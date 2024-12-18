Гельтек Гельтек-Медика
Компания «Гельтек» – один из российских производителей профессиональной косметики и контактных сред для ультразвуковой и функциональной диагностики. Компания родилась в стенах «ВНИИмедполимер» в 1994 году и за эти годы разработала, запатентовала и внедрила в производство серию изделий медицинского назначения на основе современных полимерных технологий.
Гельтек и организации, системы, технологии, персоны:
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
|Eastman Kodak - Кодак 494 1
|Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
|Texel 5 1
|Кирш Сергей 1 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Собянин Сергей 382 1
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