Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly

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Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных ару. В России существует единая база данных чипированных животных ANIMAL-ID, в которую вносятся вся собаки и кошки, получившие уникальный чип. Код чипа обычно вклеивают в ветеринарный паспорт ж

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МТС в Нижегородской области открыла свои магазины для домашних животных Для владельцев животных нет ограничений: можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «Для большинства владельцев домашние животные – гораздо больше, чем прос

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В Санкт-Петербурге появились pet-friendly магазины вероногие друзья – значительная часть жизни каждого человека, поэтому мы открываем свои двери перед домашними животными, делая посещение магазинов МТС максимально комфортным для наших клиентов.

МТС открыла свои магазины для домашних животных ьцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. Кроме того, в рамках концепции pet-friendly запущен пилотный проект по о

Московская компания ISBC начала поставку RFID-продукции в центр обучения собак-поводырей икальным номером, который регистрируется в специальной базе. В реестр вносится порода, пол, возраст собаки, а также данные владельца: адрес и телефон. Эту информацию можно считать с помощью эле

Обед по расписанию: пермские ученые создали усовершенствованную автоматизированную систему кормления служебных собак Служебные собаки на протяжении столетий используются в разных практических задачах. Например, они могут

Российских владельцев кошек и собак обяжут их промаркировать, в том числе чипами Маркировка домашних животных В России кошек, собак и других домашних питомцев включат в закон об обязательной маркировке и учете животных.

Ищите красную «А». На карте появились «дружественные» собакам офисы Альфа-Банка в рамках пилота, но количество планируется увеличить. Кроме того, в приложении теперь можно найти друзей для совместных прогулок. В приложение Petset добавлены офисы Альфа-Банка, где не против видеть собак Pet-friendly отделения Альфа-Банка отмечены красной «А» на карте в Petset. Офисы можно узнать по большому стикеру с собакой, где изображена не модель из фотостока, а питомец из подмосковн

Разработчики Petset внедрили карту с отображением pet-friendly локаций улки и засечь ее время, установить свой статус на время прогулки («ищу друзей» или «гуляю один»), а также увидеть локации, где гуляют другие пользователи. Для этого надо зарегистровать в Petset своих собак или кошек, указать породу, пол и возраст питомцев. Так можно, к примеру, найди соседей, которым тоже нравятся шиба-ину или корги. А если ваш питомец не любит общаться с другими или даже к

ФСБ сажает россиянина в тюрьму за GPS-трекеры для собак Под суд за GPS-трекер Жителя Новосибирска Дениса Дорофеева могут посадить в тюрьму за попытку продажи портативных GPS-трекеров, которые он покупал для своих собак. Как пишет ресурс «Тайга.инфо», во время сделки с покупателем его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ), и теперь его обвиняют по ст. 138.1 УК РФ (незаконный о

Россиянка нашла в кормушках Xiaomi «дыру», через которую можно заморить голодом тысячи котиков и собак по всему миру ку. После этого на усмотрение хакера Xiaomi Furrytail можно вывести из строя или объединить в DDoS-ботнет. В кормушках Xiaomi найдена уязвимость, через которую можно заморить голодом тысячи котиков и собак Если кормушка будет сломана через прошивку-пустышку, то единственным способом ее починить станет полный разбор, подпайка к пинам контроллера и ручная заливка прошивки, поясняет исследоват

Собаки заставляют жить людей дольше дование, посвященное здоровью людей в период реабилитации после тяжелых заболеваний. Как оказалось, собаки могут обеспечить своим хозяевам более здоровый образ жизни. Так, владение собакой на 3

Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет» лее чем 20% акций таких компаний, как «Яндекс» и Mail.ru, поскольку им принадлежат социально значимые для россиян сайты. Обе упомянутые компании высказались против законопроекта в его нынешнем виде. «Как кошка с собакой» Между Сбербанком и «Яндексом» также имеются разногласия по поводу управления совместным предприятием на основе «Яндекс.Маркета». У партнеров разные взгляды на то, какие у п

Собаки отражают уровень стресса их владельцев рных тренировках и соревнованиях для развития послушания и ловкости. Остальные собаки были обычными домашними животными-компаньонами.В итоге уровень стресса у собак, участвующих в соревнованиях

Собаки могут стать источниками пандемий птиц, распространился на свиней, мутировал и распространился на людей. Долгое время считалось, что собаки обладали возможностью лишь ограниченной передачи вируса людям. Но пять лет назад иссле

IoT-решение Orange позволит пользователям устройств Tractive следить за своими домашними животными в 80 странах мира я местонахождения их питомцев, невзирая на границы между государствами, компания выбрала Orange Business Services в качестве единого поставщика. Благодаря этому владельцы могут находить своих котов и собак в реальном времени с помощью носимых животными устройств, не опасаясь, что те могут забраться туда, где нет связи, подчеркнули в компании. «Самое критичное требование к услугам, которые м

Собака — лучший друг норовируса е, наиболее радикальные, считают необходимым отказаться от совместного проживания людей и животных. Домашние животные становятся "инкубатором", где мутируют различные человеческие инфекции, при

Co Spotty собака не пропадёт! Уберечь собаку от догхантеров и болезней поможет новое устройство Spotty, разработанное российской компанией Intech. Как известно, чаще всего жизни собаки в городе угрожают две вещи: низкая физическая активность, из-за которой её подстерегает ожирение, и люди, случайно принявшие потерявшегося домашнего пса за дикое животное. От обеих этих

На рынок вышел первый российский фитнес-трекер для собак Spotty бы собаководов и заводчиков. Spotty — это небольшой алюминиевый трекер, который крепится к ошейнику собаки и подключается к смартфону через мобильное приложение. Со Spotty владелец собаки

«БАРС Груп» и ISBC Group автоматизировали учёт собак в Псковской области Чипирование собак проводится во исполнение закона Псковской области от 17 декабря 2009 г. № 926-ОЗ «О содержании и защите домашних животных». Проект включает в себя чипирование домашних животны

Весной в продаже появится устройство для чтения мыслей у собак Шведская исследовательская компания The Nordic Society for Invention and Discovery (NSID) объявила о желании создать устройство, которое позволит хозяину собаки знать, о чем думает его питомец. No More Woof состоит из электроэнцефалографа, декодера и динамика. Все детали закреплены на специальном приспособлении, которое надевается на голову с

Создатель Google Glass разрабатывает компьютер для собак зных датчика, которые собака могла активировать кусая, дергая или просто помещая в рот. 3 служебные собаки, участвовавшие в эксперименте, быстро научились активировать датчики при необходимости

Собаки помогут в лечении рака? е лекарство от лимфомы Впервые ученые сравнили молекулярные свойства В-клеточной лимфомы человека и собаки, чтобы выявить сходные и различные черты. Это исследование позволило увидеть, как боле

Всех собак в Великобритании оснастят чипами к 2016 г. Согласно новому закону, к 2016 г. все собаки в Великобритании должны быть оборудованы чипами, что, как рассчитывает правительство,

Собак проверят на профпригодность с помощью МРТ сканирования мозга. Несмотря на прогресс в области технологий обнаружения взрывчатки и наркотиков, собаки до сих пор остаются одним из самых надежных инструментов для поиска и досмотра. Однако

Собаки защищают детей от простуды Контакт с домашними животными, особенно собаками, в течение первого года жизни значительно снижает част

Кроманьонцы завоевали мир благодаря собакам х предков и т.п. По мнению Пэт Шипмман, главным "технологическим" превосходством кроманьонцев были… собаки. По всей видимости, древние собаки были большими, размером с современную овчарк

Собака - друг Wi-Fi Мексиканский интернет-провайдер Terra попытался решить проблему чистоты общественных мест отдыха при активном выгуле собак в них. При содействии рекламного агентства DDB Mexico компанія Te

Собаки освоят электронные тренажеры raining System) должна быстро готовить большое количество служебных животных для поиска взрывчатки. Собаки до сих пор остаются лучшим детектором взрывчатых веществ. Они демонстрируют 80% надежн

Незамерзающие лапы: собаки удивили ученых Лапы собак обладают специализированной системой, благодаря которой они не замерзают даже при очень низких температурах. Это выяснили японские ученые, исследовавшие обычных домашних собак при