санкции и сбежала из России, попутно остановив свой завод, выпускавший телевизоры и бытовую технику – холодильники, стиральные машины и пр., и затем попытавшись заставить его работать только на экспорт. Все ТВ Samsung, которые продавались в России, были собраны на этом заводе, на котором до закрытия трудилось около 1000 человек.

Все было ожидаемо

У «Гравитон» уже имеется опыт по аренде мощностей завода Samsung. Как сообщал CNews, в сентябре 2024 г. компания организовала на нем выпуск мониторов, предназначенных исключительно для госсектора.

Также было налажено производство и печатных плат для управления этими мониторами. Объем первой тестовой партии составил 1000 единиц продукции. До конца I квартала 2025 г. «Гравитон» намерена выпустить еще 60 тыс. единиц.

Но мониторы с точки зрения их конструкции очень близки к телевизорам, которые ранее годами (с 2008 г.) выпускались на заводе Samsung. Вероятно, для подготовки к их производству даже не потребовалось переоснащение завода, без которого, возможно, не получится обойтись для наладки выпуска серверов.

Планируется расширение производства

Согласно информации на официальном сайте «Гравитона», в настоящее время собственные производственные мощности компании обеспечивают ежегодный выпуск 20 тыс. серверов. У компании несколько площадок, одна из них размещена в Подмосковье.

Также CNews писал, что с лета 2024 г. комплектующие для продукции «Гравитон» производится в Рязанской области на заводе компании OpenYard. Запланированный объем выпуска – 50 тыс. печатных плат, которые будут использоваться в клиентских устройствах и серверах «Гравитона». В июне 2024 г. была завершена отгрузка первой партии изделий.

Выступая в качестве заказчика, «Гравитон» предоставил спецификации и материалы, а OpenYard реализовала производство «под ключ». За счет сделки с OpenYard «Гравитон» сможет ускорить сроки выпуска своей готовой продукции.

Хозяина нет, работа кипит

После ухода Samsung ее калужский завод стал лакомым кусочком для многих отечественных компаний. Как сообщал CNews, в начале 2024 г. часть производственных мощностей арендовал российский дистрибьютор VVP Group, который без промедления начал сдавать их в субаренду.

К лету 2024 г. завод начал производить технику для сторонних компаний, и первым клиентом VVP Group стал ритейлер «М.Видео-Эльдорадо». Планировалось выпустить несколько партий телевизоров под брендами Hi и Carrera с потенциальным ежегодным объемом около 500 тыс. устройств.

Но и до прихода VVP Group завод продолжал работать. 2023 г. он завершил с выручкой 2,6 млрд руб. и чистой прибылью 4,3 млрд руб. Столь гигантскую разницу между этими показателями завод объяснил колебаниями курсов валют, пишут «Ведомости».

Подробнее о «Гравитоне»

«Гравитон» – это бренд российской компании ООО «Новый Ай Ти Проект». Она создана в октябре 2015 г. и к моменту выхода материала располагала уставным капиталом в размере 100 млн руб. Как сообщили CNews представители «Гравитон», теперь это отдельный вендор, он выведен в отдельное юрлицо ООО «Ревотех».

ООО «Ревотех», она же ООО «Революционные технологии», это дочерняя компания фирмы «Новый Ай Ти Проект», в которой ей принадлежат 50%. Вторая половина – у Александра Башлыкова. Дата открытия – октябрь 2020 г., уставный капитал – 1 млн руб., выручка за 2023 г. – 219,8 млн руб. (рост 238% год к году), чистая прибыль – 3,7 млн руб. Основной вид деятельности по ОКВЭД – «деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая».

ООО «Новый Ай Ти Проект» напрямую связана с дистрибьютором 3Logic Group. Александр Башлыков – единственный учредитель компании. Пост гендиректора занимает Станислав Ткачев.

2023 г. «Новый Ай Ти Проект» завершила с выручкой 92,4 млрд руб. (рост на 68% год к году) и чистой прибылью 4 млрд руб. (статистика «Контур.Фокуса»). Основной вид деятельности компании по ОКВЭД – «торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением». Она производит вычислительную технику, а также многофункциональные устройства для печати (МФУ) – в конце июня 2024 г. CNews писал, что «Гравитон» запустил в Подмосковье производство трех лазерных монохромных МФУ – двух формата А4 и одного формата А3.