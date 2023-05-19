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OpenText EMC Documentum платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами



19.05.2023 Как выбрать low-code-платформу и не просчитаться 2
12.05.2023 Бизнес ГК «Астра» в ближайшие годы может расти более чем в 2 раза ежегодно 1
11.05.2023 Что выгоднее – внедрить одну интеллектуальную систему, или интегрировать несколько ИИ-сервисов? 1
03.03.2023 В «Росатоме» завершился третий этап импортозамещения единой отраслевой системы документооборота 2
22.12.2022 Росэнергоатом завершил перевод системы технического документооборота на отечественную платформу 1
07.10.2022 Product Owner СЭД ТЕЗИС Илья Зайчиков: «Трансформация роли СЭД, технологическая независимость и проекты на 28 000 пользователей» 1
07.09.2022 Константин Истомин, Directum: Топ-5 потребностей клиентов по управлению документами и процессами в 2022 году 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 1
28.06.2022 CNews FORUM Кейсы 2022: как живет рынок ИТ в условиях санкций 1
16.05.2022 Импортозамещение в России: как быстро заменить уязвимые ИТ-решения 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
17.03.2022 Comindware запускает программу ускоренного импортозамещения Terrasoft, SAP, Oracle и Microsoft 1
17.03.2022 Comindware заменит решения SAP, Oracle, Microsoft, Terrasoft и других уходящих компаний 1
16.08.2021 В России создается блокчейн-система для покупателей электроэнергии 1
14.07.2021 Тенденции, преимущества и недостатки систем электронного документооборота СЭД 1
26.05.2021 «Корус консалтинг» открыла API контент-сервера платформы «Спутник ЕСМ» 1
05.02.2021 Российский монополист электропередачи меняет американский Documentum на отечественную СЭД 1
28.12.2020 Как Росатом превратился в двигатель отечественного ИТ-импортозамещения 1
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 1
15.10.2020 «Росатом» переведет систему электронного документооборота на отечественное ПО 1
20.07.2020 «Росатом» переезжает с Oracle, SAP и OpenText на российское ПО 3
28.04.2020 «Ланит» выпустила СПО-платформу управления контентом DocsHouse 1
21.05.2019 Закрыть периметр: как современные технологии пресекают утечки данных по вине сотрудников 1
30.11.2018 «Ланит» перевел документооборот в «Русгидро» на российскую платформу Landocs 2
29.11.2018 «Русгидро» перевела 12,5 тыс. сотрудников с американской СЭД на российскую 2
21.11.2018 «Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья» 2
01.10.2018 «Корус консалтинг» перевел систему «Обращения граждан» Правительства Свердловской области на отечественное решение 1
14.08.2018 Свердловские чиновники перешли с американского ПО на PostgreSQL и СЭД «Спутник» 2
04.07.2018 Группа ЧТПЗ завершила пилотный проект внедрения системы Directum 1
28.04.2018 Хроники импортозамещения: «Ростех» меняет СЭД Documentum на российский продукт, работающий на СУБД Microsoft 2
26.04.2018 Рынок СЭД становится рынком российских производителей 1
23.04.2018 «Корус Консалтинг» внедрила ECM-систему «Спутник» в «Утконосе» 1
19.03.2018 «Корус Консалтинг» перевел СЭД Правительства Свердловской области на отечественное решение 2
07.03.2018 Российский лидер внедрения OpenText вырос за год в 2,5 раза 2
25.01.2018 Фонд соцстрахования переехал с Documentum на российское и свободное ПО 1
25.01.2018 «Корус Консалтинг» перевел СЭД Фонда Соцстраха РФ на отечественное ПО 2
21.12.2017 Техносерв Cloud запустил облачный файлообменник для корпоративных клиентов 1
20.12.2017 «Техносерв» запустил корпоративного «убийцу» Dropbox 1
12.12.2017 «Крок» атакует рынок СЭД 2
22.08.2017 «ЭвриТег» интегрировала систему защиты от утечек ILD с Microsoft SharePoint 1

Публикаций - 370, упоминаний - 490

OpenText EMC Documentum упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Dell EMC 4947 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4296 3
Корус Консалтинг ГК 1096 2
OpenText 199 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2865 1
Microsoft Corporation 23720 1
Syntellect - Синтеллект 61 1
Крок - Croc 1729 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10264 1
SAP SE 4966 1
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 339 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 924 1
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 541 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 713 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 306 1
Alfresco Software 140 1
Ростатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 42 1
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 52 1
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 401 1
Лента - Сеть розничной торговли 1774 1
Ростатом - Курская АЭС - атомная электростанция 38 1
Ростатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 45 1
Ростатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 18 1
ОГК-2 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС 42 1
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 36 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3049 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2770 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10594 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9505 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 414 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 30 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1608 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18416 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6011 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11191 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26677 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13010 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55045 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17641 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6124 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8227 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8307 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1134 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8536 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1793 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10449 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 372 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 2067 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза 424 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3569 1
Техническая документация - Technical documentation - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации 147 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 936 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9185 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 237 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 398 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1552 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12782 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 455 1
Сервер приложений - Application server 304 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22468 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1304 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 742 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5322 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 559 1
EAM - Enterprise Asset Management - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 607 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8377 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9432 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5671 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 925 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1538 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80392 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26421 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6142 1
Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 24 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 841 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 756 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 33 1
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 10 1
Обращения граждан 215 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 901 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2960 1
IBM FileNet 114 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 79 1
Software AG - ARIS Platform 176 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 817 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 563 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 974 1
Intel x86 - архитектура процессора 1640 1
Oracle UCM - Oracle Univeral Content Management 7 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 208 1
Syntellect Tessa 27 1
Microsoft Exchange 1346 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1095 1
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 315 1
Microsoft SQL Server 1491 1
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 569 1
Ред ОС 499 1
Microsoft Windows 14650 1
Linux OS 8496 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 376 1
Аксельрод Александр 41 2
Селиванов Дмитрий 51 1
Гущин Юрий 9 1
Гурарий Евгений 4 1
Медведев Дмитрий 1635 1
Шальнов Олег 18 1
Миляева Татьяна 3 1
Прозоровский Василий 40 1
Казачинская Елена 2 1
Лучник Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 126006 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40081 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15548 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13357 2
Россия - ПФО - Самарская область 1149 2
Россия - УФО - Свердловская область 1205 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 369 1
Россия - ЦФО - Курская область 555 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1326 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2074 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1311 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 410 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50589 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2657 1
Канада 4729 1
Россия - ЦФО - Орловская область 259 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4587 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42874 3
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 98 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6995 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43029 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2533 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 360 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1047 1
Энергетика - Energy - Energetically 4506 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6651 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1617 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11121 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2859 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2012 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5271 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10934 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4586 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7536 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1818 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
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Создано именных указателей - 119065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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