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Софтмедиалаб Softmedialab

Софтмедиалаб - Softmedialab


24.12.2024 Резидент «Сколково» принял участие в создании платформы для анализа защищенности кода 2
04.03.2024 Резидент «Сколково» запустил пилот информационной системы для студентов 4
16.08.2023 Резиденты «Сколково» займутся разработкой автоматизированных систем для промышленности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 7

Софтмедиалаб и организации, системы, технологии, персоны:

Яблочков Зарядные станции 44 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 16 1
Ovision - Овижн 46 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
Рапид Био 101 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 1
Правительство Москвы - Наш город 103 1
Консом Групп НИЦ - КОНСОМ.ИНКА - индустриальная кибернетическая система 11 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Малютин Константин 1 1
Стрелец Дмитрий 2 1
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Котлярова Ольга 1 1
Хватов Георгий 1 1
Куйвашев Евгений 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
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Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Образование в России 2191 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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