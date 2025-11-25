VVP Group стала официальным дистрибьютором решений «Сайбер Электро»

Компания VVP Group объявляет о старте поставок оборудования «Сайбер Электро». Партнеры VVP Group теперь могут предлагать своим клиентам весь спектр продуктов российского вендора. Об этом CNews сообщили представители «Сайбер Электро».

«Сайбер Электро» – российский бренд, предлагающий рынку источники бесперебойного питания российского производства. Портфель бренда включает разнообразие ИБП, а также внешние батарейные блоки и шкафы. Решения вендора входят в реестр Минпромторга.

«Сайбер Электро» — один из лидирующих российских брендов в области решений для электропитания, поэтому стратегическое партнерство с производителем — это логичный и важный этап в развитии нашего продуктового портфеля. В качестве официального дистрибьютора мы обеспечим нашим партнерам не только доступ к передовым технологиям, но и полный спектр поддержки: от экспертного подбора оборудования и регистрации проектов до гарантированной поставки со склада», – сказал Дмитрий Купцов, директор периферийного оборудования VVP Group.

«VVP Group имеет репутацию динамичного и клиентоориентированного игрока, способного быстро масштабировать проекты, что полностью соответствует нашим амбициозным планам по расширению присутствия на рынке. Благодаря широкой филиальной сети и отлаженной логистике VVP Group, качественные российские ИБП «Сайбер Электро» станут еще доступнее для интеграторов и конечных предприятий в России и СНГ», – сказал Максим Жигаленков, эксперт по развитию дистрибьюции.