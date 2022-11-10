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Айсберг Eisberg



10.11.2022 Россиянину дали три года за использование защищенного мессенджера 2
18.10.2022 Какие HR-процессы можно перевести в цифровой вид прямо сейчас 1
07.10.2022 Хакеры выложили в Сеть важные документы Ferrari 2
20.09.2022 Threat Intelligence: что это такое и как применить на практике 1
26.07.2022 Как работает 152-ФЗ и кому нужно его соблюдать? 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
20.05.2022 Разработка «билайна» получила «гран-при» конкурса «Золотое приложение» 1
29.03.2022 Разработчик Allure рассказал о новом подходе к тестированию ПО 1
12.01.2022 Представлено решение на основе «Ред ОС», Libercat, Liberica JDK Pro и Postgres Pro для портала Incomand 1
24.12.2021 ИКТ-аппетиты государства растут: будет ли Россия в числе мировых цифровых держав 1
30.08.2021 Артем Каличкин, Faktura.ru, в интервью CNews — о цифровом быте и аутсорсинге головной боли 1
31.05.2021 10 простых шагов: Как создать корпоративную 4G/5G-сеть 1
08.05.2021 Иван Окопный -

BI-инструменты стали доступнее из-за повышения разнообразия и интенсивности возникновения данных

 1
17.12.2020 ROOMY bots RPA — комплекс для автоматизации процессов с помощью роботов 1
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 1
29.09.2020 Артем Мошков, «Нетрика» -

Регионам бывает сложно соответствовать меняющейся федеральной ИТ-повестке

 2
13.07.2020 Россия увеличивает закупки iOS и Android на 40% ежегодно 1
29.05.2020 Сергей Шерстобитов, Angara -

Миграция в цифровое пространство подстегнет спрос на ИБ

 1
25.02.2020 Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину 1
25.12.2019 Александр Баринов, «Ростелеком-Солар» -

Каким компаниям нужна сервисная модель ИБ

 1
27.11.2019 Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал 1
07.08.2019 Традиционные ИБ-системы не подходят эпохе цифровой экономики 1
26.07.2019 Российский бизнес примет участие в создании государственной образовательной платформы 1
16.07.2019 Пароли к Netflix и внутренние проекты Ford выложили на всеобщее обозрение 1
22.06.2019 Оптимизация ИТ-инфраструктуры: отрезать или оставить? 1
03.12.2018 Гонишь в дверь, а они в окно! 1
21.11.2018 Цифровизация вынуждает банки становиться более открытыми 1
29.03.2018 Роботы захватили почти половину мирового интернета 1
31.10.2017 Как превратить ИТ-инфраструктуру в строку кода для разработчиков 1
23.10.2017 InfoWatch представила дайджест утечек пользовательских данных в крупных компаниях 1
17.07.2017 Айсберг больших данных: реализуя скрытый потенциал 1
10.07.2017 Сергей Орлик -

Бизнес живет мифами о защите данных в мобильных устройствах

 1
12.04.2017 ИКТ в финсекторе: диагноз – острая цифровая трансформация 1
24.03.2017 ИТ-аутсорсинг в поиске границы между заказчиком и поставщиком 1
22.01.2017 Айсберг размером с две Москвы скоро оторвется от Антарктиды 1
30.12.2016 Через два года 90% компаний будут иметь в штате директора по работе с данными 1
29.11.2016 Каждая российская организация стала жертвой хакеров 1
22.09.2016 «Росэлектроника» к 2019 году объединит предприятия в 7 интегрированных структур 1
27.04.2016 Иван Семчук - Рост рынка мобильной разработки продолжится, что бы ни происходило в экономике 1
29.02.2016 «Инфосистемы Джет» запустили сервис защиты веб-приложений 1

Публикаций - 161, упоминаний - 165
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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