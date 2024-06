Прощай, HP! Запущено «первое в России» производство цветных МФУ

В Подмосковье силами производителя электроники Fplus начался выпуск отечественных лазерных принтеров, рассчитанных на цветную печать. Первая крупная партия уже готова и ждет покупателей – вендор готов выпускать свыше 100 тыс. принтеров в год, в зависимости от объема заказов. Это первое отечественное производство лазерных принтеров – раньше такие устройства изготавливались исключительно за рубежом.

Больше никаких HP

В России начался выпуск отечественных цветных лазерных принтеров. Его организовал российский производитель электроники Fplus, о чем его представители сообщили CNews. По их словам, Fplus первым запустил производство цветных принтеров в России.

Выпуск устройств вендор наладил на собственном заводе в подмосковном Валищево.

CNews писал, что летом 2023 г. производитель построил там крупный завод, который заработал в начале 2024 г. В середине мая 2024 г. на мощностях фабрики Fplus начал выпуск мониторов под собственным брендом.

Fplus Российский лазерный принтер создавался с прицелом на бизнес и госструктуры

Первая модель устройства цветной лазерной печати, которую выпустил Fplus, получила название MC241adfw, только это не просто принтер. Это полноценное МФУ – многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции принтера, сканера и копира. Как сообщили редакции представители Fplus, процесс производства включает не только сборку МФУ, но также установку на него собственного программного обеспечения, «что гарантирует отсутствие любых закладок в системе».

Напомним, что за последние два года из России ушли многие крупные игроки мирового рынка принтеров. В частности, свой бизнес в стране свернули компании HP и Xerox, но нишу, которую они освободили, оперативно заняли китайские вендоры, в том числе компания Pantum.

Принтер – российский, комплектующие – китайские

В новом МФУ Fplus MC241adfw далеко не все составляющие производятся в России. Например, на территории страны ни одна компания не занимается выпуском фотобарабанов – основной детали любого картриджа в любом лазерном принтере.

На вопрос редакции, кто поставляет фотобарабаны для MC241adfw, представители Fplus ответили: «Фотобарабаны в России не производятся, поэтому комплектующие поставляются из дружественных стран». Также они подчеркнули, что в список дружественных стран в данном случае, помимо прочих, входит Китай.

Fplus Тратиться на сканер не потребуется - он поставляется в комплекте и встроен в корпус

В компании отметили, что новый МФУ совместим с российскими так называемыми «реестровыми» операционными системами, то есть теми, которые числятся в реестре отечественного ПО. Это, в том числе, системы линейки «Альт», а также РОСА, Astra Linux, «Ред ОС», «ОСнова» и пр. На вопрос редакции CNews о возможности использования MC241adfw совместно с компьютерами и ноутбуками на базе более привычных россиянам Windows и macOS в Fplus ответили утвердительно.

Что умеет новинка

К моменту выпуска материала были известны не все подробности о новинке Fplus. Судя по фотографиям устройства, это профессиональное устройство печати, оснащенное, помимо прочего, мини-дисплеем для контроля процесса печати и настройки, а также лотком автоматической двухсторонней печати.

Fplus Новинка совместима только с расходными материалами Fplus

Модель MC241adfw, как понятно из ее индекса, рассчитана на работу с листами формата А4. По словам разработчиков, скорость печати достигает 24 страницы в минуту в монохромном режиме.

«Помимо самой печатной техники Fplus поставляет и оригинальные расходные материалы к ней», – сказали CNews в Fplus. Редакция поинтересовалась, можно ли использовать с принтером картриджи от МФУ других брендов или же вовсе так называемые совместимые решения и получила такой ответ: «Принтеры Fplus работают с оригинальными картриджами Fplus и не совместимы с картриджами других брендов».

Не для всех и не для каждого

К моменту выпуска материала завод Fplus в Московской области отгрузил первую партию цветных лазерных МФУ MC241adfw в количестве нескольких сотен экземпляров. «На них уже есть несколько первых заказчиков», – сказали CNews в Fplus. Завод в Подмосковье способен выпускать более 100 тыс. принтеров в год.

Но отказаться от принтера американской или китайской марки и заменить его на MC241adfw сможет не каждый россиянин. Данное МФУ разработчики не планируют отправлять в обычную розницу, так что потребителям, то есть физлицам, он так просто не достанется.

Fplus Дисплей для настройки МФУ

Представители Fplus объяснили отказ от В2С-сегмента (business to client, розница) так: «Fplus ориентируется на рынок B2B и B2G (business to business и business to government – прим. CNews), где основную часть печатного парка составляют лазерные принтеры. Для домашнего использования лазерные принтеры покупают довольно редко, обычные пользователи отдают предпочтение струйным принтерам. Появление МФУ Fplus MC241adfw в свободной продаже на прилавках магазинов не планируется. Их можно приобрести через нашу партнерскую сеть».

Покупателям российское цветное лазерное МФУ обойдется в 80 тыс. руб. «Цена МФУ Fplus сопоставима с иностранными аналогами со схожими техническими характеристиками, – разъяснили CNews ценообразование представители Fplus. – Она складывается из стоимости комплектующих и стоимости российского производства».

При этом в российской рознице существуют схожие по основным параметрам модели, которые, обладая схожими характеристиками, стоят дешевле. Хотя это будет компромисс: например, привезенное по параллельному и импорту МФУ HP HP Color 178nw выдает 18 страниц в минуту в монохромном режиме, не имеет функции автоматической двухсторонней печати, но стоит немногим более 34 тыс. руб. Китайское МФУ Pantum CM1100ADN имеет такую же скорость печати, но поддерживает автоматическую двухстороннюю печать. Его цена – около 57 тыс. руб.

Fplus MC241adfw - пока единственный цветной принтер в линейке Fplus

«Массовое потоковое производство и загрузка линий всегда ведут к удешевлению стоимости выпускаемой продукции. Если на наш принтер будет устойчивый спрос на рынке, если мы сможем увеличить объем производства до 200 тыс. устройств и более, сможем загрузить производственную линию на 100%, то итоговая цена принтера заметно снизится», – сообщил CNews заместитель генерального директора по периферийным устройствам Fplus Дмитрий Купцов.

Госзакупки – вот главная цель

Тот факт, что Fplus относит к целевой аудитории B2G-сегмент, то есть госструктуры и частный бизнес с госучастием, указывает на то, что вендор желает добавить свои принтеры в реестр отечественной электроники. Его мониторы и другая техника уже числятся в нем.

«Наши принтеры создавались с прицелом на реестр Минпромторга, – сказал CNews Дмитрий Купцов. – Однако пока до сих пор не ясно, когда будет введена бальная система определения российского производства для печатного оборудования. Ее появление могло бы изменить ситуацию на рынке принтеров и простимулировало бы всю отрасль. Сейчас степень «отечественности» печатной техники определяется по адвалорной системе, основанной на соотношении стоимости российских и зарубежных компонентов в устройстве. Чем выше цена российских частей, тем больший процент «отечественности» оно получает. Однако такая система нежизнеспособна, так как не отражает реальное использование российских комплектующих в составе продукта, и приводит лишь к умышленному завышению стоимости российских деталей».

Планы на будущее

К середине июня 2024 г. линейка устройств печати Fplus состояла из 9 устройств, с учетом нового MC241adfw. Все они – лазерные, 8 из них – монохромные (черно-белые), то есть у Fplus пока нет ни одного струйного принтера, и, похоже, в обозримом будущем, и не будет.

Зарубежные аналоги стоят дешевле, но по возможностям немного отстают

«Струйными принтерами компания пока заниматься не планирует», – заявили CNews представители Fplus. По их словам, в настоящее время Fplus ведет работу над запуском производства лазерных принтеров формата А3. «Первая коммерческая партия принтеров формата А3 должна появиться к концу 2024 г.», – добавили они.

В перспективе нескольких лет Fplus намерен занять совокупную долю в 30% всего рынка российских принтеров, подчеркнули в компании. Рынок принтеров и МФУ в России имеет объем около 1,5 млн устройств, 90% из которых – монохромные, и лишь 10% умеют печатать в цвете. В 2023 г., согласно статистике Fplus, в России было продано около 1,14 млн лазерных принтеров и МФУ и 0,5 млн струйных.