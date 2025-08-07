Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180391
ИКТ 14023
Организации 10900
Ведомства 1483
Ассоциации 1012
Технологии 3488
Системы 26018
Персоны 77655
География 2908
Статьи 1539
Пресса 1236
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2689
Мероприятия 864

Золотое яблоко бьюти-ретейлер

Золотое яблоко - бьюти-ретейлер

«Золотое яблоко» —   ретейлер в сфере красоты и самый крупный онлайн-ретейлер в категории. Офлайн-магазины сети открыты в 20 городах России, трех городах Казахстана, а также в Беларуси и Катаре. Интернет-магазин доставляет практически по всей территории четырех стран. В «Золотом Яблоке» представлено более 4500 брендов в таких категориях как красота, аксессуары, товары для дома, техника и многое другое.

УПОМИНАНИЯ


07.08.2025 «Золотое Яблоко» внедрило «биржу труда» собственной разработки 3
29.04.2025 VR Supersonic внедрила виртуальную реальность и искусственный интеллект в обучение консультантов «Золотого Яблока» 4
04.04.2025 Более 200 тыс. e-commerce бизнесов смогут рассказать о себе бесплатно на главной странице «Яндекса» 1
03.02.2025 «Золотое Яблоко» расширяет ИТ-штат на 25% 2
28.11.2024 Ритейлер «Золотое Яблоко» внедрил нейросеть YandexART для создания персонализированных подарочных карт 3
13.08.2024 Платформа Nativity для рекламы в Telegram-каналах включена в реестр отечественного ПО 1
20.06.2024 Новая социальная сеть от hh.ru «Сетка» открывает доступ всем пользователям 1
21.03.2024 Российские ecom-компании могут начать сотрудничество с «РЖД Бонус» благодаря «Адмитад» 1
25.10.2023 Как успеть за всеобщей цифровизацией: 8 советов для вашего бизнеса и главный первый шаг 1
25.08.2023 «Тинькофф» запустил платформу с верифицированными отзывами клиентов 1
05.07.2023 В «Яндекс доставке» появилась услуга примерки 1
03.05.2023 В России официально представлены новые пылесосы Dreame с интеграцией Яндекс Алисы 1
09.02.2023 Odyssey Consulting Group выводит на рынок усовершенствованную PIM-систему 1
22.12.2022 Пользователи сервиса «Долями» теперь смогут оплачивать покупки частями прямо на кассе магазина 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 2
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 1
25.05.2021 Столичные абоненты Tele2 по ночам выбирают электронику в интернет-магазинах 1
21.12.2020 Стартап по оптимизации бизнес-процессов ABM Cloud привлек $640 тысяч от QPDigital 1
25.03.2020 «Золотое яблоко» вышло на маркетплейс «Беру» 2
10.02.2017 «ЦФТ-Лояльность» отчитался за 2016 год: объем обработанных транзакций по всем программам лояльности превысил 1 млрд в месяц 1
02.06.2011 «М.П.К.-Международная парфюмерная компания» управляет поставками и запасами с помощью «1С:Комплексной автоматизации 8» 1

Публикаций - 21, упоминаний - 31

Золотое яблоко и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7990 5
8654 3
Telegram Group 2340 3
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 329 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3014 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 857 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 862 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 1
Ростелеком 10072 1
Цифра ГК 2500 1
PimCore 10 1
Microsoft Corporation 24999 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 61 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 186 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2200 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1051 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 34 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13552 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4298 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 588 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 39 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 65 1
ММК Информсервис 53 1
Ramax - Рамакс 117 1
Газинформсервис - ГИС 339 1
Т1 Иннотех 186 1
Xiaomi 1859 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 353 1
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Epic Growth 4 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9002 1
Nativity - Ситилит 1 1
Mindbox - Майндбокс 24 1
Promt - Промт 301 1
VR Supersonic - Виар суперсоник 2 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2581 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1518 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1283 3
Лента - Сеть розничной торговли 2199 3
Спортмастер - Sportmaster 184 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7821 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 261 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 868 2
ВкусВилл - Избёнка 166 2
X5 Group - Перекрёсток 588 2
РЖД - Российские железные дороги 1954 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2926 2
Brandshop - Брендшоп 10 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 572 2
QPDigital 1 1
Связной ГК 1375 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 73 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 15 1
Rendez-Vous - Рандеву 13 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 1
Сбер - Еаптека 33 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 70 1
Startup Lab - Российский венчурный фонд 5 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 216 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 131 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 40 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Библио-глобус 9 1
Rivoli - DouglasRivoli - ДугласРиволи 3 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 271 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1110 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 51 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3180 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2074 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12341 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 113 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 688 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3396 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1460 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3027 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 881 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 349 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2637 1
PEX Network - Process Excellence Network 13 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 68 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12612 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32685 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16012 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5490 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4570 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7059 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69945 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16508 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54526 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11005 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11813 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22229 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2618 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1770 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2543 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7731 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5689 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12581 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5242 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1546 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 589 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8733 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5536 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12057 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1960 2
Аксессуары 4022 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3053 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2208 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1195 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5033 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7030 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7262 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5961 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4949 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5671 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7226 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21625 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3044 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8307 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14168 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1073 3
Apple - App Store 2959 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 187 2
Apple iOS 8045 2
Google Play - Google Store - Android Market 3381 2
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 51 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
ЦФТ Лояльность 2 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 58 1
Google Android 14420 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 143 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 86 1
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
ВТБ Бизнес 48 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 251 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
НКТ - Р7-Офис 432 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 649 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2366 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3378 1
Купибилет - Kupibilet 30 1
Т-Банк - Тинькофф отзывы 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1898 1
Google YouTube - Видеохостинг 2842 1
VK RuStore - Рустор 436 1
РЖД Бонус 7 1
Admitad Projects - Адмитад Проджектс 20 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 552 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 839 1
Айсорс - Isource Inspector 22 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 61 1
Яндекс Ритм 3 1
Odyssey Consulting Group - Odyssey PIM 1 1
Huawei AppGallery 308 1
Кочубеева Дарья 1 1
Медведев Алексей 28 1
Попков Виталий 1 1
Урядова Екатерина 1 1
Вальвачев Денис 2 1
Бабкин Николай 24 1
Натрусов Артем 296 1
Сотин Денис 216 1
Шадаев Максут 1088 1
Харитонов Дмитрий 60 1
Королёв Дмитрий 25 1
Богданов Андрей 42 1
Чурсин Дмитрий 72 1
Свинцов Андрей 46 1
Жигалов Олег 19 1
Сергеев Сергей 156 1
Иманов Шамиль 1 1
Шумская Екатерина 1 1
Пустарнаков Роман 47 1
Меденцев Константин 98 1
Шойтов Александр 91 1
Абакумов Евгений 208 1
Радюкин Дмитрий 2 1
Рубцова Наталья 1 1
Щепалин Олег 23 1
Тятюшев Максим 141 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Хуснутдинов Ильяс 16 1
Скачков Дмитрий 18 1
Серегин Дмитрий 2 1
Ивницкий Дмитрий 16 1
Воронов Данила 1 1
Чаркин Евгений 300 1
Кубарев Алексей 56 1
Александров Александр 83 1
Сукманская Татьяна 2 1
Скрябин Родион 1 1
Ранн Юлия 2 1
Кузьменко Кира 2 1
Феоктистов Вадим 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 151883 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 4
Казахстан - Республика 5708 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44742 3
Ближний Восток 3005 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1111 2
Беларусь - Белоруссия 5919 2
Индонезия - Республика 988 2
Европа 24472 2
Азия - Азиатский регион 5656 2
Африка - Африканский регион 3536 2
Венгрия 844 1
Украина 7711 1
Грузия 1266 1
Болгария - Республика 781 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1057 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 126 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17723 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13454 1
Италия - Итальянская Республика 4401 1
Америка Латинская 1857 1
Малайзия 880 1
Румыния 737 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 281 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 169 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1156 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4157 1
Катар 171 1
Индийский океан - Персидский залив 217 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25195 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 4
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1001 4
Металлы - Золото - Gold 1175 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1419 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16965 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 2005 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7649 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2390 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5106 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3125 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5334 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1620 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5730 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5128 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2625 2
Fashion industry - Индустрия моды 276 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6629 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9547 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30826 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2606 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 722 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 114 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 237 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3730 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10363 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4591 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1756 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 640 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6184 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6724 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2118 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2225 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1684 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1699 1
Логистика - Прямая поставка - Дропшип - Dropshipping 10 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 316 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6131 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3237 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6045 1
Gartner - Гартнер 3587 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 58 1
CNews AWARDS - награда 531 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1167 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377404, в очереди разбора - 744451.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще