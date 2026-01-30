Разделы

SML Security CyberCodeReview ASOC-платформа для анализа защищенности кода и приложений


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


30.01.2026 В PVS-Studio подвели итоги 2025 года 1
24.12.2024 Резидент «Сколково» принял участие в создании платформы для анализа защищенности кода 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

SML Security и организации, системы, технологии, персоны:

Софтмедиалаб - Softmedialab 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1036 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3273 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 306 1
Анализатор кода - Code analysis 41 1
Кибербезопасность - ASOC - Application Security Orchestration and Correlation - платформа управления процессами безопасной разработки 14 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7040 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 350 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31936 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 321 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 1
Карабасов Александр 1 1
Мокрушина Елена 1 1
Бирюков Игорь 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 158048 1
