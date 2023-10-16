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e-Commerce Электронная коммерция интернет-магазины онлайн-торговля онлайн-продажи системы электронной коммерции

e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции

E-commerce — электронная коммерция, подразумевающая список определенных коммерческих операций, проводимых онлайн. Под электронной коммерцией стоит понимать буквально все процессы, связанные с бронированием, предзаказом, оформлением доставки, покупкой определенного товара или услуги в интернете. При этом в E-commerce обязательно участвуют ваши электронные кошельки или банковские карточки.

Разновидности E-commerce

Специалисты выделяют 4 основные системы, которые позволяют осуществлять электронную коммерцию в интернете. Различаются они по типам субъектов, которые участвуют в сделке:

  • B2B (бизнес для бизнеса). При таком виде взаимоотношений участники сделок электронной коммерции — это какие-либо отдельные компании или организации. Если говорить об объемах продаж и товарообороту, этот сегмент рынка считается наиболее крупным.
  • B2C (бизнес для потребителя). В своем первоначальном виде электронная коммерция базировалась на предоставлении услуг (товаров) от компании клиенту, да и ранее именно эта форма сотрудничества имела максимальный оборот на рынке. Самый простой пример этой формы сотрудничества — онлайн-магазины, где любой желающий может купить себе что-то либо онлайн и оформить доставку на дом.
  • C2C (потребитель для бизнеса). Подобная деятельность подразумевает продажу товара/услуги от какого-либо одного физического лица другому. Подобные рыночные взаимоотношения часто проводятся на специализированных площадках (например, на досках объявлений).
  • B2G (бизнес правительству). Новая форма коммерческих отношений, которая включает различные тендеры или системы государственных закупок.

Кроме всего вышеописанного, есть такие модели электронной коммерции, которые работают в обратных направлениях, например, C2B или G2B. Последняя направлена на поддержку государством малого бизнеса.
 

 

Юрий Хомутский, Директор проектов, CNews "Тенденции на рынке E-commerce", конференция CNews "Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce" 28.03.2023


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Публикаций - 10533, упоминаний - 14244

e-Commerce замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23943 668
Yandex - Яндекс 6208 624
Apple Inc 11502 592
Amazon Inc - Amazon.com 2860 550
Google LLC 11255 455
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10238 418
Samsung Electronics 9894 409
IBM - International Business Machines Corp 9295 389
7440 310
Intel Corporation 11815 289
Oracle Corporation 6450 277
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7471 270
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8281 253
SAP SE 5040 245
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3090 245
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10490 229
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6521 220
VK - Mail.ru Group 3265 218
Meta Platforms - Facebook 4361 213
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5633 196
Sony 6497 187
Zoom Int - Zoom Video Communications 1371 186
Yahoo! 3694 182
Huawei 3638 153
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4411 153
Цифра ГК 2228 148
Webmoney 524 138
HP Inc. 5601 137
1С-Битрикс - Bitrix 526 135
Cisco Systems 4968 134
LG Electronics 3565 131
Xiaomi 1443 127
Dell EMC 4969 123
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 436 115
Alibaba Group 399 114
PayPal 652 109
HP - Hewlett-Packard 3625 107
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2630 107
Softline - Софтлайн 2272 97
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1955 96
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1965 444
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 399
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1032 371
Visa International 1899 352
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 328
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6037 288
Почта России ПАО 1966 260
eBay Inc 1604 245
Связной ГК 1354 203
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 434 180
Альфа-Банк 1650 175
Qiwi 957 158
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 410 156
Открытие ФК - Банк Открытие 520 138
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 891 131
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2557 128
Евросеть 1402 124
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 875 118
ГПБ - Газпромбанк 995 107
Лента - Сеть розничной торговли 1831 100
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1342 98
РЖД - Российские железные дороги 1720 92
Россети Ленэнерго 2334 91
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 743 90
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 88
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 86
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 962 77
Магнит - Тандер - сеть магазинов 713 76
ПСБ - Промсвязьбанк 766 76
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1047 74
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 609 73
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6771 71
Белый Ветер 353 68
Интеррос - Росбанк АКБ 566 68
Assist - Ассист 204 63
Ингосстрах СПАО 375 61
Walmart - Wal-Mart Stores 372 60
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 397 59
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Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 12
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 262 10
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АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 22 9
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 9
Единая Россия - Политическая партия 277 8
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 8
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 7
8K Association - Ассоциация 8K 168 6
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 6
ЛДПР 100 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 6
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 6
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 83 6
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 6
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 57 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 114 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 167 5
ФОИ - Фонд общественных интересов 21 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 5
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 201 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56990 2030
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42480 1804
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22292 1250
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18459 987
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4596 958
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26220 895
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27405 888
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14105 884
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21793 803
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23025 792
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27010 751
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23041 700
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3973 694
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9111 677
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9438 639
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13809 634
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17931 630
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11578 627
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14193 605
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19691 577
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 6022 569
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3888 568
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15395 549
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13217 545
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17722 537
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18784 523
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5879 519
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12012 516
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12054 485
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3972 466
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6732 466
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13575 457
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13077 453
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1749 448
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7792 447
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9694 423
Аксессуары 3598 406
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3852 395
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9244 391
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11867 389
Microsoft Windows 2000 12693 749
Google Android 13130 674
Microsoft Windows 14864 365
Apple iPhone - серия смартфонов 6785 331
Apple iOS 7169 291
Apple iPhone 6 6176 285
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4748 249
Яндекс.Маркет 732 244
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 784 215
Linux OS 8791 188
Google Play - Google Store - Android Market 3095 167
Apple - App Store 2718 163
Apple iPad 3775 161
Age of Kings 3398 157
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4436 131
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4432 130
Oracle Java - язык программирования 2837 122
Apple iTunes Store 1062 116
Microsoft Office 3558 108
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 101
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 552 99
VK - Mail.ru Одноклассники 1588 97
Google YouTube - Видеохостинг 2526 89
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3641 87
Apple Mac - Apple Macintosh 2910 78
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2925 76
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 152 73
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1840 71
Microsoft Skype 2002 71
Apple iPod 1530 68
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1559 68
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 484 68
Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 315 67
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2342 63
WhatsApp Messenger 957 62
Microsoft Azure 1352 61
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 933 60
Microsoft SQL Server 1516 58
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 161 56
Яндекс Go - Яндекс.Такси 497 56
Путин Владимир 2871 114
Чаркин Евгений 258 60
Шадаев Максут 762 50
Сотин Денис 188 49
Сыкулев Андрей 83 48
Нестеров Алексей 100 46
Абакумов Евгений 159 45
Урьяс Вадим 97 43
Клепиков Алексей 107 43
Соловьев Алексей 83 42
Карпов Иван 74 41
Медведев Дмитрий 1638 40
Рейман Леонид 1037 40
Лебедев Антон 50 39
Мискевич Евгений 47 39
Смык Виталий 45 39
Ямщиков Владимир 50 39
Москальков Дмитрий 41 39
Слышкин Василий 109 39
Степченков Максим 62 39
Емелин Александр 44 39
Портной Михаил 41 39
Сороченков Алексей 41 39
Каюмов Шамиль 52 39
Семенихин Игорь 55 38
Юсупов Шамиль 40 38
Дьяченко Валерий 94 38
Халматов Максим 63 38
Васильев Владислав 57 38
Горчаков Денис 45 38
Рубин Адар 46 38
Егоров Владимир 80 38
Генкина Екатерина 42 38
Трофимова Людмила 49 38
Прохорова Алла 64 38
Евраев Михаил 249 36
Натрусов Артем 235 36
Bezos Jeff - Безос Джефф 147 35
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 34
Gates William Henry - Гейтс Билл 906 34
Россия - РФ - Российская федерация 129514 5485
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50954 1871
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40502 1560
Европа 21590 922
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15724 776
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13897 661
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15878 631
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13544 630
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13136 559
Германия - Федеративная Республика 12324 548
Франция - Французская Республика 7652 346
Япония 13069 336
Украина 7423 308
Беларусь - Белоруссия 4793 285
Казахстан - Республика 5173 279
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6652 261
Азия - Азиатский регион 5232 240
Италия - Итальянская Республика 4263 210
Южная Корея - Республика 6392 206
Индия - Bharat 5203 190
Россия - УФО - Екатеринбург 3497 185
Россия - СФО - Новосибирск 3895 181
Испания - Королевство 3635 174
Европа Восточная 3034 163
Канада 4759 151
Финляндия - Финляндская Республика 3515 136
Швеция - Королевство 3562 132
Нидерланды 3365 132
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2525 131
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2662 129
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3461 126
Америка Северная 3134 114
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2426 112
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1925 111
Бразилия - Федеративная Республика 2267 107
Турция - Турецкая республика 2167 106
Армения - Республика 1883 106
Земля - планета Солнечной системы 10049 100
Америка Латинская 1733 98
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1640 98
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21748 2724
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43939 2487
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46670 1210
Internet Economy - Интернет-экономика 5605 800
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5868 771
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14693 746
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4940 684
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9776 619
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25584 599
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4417 515
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11526 485
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11664 457
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9144 439
Кредитование - Сrediting - Заём 6225 436
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16055 417
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7285 405
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3195 388
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6830 385
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10284 377
Страхование - Страховое дело - Insurance 5372 338
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6320 313
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4488 301
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6858 297
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5359 293
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4903 290
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4318 289
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5150 278
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5884 272
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5725 268
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1382 263
Английский язык 6301 263
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4924 259
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5114 248
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4865 232
Логистика - Курьерские услуги 963 230
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8774 226
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7447 221
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11062 258
CNews - ZOOM.CNews 1801 237
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5814 133
Коммерсантъ - Издательский дом 1450 70
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 60
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TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1193 37
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2717 36
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 871 36
Mercury Center 309 35
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Bloomberg 1165 32
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NYT - The New York Times 1011 28
ZDnet 598 25
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РИА Новости 835 21
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AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 17
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 13
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InformationWeek 241 12
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Harris Interactive 81 15
S&P 500 554 14
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comScore Networks 35 11
B2B International 50 10
NPD Group 140 10
Frost & Sullivan 202 10
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Thomson Financial - Thomson First Call 206 10
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 80 10
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 60 9
Datamonitor 83 8
Gartner - Dataquest 348 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 7
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 7
Markets&Markets Research 107 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 344 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 775 45
РАН - Российская академия наук 1824 39
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 634 26
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1349 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 190 20
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 209 19
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 15
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 11
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 409 10
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 10
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 78 10
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 186 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 713 10
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 10
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 44 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 9
Ланит Сетевая академия - учебный центр 44 8
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 42 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 514 8
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 8
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 182 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 476 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 254 6
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 137 5
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 16 5
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 7 5
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 70 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 5
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 110 5
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 5
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 195 4
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 82 4
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 109 4
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 92 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 232 4
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 90 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 452 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 291 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11451 460
CNews FORUM Информационные технологии завтра 964 101
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2195 90
CNews AWARDS - награда 431 76
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1865 75
Рождество Христово - Рождественские каникулы 618 60
CNews Баттл 63 39
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1139 33
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 898 31
День молодёжи - 27 июня 714 29
Международный женский день - 8 марта 282 27
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 21
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 19
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 248 16
CNews APPWards 36 15
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 491 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 691 11
Red Dot Design Award 54 9
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 9
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 94 8
РИФ - Российский Интернет Форум 60 7
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 7
Intel Developer Forum - IDF 276 7
CNews FORUM Кейсы 158 6
E-COMMEX - международная выставка и конференция по электронной коммерции 8 6
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 6
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 5
ИнфоКом 89 5
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 332 5
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 26 4
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 4
Startup Village - международная стартап-конференция 60 4
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 28 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 160 4
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 70 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
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