Разделы

Техника
|

VVP Group стала официальным дистрибьютором решений «Сайбер Электро»

Компания VVP Group объявляет о старте поставок оборудования «Сайбер Электро». Партнеры VVP Group теперь могут предлагать своим клиентам весь спектр продуктов российского вендора. Об этом CNews сообщили представители «Сайбер Электро».

«Сайбер Электро» – российский бренд, предлагающий рынку источники бесперебойного питания российского производства. Портфель бренда включает разнообразие ИБП, а также внешние батарейные блоки и шкафы. Решения вендора входят в реестр Минпромторга.

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД
Цифровизация

«Сайбер Электро» — один из лидирующих российских брендов в области решений для электропитания, поэтому стратегическое партнерство с производителем — это логичный и важный этап в развитии нашего продуктового портфеля. В качестве официального дистрибьютора мы обеспечим нашим партнерам не только доступ к передовым технологиям, но и полный спектр поддержки: от экспертного подбора оборудования и регистрации проектов до гарантированной поставки со склада», – сказал Дмитрий Купцов, директор периферийного оборудования VVP Group.

«VVP Group имеет репутацию динамичного и клиентоориентированного игрока, способного быстро масштабировать проекты, что полностью соответствует нашим амбициозным планам по расширению присутствия на рынке. Благодаря широкой филиальной сети и отлаженной логистике VVP Group, качественные российские ИБП «Сайбер Электро» станут еще доступнее для интеграторов и конечных предприятий в России и СНГ», – сказал Максим Жигаленков, эксперт по развитию дистрибьюции.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Telecom API 2025

Готовится совершенно новая ОС для iPhone – быстрая и оптимизированная, чтобы заменить нынешнюю iOS, медленную, тяжелую и глючную

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Российские платформы унифицированных коммуникаций. Карта рынка

С прилавков исчезают карты microSD большого объема. Их сметают на замену дефицитным HDD и SSD

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще