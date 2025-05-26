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Купцов Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Купцов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3065 5
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12027 1
|Мишустин Михаил 695 2
|Пукин Александр 1 1
|Козелецкий Георгий 1 1
|Копосов Максим 64 1
|Васильев Роман 17 1
|Дозорова Оксана 4 1
|Горбей Петр 7 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1970 1
|Ведомости 1072 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
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