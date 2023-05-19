Индексная книга CNews*
OpenText EMC Documentum платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами
Публикаций - 370, упоминаний - 490
OpenText EMC Documentum упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аксельрод Александр 41 2
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Гущин Юрий 9 1
|Гурарий Евгений 4 1
|Медведев Дмитрий 1635 1
|Шальнов Олег 18 1
|Миляева Татьяна 3 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Казачинская Елена 2 1
|Лучник Дмитрий 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1235063, в очереди разбора - 859669.
Создано именных указателей - 119065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1235063, в очереди разбора - 859669.
Создано именных указателей - 119065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.