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Зоология Животные домашние Pets PetTech pet friendly

Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly

  • PetTech – продукты и услуги в области технологий для домашних животных, призванные помочь улучшить здоровье и благополучие питомцев

 

Мода на ручных животных, чтобы сваливать на них неприятные запахи и вытирать руки. Такая мода распространилась в Средние века из-за повсеместных паразитов. Температура тела собак, горностаев и кошек выше, чем у людей, а значит, скорее всего, блохи и вши выберут своим домом их, а не человека. К тому же знатные дамы думали, что для насекомых мех животных привлекательней волос. Поэтому повсюду носили с собой своих питомцев-"защитников" либо художественно обработанные шкурки животных. Чтобы свои блохи перескочили, а чужие не пристали. К тому же такие ручные животные выполняли еще несколько функций: о них можно было вытереть руки после обеда или свалить на питомца неприятный запах тела, который не смогли перебить даже духи. Мода на ручных животных, чтобы сваливать на них неприятные запахи и вытирать руки. Такая мода распространилась в Средние века из-за повсеместных паразитов. Температура тела собак, горностаев и кошек выше, чем у людей, а значит, скорее всего, блохи и вши выберут своим домом их, а не человека. К тому же знатные дамы думали, что для насекомых мех животных привлекательней волос. Поэтому повсюду носили с собой своих питомцев-"защитников" либо художественно обработанные шкурки животных. Чтобы свои блохи перескочили, а чужие не пристали. К тому же такие ручные животные выполняли еще несколько функций: о них можно было вытереть руки после обеда или свалить на питомца неприятный запах тела, который не смогли перебить даже духи.
Мода на ручных животных, чтобы сваливать на них неприятные запахи и вытирать руки. Такая мода распространилась в Средние века из-за повсеместных паразитов. Температура тела собак, горностаев и кошек выше, чем у людей, а значит, скорее всего, блохи и вши выберут своим домом их, а не человека. К тому же знатные дамы думали, что для насекомых мех животных привлекательней волос. Поэтому повсюду носили с собой своих питомцев-"защитников" либо художественно обработанные шкурки животных. Чтобы свои блохи перескочили, а чужие не пристали. К тому же такие ручные животные выполняли еще несколько функций: о них можно было вытереть руки после обеда или свалить на питомца неприятный запах тела, который не смогли перебить даже духи.


05.08.2024 Технологии ISBC помогают улучшить качество жизни незрячих людей

ляет мгновенно перейти на официальный сайт школы в раздел «Гид по вопросам владения и использования собаки-проводника», где в доступной для незрячих людей форме собрана вся необходимая информац
29.07.2024 «Алиса» включит «песни» собакам, которые остаются дома одни

Антоха МС, ЛАУД, Хадн дадн и другие музыканты записали совместный альбом «Песни для любимых песиков». В него вошли композиции для собак, которые остаются дома одни, когда хозяева уходят по делам. По результатам всероссийской переписи домашних животных за 2023 г., в стране насчитывается 25,5 млн домашних собак, они

18.07.2024 Служебные собаки будут сторожить ЦОДы. Без них не найти злоумышленников с вживленными имплантами

Улучшение безопасности дата-центров Розыскные собаки могут вскоре стать полезным средством повышения физической безопасности в центрах обработки данных (ЦОД), поскольку все большее число людей устанавливают себе имплантаты, такие как чипы

06.06.2024 Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных

ару. В России существует единая база данных чипированных животных ANIMAL-ID, в которую вносятся вся собаки и кошки, получившие уникальный чип. Код чипа обычно вклеивают в ветеринарный паспорт ж
11.05.2024 Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM

, а также помогают зародить интерес к робототехнике и программированию.  Высокотехнологичные роботы-собаки, оснащенные по последнему слову техники, например, от Boston Dynamics, DEEP Robotics,

17.04.2024 МТС в Нижегородской области открыла свои магазины для домашних животных

Для владельцев животных нет ограничений: можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «Для большинства владельцев домашние животные – гораздо больше, чем прос
15.04.2024 МТС открыла свои магазины в Татарстане для домашних животных

ьцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «В начале года Казань вошла в пятерку городов мира для любителей кошек и
15.04.2024 Для волгоградцев с домашними животными открыли pet-friendly магазины МТС

ьцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «Домашние животные для многих волгоградцев, в том числе и меня, являются
15.04.2024 Югорчане смогут посещать салоны МТС с домашними животными

ьцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. Кроме того, в рамках концепции pet-friendly запущен пилотный проект по о
15.04.2024 МТС в Прикамье открыла свои магазины для домашних животных

ьцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «Домашние питомцы – это важная составляющая сегодняшней жизни для каждог
15.04.2024 МТС в Кировской области открыла свои магазины для домашних животных

ьцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. «Мы понимаем насколько важно владельцам домашних питомцев не ограничиват
15.04.2024 В Санкт-Петербурге появились pet-friendly магазины

вероногие друзья – значительная часть жизни каждого человека, поэтому мы открываем свои двери перед домашними животными, делая посещение магазинов МТС максимально комфортным для наших клиентов.
15.04.2024 МТС открыла свои магазины для домашних животных

ьцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. Кроме того, в рамках концепции pet-friendly запущен пилотный проект по о
25.12.2023 Московская компания ISBC начала поставку RFID-продукции в центр обучения собак-поводырей

икальным номером, который регистрируется в специальной базе. В реестр вносится порода, пол, возраст собаки, а также данные владельца: адрес и телефон. Эту информацию можно считать с помощью эле
27.06.2023 Обед по расписанию: пермские ученые создали усовершенствованную автоматизированную систему кормления служебных собак

Служебные собаки на протяжении столетий используются в разных практических задачах. Например, они могут
20.01.2022 Российских владельцев кошек и собак обяжут их промаркировать, в том числе чипами

Маркировка домашних животных В России кошек, собак и других домашних питомцев включат в закон об обязательной маркировке и учете животных.
25.10.2021 Ищите красную «А». На карте появились «дружественные» собакам офисы Альфа-Банка

в рамках пилота, но количество планируется увеличить. Кроме того, в приложении теперь можно найти друзей для совместных прогулок. В приложение Petset добавлены офисы Альфа-Банка, где не против видеть собак Pet-friendly отделения Альфа-Банка отмечены красной «А» на карте в Petset. Офисы можно узнать по большому стикеру с собакой, где изображена не модель из фотостока, а питомец из подмосковн
04.10.2021 Разработчики Petset внедрили карту с отображением pet-friendly локаций

улки и засечь ее время, установить свой статус на время прогулки («ищу друзей» или «гуляю один»), а также увидеть локации, где гуляют другие пользователи. Для этого надо зарегистровать в Petset своих собак или кошек, указать породу, пол и возраст питомцев. Так можно, к примеру, найди соседей, которым тоже нравятся шиба-ину или корги. А если ваш питомец не любит общаться с другими или даже к
13.07.2020 ФСБ сажает россиянина в тюрьму за GPS-трекеры для собак

Под суд за GPS-трекер Жителя Новосибирска Дениса Дорофеева могут посадить в тюрьму за попытку продажи портативных GPS-трекеров, которые он покупал для своих собак. Как пишет ресурс «Тайга.инфо», во время сделки с покупателем его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ), и теперь его обвиняют по ст. 138.1 УК РФ (незаконный о
25.10.2019 Россиянка нашла в кормушках Xiaomi «дыру», через которую можно заморить голодом тысячи котиков и собак по всему миру

ку. После этого на усмотрение хакера Xiaomi Furrytail можно вывести из строя или объединить в DDoS-ботнет. В кормушках Xiaomi найдена уязвимость, через которую можно заморить голодом тысячи котиков и собак Если кормушка будет сломана через прошивку-пустышку, то единственным способом ее починить станет полный разбор, подпайка к пинам контроллера и ручная заливка прошивки, поясняет исследоват
15.10.2019 Собаки заставляют жить людей дольше

дование, посвященное здоровью людей в период реабилитации после тяжелых заболеваний. Как оказалось, собаки могут обеспечить своим хозяевам более здоровый образ жизни. Так, владение собакой на 3
29.07.2019 Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»

лее чем 20% акций таких компаний, как «Яндекс» и Mail.ru, поскольку им принадлежат социально значимые для россиян сайты. Обе упомянутые компании высказались против законопроекта в его нынешнем виде. «Как кошка с собакой» Между Сбербанком и «Яндексом» также имеются разногласия по поводу управления совместным предприятием на основе «Яндекс.Маркета». У партнеров разные взгляды на то, какие у п
13.06.2019 Собаки отражают уровень стресса их владельцев

рных тренировках и соревнованиях для развития послушания и ловкости. Остальные собаки были обычными домашними животными-компаньонами.В итоге уровень стресса у собак, участвующих в соревнованиях
06.06.2018 Собаки могут стать источниками пандемий

птиц, распространился на свиней, мутировал и распространился на людей. Долгое время считалось, что собаки обладали возможностью лишь ограниченной передачи вируса людям. Но пять лет назад иссле
09.11.2016 IoT-решение Orange позволит пользователям устройств Tractive следить за своими домашними животными в 80 странах мира

я местонахождения их питомцев, невзирая на границы между государствами, компания выбрала Orange Business Services в качестве единого поставщика. Благодаря этому владельцы могут находить своих котов и собак в реальном времени с помощью носимых животными устройств, не опасаясь, что те могут забраться туда, где нет связи, подчеркнули в компании. «Самое критичное требование к услугам, которые м
13.04.2015 Собака — лучший друг норовируса

е, наиболее радикальные, считают необходимым отказаться от совместного проживания людей и животных. Домашние животные становятся "инкубатором", где мутируют различные человеческие инфекции, при
20.03.2015 Co Spotty собака не пропадёт!

Уберечь собаку от догхантеров и болезней поможет новое устройство Spotty, разработанное российской компанией Intech. Как известно, чаще всего жизни собаки в городе угрожают две вещи: низкая физическая активность, из-за которой её подстерегает ожирение, и люди, случайно принявшие потерявшегося домашнего пса за дикое животное. От обеих этих

20.03.2015 На рынок вышел первый российский фитнес-трекер для собак Spotty

бы собаководов и заводчиков. Spotty — это небольшой алюминиевый трекер, который крепится к ошейнику собаки и подключается к смартфону через мобильное приложение. Со Spotty владелец собаки

29.07.2014 «БАРС Груп» и ISBC Group автоматизировали учёт собак в Псковской области

Чипирование собак проводится во исполнение закона Псковской области от 17 декабря 2009 г. № 926-ОЗ «О содержании и защите домашних животных». Проект включает в себя чипирование домашних животны
19.12.2013 Весной в продаже появится устройство для чтения мыслей у собак

Шведская исследовательская компания The Nordic Society for Invention and Discovery (NSID) объявила о желании создать устройство, которое позволит хозяину собаки знать, о чем думает его питомец. No More Woof состоит из электроэнцефалографа, декодера и динамика. Все детали закреплены на специальном приспособлении, которое надевается на голову с
12.07.2013 Создатель Google Glass разрабатывает компьютер для собак

зных датчика, которые собака могла активировать кусая, дергая или просто помещая в рот. 3 служебные собаки, участвовавшие в эксперименте, быстро научились активировать датчики при необходимости
26.06.2013 Собаки помогут в лечении рака?

е лекарство от лимфомы Впервые ученые сравнили молекулярные свойства В-клеточной лимфомы человека и собаки, чтобы выявить сходные и различные черты. Это исследование позволило увидеть, как боле
07.02.2013 Всех собак в Великобритании оснастят чипами к 2016 г.

Согласно новому закону, к 2016 г. все собаки в Великобритании должны быть оборудованы чипами, что, как рассчитывает правительство,

28.01.2013 Собак проверят на профпригодность с помощью МРТ

сканирования мозга. Несмотря на прогресс в области технологий обнаружения взрывчатки и наркотиков, собаки до сих пор остаются одним из самых надежных инструментов для поиска и досмотра. Однако
12.07.2012 Собаки защищают детей от простуды

Контакт с домашними животными, особенно собаками, в течение первого года жизни значительно снижает част
17.05.2012 Кроманьонцы завоевали мир благодаря собакам

х предков и т.п. По мнению Пэт Шипмман, главным "технологическим" превосходством кроманьонцев были… собаки. По всей видимости, древние собаки были большими, размером с современную овчарк
12.05.2012 Собака - друг Wi-Fi

Мексиканский интернет-провайдер Terra попытался решить проблему чистоты общественных мест отдыха при активном выгуле собак в них. При содействии рекламного агентства DDB Mexico компанія Te
02.02.2012 Собаки освоят электронные тренажеры

raining System) должна быстро готовить большое количество служебных животных для поиска взрывчатки. Собаки до сих пор остаются лучшим детектором взрывчатых веществ. Они демонстрируют 80% надежн
16.01.2012 Незамерзающие лапы: собаки удивили ученых

Лапы собак обладают специализированной системой, благодаря которой они не замерзают даже при очень низких температурах. Это выяснили японские ученые, исследовавшие обычных домашних собак при

25.07.2011 В Бразилии обнаружили останки крокодила с головой собаки

головы, у баурузухий были высокие, подобные собачьим черепа с увеличенными клыками в пасти, а их тело было долговязым". Их образ жизни, вероятно, походил на тот, что характерен для современных диких собак. Учитывая количество и размер зубов, исследователи предположили, что сухопутные крокодилы могли охотиться на животных такого же размера, что и они сами: порядка 4,5–6 метров в длину. Это


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Google Android 13726 43
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4910 37
Apple iOS 7551 33
Microsoft Windows 15380 26
Sony Aibo - серия собак-роботов 62 24
Apple iPhone 6 4861 21
Microsoft Windows 2000 8660 20
Apple iPhone - серия смартфонов 6963 17
Apple - App Store 2832 15
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 562 14
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 402 14
Google Play - Google Store - Android Market 3225 13
Linux OS 9563 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2676 11
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 745 10
VK - Mail.ru Одноклассники 1731 9
WhatsApp Messenger 1043 8
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1892 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4924 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 757 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1950 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 7
Intel Pentium III 780 7
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 7
Google YouTube - Видеохостинг 2654 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1001 6
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 6
Apple iPad 3832 6
Microsoft Dynamics 1170 6
Intel Celeron - Серия процессоров 960 6
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 6
Microsoft Edge - браузер 1981 6
Microsoft Windows XP 2392 6
Microsoft Outlook 1364 5
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ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 445 5
Google Maps - Карты Google 783 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 5
Adobe Photoshop 756 5
Apple Siri - Голосовой помощник 380 5
Путин Владимир 3075 11
Woo-suk Hwang - Во-сук Кванг 8 6
Сергунина Наталья 363 5
Газаров Артур 77 4
Казарин Станислав 167 4
Taira Kazunari - Тайра Казунари 4 4
Дивов Олег 5 3
Лузгин Андрей 5 3
Чубайс Анатолий 209 3
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Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 3
Тавадзе Марина 28 3
Криницкий Игорь 26 2
Ускова Ольга 164 2
Никитин Владимир 9 2
Прусов Дмитрий 10 2
Лужков Юрий 113 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 47 2
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Ушаков Анатолий 41 2
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 2
Усманов Алишер 300 2
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Бадалов Андрей 65 2
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Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 301 2
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Данилов Михаил 31 2
Коренков Сергей 11 2
Скиба Владимир 42 2
Паршин Максим 314 2
Rubin Andy - Рубин Энди 61 2
Россия - РФ - Российская федерация 139052 206
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51560 127
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Европа 21596 55
Япония 13202 55
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16562 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16906 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13231 39
Земля - планета Солнечной системы 10278 32
Южная Корея - Республика 6567 28
Германия - Федеративная Республика 12556 27
Солнце - звезда Солнечной системы 5091 22
Франция - Французская Республика 7760 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13966 17
Азия - Азиатский регион 5395 17
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 151 16
Беларусь - Белоруссия 5503 15
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7165 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3498 14
Африка - Африканский регион 3423 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2828 12
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 346 12
Финляндия - Финляндская Республика 3576 11
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Канада - Ньюфаундленд и Лабрадор 25 9
Солнечная система - Solar system 2504 9
Израиль 2705 9
Украина 7522 9
Италия - Итальянская Республика 4311 9
США - Нью-Йорк 3081 8
Россия - СФО - Новосибирск 4169 8
Америка - Американский регион 2122 8
Казахстан - Республика 5418 8
Индия - Bharat 5352 7
Испания - Королевство 3690 7
Великобритания - Лондон 2382 7
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 704 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1380 7
Зоология - наука о животных 2543 202
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27897 65
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5307 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49358 53
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23226 51
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8276 48
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4573 47
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17702 43
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10741 41
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9417 35
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5538 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46667 33
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2672 31
Английский язык 6481 29
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 710 29
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5729 29
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1380 29
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4242 28
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4767 28
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3844 27
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1599 27
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1200 27
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4709 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15890 25
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9668 25
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2507 24
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1866 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8514 23
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1519 22
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4856 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12810 21
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6563 21
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1228 21
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3873 20
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1919 19
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 194 19
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7792 19
Ботаника - Растения - Plantae 1018 19
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 86 18
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11166 9
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5877 5
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NYT - The New York Times 1021 3
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AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 3
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Коммерсантъ - Издательский дом 1719 3
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Известия ИД 593 2
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SpaceDaily - Space Daily 187 2
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NE Asia Online 313 2
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Психология 21 - телеканал 6 2
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Mercury Research 66 1
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Juniper Research 517 1
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Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 108 5
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1461 4
University of Bristol - Бристольский университет 82 4
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 524 3
Keio University - Университет Кэйо 12 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 7 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 350 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 243 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 63 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 91 2
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 31 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 2
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 26 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 117 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 55 2
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 2
University of Oxford - Оксфордский университет 201 2
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 32 2
University of Chicago - Чикагский университет 97 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 2
Nagasaki University - Университет Нагасаки 4 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 315 2
РАН - Российская академия наук 1811 2
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 65 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 939 2
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 18 2
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 54 1
University of Zagreb - Загребский университет 7 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2347 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 7
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 5
День молодёжи - 27 июня 848 4
Международный женский день - 8 марта 322 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1192 2
YAC - Yet Another Conference 8 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 369 2
CeBIT 611 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 2
CNews AWARDS - награда 470 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1038 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 705 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 541 1
Фотофорум 48 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 1
BIG Innovation Awards 5 1
Photokina 59 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 300 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 53 1
Red Dot Design Award 55 1
Всероссийский тотальный диктант 10 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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