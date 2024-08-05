Зоология Животные домашние Pets PetTech pet friendly
- PetTech – продукты и услуги в области технологий для домашних животных, призванные помочь улучшить здоровье и благополучие питомцев
|05.08.2024
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Технологии ISBC помогают улучшить качество жизни незрячих людей
ляет мгновенно перейти на официальный сайт школы в раздел «Гид по вопросам владения и использования собаки-проводника», где в доступной для незрячих людей форме собрана вся необходимая информац
|29.07.2024
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«Алиса» включит «песни» собакам, которые остаются дома одни
Антоха МС, ЛАУД, Хадн дадн и другие музыканты записали совместный альбом «Песни для любимых песиков». В него вошли композиции для собак, которые остаются дома одни, когда хозяева уходят по делам. По результатам всероссийской переписи домашних животных за 2023 г., в стране насчитывается 25,5 млн домашних собак, они
|18.07.2024
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Служебные собаки будут сторожить ЦОДы. Без них не найти злоумышленников с вживленными имплантами
Улучшение безопасности дата-центров Розыскные собаки могут вскоре стать полезным средством повышения физической безопасности в центрах обработки данных (ЦОД), поскольку все большее число людей устанавливают себе имплантаты, такие как чипы
|06.06.2024
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Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных
ару. В России существует единая база данных чипированных животных ANIMAL-ID, в которую вносятся вся собаки и кошки, получившие уникальный чип. Код чипа обычно вклеивают в ветеринарный паспорт ж
|11.05.2024
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Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM
, а также помогают зародить интерес к робототехнике и программированию. Высокотехнологичные роботы-собаки, оснащенные по последнему слову техники, например, от Boston Dynamics, DEEP Robotics,
|17.04.2024
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МТС в Нижегородской области открыла свои магазины для домашних животных
Для владельцев животных нет ограничений: можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «Для большинства владельцев домашние животные – гораздо больше, чем прос
|15.04.2024
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МТС открыла свои магазины в Татарстане для домашних животных
ьцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «В начале года Казань вошла в пятерку городов мира для любителей кошек и
|15.04.2024
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Для волгоградцев с домашними животными открыли pet-friendly магазины МТС
ьцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «Домашние животные для многих волгоградцев, в том числе и меня, являются
|15.04.2024
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Югорчане смогут посещать салоны МТС с домашними животными
ьцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. Кроме того, в рамках концепции pet-friendly запущен пилотный проект по о
|15.04.2024
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МТС в Прикамье открыла свои магазины для домашних животных
ьцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «Домашние питомцы – это важная составляющая сегодняшней жизни для каждог
|15.04.2024
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МТС в Кировской области открыла свои магазины для домашних животных
ьцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «Мы понимаем насколько важно владельцам домашних питомцев не ограничиват
|15.04.2024
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В Санкт-Петербурге появились pet-friendly магазины
вероногие друзья – значительная часть жизни каждого человека, поэтому мы открываем свои двери перед домашними животными, делая посещение магазинов МТС максимально комфортным для наших клиентов.
|15.04.2024
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МТС открыла свои магазины для домашних животных
ьцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. Кроме того, в рамках концепции pet-friendly запущен пилотный проект по о
|25.12.2023
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Московская компания ISBC начала поставку RFID-продукции в центр обучения собак-поводырей
икальным номером, который регистрируется в специальной базе. В реестр вносится порода, пол, возраст собаки, а также данные владельца: адрес и телефон. Эту информацию можно считать с помощью эле
|27.06.2023
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Обед по расписанию: пермские ученые создали усовершенствованную автоматизированную систему кормления служебных собак
Служебные собаки на протяжении столетий используются в разных практических задачах. Например, они могут
|20.01.2022
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Российских владельцев кошек и собак обяжут их промаркировать, в том числе чипами
Маркировка домашних животных В России кошек, собак и других домашних питомцев включат в закон об обязательной маркировке и учете животных.
|25.10.2021
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Ищите красную «А». На карте появились «дружественные» собакам офисы Альфа-Банка
в рамках пилота, но количество планируется увеличить. Кроме того, в приложении теперь можно найти друзей для совместных прогулок. В приложение Petset добавлены офисы Альфа-Банка, где не против видеть собак Pet-friendly отделения Альфа-Банка отмечены красной «А» на карте в Petset. Офисы можно узнать по большому стикеру с собакой, где изображена не модель из фотостока, а питомец из подмосковн
|04.10.2021
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Разработчики Petset внедрили карту с отображением pet-friendly локаций
улки и засечь ее время, установить свой статус на время прогулки («ищу друзей» или «гуляю один»), а также увидеть локации, где гуляют другие пользователи. Для этого надо зарегистровать в Petset своих собак или кошек, указать породу, пол и возраст питомцев. Так можно, к примеру, найди соседей, которым тоже нравятся шиба-ину или корги. А если ваш питомец не любит общаться с другими или даже к
|13.07.2020
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ФСБ сажает россиянина в тюрьму за GPS-трекеры для собак
Под суд за GPS-трекер Жителя Новосибирска Дениса Дорофеева могут посадить в тюрьму за попытку продажи портативных GPS-трекеров, которые он покупал для своих собак. Как пишет ресурс «Тайга.инфо», во время сделки с покупателем его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ), и теперь его обвиняют по ст. 138.1 УК РФ (незаконный о
|25.10.2019
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Россиянка нашла в кормушках Xiaomi «дыру», через которую можно заморить голодом тысячи котиков и собак по всему миру
ку. После этого на усмотрение хакера Xiaomi Furrytail можно вывести из строя или объединить в DDoS-ботнет. В кормушках Xiaomi найдена уязвимость, через которую можно заморить голодом тысячи котиков и собак Если кормушка будет сломана через прошивку-пустышку, то единственным способом ее починить станет полный разбор, подпайка к пинам контроллера и ручная заливка прошивки, поясняет исследоват
|15.10.2019
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Собаки заставляют жить людей дольше
дование, посвященное здоровью людей в период реабилитации после тяжелых заболеваний. Как оказалось, собаки могут обеспечить своим хозяевам более здоровый образ жизни. Так, владение собакой на 3
|29.07.2019
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Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
лее чем 20% акций таких компаний, как «Яндекс» и Mail.ru, поскольку им принадлежат социально значимые для россиян сайты. Обе упомянутые компании высказались против законопроекта в его нынешнем виде. «Как кошка с собакой» Между Сбербанком и «Яндексом» также имеются разногласия по поводу управления совместным предприятием на основе «Яндекс.Маркета». У партнеров разные взгляды на то, какие у п
|13.06.2019
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Собаки отражают уровень стресса их владельцев
рных тренировках и соревнованиях для развития послушания и ловкости. Остальные собаки были обычными домашними животными-компаньонами.В итоге уровень стресса у собак, участвующих в соревнованиях
|06.06.2018
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Собаки могут стать источниками пандемий
птиц, распространился на свиней, мутировал и распространился на людей. Долгое время считалось, что собаки обладали возможностью лишь ограниченной передачи вируса людям. Но пять лет назад иссле
|09.11.2016
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IoT-решение Orange позволит пользователям устройств Tractive следить за своими домашними животными в 80 странах мира
я местонахождения их питомцев, невзирая на границы между государствами, компания выбрала Orange Business Services в качестве единого поставщика. Благодаря этому владельцы могут находить своих котов и собак в реальном времени с помощью носимых животными устройств, не опасаясь, что те могут забраться туда, где нет связи, подчеркнули в компании. «Самое критичное требование к услугам, которые м
|13.04.2015
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Собака — лучший друг норовируса
е, наиболее радикальные, считают необходимым отказаться от совместного проживания людей и животных. Домашние животные становятся "инкубатором", где мутируют различные человеческие инфекции, при
|20.03.2015
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Co Spotty собака не пропадёт!
Уберечь собаку от догхантеров и болезней поможет новое устройство Spotty, разработанное российской компанией Intech. Как известно, чаще всего жизни собаки в городе угрожают две вещи: низкая физическая активность, из-за которой её подстерегает ожирение, и люди, случайно принявшие потерявшегося домашнего пса за дикое животное. От обеих этих
|20.03.2015
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На рынок вышел первый российский фитнес-трекер для собак Spotty
бы собаководов и заводчиков. Spotty — это небольшой алюминиевый трекер, который крепится к ошейнику собаки и подключается к смартфону через мобильное приложение. Со Spotty владелец собаки
|29.07.2014
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«БАРС Груп» и ISBC Group автоматизировали учёт собак в Псковской области
Чипирование собак проводится во исполнение закона Псковской области от 17 декабря 2009 г. № 926-ОЗ «О содержании и защите домашних животных». Проект включает в себя чипирование домашних животны
|19.12.2013
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Весной в продаже появится устройство для чтения мыслей у собак
Шведская исследовательская компания The Nordic Society for Invention and Discovery (NSID) объявила о желании создать устройство, которое позволит хозяину собаки знать, о чем думает его питомец. No More Woof состоит из электроэнцефалографа, декодера и динамика. Все детали закреплены на специальном приспособлении, которое надевается на голову с
|12.07.2013
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Создатель Google Glass разрабатывает компьютер для собак
зных датчика, которые собака могла активировать кусая, дергая или просто помещая в рот. 3 служебные собаки, участвовавшие в эксперименте, быстро научились активировать датчики при необходимости
|26.06.2013
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Собаки помогут в лечении рака?
е лекарство от лимфомы Впервые ученые сравнили молекулярные свойства В-клеточной лимфомы человека и собаки, чтобы выявить сходные и различные черты. Это исследование позволило увидеть, как боле
|07.02.2013
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Всех собак в Великобритании оснастят чипами к 2016 г.
Согласно новому закону, к 2016 г. все собаки в Великобритании должны быть оборудованы чипами, что, как рассчитывает правительство,
|28.01.2013
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Собак проверят на профпригодность с помощью МРТ
сканирования мозга. Несмотря на прогресс в области технологий обнаружения взрывчатки и наркотиков, собаки до сих пор остаются одним из самых надежных инструментов для поиска и досмотра. Однако
|12.07.2012
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Собаки защищают детей от простуды
Контакт с домашними животными, особенно собаками, в течение первого года жизни значительно снижает част
|17.05.2012
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Кроманьонцы завоевали мир благодаря собакам
х предков и т.п. По мнению Пэт Шипмман, главным "технологическим" превосходством кроманьонцев были… собаки. По всей видимости, древние собаки были большими, размером с современную овчарк
|12.05.2012
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Собака - друг Wi-Fi
Мексиканский интернет-провайдер Terra попытался решить проблему чистоты общественных мест отдыха при активном выгуле собак в них. При содействии рекламного агентства DDB Mexico компанія Te
|02.02.2012
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Собаки освоят электронные тренажеры
raining System) должна быстро готовить большое количество служебных животных для поиска взрывчатки. Собаки до сих пор остаются лучшим детектором взрывчатых веществ. Они демонстрируют 80% надежн
|16.01.2012
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Незамерзающие лапы: собаки удивили ученых
Лапы собак обладают специализированной системой, благодаря которой они не замерзают даже при очень низких температурах. Это выяснили японские ученые, исследовавшие обычных домашних собак при
|25.07.2011
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В Бразилии обнаружили останки крокодила с головой собаки
головы, у баурузухий были высокие, подобные собачьим черепа с увеличенными клыками в пасти, а их тело было долговязым". Их образ жизни, вероятно, походил на тот, что характерен для современных диких собак. Учитывая количество и размер зубов, исследователи предположили, что сухопутные крокодилы могли охотиться на животных такого же размера, что и они сами: порядка 4,5–6 метров в длину. Это
Зоология и организации, системы, технологии, персоны:
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