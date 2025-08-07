Золотое яблоко - бьюти-ретейлер

«Золотое яблоко» — ретейлер в сфере красоты и самый крупный онлайн-ретейлер в категории. Офлайн-магазины сети открыты в 20 городах России, трех городах Казахстана, а также в Беларуси и Катаре. Интернет-магазин доставляет практически по всей территории четырех стран. В «Золотом Яблоке» представлено более 4500 брендов в таких категориях как красота, аксессуары, товары для дома, техника и многое другое.