Софтмедиалаб Softmedialab
Софтмедиалаб и организации, системы, технологии, персоны:
|Яблочков Зарядные станции 44 1
|Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 16 1
|Ovision - Овижн 46 1
|Stereotech - Стереотек 47 1
|Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
|ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
|Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
|Рапид Био 101 1
|Малютин Константин 1 1
|Стрелец Дмитрий 2 1
|Константинов Илья 1 1
|Котлярова Ольга 1 1
|Хватов Георгий 1 1
|Куйвашев Евгений 21 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
|Россия - Средний Урал 78 1
|Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
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