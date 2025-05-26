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Купцов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 «Онланта» и Fplus объединили экспертизу для развития инфраструктуры печати российских компаний 1
04.12.2024 В России создан первый отечественный МФУ формата А3 с поддержкой цветной печати 2
19.11.2024 У властей требуют в 27 раз увеличить обязательные госзакупки российских мониторов 1
17.06.2024 Прощай, HP! Запущено «первое в России» производство цветных МФУ 1
15.05.2024 Fplus запустил производство реестровых мониторов 1
30.01.2024 Treolan стал дистрибьютором печатной техники Fplus 1
30.03.2023 Госсектору разрешат закупать принтеры и МФУ на зарубежных чипах 1
23.07.2008 В уфимском филиале OCS сменился директор 1
27.09.2007 OCS будет продавать ЖК-панели Philips 1
13.08.2007 Уфимский филиал OCS возглавил Дмитрий Купцов 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Купцов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 294 7
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 307 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 467 3
Intel Corporation 12309 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 84 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
HP Inc. 5717 2
Pantum - Пантум 58 2
Philips 2064 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 883 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 194 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2056 1
ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша - Катюша Ай Ти ГК - Катюша Принт 20 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 305 1
Цифра ГК 2472 1
Xerox 1143 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 244 1
Canon 1403 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 246 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 57 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3065 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12027 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5966 4
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1196 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12638 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16356 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31805 2
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 604 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3396 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1342 2
Принтер - скорость печати 586 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6120 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 577 1
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 258 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17371 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7334 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4150 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8075 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12284 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 346 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4626 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1308 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4509 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2871 1
Копир - OPC drum - optical photoconductor drum - Фотобарабан 45 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3488 1
Монохромное изображение - Monochrome image 628 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 311 1
Оцифровка - Digitization 4694 1
Контрастность 2878 1
Принтер струйный - Inkjet printer 727 1
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок 431 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21799 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1741 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 438 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus MO - серия мониторов 2 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus МФУ 4 2
FreePik 1137 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3293 1
Microsoft Windows 15896 1
Apple macOS 2110 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1045 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 132 1
Мишустин Михаил 695 2
Пукин Александр 1 1
Козелецкий Георгий 1 1
Копосов Максим 64 1
Васильев Роман 17 1
Дозорова Оксана 4 1
Горбей Петр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7714 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17830 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52578 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Валищево 7 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1276 1
Китай - Тайвань 4045 1
Япония 13370 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3091 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24763 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5166 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3366 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1373 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10160 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5586 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5318 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9059 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49194 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6348 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2339 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16713 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2501 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2422 1
Импортозамещение - параллельный импорт 515 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 565 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1970 1
Ведомости 1072 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 40 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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