Компания «Гельтек» – один из российских производителей профессиональной косметики и контактных сред для ультразвуковой и функциональной диагностики. Компания родилась в стенах «ВНИИмедполимер» в 1994 году и за эти годы разработала, запатентовала и внедрила в производство серию изделий медицинского назначения на основе современных полимерных технологий.