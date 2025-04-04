Более 200 тыс. e-commerce бизнесов смогут рассказать о себе бесплатно на главной странице «Яндекса»

«Яндекс» интегрировал «Ритм», сервис с вдохновляющими фото и видео от продавцов и брендов, на главную страницу ya.ru. Теперь e-commerce бизнесы, ведущие свои страницы в сервисе, смогут получить дополнительный бесплатный трафик в ленте под поисковой строкой, а пользователи — персонализированную подборку фото и видео стильных образов для себя и дома. При этом у них будет возможность сразу перейти на понравившийся товар, сайт магазина, или подписаться на страницу бренда. Бизнесы из «Ритма» уже получили более 150 млн показов за месяц. К концу года этот показатель может вырасти в два раза. Публикации в «Ритме» не являются рекламой. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сейчас видео- и фотоконтент «Ритма» отображается под поисковой строкой на ya.ru вместе с товарами «Яндекс Маркета». При клике на товар из маркетплейса пользователь попадет в «Маркет», а при клике на пост из «Ритма» появится всплывающее окно с возможностью перехода на страницу бизнеса в «Ритме», на конкретный товар в онлайн-магазине или на сайт, который указал автор (бизнес). Такая механика создает дополнительные точки контакта между брендом и аудиторией. Бизнесы в «Ритме» могут рассказывать о конкретном товаре, новинках и акциях. Пользователи смогут подписаться на любимые бренды в приложении или на сайте и сохранить понравившиеся образы и товары в личные коллекции.

«С конца лета 2024 г. наш бренд успешно работает на платформе «Ритм». Особенно впечатляет, что более 80% получаемого трафика составляет новая для нас аудитория. В текущих условиях рынка это существенное преимущество. Платформа обеспечивает удобное автоматическое определение товаров и самостоятельное наполнение каталога, а присутствие в тематических подборках на главной странице «Яндекса» значительно повышает узнаваемость бренда. Ритм становится эффективным и бесплатным источником трафика», — сказал Дмитрий Лаптев, СМО, Brandshop.

«В «Ритме» наблюдаем устойчивый рост интереса аудитории: охват за март 2025 г. составил более 330 тыс. пользователей. Платформа оптимизирует путь клиента от поиска до покупки, позволяет эффективно работать с каталогом товаров и интегрируется с системами аналитики. Присутствие в ленте на главной странице «Яндекса» усиливает привлечение новых клиентов и повышает узнаваемость бренда», — сказал Богдан Гуляев, Head Of Digital, CRM&Loyalty, Cozyhome.

«Ритм становится платформой, которая объединяет возможности шопинга и источник вдохновения для пользователей. В приложении или на сайте люди смогут находить и сохранять образы и идеи для имиджа, ремонта, домашнего уюта и не только. Интеграция «Ритма» на главную страницу «Яндекса» также открывает новые горизонты для e-commerce бизнеса. Это возможность представить свой товар широкой аудитории, привлечь внимание пользователей качественным, нативным контентом или познакомить аудиторию со своим брендом. Мы ожидаем, что выход «Яндекс Ритма» на главную страницу приведет к увеличению внешнего трафика на сайты авторов сервиса, росту числа подписчиков и, как следствие, к повышению продаж», — сказала Мария Опритова, CPO «Яндекс Ритм».

На данный момент «Яндекс Ритм» остается в режиме бета-тестирования. Сервис продолжает принимать заявки от e-commerce бизнесов и развивать платформу для авторов и пользователей. Также сервис проводит эксперименты с другими категориями бизнеса, которые могут быть представлены на платформе. Для подключения к «Ритму» можно оставить заявку на сайте платформы. В сервисе уже зарегистрированы бизнесы из категорий fashion, товары для дома, бытовая техника и электроника, beauty. Среди брендов, которые представлены в сервисе: Bork, «Золотое Яблоко», Cozyhome, Lichi, Brandshop и др.