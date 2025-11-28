Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care

Tuvio представил фен 2-в-1 для всех типов укладок Бренд Tuvio создал новый многофункциональный фен с восемью насадками, который позволяет самостоятельно сделать практически любую укладку.

Dreame презентовала сразу четыре новых устройства для ухода за волосами Компания Dreame Technology представила новые устройства для ухода за волосами — сразу четыре новинки: фен Dreame Pilot, фен Dreame Miracle Pro, выпрямитель для волос Dreame Aero Straight и фен Dreame Gusto. Все устройства поступили в продажу в России с 7 октября. Об этом CNews соо

Dreame представила три новых фена Dazzle, Pocket Ultra и Mini для самостоятельной профессиональной укладки щили представители Dreame. Dazzle: Интеллектуальная укладка. Интуитивно понятное использование Этот фен выделяется своей передовой системой Auto Wrap Curling System™, которая автоматически зави

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM торый обеспечивает вращение до 130 000 об/мин: это позволяет высушить волосы примерно за 2 минуты. Фен имеет четыре скоростных и температурных режима. Комбинируя их с разными насадками, можно

Новые грани красоты и ухода за волосами вместе с Dreame AirStyle Pro! ame выпускает новинку для эффективного и быстрого ухода за волосами, которая совмещает в себе фен и стайлер - Dreame AirStyle Pro. Dreame AirStyle Pro предлагает семь магнитных насадок, каждая

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM ажа Dreame проходит с 25 февраля по 10 марта 2025 года. Цены снижены на такие модели пылесосов, как Dreame X40 Ultra Complete, Dreame Z40 Station, Dreame H14 Dual. Кроме того, со скидкой можно купить фен Dreame Hair Miracle. Техника продается в официальном интернет-магазине Dreame и в торговых сетях «МВидео», «Ситилинк», «Эльдорадо», «Технопарк», «ДНС». Рассказываем про пылесосы и фен

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM пылесосов, как Dreame L30 Ultra, Dreame Z30, Dreame H13 Pro. Также со скидкой можно приобрести фен-стайлер Dreame Pocket. Устройства продаются на официальном сайте компании, а также в торговых

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM продвинутые продукты, среди которых роботы-пылесосы, вертикальные и моющие пылесосы, а также товары для красоты, например, фены для волос. Вся техника компании имеет официальную гарантию на тер

Dreame: Новые технологии для идеального образа и ухода за волосами Компания выпустила сразу несколько новинок в beauty-индустрии: инновационный стайлер 5 в 1 AirStyle — источник вдохновения для создания причесок и высокоскоростной фен-

Новинка в мире ухода за волосами – фен Dreame Hair Miracle: магия в каждой пряди волос! Компания Dreame Technology с гордостью представляет свою новейшую разработку – фен Hair Miracle. Настоящий люксовый продукт, сочетающий в себе стильный дизайн и передовые технологии, которые обеспечивают волосам профессиональный уход в домашних условиях. Изюминкой Hair Mi

В diHouse доступна техника для красоты и здоровья Philips Компания diHouse (входит в группу «Ланит») пополнила свой портфель товарами для красоты и ухода от Philips. Бренд с многолетней историей создает и внедряет множество зап

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене , чтобы пыль лучше было видно. Аккумулятор емкостью 7 x 2900 мАч позволяет не прерываться на подзарядку до 65 минут. Во время акции пылесос обойдется в 45 990 рублей, полная стоимость — 49 990 рублей.Фен Dreame Hair Glory Для сушки волос фен Dreame Hair Glory задействует очень высокую скорость воздушного потока, благодаря чему волосы быстро сохнут, но не перегреваются. Это безопасное

«М.Видео-Эльдорадо»: в топе подарков к 8 марта оказалась гаджеты, включая iPhone, товары для красоты, дома и кухни ая компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила активность покупателей в преддверии Международного женского дня. Электроника, подписки, техника для красоты и ухода за собой, товары для дома и кухни остаются наиболее популярными в качестве практичного и ожидаемого презента. Спрос в этих категориях за последнюю неделю по сравнению с анал

История фена для волос: от первых пылесосов до современного устройства оду. И даже в 1920-е годы производители все еще выпускали специальные насадки для сушки, заменявшие фен.Фен Годфруа или сушуар В 1888 году французский парикмахер Александр-Фердинанд Годфруа зап

«Умные» женские подарки: рекомендация ZOOM Фен Dyson Supersonic Хорошие девайсы для наведения красоты никогда не бывают лишними. Вышедший в прошлом году на рынок фен Dyson S

Dyson представила революционный фен для волос Новейший фен Dyson Supersonic позволяет забыть о присущем этим устройствам перегреве и рисках для здоровья волос. Новый фен Dyson Supersonic, на разработку которого было потрачено 50 миллионов фу

Умный розничный бизнес базируется на облачных решениях Розничная сеть «Купи жене фен» предпочитает использовать гибридные облачные схемы. Информационная система на

Дамское счастье. ZOOM.CNews подобрал подарки к 8 марта ый полная чаша. Здесь техника, которой вашим дамам точно не хватало. Для кухни и не для кухни. Даже для красоты. Для того, чтобы российские дамы меньше «заморачивались» на трудностях быта и бол

Готовимся к лету! Лучшие приборы для красоты и здоровья. Выбор ZOOM около 1,2 тыс. рублей Ноги в руки У Panasonic, кстати, вообще довольно большой ассортимент приборов для красоты и здоровья. Например, есть приборы для маникюра и педикюра в домашних условиях. И

Дамский угодник. ZOOM.CNews выбирает подарки на 8 Марта Предлагаем здесь лучшие «технические» подарки для прекрасной половины человечества. Это приборы для красоты и здоровья, для дома и кухни. Мужчины могут посоветоваться со своими дамами и под

Новогодний выбор ZOOM: лучшие подарки для дам т реальности). К экономичным, но весьма полезным и вполне презентабельным внешне подаркам относится фен. Кто-то скажет, что дарить фен — как-то слишком просто, даже банально. Но если он

Эпилятор Philips Satinelle: «ласковый убийца» ь довольно часто. Поэтому я решила попробовать более «долговечный способ» — эпиляцию. Как известно, эпилятор не срезает волосы, а удаляет их вместе с луковицей, так что кожа становится вполне г

Выбор фена: встречают по прическе Времена, когда фен считался «врагом» здоровых волос и использовался крайне редко (не чаще пары раз в месяц),

Эпиляторы: с болью покончено! рность завоёвывает метод удаления волос с помощью специального прибора — эпилятора. В наши дни эпилятор приобретает всё большую популярность Эпиляторы появились на рынке бытовой техники от

Женские штучки: бытовая техника в подарок еста, которые заняли различные «девайсы» в этом опросе. Это будет просто список того, что хотят женщины (порядок перечисления значения не имеет). 10 лучших подарков женщине, по мнению самих женщин 1. Фен. Женщина должна быть красивой всегда, а не только на Новый год. Поможет ей в этом высокотехнологичный фен Philips Salon Pro HP 4891. Вообще-то данный аппарат можно использовать в про

Фен-револьвер Необычный фен, выполненный в форме револьвера, вероятно, понравится любителям стрелкового оружия. Цена в Японии - 4 тыс. йен.

Обзор фенов: волосок к волоску я выпрямить не сильно вьющиеся от природы волосы. Красавец Remington AC3000 — профессиональный фен, имеющий 4 температурных режима и функцию ионизации Преимущества. Remington AC3000 —

Выбираем эпилятор: ножки гладкие, как шелк а выдергивает их с корнем. И все же, сопоставляя цену вопроса и эффект, многие женщины предпочитают эпилятор. А что касается боли, ее можно стерпеть (вариант для стойких) или свести к минимуму,

Фен-пистолет Любителей всего необычного должен заинтересовать вот такой фен, выполненный в виде пистолета. Ничего принципиально нового тут, самой собой нет, просто забавный способ удивить гостей, зашедших в ванную комнату.