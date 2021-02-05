Российский монополист электропередачи меняет американский Documentum на отечественную СЭД Отказ от Documentum Как выяснил CNews, «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС, «дочка» и один из главных активов «Россетей») отказывается от системы электронного документо

«Русгидро» перевела 12,5 тыс. сотрудников с американской СЭД на российскую ение LanDocs Госкомпания «Русгидро» перешла с иностранной системы электронного документооборота EMC Documentum на отечественную платформу LanDocs, разработанную «Ланитом». Внедрение затронуло 1

«Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья» твована функциональность текущей АСУД благодаря переводу системы на новую версию платформы OpenText Documentum, а также внедрению дополнительных функциональных модулей. 7,5 тыс. пользователей и

Хроники импортозамещения: «Ростех» меняет СЭД Documentum на российский продукт, работающий на СУБД Microsoft «Ростех» отказывается от Documentum Госкорпорация «Ростех» решила отказаться от системы электронного документооборота

Фонд соцстрахования переехал с Documentum на российское и свободное ПО Переезд СЭД в Фонде соцстрахования Фонд социального страхования России (ФСС) перевел свою систему электронного документооборота (СЭД) с платформы Documentum канадской компании OpenText на систему, разработанную на компонентах свободного ПО и на базе отечественной платформы «Спутник» (включена в реестр отечественного ПО при Минкомсвязи).

Накануне продажи DEL EMC Documentum и Leap: чего ждать пользователям ext и DEL EMC, транслированных новыми партнерами в момент объявления о покупке канадцами подразделения корпоративного контента (Enterprise Content Division — ECD) DEL EMC, включая семейство продуктов Documentum (система управления корпоративным контентом), InfoArchive (платформа архивирования) и Leap (облачные приложения управления контентом), закрытие этой сделки должно состояться со дня н

OpenText объявил о поглощении бренда Documentum. Что это значит для российского рынка ЕСМ? овсе сошли с дистанции, другие переместились на менее престижные позиции, а после недавнего объявления о приобретении компанией OpenText бывшего подразделения EMC Enterprise Content Division, включая Documentum, InfoArchive и Leap, в правом верхнем секторе остались всего трое игроков: IBM, Hyland и OpenText. С учетом того, что компания Hyland в России не представлена, для отечественных зака

Анонсирована платформа Documentum 7.3 с поддержкой ПО с открытым исходным кодом и «облаков» щаяся в области управления корпоративным контентом, анонсировала новейшую версию платформы Dell EMC Documentum, инструмента управления содержанием. Версия Documentum 7.3 отличается сниже

«МетЛайф» перенесла «Электронный архив» на Documentum Content Server 7.1 и Webtop 6.7 Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по миграции системы «Электронный архив» на базе Documentum на версию Documentum Content Server 7.1 и Webtop 6.7 в компании «МетЛайф» (

«Корус Консалтинг» выпустил модуль «Обращения граждан» на базе EMC Documentum 6.7 — модуль системы электронного документооборота «Обращения граждан», реализованное на базе платформы EMC Documentum 6.7 SP2. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Работа с обращениями гр

ФМС меняет СЭД EMC Documentum на свободное ПО м Бейлезона, у «АйТи» недавно был опыт замены СЭД в компании МТТ, где на смену системе на платформе Documentum было выбрано решение «Логика СЭД» на платформе Domino. Проект в ФМС Бейлезон счита

Правительство Свердловской области завершило миграцию СЭД на новую версию платформы Documentum Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по миграции системы электронного документооборота для Правительства Свердловской области на новую версию платформы Documentum 6.7. Заказчиком работ выступило Министерство транспорта и связи Свердловской области. Срок выполненных работ составил четыре месяца. За это время была проведена миграция более 1 млн

"Ростелеком" перешел на единую СЭД вая его размеры, было непростой задачей. В качестве новой платформы для единой СЭД была выбрана EMC Documentum. В конкурсе победила компания AT Consulting, которая также внедряла в "Ростелекоме

«Корус Консалтинг» модернизировал документооборот в «ОГК-2» Консалтинг» объявила о завершении проекта по модернизации системы документооборота на платформе EMC Documentum в энергогенерирующей компании «ОГК-2». В рамках проекта специалисты «Корус Консалт

«Корус Консалтинг» централизует документооборот в «ВолгаТелекоме» кт по масштабному внедрению централизованной системы электронного документооборота на платформе EMC Documentum. Партнером по внедрению выступает «Корус Консалтинг». Целью проекта является объед

Названы точки соприкосновения ECM и ERP тношении 23% таких компаний использовали в роли ECM продукт MS SharePoint, а остальные решения (EMC Documentum, Open Text, IBM Filenet, Oracle Stellent) применялись в 10-12% организаций. По рез

«МРСК Урала» внедряет АСУД на базе EMC Documentum «Д.А.К.С.», ИТ-компания из Екатеринбурга, в июне завершит первый этап внедрения АСУД ФСК ЕЭС на платформе программного решения EMC Documentum в ОАО «МРСК Урала». Внедрение осуществлялось совместно с компанией TopS BI, разработчиком программного решения АСУД ФСК ЕЭС. АСУД - это программный продукт, внедряемый в целях ре

«Волжская ТГК» строит электронный документооборот на базе EMC Documentum ссов документооборота и делопроизводства в филиалах и Исполнительной дирекции «Волжской ТГК». В качестве платформы для создания решения, после анализа руководством предприятия рынка СЭД, была выбрана EMC Documentum, как наиболее соответствующая текущим потребностям, а также планам развития компании. Система корпоративного электронного документооборота и делопроизводства «Волжской ТГК» состо

Решение OXS на платформе EMC Documentum помогает ТГК-10 работать с документами орота в идеологии сервисно-ориентированной архитектуры (SOA) на основе решения OXS на платформе EMC Documentum. Запуск системы в промышленную эксплуатацию состоялся в конце октября – точно в со

Совместная конференция EMC и OXS: управление документооборотом на энергопредприятиях иться с передовым мировым опытом управления корпоративным содержанием и возможностями платформы EMC Documentum, решениями компании OXS, которые оптимально соответствуют потребностям российских

«Ай-Теко» пополнит портфель решениями EMC Documentum ых инфраструктур, и компанией «Документум Сервисиз Раша», эксклюзивным дистрибьютором продукции EMC Documentum в России. По условиям подписанного договора «Ай-Теко» будет осуществлять поставку

ТГК-10 строит СЭД на платформе EMC Documentum ская консалтинговая компания, объявили о начале реализации проекта по созданию СЭД на платформе EMC Documentum в передовой концепции сервисно-ориентированной архитектуры (SOA). Отметим, что соз

Pba Consult выиграла тендер на поддержку и развитие СЭД РУСАЛа Pba Consult выиграла тендер на поддержку и развитие платформы Documentum в объединенной компании «Русский Алюминий» (РУСАЛ). В рамках процесса вывода на ау

«Лукойл Нефтохим Бургас» управляет данными на базе EMC Documentum ы, наиболее полно отвечающей функциональным и техническим требованиям предприятия, была выбрана EMC Documentum. «Лукойл –Информ», головная организация по информационно-технологическому обеспече

"Рексофт" внедрил Documentum в «Амедиа» спечения, завершила проект по разработке системы хранения мультимедийного контента на платформе EMC Documentum для компании-производителя телесериалов «Амедиа». Сотрудничество компаний началось

Анонсирован программный комплекс EMC Documentum Process Suite я EMC, разработчик решений для информационных инфраструктур, объявила о начале поставок решений EMC Documentum Process Suite. EMC Documentum Process Suite — универсальное решение для упр

ФОРС заключил партнерское соглашение с EMC ндора, ФОРС будет осуществлять поставку и внедрение всего спектра линейки программных продуктов EMC Documentum, а также предоставлять услуги по поддержке и сопровождению, проведению функциональ

«Донгорбанк» создает хранилище электронных досье клиентов одящихся в рамках проекта по созданию системы управления корпоративным содержанием на платформе EMC Documentum в «Донгорбанке» (Украина). Система должна обеспечить структурированное хранение св

«ТерраЛинк» и EMC стали партнерами вным содержанием наряду с решениями других лидеров рынка ECM. В частности, решения на платформе EMC Documentum производства корпорации EMC позволяют компаниям управлять жизненным циклом неструк

EMC Documentum поможет формировать облик Москвы Компания «Корус Консалтинг» объявила о завершении проекта по внедрению СЭД на платформе EMC Documentum в московском архитектурном бюро ABD architects. Рост компании, возрастающая доля у

В ABD architects внедрили EMC Documentum Компания «Корус консалтинг» завершила проект по внедрению системы электронного документооборота на платформе EMC Documentum в московском архитектурном бюро ABD architects. Компания ABD architects осуществляет свою деятельность по трем основным направлениям: архитектурное проектирование, проектирование

Documentum Services CIS объявила программу "Пора мигрировать!" Компания Documentum Services CIS объявила о проведении специальной программы миграции с продуктов для

EMC: темпы роста в России впечатляют нее, по темпам роста Россия превосходит все регионы, где мы работаем. Наиболее динамичные продажи у Documentum, Smarts, VMware и NetWorker», — рассказал корреспонденту CNews Жан-Клод Бройд

Подведены итоги 2-го Международного форума по управлению жизненным циклом информации ельство EMC в России, Странах СНГ и Балтии и Документум Сервисиз СНГ, официальный представитель EMC Documentum в России и СНГ 12 октября 2005 года провели в Москве 2 Международный форум по упра

Сегодня заканчивается регистрация на 2-й Международный форум по управлению жизненным циклом информации ILM Forum 2005 ьство EMC в России, Странах СНГ и Балтии и «Документум Сервисиз СНГ», официальный представитель EMC Documentum в СНГ, сообщают о проведении 12 октября 2005 года в Москве II Международного форум

"Единая Европа" внедрила СЭД ы процессы осуществления платежей контрагентам и сотрудникам «Единой Европы». Новая система на базе Documentum охватила объединенную бухгалтерию, а также финансовый отдел, бренд-менеджмент и ад

12 октября 2005 г. в Москве состоится ILM Forum ьство EMC в России, странах СНГ и Балтии и «Документум Сервисиз СНГ», официальный представитель EMC Documentum в СНГ, сообщают о проведении 12 октября 2005 года в Москве, в гостинице «Редиссон-

РБК СОФТ представила отраслевое решение по автоматизации документооборота юридических компаний, где представила решение по автоматизации документооборота на основе платформы Documentum. В конференц-зале РБК, где проходило мероприятие, специалисты РБК СОФТ и «Документ

Documentum начала поддерживать eToken «Документум Сервисиз СНГ» и Aladdin Software Security объявляют о поддержке Documentum 5.3, новой версии платформы для управления содержанием EMC, аутентификации пользов