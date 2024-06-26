Под Москвой началось производство отечественных лазерных принтеров и МФУ. Пока монохромных, зато с поддержкой формата А3

«Гравитон» запустил в Подмосковье производство устройств печати под собственным брендом. Модельный ряд состоит пока что из двух устройств А4 (МФУ и принтер) и одного А3 (МФУ). Все они монохромные и лазерные.

Трио российских принтеров

Компания «Гравитон» сообщила CNews о своем выходе на рынок устройств для печати. Она открыла собственную линейку многофункциональных устройств, которая на начальном этапе состоит из трех моделей. Производство организовано в Подмосковье.

К общим чертам новинок относится в первую очередь то, что все они лазерные. Также каждая из них – монохромная, моделей с поддержкой цветной печати в каталоге «Гравитон» к моменту публикации материала не было. Редакция CNews обратилась к представителям «Гравитон» с вопросом о планах по выпуску цветных принтеров и МФУ и ожидает ответа.

Гравитон Ассортимент брендов российских принтеров и МФУ расширяется

В своем нынешнем наполнении модельный ряд принтеров и МФУ «Гравитон» представлен устройствами ГП2201, ГМ2501 и ГМ4511 – первые два ориентированы на печать на листах формата А4, третье поддерживает листы А3. Все новинки способны распечатывать документы как с компьютера, так и с мобильного устройства, притом можно даже не находиться рядом с ними. Для этого в них есть поддержка удаленного управления – оно работает через веб-интерфейс, то есть через браузер, что расширяет список поддерживаемых устройств. Отметим также, что все принтеры поддерживают дуплексный режим печати. Скорость печати способна достигать 40 страниц в минуту.

Возможности принтеров

Модельный ряд устройств печати «Гравитон» открывает классический лазерный принтер ГП2201, не имеющий встроенного сканера, то есть не являющийся многофункциональным устройством (МФУ). Новинка поддерживает печать в разрешении до 1200х1200 точек, оснащается небольшим дисплеем с диагональю 1,77 дюйма и лотком на 250 листов А4. В принтер можно установить фирменные картриджи «Гравитон» с тонером внутри, которого хватит на 3, 6 и 9 тыс. страниц в зависимости от выбранной модели картриджа. Подключать ГП2201 можно по USB 2.0, Ethernet и Wi-Fi.

Следующая новинка – это «Гравитон» ГМ2501, МФУ формата А4. Разрешение печати 1200х1200 точек, сканирования – 600х600 точек. Прочие основные спецификации не отличаются ГП2201 – экран на 1,77 дюйма по диагонали, лоток на 250 листов, поддержка картриджей на 3-9 тыс. страниц и три варианта подключения – USB, Wi-Fi и LAN.

Топовым в линейке считается МФУ «Гравитон» ГМ4511ФБ с поддержкой листов А3 и А4. Это мощное профессиональное решение с 2 ГБ встроенной памяти (у двух других моделей по 512 МБ) большим 8-дюймовым экраном, в котором можно уместить до 1000 листов бумаги в двух лотках. Опционально доступны тумба или дополнительные лотки на 1000 листов. МФУ поддерживает фирменные картриджи «Гравитон» объемом на 6 тыс., 10 тыс. и 20 тыс. страниц.

Гравитон МФУ ГМ4511ФБ

Частота процессора в ГМ4511 – 1 ГГц, такая же, как в двух других моделях, но в данном случае CPU двухъядерный. Количество ядер в процессоре внутри ГМ2501 и ГП2201 производитель не приводит. Варианты подключения – LAN, Wi-Fi и USB.

Для каждого из принтеров на момент выпуска материала с сайта производителя можно было скачать инструкцию, драйверы и необходимое ПО как для Linux-систем, так и для Windows. Согласно инструкции по эксплуатации к ГМ2501, драйверы для новинок «Гравитон» подходят для Windows 10 Pro, Windows 11 Pro, «Ред ОС» «Муром» 7.3.4, Astra Linux Special Edition 1.7.5 «Орел», а также к «Альт Рабочая станция» 10.1 и Astra Linux 1.4.7.

Кто за этим стоит

Юрлицом бренда «Гравитон» является компания ООО «Новый Ай Ти Проект», основанная в октябре 2015 г. и имеющая уставный капитал 100 млн руб. Единственным учредителем компании, также напрямую связанной с дистрибьютором 3Logic Group, на момент выпуска материала являлся Александр Башлыков, пост гендиректора с 11 июля 2022 г. занимал Станислав Ткачев. Основной вид деятельности по ОКВЭД – «торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением».

Чистая прибыль компании «Новый Ай Ти Проект» по итогам 2023 г. составила 4 млрд руб. (статистика «Контур.Фокуса»). Выручка за тот же период показала 68-процентный рост год к году и достигла 92,4 млрд руб.

При этом в документации к принтерам упоминается компания ООО «Ревотех», она же ООО «Революционные технологии». Это «дочка» фирмы «Новый Ай Ти Проект», в которой ей принадлежат 50%. Вторая половина – у Александра Башлыкова. Дата открытия – октябрь 2020 г., уставный капитал – 1 млн руб., выручка за 2023 г. – 219,8 млн руб. (рост 238% год к году), чистая прибыль – 3,7 млн руб. Основной вид деятельности по ОКВЭД – «деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая».

Конкуренты не дремлют

«Гравитон» – не единственная российская компания, заинтересованная в присутствии на отечественном рынке устройств для печати. Как сообщал CNews, в середине июня 2024 г. в каталоге производителя электроники Fplus появилось МФУ MC241adfw, лазерное, с поддержкой бумаги А3 и к тому же способное печатать в цвете.

Fplus Цветное лазерное МФУ Fplus MC241adfw

По утверждению представителей Fplus, MC241adfw является первым российским цветным лазерным МФУ. Также в ассортименте компании есть восемь монохромных устройств для печати документов.