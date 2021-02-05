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OpenText EMC Documentum платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.02.2021 Российский монополист электропередачи меняет американский Documentum на отечественную СЭД

Отказ от Documentum Как выяснил CNews, «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС, «дочка» и один из главных активов «Россетей») отказывается от системы электронного документо
29.11.2018 «Русгидро» перевела 12,5 тыс. сотрудников с американской СЭД на российскую

ение LanDocs Госкомпания «Русгидро» перешла с иностранной системы электронного документооборота EMC Documentum на отечественную платформу LanDocs, разработанную «Ланитом». Внедрение затронуло 1
21.11.2018 «Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья»

твована функциональность текущей АСУД благодаря переводу системы на новую версию платформы OpenText Documentum, а также внедрению дополнительных функциональных модулей. 7,5 тыс. пользователей и
28.04.2018 Хроники импортозамещения: «Ростех» меняет СЭД Documentum на российский продукт, работающий на СУБД Microsoft

«Ростех» отказывается от Documentum Госкорпорация «Ростех» решила отказаться от системы электронного документооборота

25.01.2018 Фонд соцстрахования переехал с Documentum на российское и свободное ПО

Переезд СЭД в Фонде соцстрахования Фонд социального страхования России (ФСС) перевел свою систему электронного документооборота (СЭД) с платформы Documentum канадской компании OpenText на систему, разработанную на компонентах свободного ПО и на базе отечественной платформы «Спутник» (включена в реестр отечественного ПО при Минкомсвязи).

22.12.2016 Накануне продажи DEL EMC Documentum и Leap: чего ждать пользователям

ext и DEL EMC, транслированных новыми партнерами в момент объявления о покупке канадцами подразделения корпоративного контента (Enterprise Content Division — ECD) DEL EMC, включая семейство продуктов Documentum (система управления корпоративным контентом), InfoArchive (платформа архивирования) и Leap (облачные приложения управления контентом), закрытие этой сделки должно состояться со дня н
15.12.2016 OpenText объявил о поглощении бренда Documentum. Что это значит для российского рынка ЕСМ?

овсе сошли с дистанции, другие переместились на менее престижные позиции, а после недавнего объявления о приобретении компанией OpenText бывшего подразделения EMC Enterprise Content Division, включая Documentum, InfoArchive и Leap, в правом верхнем секторе остались всего трое игроков: IBM, Hyland и OpenText. С учетом того, что компания Hyland в России не представлена, для отечественных зака
17.11.2016 Анонсирована платформа Documentum 7.3 с поддержкой ПО с открытым исходным кодом и «облаков»

щаяся в области управления корпоративным контентом, анонсировала новейшую версию платформы Dell EMC Documentum, инструмента управления содержанием. Версия Documentum 7.3 отличается сниже
28.01.2015 «МетЛайф» перенесла «Электронный архив» на Documentum Content Server 7.1 и Webtop 6.7

Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по миграции системы «Электронный архив» на базе Documentum на версию Documentum Content Server 7.1 и Webtop 6.7 в компании «МетЛайф» (
19.09.2014 «Корус Консалтинг» выпустил модуль «Обращения граждан» на базе EMC Documentum 6.7

— модуль системы электронного документооборота «Обращения граждан», реализованное на базе платформы EMC Documentum 6.7 SP2. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Работа с обращениями гр
02.09.2014 ФМС меняет СЭД EMC Documentum на свободное ПО

м Бейлезона, у «АйТи» недавно был опыт замены СЭД в компании МТТ, где на смену системе на платформе Documentum было выбрано решение «Логика СЭД» на платформе Domino. Проект в ФМС Бейлезон счита
09.06.2014 Правительство Свердловской области завершило миграцию СЭД на новую версию платформы Documentum

Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по миграции системы электронного документооборота для Правительства Свердловской области на новую версию платформы Documentum 6.7. Заказчиком работ выступило Министерство транспорта и связи Свердловской области. Срок выполненных работ составил четыре месяца. За это время была проведена миграция более 1 млн

27.02.2013 "Ростелеком" перешел на единую СЭД

вая его размеры, было непростой задачей. В качестве новой платформы для единой СЭД была выбрана EMC Documentum. В конкурсе победила компания AT Consulting, которая также внедряла в "Ростелекоме
31.08.2010 «Корус Консалтинг» модернизировал документооборот в «ОГК-2»

Консалтинг» объявила о завершении проекта по модернизации системы документооборота на платформе EMC Documentum в энергогенерирующей компании «ОГК-2». В рамках проекта специалисты «Корус Консалт
23.07.2010 «Корус Консалтинг» централизует документооборот в «ВолгаТелекоме»

кт по масштабному внедрению централизованной системы электронного документооборота на платформе EMC Documentum. Партнером по внедрению выступает «Корус Консалтинг». Целью проекта является объед
12.03.2010 Названы точки соприкосновения ECM и ERP

тношении 23% таких компаний использовали в роли ECM продукт MS SharePoint, а остальные решения (EMC Documentum, Open Text, IBM Filenet, Oracle Stellent) применялись в 10-12% организаций. По рез
26.06.2008 «МРСК Урала» внедряет АСУД на базе EMC Documentum

«Д.А.К.С.», ИТ-компания из Екатеринбурга, в июне завершит первый этап внедрения АСУД ФСК ЕЭС на платформе программного решения EMC Documentum в ОАО «МРСК Урала». Внедрение осуществлялось совместно с компанией TopS BI, разработчиком программного решения АСУД ФСК ЕЭС. АСУД - это программный продукт, внедряемый в целях ре
19.02.2008 «Волжская ТГК» строит электронный документооборот на базе EMC Documentum

ссов документооборота и делопроизводства в филиалах и Исполнительной дирекции «Волжской ТГК». В качестве платформы для создания решения, после анализа руководством предприятия рынка СЭД, была выбрана EMC Documentum, как наиболее соответствующая текущим потребностям, а также планам развития компании. Система корпоративного электронного документооборота и делопроизводства «Волжской ТГК» состо
16.11.2007 Решение OXS на платформе EMC Documentum помогает ТГК-10 работать с документами

орота в идеологии сервисно-ориентированной архитектуры (SOA) на основе решения OXS на платформе EMC Documentum. Запуск системы в промышленную эксплуатацию состоялся в конце октября – точно в со
18.10.2007 Совместная конференция EMC и OXS: управление документооборотом на энергопредприятиях

иться с передовым мировым опытом управления корпоративным содержанием и возможностями платформы EMC Documentum, решениями компании OXS, которые оптимально соответствуют потребностям российских

26.06.2007 «Ай-Теко» пополнит портфель решениями EMC Documentum

ых инфраструктур, и компанией «Документум Сервисиз Раша», эксклюзивным дистрибьютором продукции EMC Documentum в России. По условиям подписанного договора «Ай-Теко» будет осуществлять поставку

17.04.2007 ТГК-10 строит СЭД на платформе EMC Documentum

ская консалтинговая компания, объявили о начале реализации проекта по созданию СЭД на платформе EMC Documentum в передовой концепции сервисно-ориентированной архитектуры (SOA). Отметим, что соз
17.04.2007 Pba Consult выиграла тендер на поддержку и развитие СЭД РУСАЛа

Pba Consult выиграла тендер на поддержку и развитие платформы Documentum в объединенной компании «Русский Алюминий» (РУСАЛ). В рамках процесса вывода на ау
05.04.2007 «Лукойл Нефтохим Бургас» управляет данными на базе EMC Documentum

ы, наиболее полно отвечающей функциональным и техническим требованиям предприятия, была выбрана EMC Documentum. «Лукойл –Информ», головная организация по информационно-технологическому обеспече
06.03.2007 "Рексофт" внедрил Documentum в «Амедиа»

спечения, завершила проект по разработке системы хранения мультимедийного контента на платформе EMC Documentum для компании-производителя телесериалов «Амедиа». Сотрудничество компаний началось
27.02.2007 Анонсирован программный комплекс EMC Documentum Process Suite

я EMC, разработчик решений для информационных инфраструктур, объявила о начале поставок решений EMC Documentum Process Suite. EMC Documentum Process Suite — универсальное решение для упр
24.01.2007 ФОРС заключил партнерское соглашение с EMC

ндора, ФОРС будет осуществлять поставку и внедрение всего спектра линейки программных продуктов EMC Documentum, а также предоставлять услуги по поддержке и сопровождению, проведению функциональ
19.01.2007 «Донгорбанк» создает хранилище электронных досье клиентов

одящихся в рамках проекта по созданию системы управления корпоративным содержанием на платформе EMC Documentum в «Донгорбанке» (Украина). Система должна обеспечить структурированное хранение св
12.01.2007 «ТерраЛинк» и EMC стали партнерами

вным содержанием наряду с решениями других лидеров рынка ECM. В частности, решения на платформе EMC Documentum производства корпорации EMC позволяют компаниям управлять жизненным циклом неструк
28.12.2006 EMC Documentum поможет формировать облик Москвы

Компания «Корус Консалтинг» объявила о завершении проекта по внедрению СЭД на платформе EMC Documentum в московском архитектурном бюро ABD architects. Рост компании, возрастающая доля у
27.12.2006 В ABD architects внедрили EMC Documentum

Компания «Корус консалтинг» завершила проект по внедрению системы электронного документооборота на платформе EMC Documentum в московском архитектурном бюро ABD architects. Компания ABD architects осуществляет свою деятельность по трем основным направлениям: архитектурное проектирование, проектирование
27.10.2006 Documentum Services CIS объявила программу "Пора мигрировать!"

Компания Documentum Services CIS объявила о проведении специальной программы миграции с продуктов для

13.10.2006 EMC: темпы роста в России впечатляют

нее, по темпам роста Россия превосходит все регионы, где мы работаем. Наиболее динамичные продажи у Documentum, Smarts, VMware и NetWorker», — рассказал корреспонденту CNews Жан-Клод Бройд
14.10.2005 Подведены итоги 2-го Международного форума по управлению жизненным циклом информации

ельство EMC в России, Странах СНГ и Балтии и Документум Сервисиз СНГ, официальный представитель EMC Documentum в России и СНГ 12 октября 2005 года провели в Москве 2 Международный форум по упра
07.10.2005 Сегодня заканчивается регистрация на 2-й Международный форум по управлению жизненным циклом информации ILM Forum 2005

ьство EMC в России, Странах СНГ и Балтии и «Документум Сервисиз СНГ», официальный представитель EMC Documentum в СНГ, сообщают о проведении 12 октября 2005 года в Москве II Международного форум
16.09.2005 "Единая Европа" внедрила СЭД

ы процессы осуществления платежей контрагентам и сотрудникам «Единой Европы». Новая система на базе Documentum охватила объединенную бухгалтерию, а также финансовый отдел, бренд-менеджмент и ад
13.09.2005 12 октября 2005 г. в Москве состоится ILM Forum

ьство EMC в России, странах СНГ и Балтии и «Документум Сервисиз СНГ», официальный представитель EMC Documentum в СНГ, сообщают о проведении 12 октября 2005 года в Москве, в гостинице «Редиссон-
29.06.2005 РБК СОФТ представила отраслевое решение по автоматизации документооборота

юридических компаний, где представила решение по автоматизации документооборота на основе платформы Documentum. В конференц-зале РБК, где проходило мероприятие, специалисты РБК СОФТ и «Документ
20.06.2005 Documentum начала поддерживать eToken

«Документум Сервисиз СНГ» и Aladdin Software Security объявляют о поддержке Documentum 5.3, новой версии платформы для управления содержанием EMC, аутентификации пользов
24.05.2005 ФСК ЕЭС автоматизирует документооборот

СК ЕЭС, спроектирована и реализована компанией TopS Business Integrator (TopS BI) на базе платформы Documentum с использованием библиотеки бизнес-компонентов, разработанной компанией «Документу

Публикаций - 413, упоминаний - 663

OpenText EMC Documentum и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 122
Oracle Corporation 7074 109
Microsoft Corporation 25775 104
IBM - International Business Machines Corp 9699 93
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 72
OpenText 238 72
SAP SE 5601 71
Docsvision - ДоксВижн 1060 55
Directum - Директум 1268 48
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 47
9594 45
TerraLink - ТерраЛинк 292 41
Alfresco Software 156 40
InterTrust - ИнтерТраст 336 40
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 36
АйТи 1519 35
Системы документооборота 522 34
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 30
Крок - Croc 1964 30
Intel Corporation 12811 29
Рексофт - Reksoft 488 29
Oracle Siebel Systems 519 24
HP - Hewlett-Packard 3662 24
HP Inc. 5883 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 22
Ростелеком 10948 21
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 20
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 18
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 18
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 17
Thawte 34 16
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 16
Verisign 362 16
Xerox - The Haloid Company 1168 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 14
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 14
Cisco Systems 5372 13
Diasoft - Диасофт 1144 13
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 12
Philips 2099 12
Газпром ПАО 1493 29
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 18
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 15
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 15
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 12
Finnair - Авиакомпания 34 10
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Татнефть 243 9
Мосэнерго ПАО 132 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 8
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 8
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 8
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 7
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 7
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 7
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 6
Оникс Капитал 17 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
Московская Биржа - СМВБ - Сибирская межбанковская валютная биржа 18 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 5
Альфа-Банк 1979 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Газпром нефть 725 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 5
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 5
Ингосстрах СПАО 478 4
McDonald’s - Макдоналдс 220 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 4
Транснефть 335 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 10
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 6
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 4
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 10
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 1
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 5 1
Ассоциация менеджеров 107 1
WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ASOCIO - Asian-Oceanian Computing Industry Organization 1 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
OIN - Open Invention Network 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 287
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 199
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 144
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 132
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 121
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 96
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 78
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 60
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 58
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 55
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 52
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 48
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 42
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 33
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 31
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EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 25
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 23
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Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 69
IBM FileNet 140 46
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 44
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 25
Microsoft Windows 2000 8678 23
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 22
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 19
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 17
Dell EMC Captiva 29 16
Microsoft Windows 16882 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 15
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 15
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 14
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 13
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 12
Linux OS 11533 12
Microsoft Office 4170 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 12
Apple iOS 8583 11
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
Apple iPad 4012 10
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 10
SAP Sybase 292 10
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 10
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 20 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 9
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 7
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 7
Terrasoft Creatio 109 7
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 7
Oracle UCM - Oracle Universal Content Management - Oracle Web Center Content - Oracle Content Cloud 26 7
IBM BPM - IBM Business Process Manager 42 6
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 66 6
Google Android 15244 6
Курьянов Сергей 162 33
Аксельрод Александр 41 26
Бейдер Александр 75 23
Ипатов Вадим 84 17
Иванова Елена 83 11
Кузовкин Алексей 155 10
Макаров Станислав 118 10
Потапенко Михаил 45 10
Сенкевич Виктор 30 9
Андреев Владимир 101 9
Родионов Александр 31 9
Романов Дмитрий 69 9
Бушмелев Сергей 44 8
Галимов Максим 33 8
Кубликова Ирина 28 7
Синюшин Константин 17 7
Храмцовская Наталья 48 6
Пашинин Олег 10 6
Трещук Андрей 22 5
Бабинцев Василий 24 5
Стаханов Евгений 21 5
Леонтьев Алексей 11 5
Митюнин Владимир 6 5
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Абакумов Евгений 227 5
Аитов Тимур 197 5
Баласанян Владимир 45 5
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Шалманов Сергей 202 4
Якимчук Сергей 30 4
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Дрожжинов Владимир 30 4
Сущев Виктор 19 4
Кочуров Евгений 15 4
Pelz-Sharpe Alan - Пельц-Шарп Алан 7 4
Шилов Сергей 99 4
Бейлезон Олег 32 4
Зайчиков Илья 20 4
Прозоровский Василий 40 3
Мякишева Марина 84 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 97
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 65
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 47
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 31
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
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Америка - Американский регион 2206 4
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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