Готовится совершенно новая ОС для iPhone – быстрая и оптимизированная, чтобы заменить нынешнюю iOS, медленную, тяжелую и глючную

Apple меняет подход к разработке iOS. Все последние восемь лет она концентрировалась на расширении ассортимента функций, и в результате получила довольно «тяжелую» ОС. Теперь же акцент будет сделан на оптимизацию и быстродействие – код переработают и сделают его более легким. Это послужит примером конкурентом – так, у HyperOS от Xiaomi оптимизацией похвастаться не может.

iOS по-новому

Компания Apple собирается сосредоточиться на оптимизации кода и повышении производительности новой iOS 27, пишет Bloomberg. Анонс системы ожидается в июне 2026 г., релиз – спустя еще три месяца.

iOS – это прошивка для смартфонов Apple iPhone, которая в самом начале носила название iPhoneOS. На ее основе делается ОС для планшетов – iPadOS.

Bloomberg пишет, Apple не концентрировалась на быстроте работы системы с момента показа iOS 12. Эта прошивка вышла в 2018 г. – ко дню премьеры iOS 27 ей будет восемь лет. На индекс в названии ориентироваться в данном случае не стоит – раньше это был порядковый номер версии, а теперь он привязан к дате релиза системы, к которой нужно прибавить один год. Например, iOS 26 вышла в 2025 г., iOS 27 выйдет в 2026 г. и так далее. К слову, в 2026 г. Apple может сменить генерального директора и установить новый график премьер iPhone.

За двумя зайцами не угнаться

Решив акцентироваться именно на технической функциональности iOS 27, Apple с высокой долей вероятности пожертвует ради этого новыми возможностями системы. Bloomberg утверждает, что система получит намного меньше нововведений, чем могла бы.

ios6.jpg
benzoix / FreePik
iPhone может получить очень быструю ОС. Конкурентам на Android придется догонять

С учетом того, как мало нового появляется в iOS в последние пять-шесть лет, вероятно, iOS 27 в принципе не сможет порадовать пользователей новыми функциями. В 2025 г. Apple уже сделала крупный апдейт, представив вызвавший немало споров «стеклянный» интерфейс. Это было первое столь серьезное обновление графической оболочки с 2013 г., когда вышла «плоская» iOS 7.

Единственное, что может обновиться по-крупному с релизом iOS 27 – это набор компонентов на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence. Он вышел в 2024 г. и оказался максимально «сырым» – на выходе он не умел и половины того, что было в списке базовых возможностей конкурирующих решений. К тому же Apple Intelligence работал и продолжает работать лишь в нескольких странах мира. Как сообщал CNews, сделать Apple Intelligence лучше поможет Google.

Работа предстоит масштабная

По информации Bloomberg, программисты Apple уже приступили к анализу кода iOS. Этот этап – базовый в общем процессе оптимизации системы.

Инженерам поставлена задача выявить избыточные элементы, ошибки и прочие дефекты кода, а затем подготовить все необходимое для их устранения. Притом вырезать из кода iOS все мешающие строки нужно так, чтобы не пострадала не только стабильность системы, но и ее быстродействие.

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс
цифровизация

С чего вдруг Apple решила внезапно перелопатить весь код iOS ради его оптимизации, ни компания, ни Bloomberg не сообщают. Но важно подчеркнуть, что за последние два-три года массовых жалоб на нестабильность или медлительность iOS не было, если не считать проблем со «стеклянным» интерфейсом во время бета-тестирования iOS 26.

Но у iOS есть множество мелких недочетов, с которыми сталкиваются не все пользователи. Кто-то сталкивается с перегревом iPhone, у кого-то он быстро разряжается, а в некоторых случаях смартфон может плохо держать связь с сотовой сетью. Все это программные проблемы, поскольку нередко они исчезают с установкой более свежей версии iOS.

История повторяется

У Apple уже есть подобный опыт, но связанный вовсе не iOS. В 2009 г. она выпустила настольную OS X Snow Leopard (OS X – прежнее название macOS). В системе было ничтожно мало нововведений, поскольку разработчики занимались только поиском и устранением ошибок в программном коде.

По данным Bloomberg, в обозримом будущем Apple собирается оптимизировать не только iOS 27, но и в целом всю нынешнюю линейку своих ОС. Это означает, что аудит кода ожидает iPadOS (платформа для планшетов), watchOS (для умных часов), tvOS (для ТВ-приставок) и visionOS (для VR-гарнитуры Vision Pro). Не исключен и повторный полный анализ кода macOS.

Конкурентам стоит прислушаться

Apple – не единственная компания, чья мобильная ОС стала «тяжеловесом». В стане крупнейших производителей Android-смартфонов тоже есть такие. К примеру, это Xiaomi и ее HyperOS, которая и в прошлом, когда называлась MIUI, не могла похвастаться легкостью. Система даже в режиме простоя и после скрупулезного отключения большинства внутренних компонентов занимает не меньше 3 ГБ оперативной памяти. А на накопителе под нее выделено более 10 ГБ пространства.

Геннадий Ефремов

