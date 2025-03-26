Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171696
ИКТ 13372
Организации 10485
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3408
Системы 25312
Персоны 73628
География 2783
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 687
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2596
Мероприятия 848

Датапакс

Датапакс

ООО «Датапакс» занимается разработкой и внедрением информационно-технологических решений в области пассажирского транспорта.


26.03.2025 В общественном транспорте произведено свыше 16,5 миллионов оплат по геолокации 1
23.05.2024 Рыбинск присоединился к лидерам внедрения оплаты проезда по геолокации 2
06.05.2024 «Транспорт Подмосковья» запустил новый сервис для пассажиров 2
23.01.2024 Технология open loop в Ижевске: в 6 раз выросло число оплат в мобильном приложении «Удмуртия Транспорт» 1
25.10.2023 В Ижевске растет популярность новой технологии бесконтактной оплаты проезда 1
04.09.2023 Продолжается масштабирование охвата цифровой платформы управления мобильностью города Курска 1
24.08.2023 Число пользователей мобильного приложения «Удмуртия транспорт» выросло в 6 раз 1
30.06.2023 Цифровые сервисы помогут в реализации транспортной реформы в Костроме 1
20.06.2023 В Ижевске тестируют мобильное приложение для оплаты проезда 1
07.06.2023 Масштабирование цифровых сервисов в Курске: новые автобусы подключили к комплексной автоматизированной платформе 1
26.04.2023 Количество пользователей мобильного приложения «Ярославская область транспорт» выросло более чем в три раза 1
30.03.2023 У мобильного приложения «Нижнекамск транспорт» появилась версия для слабовидящих 1
27.03.2023 Мобильное приложение «Архангельская область транспорт» адаптировали для слабовидящих 1
21.03.2023 Мобильное приложение «Курский транспорт» стало удобнее для слабовидящих 2
02.02.2023 Более 620 тыс. пассажиров за полгода перевезли новые ярославские автобусы, оснащенные цифровыми сервисами 2
17.11.2022 МТС и «Датапакс» обеспечат внедрение инноваций в транспортный комплекс России 2
10.11.2022 «Датапакс» запустила новое мобильное приложение «Нижнекамск транспорт» в рекордно короткие сроки 3
17.10.2022 В два раза выросло число пассажиров, оплачивающих проезд в мобильном приложении «Ярославская область транспорт» 2
08.09.2022 Около 200 тыс. человек воспользовались «умной» оплатой проезда в Твери и Калининском районе 2
01.09.2022 Возрождение электротранспорта: цифровые сервисы «Датапакс» запущены на новом трамвайном маршруте «Екатеринбург-Верхняя Пышма» 3
29.07.2022 «Датапакс» запустила новый сервис умной оплаты проезда в автобусах Тверской области 1
14.07.2022 В автобусах Ярославля начали тестировать цифровую платформу «Датапакс» 1
29.06.2022 Билетная система «Сбертройки» и цифровые сервисы «Датапакс» запущены в транспорте в Курске 3
14.06.2022 Общественный транспорт Липецкой области теперь в смартфоне пассажира 2
10.06.2022 У общественного транспорта Калининградской области появилось мобильное приложение 1
26.05.2022 «Датапакс» запустил новое транспортное приложение для жителей Омска 2
25.05.2022 В Ижевске успешно протестировали цифровые сервисы для общественного транспорта 2
13.05.2022 В Красноярске появился новый цифровой сервис для пассажиров общественного транспорта 1
05.05.2022 В Подмосковье протестируют новый сервис пассажирских перевозок по требованию «Нампопути» 1
04.05.2022 Новый проект цифровизации общественного транспорта стартовал в Новосибирске 2
28.04.2022 У общественного транспорта Ярославской области появилось мобильное приложение 2
26.04.2022 У жителей Пскова появилось мобильное приложение для планирования поездок в общественном транспорте 2
25.04.2022 В автобусах Твери выросла доля оплаты проезда по QR-коду после прекращения работы Apple Pay и Google Pay 2
18.04.2022 В Иркутске протестировали комплексную систему управления общественным транспортом 2
14.04.2022 Общественный транспорт Томска стал мобильнее с цифровыми сервисами «Датапакс» 2
12.04.2022 В Подмосковье в тестовом режиме заработало мобильное приложение для пассажиров общественного транспорта 2
30.03.2022 В общественном транспорте Саранска заработали новые цифровые сервисы для пассажиров 2
15.03.2022 Общественный транспорт Конаковского района перешел на цифру 2
10.03.2022 В Перми протестировали новую цифровую платформу для общественного транспорта 1
05.03.2022 Как будет развиваться цифровизация общественного транспорта Петербурга 2

Публикаций - 48, упоминаний - 76

Датапакс и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 2
Расчетные решения АО 25 1
Транстелематика Сервисный центр - ТТМ СЦ 2 1
Транснавигация НПП 6 1
МТС Авто - МТС АйКар 13 1
Аргус-Сервис РДЦ 3 1
Мовиста - Верхнепышминский трамвай 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7448 6
Сбер - СберТройка 14 5
ИПОПАТ - Удмуртавтотранс 6 4
Мострансавто 67 2
Организатор перевозок ГКУ 18 2
Visa International 1953 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 131 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 57 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Метроэлектротранс МУП 3 1
Яргорэлектротранс АО 1 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 674 4
Администрация Ижевска 7 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6010 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2543 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 585 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 1
Администрация Норильска - Норильский горсовет 7 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 36 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Администрация Екатеринбурга - ЕМУП ТТУ Городской транспорт - Единое трамвайно-троллейбусное управление Екатеринбурга 3 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 51 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 44 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11322 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51636 38
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12113 21
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1543 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24423 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 14
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1755 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14002 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31251 10
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1094 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7363 9
Электронный билет - e-ticket 169 9
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 90 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5112 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4094 7
Оповещение и уведомление - Notification 4741 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2981 4
Транспорт общественный - Транспортная карта 215 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3989 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1236 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6717 3
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 310 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1331 3
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 238 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3219 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 620 2
Контрастность 2850 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2556 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19977 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1832 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16160 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5837 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21480 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28079 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15939 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2212 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5362 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2180 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1061 1
Оцифровка - Digitization 4618 1
Google Play - Google Store - Android Market 3321 33
Apple - App Store 2913 33
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Ярославская область транспорт 6 6
Минтранс РФ - Зеленый цифровой коридор пассажира 8 4
Датапакс - Курский транспорт - Курск транспорт 4 4
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 24 3
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 2
Apple iPhone 6 4862 2
Huawei AppGallery 285 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 596 1
Apple Pay 492 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Администрация Новосибирска - Электронный проездной Новосибирск 2 1
Исаев Максим 55 35
Черемных Татьяна 5 5
Васильченко Александр 3 2
Гиниятов Руслан 2 2
Прозоров Александр 2 2
Игтисамов Рафаэль 2 2
Мишустин Михаил 687 1
Богданов Кирилл 112 1
Казаков Михаил 12 1
Данилкин Алексей 1 1
Солнцев Дмитрий 1 1
Карасев Дмитрий 1 1
Миронов Максим 1 1
Ликсутов Максим 126 1
Асабин Игорь 1 1
Бадосов Антон 2 1
Артамонов Игорь 14 1
Руденя Игорь 7 1
Смирнов Денис 24 1
Давыдова Полина 13 1
Окладников Павел 6 1
Слюсаренко Вадим 2 1
Остренин Алексей 3 1
Клейменов Александр 2 1
Кротова Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146580 29
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 627 7
Россия - ЦФО - Ярославская область 864 7
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 712 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 707 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3027 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 832 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7579 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43657 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1499 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 721 4
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 371 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2956 3
Россия - ЦФО - Курская область 657 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4009 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2461 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 467 2
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 127 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 856 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1411 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1487 1
Россия - ПФО - Пензенская область 600 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 384 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 167 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 252 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17603 1
Россия - СФО - Новосибирск 4358 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1132 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 307 1
Беларусь - Белоруссия 5760 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1685 1
Армения - Республика 2303 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 927 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 555 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 685 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1312 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 202 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1162 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 611 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 303 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18869 47
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2641 46
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51800 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10062 8
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1825 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2704 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6468 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48607 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 829 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4044 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5237 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7115 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 80 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2928 1
Quality of Life - Качество жизни 33 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6387 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 268 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1342 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5509 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 816 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8731 1
Айсберг - Eisberg 181 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 1
Деловой Петербург 31 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153