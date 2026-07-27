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Канада Ньюфаундленд и Лабрадор

Канада - Ньюфаундленд и Лабрадор

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться? 2
23.11.2023 Столичная компания будет поставлять RFID-продукцию для проекта по сохранению редких видов животных 1
27.11.2020 Исследование: за время пандемии спрос на телемедицину для животных увеличился на 70% 1
12.12.2017 Мужчины действительно переносят инфекции хуже, чем женщины 1
31.05.2013 Доказано: рыбацкие сети истребляют птиц 3
11.03.2012 Гибель "Титаника": физики обвинили Луну 1
01.02.2011 Собаки обнаруживают рак по запаху 1
25.10.2010 Рассчитана частота колебаний отряхивающейся собаки 1
15.09.2008 Путин утроил финансирование ГЛОНАСС 1
07.03.2008 МРАА учит соблюдать копирайт с детства 1
26.02.2008 Личные данные 28 тыс. канадских школьников скомпрометированы 2
25.12.2007 Вольготную жизнь лабрадора Кони должен пресечь Глонасс 1
26.11.2007 В канадской лаборатории произошла утечка данных о ВИЧ-инфицированных 2
03.04.2007 Малайзия: полицейские собаки нашли тайник с пиратскими DVD 1
13.06.2006 Туристы охотятся за айсбергами с помощью спутников 2
13.06.2006 Туристы охотятся за айсбергами с помощью спутников 2
04.08.2005 Впервые в мире: клон собаки 1
04.08.2005 Впервые в мире: клон собаки 1
01.08.2002 История Земли может быть переписана? 1
01.08.2002 История Земли может быть переписана? 1
21.06.2002 Первый полет беспилотного «Боинга» 1
21.06.2002 Первый полет беспилотного «Боинга» 1
09.04.2002 Челнок "Атлантис" успешно стартовал 1
09.04.2002 Челнок "Атлантис" успешно стартовал 1
20.12.1999 В русском Интернете открыт аукцион Молоток.Ру 1
19.01.1999 Lycos выиграла судебное разбирательство с Labrador Software 1

Публикаций - 26, упоминаний - 33

Канада и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11046 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 494 1
Yandex - Яндекс 9178 1
Ланит - Comptek - Комптек 215 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 67 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1459 1
Perimetrix - Периметрикс 274 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 95 1
Boeing Defense, Space & Security - Insitu 7 2
Boeing 1031 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 2
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Альфа-Групп - Манго Страхование - Манго Иншуринг 4 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3194 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4946 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2848 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 473 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 267 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 517 1
Судебная власть - Judicial power 2490 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
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Астрономия - Космос - Многоразовый космический корабль - космический челнок - космоплан, космолёт, шаттл 56 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13083 2
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8738 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47506 2
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США - Флорида 786 2
США - Орегон 255 2
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Америка - Американский регион 2205 1
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