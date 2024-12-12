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Broadcom VMware Spring Boot



12.12.2024 Как перейти на российские инструменты для Java-разработчиков 1
01.11.2024 Explyt поддержит российских разработчиков в условиях блокировки лицензий JetBrains 1
01.11.2024 Андрей Глащенко, Haulmont: Популярная среда разработки может быть заблокирована, но выход есть 1
23.10.2024 Очередное ужесточение блокировки лицензий IntelliJ IDEA в РФ 1
16.07.2024 «БФТ-Холдинг» выпустил новую версию программного продукта «БФТ.Платформа» 1
27.03.2024 Олег Пашинин, «Философия.ИТ» — Как в «Росатоме» импортозаместили западную СЭД 1
21.11.2023 Виктор Андрианкин, IТQ Group: Крупные игроки делят 40% рынка заказной разработки 1
19.01.2022 Waveaccess и Transaction-Network разработают платформу для цифровизации машиностроения 1
02.07.2021 Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака 1
27.04.2020 Максим Наумкин, Compo -

Компании с платформенным подходом растут гораздо быстрее рынка

 1
18.09.2019 VMware представила VMware TanzuTanzu для работы с Kubernetes 1
12.07.2017 Red Hat представила новое поколение облачной платформы OpenShift Online 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Haulmont - Хоулмонт 108 3
Red Hat 1305 2
JetBrains 66 2
Broadcom - VMware 2359 1
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 81 1
Microsoft Corporation 24625 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 17 1
Парус Корпорация 552 1
8213 1
Google LLC 11775 1
Alibaba Group 422 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Apple Inc 12101 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 1
Т1 Agora - Агора АйТи - Агора ресорсез 21 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 38 1
Transaction-Network 1 1
Монолит-Инфо 121 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
SAP SE 5279 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Oracle Corporation 6688 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 1
OpenText 207 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
Telegram Group 1983 1
Explyt - Эсприто Девелопмент 2 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
GitHub 814 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Лента - Утконос 177 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Turkiye IS Bankasi Anonim Sirketi - İşbank (Isbank, Ишбанк) 7 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 10
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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