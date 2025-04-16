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Индексная книга (каталог) CNews*
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Анализатор кода Code analysis



16.04.2025 Платформа «Сфера» запустила ИИ-ассистента для разработчиков 1
21.03.2025 «Солар» расширяет партнерство с «Группой Астра» в области технологий кибербезопасности 1
06.03.2025 «Бастион» запускает третий сезон летних стажировок по специальностям в ИБ и ИТ 1
04.03.2025 Новый релиз SASTAV: переработанный интерфейс, гранулярность настроек сканирования и лицензирование под микросервисы 1
27.01.2025 Антон Киселев, Dapt Tech: Интеграция ИИ в образовательные программы повысит конкурентоспособность выпускников 1
27.01.2025 Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений 1
28.12.2024 «Касперский» выпустил шесть правил безопасной разработки систем с искусственным интеллектом 1
24.12.2024 Резидент «Сколково» принял участие в создании платформы для анализа защищенности кода 1
17.12.2024 Платформа Solar CyberMir получила сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия 1
26.11.2024 SafeERP 4.9.4: новая эра неуязвимости 1
25.11.2024 Хакеры отключают скандально известный антивирус через его же собственный драйвер 1
07.10.2024 Как оценить эффективность инвестиций в ИБ 1
31.07.2024 Пользователям «Ред ОС 8» стало доступно решение SafeERP CS EM 1
17.07.2024 Виктор Деменко -

Виктор Деменко, Jet RuLab: Прежде чем покупать — протестируйте!

 1
21.06.2024 Axenix перевел разработку платформы In.Plan на сервисы Yandex Cloud 1
19.04.2024 Правительственные информсистемы Украины девять лет заражены вирусом, созданным начинающим разработчиком 1
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 1
04.03.2024 В Bi.Zone SSDLC появился модуль SCA для анализа безопасности зависимостей в коде 1
27.02.2024 Angara Security запускает услугу по внедрению доверенного репозитория на базе ИT-инфраструктуры заказчиков 1
Роман Пустарнаков, «Газинформсервис»: Мы не нашли подходящую СУБД у вендоров, поэтому сами стали вендором 1
17.11.2023 Postgres Pro сертифицирована по новым требованиям ФСТЭК 1
09.11.2023 Почему бизнесу выгодно автоматизировать обзоры кода 1
08.11.2023 Практическая экспертиза Positive Technologies теперь доступна академическому сообществу страны 1
30.10.2023 Как «Ключ-Астром» помогает онлайн-продажам: «ВинЛаб» начал работать с российским APM 1
27.09.2023 Dark River — новая группировка, атакующая российский ОПК, создала высокотехнологичный бэкдор: исследование Positive Technologies 1
30.05.2022 Центр крови ФМБА России внедрил Solar appScreener, чтобы защититься от уязвимостей в ПО 1
25.11.2016 Безопасность на уровне кода: как уничтожить риски уязвимостей 1
13.04.2009 Обнаружена новая версия червя Conficker 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Анализатор кода и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5011 4
GitHub 865 4
Газинформсервис - ГИС 302 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 986 3
8422 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1271 3
SAP SE 5323 2
Samsung Electronics 10356 1
Broadcom - VMware 2403 1
Nutanix 102 1
Cisco Systems 5146 1
Yandex - Яндекс 7648 1
Microsoft Corporation 24806 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13103 1
Meta Platforms - Facebook 4459 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1691 1
IBM - International Business Machines Corp 9467 1
Softline - Софтлайн 2948 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
Ред Софт - Red Soft 780 1
Check Point Software Technologies 768 1
Oracle Corporation 6753 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 535 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2024 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 811 1
ESET - ESET Software 1137 1
Fortinet 393 1
Telegram Group 2160 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1147 1
Diasoft - Диасофт 922 1
Red Hat 1324 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 346 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 879 1
Nginx - Энджайникс 172 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Sophos - SophosLabs 416 1
Trend Micro 609 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 313 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 935 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7539 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2862 1
МКБ - Московский кредитный банк 571 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1420 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 474 1
ВТБ Лизинг 68 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 51 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 1
GoodWill 13 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 152 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 118 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1099 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 1
Unsplash 963 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4335 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5550 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11964 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3200 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4921 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4607 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 510 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3105 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 712 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 408 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 149 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Конституционный суд РФ 109 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 1
Судебная власть - Judicial power 2334 1
OWASP - Open Web Application Security Project 100 3
CIS - Center for Internet Security 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28703 20
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6365 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67504 15
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20410 7
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11669 6
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Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 559 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 966 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6946 4
Оцифровка - Digitization 4664 4
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 696 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2581 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1590 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4109 4
Repository - Репозиторий 917 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4054 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5899 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10555 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6271 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5266 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 624 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1224 3
DevOps - Development и Operations 931 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2057 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2962 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4530 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 359 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4646 15
Microsoft Windows 15858 4
Linux OS 10185 3
JavaScript - JS - язык программирования 1224 3
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 150 3
Газинформсервис - SafeERP 14 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1171 2
Oracle Java - язык программирования 3127 2
Docker - Платформа распределённых приложений 355 2
Microsoft Office Word 831 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 199 2
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 2
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 37 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1322 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 583 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 740 1
Python - высокоуровневый язык программирования 993 1
Apple macOS 2103 1
Microsoft Office 3803 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1032 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 237 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 293 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1009 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 499 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 42 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 766 1
Red Hat OpenShift 133 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 140 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 259 1
Broadcom - VMware vSphere 575 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 340 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 115 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 167 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 635 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 246 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 149 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 127 1
QEMU 54 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 296 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 98 1
Кулешова Римма 7 2
Рустамов Рустам 433 1
Нуйкин Андрей 48 1
Чернов Даниил 79 1
Панченко Иван 149 1
Фишер Андрей 74 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Фролов Павел 84 1
Макаренко Андрей 7 1
Козлов Максим 32 1
Клявин Владимир 49 1
Высоцкий Владимир 24 1
Нетребин Дмитрий 3 1
Мацыгин Юрий 45 1
Аниканова Мария 15 1
Anderson David - Андерсон Дэвид 13 1
Пустарнаков Роман 45 1
Андреев Максим 39 1
Шицле Ярослав 22 1
Галеев Артур 13 1
Сорокин Дмитрий 36 1
Шингарев Евгений 7 1
Иванов Владислав 20 1
Шелекасов Борис 11 1
Горячкина Юлия 5 1
Оржевская Наталия 10 1
Тетенькин Евгений 10 1
Смирнов Роман 15 1
Карпов Андрей 3 1
Чегодаев Станислав 13 1
Курмаев Рустам 31 1
Пономарев Дмитрий 6 1
Устенко Сергей 1 1
Грачев Сергей 7 1
Лобанов Валерий 18 1
Деменко Виктор 6 1
Мозжеров Сергей 4 1
Бирюков Игорь 10 1
Игнатов Олег 1 1
Мякишев Кирилл 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 148058 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52492 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14228 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43992 2
Украина 7658 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17754 1
Польша - Республика 1970 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 574 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2731 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3349 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1138 1
Таиланд - Королевство 832 1
Словакия - Словацкая Республика 473 1
Таиланд - Бангкок 83 1
Литва - Вильнюс 41 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48981 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6361 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8969 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4959 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29931 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14003 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19084 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5894 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2501 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 913 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8709 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 938 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52300 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2799 3
Аудит - аудиторский услуги 2785 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 398 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8994 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2498 2
Киберучения 97 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6079 2
Английский язык 6728 2
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1943 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1765 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4108 1
Образование в России 2282 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 973 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7124 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5928 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1260 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5143 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2792 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5207 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1417 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24654 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4993 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5051 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 36 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5565 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5952 1
BleepingComputer - Издание 368 1
PC Magazine - PCMag 90 1
Gartner - Гартнер 3569 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 715 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 180 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 618 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 213 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 192 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1555 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 981 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1132 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 365 1
РАН - Российская академия наук 1923 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 181 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 298 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 392 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 253 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 874 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 219 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 88 1
Positive Technologies - Positive Education 14 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2475 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2060 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 137 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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