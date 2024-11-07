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«Мегамаркет» узнал, какие товары планируют покупать россияне на распродажах

«Мегамаркет» проанализировал, что чаще всего оказывается в «Избранном» и «Корзине» россиян накануне главных распродаж года. Смартфоны, косметика, продукты питания и посуда пополняют списки «Избранного», а корма для кошек и собак попадают сразу в «Корзину». Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Чем ближе период распродаж, тем больше позиций люди добавляют в «Корзину». В октябре пользователи оставляют там в два раза больше покупок, чем в сентябре. Во второй половине октября 2024 г. средняя стоимость товаров, лежащих в «Корзине» составила 70 тыс. руб.

Как и в 2023 г., россияне заранее сохраняют в закладках дорогостоящие товары, чтобы купить их со скидками. Но если в 2023 г. чаще всего в «Избранном» оказывались продукты для красоты и ухода, то в 2024 г. в топе находится бытовая техника и электроника. Среди популярных позиций — игровые приставки, кофемашины, телевизоры и смартфоны.

Товары для ухода переместились с первого на второе место по количеству сохранений, однако в 2024 г. пользователи обращают внимание на более дорогостоящие бренды. В топ добавлений в «Избранное» также вошли товары для дома и продукты питания.

Что касается «Корзины», то корма для кошек и собак попадают в нее сразу. Например, в октябре 2024 г. эту категорию товаров люди добавляли в «Корзину» в 208 раз больше, чем в «Избранное».

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Бизнес

При этом с приближением распродаж смартфоны, продукты питания, товары для дома, красоты и ухода пользователи переносят в «Корзину» из «Избранного». Средняя стоимость в «Корзине» кормов для домашних животных составляет 1500 руб., смартфонов — 58 тыс. руб., продуктов питания — 280 руб., товаров для дома — 8870 руб., товаров для красоты и ухода — 1400 руб.

Аналитики также изучили, к каким товарам присматриваются пользователи вне периода распродаж. В I квартале 2024 г. лидерами по количеству сохранений в «Избранном» стали смартфоны. Во II квартале 2024 г. самыми желанными стали товары из категории корпусной мебели — популярность может быть связана с началом сезона ремонтов. В III квартале 2024 г. первые позиции занимала детская одежда — такая тенденция объясняется подготовкой к учебному году.

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