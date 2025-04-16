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Анализатор кода Code analysis
Анализатор кода и организации, системы, технологии, персоны:
|Кулешова Римма 7 2
|Рустамов Рустам 433 1
|Нуйкин Андрей 48 1
|Чернов Даниил 79 1
|Панченко Иван 149 1
|Фишер Андрей 74 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
|Фролов Павел 84 1
|Макаренко Андрей 7 1
|Козлов Максим 32 1
|Клявин Владимир 49 1
|Высоцкий Владимир 24 1
|Нетребин Дмитрий 3 1
|Мацыгин Юрий 45 1
|Аниканова Мария 15 1
|Anderson David - Андерсон Дэвид 13 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Андреев Максим 39 1
|Шицле Ярослав 22 1
|Галеев Артур 13 1
|Сорокин Дмитрий 36 1
|Шингарев Евгений 7 1
|Иванов Владислав 20 1
|Шелекасов Борис 11 1
|Горячкина Юлия 5 1
|Оржевская Наталия 10 1
|Тетенькин Евгений 10 1
|Смирнов Роман 15 1
|Карпов Андрей 3 1
|Чегодаев Станислав 13 1
|Курмаев Рустам 31 1
|Пономарев Дмитрий 6 1
|Устенко Сергей 1 1
|Грачев Сергей 7 1
|Лобанов Валерий 18 1
|Деменко Виктор 6 1
|Мозжеров Сергей 4 1
|Бирюков Игорь 10 1
|Игнатов Олег 1 1
|Мякишев Кирилл 9 1
|Gartner - Гартнер 3569 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 715 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 174017.
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