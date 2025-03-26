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Датапакс
ООО «Датапакс» занимается разработкой и внедрением информационно-технологических решений в области пассажирского транспорта.
Датапакс и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 2
|Расчетные решения АО 25 1
|Транстелематика Сервисный центр - ТТМ СЦ 2 1
|Транснавигация НПП 6 1
|МТС Авто - МТС АйКар 13 1
|Аргус-Сервис РДЦ 3 1
|Мовиста - Верхнепышминский трамвай 1 1
|Исаев Максим 55 35
|Черемных Татьяна 5 5
|Васильченко Александр 3 2
|Гиниятов Руслан 2 2
|Прозоров Александр 2 2
|Игтисамов Рафаэль 2 2
|Мишустин Михаил 687 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Казаков Михаил 12 1
|Данилкин Алексей 1 1
|Солнцев Дмитрий 1 1
|Карасев Дмитрий 1 1
|Миронов Максим 1 1
|Ликсутов Максим 126 1
|Асабин Игорь 1 1
|Бадосов Антон 2 1
|Артамонов Игорь 14 1
|Руденя Игорь 7 1
|Смирнов Денис 24 1
|Давыдова Полина 13 1
|Окладников Павел 6 1
|Слюсаренко Вадим 2 1
|Остренин Алексей 3 1
|Клейменов Александр 2 1
|Кротова Анна 1 1
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