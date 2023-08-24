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Число пользователей мобильного приложения «Удмуртия транспорт» выросло в 6 раз

Мобильное приложение «Удмуртия транспорт» доступно жителям Ижевска с января 2023 г. Популярность цифрового сервиса постоянно растет. С момента запуска количество пользователей увеличилось в шесть раз. Приложение установили порядка 2,5 тыс. человек.

Это первые результаты большой совместной комплексной работы руководства региона, крупнейшего перевозчика, оператора платежной системы и разработчика – российской ИТ-компании. Целью такого сотрудничества является повышение качества транспортного обслуживания пассажиров, комфортность и безопасность перевозок. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс»

«Комплексная цифровая платформа по управлению общественным транспортом – это полностью российская разработка и теперь она внедрена в нашей компании. Платформа позволяет в режиме реального времени контролировать выполнение расписания и обеспечивает учет рейсов в соответствии с контрактом. Именно такой подход к организации пассажирских перевозок повышает четкость и безопасность работы транспорта, предоставляет пассажирам удобные цифровые сервисы для планирования маршрута и обеспечивает прозрачность пассажирских перевозок», – сказал исполнительный директор АО «ИПОПАТ» Руслан Гиниятов.

Мобильное приложение для пассажира, как верхушка айсберга, базируется на работе комплексной цифровой системы управления общественным транспортом. Благодаря цифровому сервису пассажир экономит до 10% времени в пути и в целом общественный транспорт города становится предсказуемым, понятным и удобным.

В настоящее время жители Ижевска первыми стали пользоваться приложением «Удмуртия транспорт». Однако сервис рассчитан на работу на всей территории региона, его планируется масштабировать и развивать. По сути, мобильное приложение – это одно окно для пассажира в общественный транспорт. Приложение позволяет узнавать расписание, строить маршрут, получать информацию о местонахождении транспорта, о прогнозе прибытия на нужную остановку и оплачивать проезд современным бесконтактным способом.

Проект мобильной оплаты реализуется совместно оператором платежной системы ООО «ТИС» и разработчиком цифровых сервисов – компанией «Датапакс».

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«Как происходит оплата проезда в мобильном приложении «Удмуртия транспорт»: пассажир занимает удобное место в автобусе, а затем спокойно оплачивает проезд в смартфоне двумя способами. Можно отсканировать камерой QR-код в салоне или, включив Bluetooth и геолокацию, оплатить поездку в один клик. В обоих случаях приложение само определит, в какой автобус и на какой остановке зашел пассажир, по какому маршруту следует автобус и сколько стоит проезд на этом маршруте», – сказал заместитель генерального директора «Датапакс» Максим Исаев.

Бесконтактная оплата проезда с помощью приложения «Удмуртия транспорт» в начале 2023 г. прошла тестирование на автобусных маршрутах №8 и №79. За это время пассажиры оплатили около 1,8 тыс. поездок в мобильном приложении. Большинство пользователей предпочитает оплачивать проезд с помощью Bluetooth – более 1,7 тыс. поездок оплачены этим способом. В настоящее время инновационный сервис мобильной оплаты масштабируется на другие автобусные маршруты Ижевска, работающие без кондуктора.

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«Датапакс» – российский разработчик ИТ-решений для пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок – конструктор цифровых сервисов для всех групп пользователей: органов власти, организаторов перевозок, перевозчиков и пассажиров.

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