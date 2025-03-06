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MarTech PRM Partner Relationship Management Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга
Юрий Хомутский, Директор проектов, CNews "Виды и особенности облачных партнерских программ: рейтинг Market.CNews" 24 ноября 2021 года на конференции CNews "Партнерство с облачным провайдером: как выбрать наилучшие условия".
MarTech и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 1
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|Журавлева Анастасия 3 2
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|Хрулева Дарья 2 2
|Джанибекова Диана 1 1
|Блинов Михаил 73 1
|Солдатов Алексей 98 1
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|Иванченко Павел 6 1
|Гулидин Андрей 9 1
|Ризаев Олег 2 1
|Гурская Ольга 13 1
|Федорина Мария 4 1
|Климов Михаил 7 1
|Трофимов Александр 1 1
|Рыбакова Любовь 17 1
|Осипов Сергей 42 1
|Хромов Андрей 12 1
|Махов Геннадий 11 1
|Сирина Екатерина 10 1
|Картвелишвили Натиа 10 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Фролов Павел 84 1
|Хохлов Юрий 15 1
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