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Индексная книга (каталог) CNews*
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SML Standard ML Язык программирования


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 Резидент «Сколково» запустил ИИ-бот для работы с корпоративной базой знаний 1
20.01.2020 Машинное обучение 1
21.09.2018 Конференция Fashion Tech Day пройдет 24 октября в Москве 1
21.04.2016 «СмартЛабс» поставил Baze Technology систему защиты Widevine DRM и новую партию приставок 1
02.09.2014 «СмартЛабс» представил новые модели приставок 1
31.10.2012 KartinaTV выбрала приставки «СмартЛабс» 1
03.11.2011 «СмартЛабс» поставит МТС IPTV-приставки для услуги «Домашнее ТВ» 1
21.06.2011 «СмартЛабс» обеспечил «Ростелеком-Урал» абонентскими приставками 1
07.02.2011 Deutsche Telekom вводит переменные тарифы для "умных" счетчиков 1
30.03.2007 Разработан алгоритм аннотирования изображений 1
26.03.2007 В W3C подана модель языка моделирования сервисов 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

SML и организации, системы, технологии, персоны:

SmartLabs - СмартЛабс 43 5
SAP SE 5353 1
Intel Corporation 12358 1
Dell EMC 5055 1
Cisco Systems 5171 1
HP Inc. 5726 1
Microsoft Corporation 24959 1
IBM - International Business Machines Corp 9487 1
Deutsche Telekom 911 1
Ростелеком 10048 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13476 1
Inventive Retail Group 76 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 245 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1493 1
IKEA - ИКЕА 161 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 847 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 15 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 465 1
GFG - Lamoda - Купишуз 175 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
Спортмастер - Sportmaster 183 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 42 1
Adidas - Адидас 163 1
eBay Inc 1626 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 30 1
LEFORM - ЛЕФОРМ 5 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3166 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 158 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12692 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2149 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4015 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10171 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3932 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25178 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15760 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6153 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9425 2
Adaptive Streaming - Adaptive bitrate streaming - Технологии адаптивного вещания 10 2
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 296 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10990 2
Умные платформы 1790 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6582 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7682 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9011 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3605 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1416 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21354 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4312 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1892 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4247 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1722 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7013 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14121 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1114 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5125 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1042 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4705 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5483 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2292 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 816 1
Микрофон - Microphone 2623 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7563 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4647 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3600 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32477 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1589 1
SmartLabs - SML IPTV-приставки 14 5
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 202 3
Depositphotos - фотобанк 422 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 86 1
Google Android 14386 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 899 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Google WideVine 14 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
Дмитриев Владимир 37 1
Шевченко Олег 1 1
Синюшин Константин 16 1
Фролов Сергей 34 1
Labati Florence - Лабати Флоранс 1 1
Schwartz Mark - Шварц Марк 1 1
Duma Fabio - Дума Фабио 1 1
Navez Edwin - Навез Эдвин 1 1
Frey Andreas - Фрай Андреас 1 1
Фуголь Екатерина 1 1
Ревяшко Андрей 20 1
Широбоков Влад 1 1
Горшков Максим 1 1
Фетисов Александр 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 4
Германия - Федеративная Республика 12824 2
США - Калифорния - Сан-Диего 368 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2510 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13441 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52780 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3088 1
США - Калифорния 4688 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1568 1
Израиль 2765 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30672 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5308 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10314 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11221 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2377 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7528 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5715 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6607 1
Fashion industry - Индустрия моды 272 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Phys.org 972 1
EWDN - East-West Digital News 8 1
Gartner - Гартнер 3582 1
University of California - Калифорнийский университет 99 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 76 1
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 1
eFashion 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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