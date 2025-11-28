Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care

Разделы

28.11.2025 Tuvio представил фен 2-в-1 для всех типов укладок

Бренд Tuvio создал новый многофункциональный фен с восемью насадками, который позволяет самостоятельно сделать практически любую укладку.

08.10.2025 Dreame презентовала сразу четыре новых устройства для ухода за волосами

Компания Dreame Technology представила новые устройства для ухода за волосами — сразу четыре новинки: фен Dreame Pilot, фен Dreame Miracle Pro, выпрямитель для волос Dreame Aero Straight и фен Dreame Gusto. Все устройства поступили в продажу в России с 7 октября. Об этом CNews соо
12.08.2025 Dreame представила три новых фена Dazzle, Pocket Ultra и Mini для самостоятельной профессиональной укладки

щили представители Dreame. Dazzle: Интеллектуальная укладка. Интуитивно понятное использование Этот фен выделяется своей передовой системой Auto Wrap Curling System™, которая автоматически зави
06.03.2025 Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

торый обеспечивает вращение до 130 000 об/мин: это позволяет высушить волосы примерно за 2 минуты.  Фен имеет четыре скоростных и температурных режима. Комбинируя их с разными насадками, можно

05.03.2025 Новые грани красоты и ухода за волосами вместе с Dreame AirStyle Pro!

ame выпускает новинку для эффективного и быстрого ухода за волосами, которая совмещает в себе фен и стайлер - Dreame AirStyle Pro. Dreame AirStyle Pro предлагает семь магнитных насадок, каждая

25.02.2025 Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

ажа Dreame проходит с 25 февраля по 10 марта 2025 года. Цены снижены на такие модели пылесосов, как Dreame X40 Ultra Complete, Dreame Z40 Station, Dreame H14 Dual. Кроме того, со скидкой можно купить фен Dreame Hair Miracle. Техника продается в официальном интернет-магазине Dreame и в торговых сетях «МВидео», «Ситилинк», «Эльдорадо», «Технопарк», «ДНС». Рассказываем про пылесосы и фен

11.02.2025 Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

пылесосов, как Dreame L30 Ultra, Dreame Z30, Dreame H13 Pro. Также со скидкой можно приобрести фен-стайлер Dreame Pocket. Устройства продаются на официальном сайте компании, а также в торговых
19.11.2024 Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

продвинутые продукты, среди которых роботы-пылесосы, вертикальные и моющие пылесосы, а также товары для красоты, например, фены для волос. Вся техника компании имеет официальную гарантию на тер
25.06.2024 Dreame: Новые технологии для идеального образа и ухода за волосами

Компания выпустила сразу несколько новинок в beauty-индустрии: инновационный стайлер 5 в 1 AirStyle — источник вдохновения для создания причесок и высокоскоростной фен-

16.04.2024 Новинка в мире ухода за волосами – фен Dreame Hair Miracle: магия в каждой пряди волос!

Компания Dreame Technology с гордостью представляет свою новейшую разработку – фен Hair Miracle. Настоящий люксовый продукт, сочетающий в себе стильный дизайн и передовые технологии, которые обеспечивают волосам профессиональный уход в домашних условиях. Изюминкой Hair Mi
26.01.2024 В diHouse доступна техника для красоты и здоровья Philips

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») пополнила свой портфель товарами для красоты и ухода от Philips. Бренд с многолетней историей создает и внедряет множество зап
18.12.2023 Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

, чтобы пыль лучше было видно. Аккумулятор емкостью 7 x 2900 мАч позволяет не прерываться на подзарядку до 65 минут. Во время акции пылесос обойдется в 45 990 рублей, полная стоимость — 49 990 рублей.Фен Dreame Hair Glory Для сушки волос фен Dreame Hair Glory задействует очень высокую скорость воздушного потока, благодаря чему волосы быстро сохнут, но не перегреваются. Это безопасное
07.03.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: в топе подарков к 8 марта оказалась гаджеты, включая iPhone, товары для красоты, дома и кухни

ая компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила активность покупателей в преддверии Международного женского дня. Электроника, подписки, техника для красоты и ухода за собой, товары для дома и кухни остаются наиболее популярными в качестве практичного и ожидаемого презента. Спрос в этих категориях за последнюю неделю по сравнению с анал
02.03.2023 История фена для волос: от первых пылесосов до современного устройства

оду. И даже в 1920-е годы производители все еще выпускали специальные насадки для сушки, заменявшие фен.Фен Годфруа или сушуар В 1888 году французский парикмахер Александр-Фердинанд Годфруа зап
07.03.2017 «Умные» женские подарки: рекомендация ZOOM

Фен Dyson Supersonic Хорошие девайсы для наведения красоты никогда не бывают лишними. Вышедший в прошлом году на рынок фен Dyson S
27.04.2016 Dyson представила революционный фен для волос

Новейший фен Dyson Supersonic позволяет забыть о присущем этим устройствам перегреве и рисках для здоровья волос. Новый фен Dyson Supersonic, на разработку которого было потрачено 50 миллионов фу
10.02.2015 Умный розничный бизнес базируется на облачных решениях

Розничная сеть «Купи жене фен» предпочитает использовать гибридные облачные схемы. Информационная система на

04.03.2013 Дамское счастье. ZOOM.CNews подобрал подарки к 8 марта

ый полная чаша. Здесь техника, которой вашим дамам точно не хватало. Для кухни и не для кухни. Даже для красоты. Для того, чтобы российские дамы меньше «заморачивались» на трудностях быта и бол
16.03.2012 Готовимся к лету! Лучшие приборы для красоты и здоровья. Выбор ZOOM

около 1,2 тыс. рублей Ноги в руки У Panasonic, кстати, вообще довольно большой ассортимент приборов для красоты и здоровья. Например, есть приборы для маникюра и педикюра в домашних условиях. И
02.03.2012 Дамский угодник. ZOOM.CNews выбирает подарки на 8 Марта

Предлагаем здесь лучшие «технические» подарки для прекрасной половины человечества. Это приборы для красоты и здоровья, для дома и кухни. Мужчины могут посоветоваться со своими дамами и под
27.12.2010 Новогодний выбор ZOOM: лучшие подарки для дам

т реальности). К экономичным, но весьма полезным и вполне презентабельным внешне подаркам относится фен. Кто-то скажет, что дарить фен — как-то слишком просто, даже банально. Но если он

28.04.2008 Эпилятор Philips Satinelle: «ласковый убийца»

ь довольно часто. Поэтому я решила попробовать более «долговечный способ» — эпиляцию. Как известно, эпилятор не срезает волосы, а удаляет их вместе с луковицей, так что кожа становится вполне г
07.04.2008 Выбор фена: встречают по прическе

Времена, когда фен считался «врагом» здоровых волос и использовался крайне редко (не чаще пары раз в месяц),
23.01.2008 Эпиляторы: с болью покончено!

рность завоёвывает метод удаления волос с помощью специального прибора — эпилятора. В наши дни эпилятор приобретает всё большую популярность Эпиляторы появились на рынке бытовой техники от
28.12.2007 Женские штучки: бытовая техника в подарок

еста, которые заняли различные «девайсы» в этом опросе. Это будет просто список того, что хотят женщины (порядок перечисления значения не имеет). 10 лучших подарков женщине, по мнению самих женщин 1. Фен. Женщина должна быть красивой всегда, а не только на Новый год. Поможет ей в этом высокотехнологичный фен Philips Salon Pro HP 4891. Вообще-то данный аппарат можно использовать в про
20.09.2007 Фен-револьвер

Необычный фен, выполненный в форме револьвера, вероятно, понравится любителям стрелкового оружия. Цена в Японии - 4 тыс. йен.
17.09.2007 Обзор фенов: волосок к волоску

я выпрямить не сильно вьющиеся от природы волосы. Красавец Remington AC3000 — профессиональный фен, имеющий 4 температурных режима и функцию ионизации Преимущества. Remington AC3000 —
09.08.2007 Выбираем эпилятор: ножки гладкие, как шелк

а выдергивает их с корнем. И все же, сопоставляя цену вопроса и эффект, многие женщины предпочитают эпилятор. А что касается боли, ее можно стерпеть (вариант для стойких) или свести к минимуму,
21.05.2007 Фен-пистолет

Любителей всего необычного должен заинтересовать вот такой фен, выполненный в виде пистолета. Ничего принципиально нового тут, самой собой нет, просто забавный способ удивить гостей, зашедших в ванную комнату.
26.02.2007 Драгоценный фен

Мечта Пэрис Хилтон - фен, который украшен камнями Сваровски, - вот новый крик гламура. Если есть желание и лишние $11 тыс., то можно стать обладателем этого безвкусного аксессуара. Хотели бы мы сообищть, что у фена

