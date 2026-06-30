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Индексная книга (каталог) CNews*
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Айсберг Eisberg

СОБЫТИЯ


30.06.2026 StormWall зафиксировала волну неординарных «профессиональных» DDoS-атак мощностью свыше 2,5 Тбит/с, указывающих на «обкатку» ботнета нового поколения 1
30.06.2026 В НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург разработали ИИ-приложение, которое адаптирует сложные тексты для людей с СДВГ и дислексией 1
22.05.2026 Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями 1
12.05.2026 Двухфакторная защита больше не гарантия безопасности. ИИ научился писать эксплойты для ее обхода 1
02.04.2026 Вина за взлом одной из самых востребованных библиотек JavaScript возложена на северокорейских хакеров 1
18.03.2026 Artgen Seed Fund и Brainbox.vc инвестируют 15 млн руб. в цифровую экосистему ухода за пожилыми людьми «Долгожитель» 1
12.03.2026 Утечки данных теряют прозрачность 1
12.02.2026 Опровергаем мифы: как обновить Astra Linux до версии 1.8 1
29.10.2025 Самые уязвимые мобильные приложения – сервисы доставки готовой еды, товаров для дома и дачи, онлайн-аптеки 1
29.10.2025 Minervasoft: спрос на проекты менеджмента знаний вырос в два раза в 2025 году 1
28.10.2025 Сетевая безопасность превратилась в ведущую статью ИБ-расходов российских компаний 1
28.10.2025 Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем 1
24.10.2025 Контрразведка США: Русские и китайские красавицы выходят замуж за американцев, чтобы овладеть технологическими секретами 1
30.09.2025 Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов 1
25.09.2025 Фонд «Восход» запустил проект автономного судна Flymar по модели венчур-билдер 1
Андрей Шарак, WinByte: Как минимум еще пять лет будет сохраняться высокий спрос на поддержку SAP 1
15.07.2025 Трамп выделяет Минобороны США миллиард долларов на кибератаки против Китая 1
12.05.2025 Святослав Кульгавый, «Колан»: Псевдороссийские технологии растут как грибы после дождя 1
23.04.2025 «Контур»: часовой созвон на 10 участников обходится бизнесу в 15 тыс. рублей 1
10.04.2025 ИИ-фишинг как эскалация киберугроз: снижение возрастного порога для атакующих 1
10.03.2025 Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру 1
03.03.2025 Россия мстит за санкции. Microsoft коллективно топят под лавиной исков 1
27.02.2025 Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management 1
24.01.2025 Доктор, откуда у вас такие картинки? Использование стеганографии при добыче криптовалюты 1
28.12.2024 Утечка учетных данных: тикающая бомба в ИТ-инфраструктуре компаний 1
11.12.2024 «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу и Африполу провести операцию по борьбе с киберпреступностью в странах Африки 1
11.11.2024 После китайской кибератаки министерство безопасности США предостерегло от использования телефонов и SMS 2
31.10.2024 В России создан алгоритм, просчитывающий поведение айсбергов в Арктике 1
08.10.2024 Китайские хакеры взломали систему телефонной прослушки США 1
26.09.2024 «Абак-2000» будет оказывать услуги аутсорсинга информационной безопасности в рамках франшизы «СерчИнформ» 1
10.07.2024 Российские ученые нашли способ ускорить считывание платежных QR-кодов до 40 миллисекунд 1
01.07.2024 ГК Криптора и «СёрчИнформ» заключили партнерское соглашение об оказании услуги ИБ-аутсорсинга 1
03.06.2024 Партнер-интегратор «Медиа-тел» внедрил в компании НТК решение для автоматизации претензионной деятельности на базе платформы SimpleOne 1
11.04.2024 Аналитики «СерчИнформ» выяснили, что 50% компаний МСБ сталкиваются с корпоративным мошенничеством 1
19.02.2024 Из-за ИИ уволено больше работников, чем готовы признать работодатели 1
24.08.2023 Число пользователей мобильного приложения «Удмуртия транспорт» выросло в 6 раз 1
16.05.2023 Связка Low-code и BPM: как управлять процессами без привлечения программистов 1
02.05.2023 Сравниваем отечественный видеоредактор VSDC с продуктами Adobe 1
18.01.2023 Владимир Андреев, «ДоксВижн»: В 2023 безбумажный кадровый оборот будет в числе самых востребованных направлений автоматизации 1
10.11.2022 Россиянину дали три года за использование защищенного мессенджера 2

Публикаций - 200, упоминаний - 205

Айсберг и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 23
Google LLC 12690 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
InfoWatch - Инфовотч 1185 12
9594 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
Oracle Corporation 7074 10
SAP SE 5601 9
Apple Inc 13156 9
Ростелеком 10948 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
МегаФон 10742 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Directum - Директум 1268 6
Cisco Systems 5372 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
Broadcom - VMware 2610 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 4
Yandex - Яндекс 9216 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Intel Corporation 12811 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Информзащита 941 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Telegram Group 2940 4
Sony 6739 4
Selectel - Селектел 544 4
Yahoo! 3726 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 4
Открытые технологии 732 4
ITRC - Identity Theft Resource Center 5 3
Samsung Electronics 11065 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
X Corp - Twitter 2938 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Альфа-Банк 1979 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Ак Барс Банк 283 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 3
The Home Depot Inc 66 2
Лента - Монетка - торговая сеть 69 2
Почта России ПАО 2370 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Связной ГК 1401 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Volvo Cars 262 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Лента - Утконос 180 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Superjob - Суперджоб 858 2
IKEA - ИКЕА 171 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 2
Седьмой Континент 65 2
Казанский ЦУМ 2 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса 2 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Знание - Российское общество 10 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 63
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 31
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 30
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 30
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 29
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 25
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 25
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 21
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 19
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 17
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 15
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 15
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 14
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 14
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 14
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 14
Microsoft Windows 16882 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 16
Linux OS 11533 12
Google Android 15244 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
Microsoft Office 4170 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Apple iOS 8583 6
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Apple iPhone 6 4861 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Apple - App Store 3109 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 3
Microsoft Windows 7 2007 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 3
JavaScript - JS - язык программирования 1425 3
Apache Hadoop 470 3
Google - Gmail 1021 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 3
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
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Земля из космоса 51 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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