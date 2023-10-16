e-Commerce Электронная коммерция интернет-магазины онлайн-торговля онлайн-продажи системы электронной коммерции

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E-commerce — электронная коммерция, подразумевающая список определенных коммерческих операций, проводимых онлайн. Под электронной коммерцией стоит понимать буквально все процессы, связанные с бронированием, предзаказом, оформлением доставки, покупкой определенного товара или услуги в интернете. При этом в E-commerce обязательно участвуют ваши электронные кошельки или банковские карточки.
Разновидности E-commerce
Специалисты выделяют 4 основные системы, которые позволяют осуществлять электронную коммерцию в интернете. Различаются они по типам субъектов, которые участвуют в сделке:
- B2B (бизнес для бизнеса). При таком виде взаимоотношений участники сделок электронной коммерции — это какие-либо отдельные компании или организации. Если говорить об объемах продаж и товарообороту, этот сегмент рынка считается наиболее крупным.
- B2C (бизнес для потребителя). В своем первоначальном виде электронная коммерция базировалась на предоставлении услуг (товаров) от компании клиенту, да и ранее именно эта форма сотрудничества имела максимальный оборот на рынке. Самый простой пример этой формы сотрудничества — онлайн-магазины, где любой желающий может купить себе что-то либо онлайн и оформить доставку на дом.
- C2C (потребитель для бизнеса). Подобная деятельность подразумевает продажу товара/услуги от какого-либо одного физического лица другому. Подобные рыночные взаимоотношения часто проводятся на специализированных площадках (например, на досках объявлений).
- B2G (бизнес правительству). Новая форма коммерческих отношений, которая включает различные тендеры или системы государственных закупок.
Кроме всего вышеописанного, есть такие модели электронной коммерции, которые работают в обратных направлениях, например, C2B или G2B. Последняя направлена на поддержку государством малого бизнеса.
Юрий Хомутский, Директор проектов, CNews "Тенденции на рынке E-commerce", конференция CNews "Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce" 28.03.2023
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e-Commerce замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Путин Владимир 2871 114
|Чаркин Евгений 258 60
|Шадаев Максут 762 50
|Сотин Денис 188 49
|Сыкулев Андрей 83 48
|Нестеров Алексей 100 46
|Абакумов Евгений 159 45
|Урьяс Вадим 97 43
|Клепиков Алексей 107 43
|Соловьев Алексей 83 42
|Карпов Иван 74 41
|Медведев Дмитрий 1638 40
|Рейман Леонид 1037 40
|Лебедев Антон 50 39
|Мискевич Евгений 47 39
|Смык Виталий 45 39
|Ямщиков Владимир 50 39
|Москальков Дмитрий 41 39
|Слышкин Василий 109 39
|Степченков Максим 62 39
|Емелин Александр 44 39
|Портной Михаил 41 39
|Сороченков Алексей 41 39
|Каюмов Шамиль 52 39
|Семенихин Игорь 55 38
|Юсупов Шамиль 40 38
|Дьяченко Валерий 94 38
|Халматов Максим 63 38
|Васильев Владислав 57 38
|Горчаков Денис 45 38
|Рубин Адар 46 38
|Егоров Владимир 80 38
|Генкина Екатерина 42 38
|Трофимова Людмила 49 38
|Прохорова Алла 64 38
|Евраев Михаил 249 36
|Натрусов Артем 235 36
|Bezos Jeff - Безос Джефф 147 35
|Jobs Steve - Джобс Стив 1001 34
|Gates William Henry - Гейтс Билл 906 34
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