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MarTech PRM Partner Relationship Management Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга

 

Юрий Хомутский, Директор проектов, CNews "Виды и особенности облачных партнерских программ: рейтинг Market.CNews" 24 ноября 2021 года на конференции CNews "Партнерство с облачным провайдером: как выбрать наилучшие условия".
 


06.03.2025 В Реестре российского ПО появилось решение для управления взаимоотношениями с партнерами и расчета партнерских комиссий от Nexign 1
27.11.2023 Чем российские телеком-операторы могут заменить ПО Oracle, Amdocs и Microsoft 1
09.03.2023 «Корус консалтинг» автоматизировал управление гейтами на складах Lamoda 1
05.10.2021 В России написан национальный стандарт в области больших данных 1
05.02.2021 Сервис ONDOC будет подключен к Единой государственной информационной системе здравоохранения 1
15.12.2020 «Ростелеком» использует аппаратные и программные решения «Сименс» при создании киберполигона 1
20.11.2020 Lamoda автоматизировала взаимодействие с партнерами на базе Microsoft Dynamics 365 Online 5
23.10.2020 «Ренессанс жизнь» запустила систему PRM на платформе SalesForce с помощью GlowByte 2
18.06.2020 Техносерв Cloud при участии DataPro включил в свое облако российский облачный PRM-продукт 2
28.01.2020 Nexign и Tele2 завершили проект внедрения системы автоматизации расчетов с партнерами 2
25.01.2019 Ivi автоматизировал работу с партнерами с помощью PRMSaaS 1
03.09.2018 «Билайн» и «Моторика» запустили удаленный мониторинг ассистивных устройств 1
19.04.2018 Платформа интернета вещей компании Nexign включена в реестр российского ПО 2
15.03.2018 Schneider Electric представила новую цифровую экосистему для партнеров 2
15.12.2017 В России выпущена первая облачная PRM-система для среднего и малого бизнеса 4
30.09.2015 «Сетелем Банк» автоматизировал управление партнерской сетью на базе Oracle Siebel CRM 4
23.01.2015 «Дом.ru» внедрил систему защиты телеконтента 1
23.09.2014 «Сетелем Банк» оптимизировал обслуживание клиентов с внедрением новых технологических решений 1
14.08.2014 Сетелем Банк: Девиз года: эффективность — это когда бизнес растет, а ИТ-бюджет — нет 1
11.08.2014 Борис Шелекасов - Девиз года: эффективность — это когда бизнес растет, а ИТ-бюджет — нет 1
22.04.2014 На рынке ИТ в ритейле не хватает решений для СМБ 1
19.02.2014 «Петер-Сервис» представит на MWC новые решения для операторов связи 1
20.03.2012 Емкость жестких дисков: объявлено о революционном прорыве 1
20.09.2011 Paragon выпустил новую версию решения для резервного копирования и восстановления данных в СМБ-компаниях 1
28.06.2007 Реализована новая технология переработки шин 1
17.04.2007 IBM предложила свободно распространяемое ПО для управления сервисами 1
09.03.2007 Директор Поносов оказался оборотнем? 1
12.10.2006 Анонсирована NetSuite PRM+ 1
07.03.2006 "ВолгаТелеком" объединило 11 регионов Поволжья интеллектуальной сетью 1
20.10.2004 "Светец" и Siemens провели совместные испытания оборудования 1
10.07.2003 Amdocs выпустил новую версию PRM 1
02.07.2002 Hewlett-Packard и Deloitte Consulting заключили соглашение о поставках CRM-систем 1
03.06.2002 "Лаборатория Касперского" сообщила об обнаружении вируса Win32.HLLC.Sulpex 1

Публикаций - 33, упоминаний - 48

MarTech и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 275 4
Microsoft Corporation 24695 3
Salesforce.com 428 2
Ростелеком 9780 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2925 2
МегаФон 8993 2
ИКС 321 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 136 2
Сибител 2 2
Корус Консалтинг ГК 1228 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 179 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8786 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12841 2
Forward - Forward Telecom - Форвард Телеком - Forward Technologies - Форвард Текнолоджис 11 2
Amdocs 133 2
Schneider Electric 575 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 941 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 1
DataPro - ДатаПро 93 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 1
Google LLC 11849 1
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 835 1
Seagate Technology 741 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1138 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 330 1
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 56 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
HP Inc. 5696 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4931 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Ростех - Автоматика Концерн 1649 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 4
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 4
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 109 3
GFG - Lamoda - Купишуз 167 2
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
Белый Ветер 356 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2765 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4196 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2904 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1222 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 11 1
ВАС РС - Арбитражный суд Пермского края - Пермский краевой суд 19 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 16
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6871 8
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Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 501 3
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 269 1
Microsoft Outlook 1394 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1084 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Apple iOS 7861 1
Google Android 14094 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 263 1
Microsoft Windows 7 1981 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 26 1
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PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 855 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 40 1
МГУ Национальный центр цифровой экономики 4 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 32 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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