Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly

Весной в продаже появится устройство для чтения мыслей у собак Шведская исследовательская компания The Nordic Society for Invention and Discovery (NSID) объявила о желании создать устройство, которое позволит хозяину собаки знать, о чем думает его питомец. No More Woof состоит из электроэнцефалографа, декодера и динамика. Все детали закреплены на специальном приспособлении, которое надевается на голову с