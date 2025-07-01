ITFB Group усиливает цифровую инфраструктуру T2: развитие ключевых CRM-подсистем

Специалисты ITFB Group приняли участие в программе развития цифровой инфраструктуры телеком-оператора Т2, став частью объединенной проектной команды по совершенствованию высоконагруженной омниканальной CRM-экосистемы. В рамках проекта ITFB Group обеспечила развитие ключевых ИТ-подсистем, критичных для корпоративных продаж, клиентского сервиса, мобильных приложений, планирования персонала, платежных решений и аналитики. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Целью проекта стало обеспечение устойчивого развития и отказоустойчивости сразу нескольких высоконагруженных систем, включая CRM B2B, CRM Contact Center, AppSeller, WFM, Tele2Pay, а также интеллектуальные модули ChatBot, Casper, DocOut, PRM и др. Эти системы обеспечивают непрерывность бизнес-процессов T2 в условиях высокой нагрузки, быстро меняющихся требований бизнеса и законодательства.

Команда ITFB Group предоставила заказчику специалистов — разработчиков, аналитиков, QA — которые работают в режиме полной интеграции с ИТ-командами T2, включаясь в DevOps-цикл и участвуя в релизах на всех этапах SDLC.

Для развития и поддержки систем используется современный технологический стек: на уровне бэкенда задействованы Spring Boot и .NET версий 5–7, фронтенд реализован с применением React, Redux и React Native. Инфраструктура проекта построена с использованием DevOps-инструментов, включая Docker, Kubernetes, Prometheus и Grafana. В качестве брокеров и транспортных шин применяются Kafka и RabbitMQ. Архитектура баз данных включает PostgreSQL, Oracle, Redis, CouchDB, Neo4J и ClickHouse. Для организации процессов ETL и аналитики используются решения Oracle Golden Gate, Informatica PowerCenter и SAS. CI/CD-процессы сопровождаются с помощью Azure DevOps, а документация оформляется через Swagger.

Развитие системы осуществляется поэтапно. Все изменения проходят обязательное тестирование в песочнице, а архитектура решений разрабатывается с прицелом на масштабируемость и отказоустойчивость. Такой подход позволяет ускорить вывод новых функций в продакшн без риска для стабильности.

«Наши коллеги из ITFB Group быстро включились в работу и показали высокий уровень технической зрелости. Мы ценим их вовлеченность, гибкость и ответственность в реализации задач в рамках развития CRM-системы T2», — отметил Виктор Полях, руководитель центра компетенций CRM Т2.

«Для нас участие в развитии цифровой CRM-инфраструктуры T2 — это работа с ИТ-системами, которые действительно влияют на эффективность бизнеса. Здесь нельзя ошибаться — и мы гордимся тем, что нас пригласили в такую зрелую инженерную среду», — сказала Анастасия Литвиненко, директор по развитию бизнеса ITFB Group.

Проект продолжается и сегодня. ITFB Group выступает для заказчика не просто поставщиком, а технологическим партнером, готовым поддерживать развитие сложных ИТ-решений на длительной дистанции и в условиях высокой ответственности за стабильность ключевых сервисов.