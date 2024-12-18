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Гельтек Гельтек-Медика


Компания «Гельтек» – один из российских производителей профессиональной косметики и контактных сред для ультразвуковой и функциональной диагностики. Компания родилась в стенах «ВНИИмедполимер» в 1994 году и за эти годы разработала, запатентовала и внедрила в производство серию изделий медицинского назначения на основе современных полимерных технологий. 


18.12.2024 В России запущена косметологическая нейросеть для диагностики проблем кожи 1
02.04.2024 От дизайна упаковки до умного зеркала: как московские промышленники применяют искусственный интеллект 1
27.11.2014 «Гельтек-Медика» внедрила «Е1 Евфрат» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гельтек и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Eastman Kodak - Кодак 494 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Texel 5 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 355 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 450 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
Smart mirror - Смарт зеркало - Умное зеркало 8 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 292 1
Кирш Сергей 1 1
Овчинский Владислав 228 1
Собянин Сергей 382 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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