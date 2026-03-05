Разделы

Пашинин Олег


СОБЫТИЯ


05.03.2026 Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги 13
27.03.2024 Олег Пашинин, «Философия.ИТ» — Как в «Росатоме» импортозаместили западную СЭД 1
28.06.2021 «Билайн» ускорил оформление клиентов при помощи технологии распознавания документов Smart ID Engine 1
19.10.2016 «Вымпелком» внедрил ECM-систему для работы с управленческими документами 1
17.10.2016 «Новосибирская аптечная сеть» перешла на электронный документооборот с помощью AT Consulting 1
10.02.2015 Российский рынок СЭД стимулируется госзаказом и смещается в сторону СПО 1
25.12.2014 «Ростелеком» автоматизировал закупочный документооборот 1
04.08.2014 AT Consulting автоматизировал документооборот в ОЦО «ВымпелКома» 1
27.06.2013 AT Consulting открыла практику ECM 1

Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 369 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 3
Alfresco Software 150 3
Ростелеком 10463 2
Синера 1 1
Dell EMC 5112 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 442 1
Oracle Corporation 6913 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1380 1
Рексофт - Reksoft 437 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 262 1
АйТи 1441 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1089 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 1
OpenText 216 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 110 1
ВымпелКом ОЦО - Объединенный центр обслуживания 7 1
Летограф - Letograf 80 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
Новосибирская аптечная сеть 1 1
ПСБ - Промсвязьбанк 920 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5110 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2214 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1422 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13441 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74325 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11560 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34250 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7395 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5330 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23479 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 254 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7737 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4550 2
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 575 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3793 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 530 1
OOP - Object-oriented programming - ООП - Объектно-ориентированное программирование - ORM - Object-Relational Mapping - объектно-реляционное отображение 47 1
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 119 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10192 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19094 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4750 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12474 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32311 1
Оцифровка - Digitization 4957 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4177 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57992 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1099 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8255 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4197 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 677 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32121 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8873 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2469 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4850 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26265 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5208 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1095 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12456 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2387 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 773 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 442 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1336 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 406 5
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 609 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1578 1
Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - Sidocs 1 1
Red Hat - Hibernate 31 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 891 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 229 1
Abbyy FlexiCapture 174 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 1
Oracle Java - язык программирования 3362 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1134 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1278 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 72 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3452 1
IBM FileNet 130 1
Broadcom - VMware - Spring Boot 21 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 265 1
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 18 1
Герасимов Игорь 3 1
Машанов Владимир 3 1
Гайдуков Евгений 4 1
Коцюмбас Любомир 1 1
Арлазаров Владимир 280 1
Савкин Владимир 39 1
Шилов Сергей 97 1
Будин Алексей 22 1
Мельников Константин 8 1
Лукин Глеб 19 1
Вайнштейн Виктор 34 1
Шелястина Елена 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 159212 5
ЛНР - Стаханов 3 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1940 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 804 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1017 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3424 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55336 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5761 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51567 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32145 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17512 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7001 1
Паспорт - Паспортные данные 2748 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 561 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8268 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5366 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6317 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9767 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4440 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26167 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5929 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 133 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15334 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 301 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 416 1
TAdviser - Центр выбора технологий 436 1
ХГУЭП - Хабаровский государственный университет экономики и права 5 1
