Разделы

ПО Софт
|

Резидент «Сколково» принял участие в создании платформы для анализа защищенности кода

ИТ-интегратор «СофтМедиаЛаб», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), принял участие в разработке новой на российском рынке ASOC-платформы CyberCodeReview. Она помогает собирать и анализировать данные о рисках безопасности приложений. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

В последние годы фиксируется резкий рост числа кибератак. В таких условиях становится все более актуально интегрировать практики DevSecOps на всех этапах разработки программного обеспечения. Это позволяет не только выявлять уязвимости на ранних стадиях, но и оперативно реагировать на возникающие угрозы.

Елена Мокрушина, директор платформы CyberCodeReview: «Было важно создать систему, которая в 100 раз сократит количество сырых данных об угрозах безопасности кода и одновременно агрегирует данные всех источников анализа. Нам это удалось. Подключение команды разработчиков “СофтМедиаЛаб” позволило вывести решение на рынок в достаточно сжатые сроки. Сейчас платформа выдерживает нагрузку до 1 млн уязвимостей. Уникальной особенностью CyberCodeReview является ее продвинутый механизм дедупликации для синхронизации поиска уязвимостей разными сканерами».

Новая платформа CyberCodeReview — это классический ASOC (Application Security Orchestration and Correlation) для анализа защищенности кода и приложений. В основе — 25 сканеров с открытым исходным кодом. Система интегрируется в жизненный цикл разработки программного обеспечения и автоматизирует проверку уязвимостей, создание задач Jira, триаж, дедупликацию и валидацию уязвимостей.

Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче
Бизнес

Александр Карабасов, генеральный директор «Софтмедиалаб»: «Мы гордимся тем, что стали частью команды, создавшей инновационную ASOC платформу. Решение получилось продуманным и функциональным. Оно полностью отвечает современным требованиям кибербезопасности и позволяет организациям эффективно защищать свои приложения на всех этапах разработки».

Игорь Бирюков, руководитель Киберхаба Фонда «Сколково»: «Безопасная разработка уже давно стала приоритетной задачей для ИБ-специалистов. Постоянное сканирование и анализ кода, мониторинг уязвимостей и применение лучших практик DevSecOps – все это ключевые элементы мировых трендов кибербезопасности. Резиденты “Сколково” вносят значительный вклад в развитие этих направлений, участвуя в разработке систем и внедряя инновационные подходы к защите данных. Новая платформа CyberCodeReview поможет компаниям минимизировать риски и обеспечить безопасность своих продуктов на всех этапах жизненного цикла».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

МТС заместит иностранные ИТ-сервисы для командной работы. Бета-версия российской no-сode платформы уже работает

Фанат знаменитой российской игры War Thunder слил на ее форум секретные военные документы, чтобы выиграть в бесполезном интернет-споре

Обновление Windows 11 ломает меню «Пуск» и ломает цветность экрана

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России

За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще