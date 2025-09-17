«Золотое Яблоко» открыло онлайн-полку с товарами российского производства

Бьюти-ретейлер представил новый раздел «Бренды из России» на сайте и в мобильном приложении. В него вошли товары около 2,4 тыс. российских брендов — всего порядка 100 тыс. наименований продукции. Ассортимент раздела будет постоянно пополняться.

В разделе «Бренды из России» представлены товары в нескольких категориях: товары для красоты (средства для макияжа, волос и ухода за кожей), парфюмерия, товары для дома, а также аксессуары и одежда. Здесь есть товары в разных сегментах — от масс-маркета до люкса. Среди брендов — такие российские марки как «Гельтек», «Краснополянская косметика», «Мастерская Олеси Мустаевой», «Овсянников», Ansaligy, Art-Visage, Don’t Touch My Skin, Elian Russia, Eva Mosaic, Manly Pro, Ollin Professional, Openface, SHIKStudio, The Act и многие другие.

Интерес к локальной бьюти-продукции устойчиво растет: по данным «Золотого Яблока», в первом полугодии 2025 г/ спрос на российские товары для красоты вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Согласно исследованию PBN и Magram Market Research, 73% российских потребителей в 2024 г. предпочитали отечественные товары импортным — за два года этот показатель вырос почти на 18%. Рост доверия к российским товарам отмечают 45% потребителей.

«Популярность российской косметики — результат не только эмоционального выбора, но и рационального. Все чаще бренды предлагают интересные и качественные продукты с рабочими составами и конкурентоспособной ценой. Создание специального раздела для товаров российского производства позволяет поддержать производителей и упростить навигацию для клиентов, которые целенаправленно ищут локальную продукцию, — таких становится все больше», — сказал Максим Паняк, сооснователь и совладелец «Золотого Яблока».

«Выделение российских брендов в отдельный раздел — здравая инициатива, которая повышает их узнаваемость, помогает потребителю быстрее ориентироваться и осознанно выбирать локальные продукты. Это особенно важно в условиях, когда закон о “российской полке” вступает в силу с 1 марта, и внимание к локальным производителям будет расти. Для российских брендов это возможность закрепить позиции, расширить аудиторию и доказать, что российский рынок способен генерировать сильные продукты. И они действительно это делают: быстро адаптируются к запросам аудитории, предлагают современные формулы, трендовые текстуры и доступную ценовую политику. Всё это делает их равноправными игроками на рынке и позволяет не только удерживать внимание потребителя, но и формировать новые привычки, — сказала Анна Дычева-Смирнова, председатель оргкомитета международной выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации. — В 2024 г. доля российских брендов в продажах косметики в РФ превысила 55%, а темпы роста сегмента made in Russia в некоторых категориях — уход, декоративная косметика, ароматы — оказались выше среднерыночных на 7–10%».

В «Золотом Яблоке» постоянно появляются новые бренды, в том числе российские: только в 2025 г. в категории «Уход» их число увеличилось на 10%, в «Макияже» — на 12%, а в «Парфюмерии» — на 18%.

Создание специального раздела для российских брендов — не первая, но самая комплексная мера поддержки и продвижения товаров российских производителей. Ранее на протяжении нескольких лет «Золотое Яблоко» выпускало бьюти-боксы, состоящие из произведенных в России средств.