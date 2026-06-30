Индексная книга (каталог) CNews*
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Айсберг Eisberg
СОБЫТИЯ
Публикаций - 200, упоминаний - 205
Айсберг и организации, системы, технологии, персоны:
|Ульянов Владимир 162 5
|Зенкин Денис 263 4
|Путин Владимир 3454 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Андриков Денис 4 2
|Clapper James - Клеппер Джеймс 15 2
|Clapper James - Клэппер Джеймс 8 2
|Lamont Duncan - Ламонт Дункан 2 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Касперская Наталья 319 2
|Мирошников Борис 63 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Сотин Денис 216 2
|Иванов Сергей 405 2
|Новодворский Алексей 114 2
|Сачков Илья 126 2
|Андрианов Павел 86 2
|Хайрук Сергей 27 2
|Меньшов Кирилл 139 2
|Македонский Сергей 47 2
|Янкин Андрей 52 2
|Новикова Елена 105 2
|Висящев Андрей 64 2
|Меденцев Константин 106 2
|Огородников Дмитрий 27 2
|Наумов Виктор 126 2
|Подшивалов Виталий 4 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Гришин Алексей 27 2
|Виноградов Алексей 6 2
|Анисимов Данил 13 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
|Сюртукова Екатерина 10 2
|Макаров Станислав 118 2
|Степанов Антон 71 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 2
|Бушмелев Сергей 44 2
|Боровко Роман 22 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.