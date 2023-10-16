e-Commerce Электронная коммерция интернет-магазины онлайн-торговля онлайн-продажи системы электронной коммерции

Российское решение для онлайн-торговли нового поколения презентовали на Ecom Retail Week 2023 не замораживая» бизнес-процессы. Организатором секции выступила компания Digital Chief — эксперты в е-commerce разработке полного цикла. В 2023 году компания представила на рынок российское мик

Сбербанк: доля интернет-торговли в России достигла 12% упает каждый второй россиянин, причём половина из них пользуется сразу несколькими площадками. Доля интернет-торговли увеличилась практически по всем товарам. Наибольший прирост отмечен в катег

В Хабаровске завершено строительство первого на Дальнем Востоке складского комплекса для нужд электронной коммерции Ozon В Хабаровске введен в эксплуатацию крупнейший в крае и первый в федеральном округе складской комплекс для нужд электронной коммерции Ozon, строительство которого велось в единственном на Дальнем Востоке действующем индустриальном парке «Авангард». Объект класса А общей площадью 47 тыс. кв. м был построе

В России бешеными темпами растут зарплаты ИТ-шников. Программистам для Android платят 500 тыс., разработчикам для iPhone - еще больше ь выгодно. А работать программистом в Москве - еще выгоднее В крупных российских компаниях из сферы е-commerce в настоящее время работают сотни и тысячи ИТ-специалистов. «На сегодняшний день в

Рынок труда в e-commerce: спрос, динамика зарплат, статистические данные Спрос на персонал в e-commerce растет, особенно в сегменте складского хозяйства, грузоперевозок и служб доставки. Конкурс на вакансию в сфере складского хозяйства и автомобильных перевозок в целом по России за год

Университет «Синергия» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Mpstats тенции, которые необходимы менеджерам по работе с маркетплейсами, руководителям интернет-магазинов, e-commerce-директорам, интернет-маркетологам, а также руководителям направления e-commerce

Интернет-магазины смогут быстрее загружать данные о доставке в поиск по товарам «Яндекса» Владельцы интернет-магазинов получили возможность добавлять информацию о доставке товаров в карточки в поиске «Яндекса» прямо в интерфейсе «Вебмастера», а не только с помощью товарных фидов. Это позволит

Интернет-магазины смогут быстрее загружать данные о доставке в поиск по товарам «Яндекса» Владельцы интернет-магазинов получили возможность добавлять информацию о доставке товаров в карточки в поиске «Яндекса» прямо в интерфейсе «Вебмастера», а не только с помощью товарных фидов. Это позволит

Бизнес в сфере интернет-торговли восстанавливается рекордными темпами: за год обороты компаний выросли на 63% время сегмент электронной коммерции продолжит расти, хотя и претерпит изменения. Так, взрывной рост e-commerce в последние годы объяснялся привлечением новых пользователей. Сейчас возможность к

В «Юkassa» стали доступны «Покупки в кредит» от Сбербанка в России уже более 10 лет. У «Юkassa» есть сервис «Заплатить по частям» — с его помощью покупатели интернет-магазинов могут оплачивать покупки стоимостью до 150 тысяч рублей частями в течение

«Точка» поможет предпринимателям создать собственный интернет-магазин за 40 секунд варов, добавить возможности оплаты и доставки. На основе этих данных и создается готовый к продажам интернет-магазин с оптимальными SEO-настройками. «Все конструкторы для создания интернет-мага

«Чеки от ЮKassa» стали доступны всем онлайн-магазинам финтех-компании «ЮMoney») запустила на всех клиентов «Чеки от ЮKassa» — решение, которое позволяет интернет-магазинам работать по 54-ФЗ без покупки фискального накопителя и аренды онлайн-кассы

«Яндекс маркет» и НАФИ составили портрет предпринимательницы в электронной торговле , а каждая четвертая (24%) сочетает онлайн- и офлайн-торговлю. Абсолютное большинство (88%) считает интернет-продажи прибыльным делом. Почти половина респонденток (40%) начали торговать в онлай

Олег Сенчук - Олег Сенчук, Лига Цифровой Экономики: Маркетплейсы стали главным драйвером электронной коммерции Расскажите, что сегодня происходит на рынке электронной коммерции? Олег Сенчук: Отечественный рынок e-commerce продолжает расти, несмотря на то, что начиная с весны прошлого года многие иностра

«VK реклама» расширила инструменты для повышения продаж в интернет-магазинах на сайт и мотивации на покупку с помощью динамического ретаргетинга. Кроме того, компаниям из сферы электронной коммерции стало доступно новое событие для оптимизации рекламы — «Добавили в избр

«Юkassa» запустила сервис чеков для интернет-магазинов офлайн-платежей финтех-компании «Юmoney») объявила о запуске сервиса онлайн-чеков. Это решение для интернет-торговли может заменить онлайн-кассы для ИП и ООО и позволит бизнесу быстро отправля

Корпорация МСП и крупнейшие маркетплейсы договорились о системных правилах работы на рынке и поддержке малого бизнеса пнейшие российские маркетплейсы договорились совместно выработать системные правила работы на рынке интернет-торговли и меры для поддержки и развития малого бизнеса в этой сфере. Об этом CNews

В Wildberries исследовали изменение потребительского поведения за последние три года отношение жителей страны к онлайн-покупкам за последние три года: как выросли их траты и бюджет на онлайн-шопинг и как это отразилось на их потребительском поведении. Большая часть (48%) респо

Как цифровизация помогает расти российскому рынку онлайн-торговли стникам конференции рассказала Ирина Караулова, аналитик Data Insight. В 2022 г. объем продаж рынка e-Commerce достиг ₽5,7 трлн. Рост рынка обеспечили маркетплейсы: Wildberries, Ozon, Yandex Ma

«Сбермаркет» и «О’кей» стали стратегическими партнерами в сфере электронной коммерции ючит «Сбермаркет» к услуге по исполнению заказов с собственных онлайн-витрин: заказы, оформленные в интернет-магазине ретейлера, будут комплектовать сборщики «Сбермаркета», а доставлять — курье

Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce а 一 растет быстрее других. В 2021 году он показал динамику около 150%. В результате участники рынка e-commerce стали масштабировать сервисы доставки, и экономически развитые регионы оказались п

Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта CNews приглашает принять участие в конференции «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» 28 марта 2023 г. Основные вопросы конференции: Российский рынок e-commerce

Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта CNews приглашает принять участие в конференции «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» 28 марта 2023 г. Основные вопросы конференции: Российский рынок e-commerce

Жители столичного региона бесплатно вернули 200 тыс. товаров в интернет-магазины с помощью «Почты России» в 2022 году ние и назвать трек-номер. Упаковку клиент подбирает самостоятельно или может купить на месте. Процесс возврата занимает несколько минут — не потребуется ни чек, ни документы, удостоверяющие личность. Онлайн-магазин или маркетплейс, где приобретался товар, должен быть подключен к сервису «Почты России» «Лёгкий возврат». Перед покупкой клиент может уточнить у магазина условия возврата через «

Россияне попали в сети. Оборот интернет-торговли вырос почти на треть ила в себя после ухода или приостановки деятельности ряда брендов, закрытия их розничных магазинов, e-commerce предлагал своим клиентам и привычные товары, и быстро представил новые бренды в ка

Россиян силком загоняют на российские браузеры. Интернет-магазины вот-вот перестанут работать под Chrome, Opera и Safari едший на смену известному обозревателю «Амиго». Сбербанк – это основной банк-эквайер для российских интернет-магазинов. Статистика Nilson Report гласит, что по итогам 2021 г. через Сбербанк про

StormWall: на сектор электронной коммерции обрушилась лавина DDoS-атак В январе 2023 г. на сферу электронной коммерции (e-commerce) в России обрушилась лавина DDoS-атак, что стало большой неожиданностью для компан

Будущее маркетплейсов: взгляд со стороны традиционных каналов сбыта роисходит повсеместно. Их доля стремительно увеличивается, так, согласно исследованию Data Insight «Онлайн-продажи. Осень 2022», количество заказов только на Wildberries и Ozon составляет почти

Иностранцев отлучат от владения маркетплейсами в России, Белоруссии и Казахстане в разговоре с CNews, что изначально соглашение, которое должно было ввести унифицированные правила электронной торговли среди стран ЕАЭС, формировалось «для защиты от китайцев», которые владею

Гюванч Донмез возглавит электронную коммерцию «Магнита» Об этом CNews сообщили представители «Магнита». Гюванч Донмез имеет обширный управленческий опыт в e-commerce, рознице и FMCG секторе. До прихода в «Магнит» Гюванч с 2019 г. последовательно за

Сделано на «Микроне»: 20 общепромышленных микросхем доступны для покупки в интернет-магазине нспорта, СКУД и RFID, IoT микроконтроллер, микросхемы управления питанием, интерфейсные микросхемы. Интернет-магазин дает возможность приобретения продукции в розницу как юридическим, так и физ

Станислав Чегодаев - Станислав Чегодаев, Boxberry: В развитии бизнес-моделей российский e-commerce идет своим путем CNews: Что нового сегодня появляется в ИТ-инфраструктуре e-commerce, с учетом недавнего обновления систем прошедшего в период пандемии? Станислав Чего

Wildberries создал 46 тыс. новых рабочих мест в e-commerce в октябре-ноябре 2022 года ния в ИТ, самых лучших из них компания пригласила на работу. В соответствии с прогнозами, в 2022 г. Wildberries создаст свыше 100 тыс. новых рабочих мест в различных профессиональных областях отрасли интернет-торговли. «В 2022 г. Wildberries создаст рекордное количество новых рабочих мест в стране благодаря активному развитию географии работы компании, строительству новых логистических цент

«Почта России» запустила доставку из европейских интернет-магазинов «Почта России» начала доставлять покупки из интернет-магазинов Евросоюза. Получить заказ можно в любом из 38 тыс. отделений по всей стране или курьером в более чем 14 тыс. населенных пунктов. Воспользоваться новой услугой могут клиенты «

«VK реклама» запустила центр коммерции для продвижения интернет-магазинов рекламе» появился центр коммерции, который объединил инструменты и новые технологии для продвижения интернет-магазинов. Рекламодатели могут быстро и просто создавать каталоги товаров и управлят

Merlion запустил официальный интернет-магазин немецкого бренда Beurer в России реди востребованных продуктов коврик для растяжки в духе йоги, беспроводной стайлер для выпрямления волос и морской кондиционер, сочетающий функции очистителя воздуха и увлажнителя с морской солью. В интернет-магазине Beurer представлен полный ассортимент бренда в категориях красота, здоровье, спорт, медицина и детство. Кроме того, новая площадка объединит все преимущества брендшопа: выгодн

OCS представляет комплексные e-commerce и закупочные решения от AGORA ution начинает продвижение решений AGORA, отечественного разработчика B2B и B2C продуктов для сферы e-commerce и закупок. На базе готовой платформы AGORA по модели SaaS или OnPremise партнеры O

E-commerce: новые подходы к ведению бизнеса розничной торговли в целом, так и для онлайн-торговли в частности. Совокупная выручка лидеров рынка e-commerce Wildberries, Ozon и Aliexpress увеличилась на 89,3% и составила ₽1,6 трлн. Лидер п