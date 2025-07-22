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SML Standard ML Язык программирования
УПОМИНАНИЯ
|22.07.2025
|Резидент «Сколково» запустил ИИ-бот для работы с корпоративной базой знаний 1
|20.01.2020
|Машинное обучение 1
|21.09.2018
|Конференция Fashion Tech Day пройдет 24 октября в Москве 1
|21.04.2016
|«СмартЛабс» поставил Baze Technology систему защиты Widevine DRM и новую партию приставок 1
|02.09.2014
|«СмартЛабс» представил новые модели приставок 1
|31.10.2012
|KartinaTV выбрала приставки «СмартЛабс» 1
|03.11.2011
|«СмартЛабс» поставит МТС IPTV-приставки для услуги «Домашнее ТВ» 1
|21.06.2011
|«СмартЛабс» обеспечил «Ростелеком-Урал» абонентскими приставками 1
|07.02.2011
|Deutsche Telekom вводит переменные тарифы для "умных" счетчиков 1
|30.03.2007
|Разработан алгоритм аннотирования изображений 1
|26.03.2007
|В W3C подана модель языка моделирования сервисов 1
SML и организации, системы, технологии, персоны:
|SmartLabs - СмартЛабс 43 5
|SAP SE 5353 1
|Intel Corporation 12358 1
|Dell EMC 5055 1
|Cisco Systems 5171 1
|HP Inc. 5726 1
|Microsoft Corporation 24959 1
|IBM - International Business Machines Corp 9487 1
|Deutsche Telekom 911 1
|Ростелеком 10048 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13476 1
|Inventive Retail Group 76 1
|Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 245 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3166 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|Phys.org 972 1
|EWDN - East-West Digital News 8 1
|Gartner - Гартнер 3582 1
|University of California - Калифорнийский университет 99 1
|UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 76 1
|UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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