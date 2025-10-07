Разделы

Окладников Павел


УПОМИНАНИЯ


07.10.2025 Трафик на Соловках в сезон паломничества вырос в четыре раза в 2025 году – статистика T2 1
27.03.2023 Мобильное приложение «Архангельская область транспорт» адаптировали для слабовидящих 1
23.12.2022 CNews Analytics выпустил рейтинг 157 региональных ИТ-чиновников по доходам 1
28.10.2021 «Эр-телеком» подключил к интернету более тысячи социально значимых объектов Архангельской области 1
17.07.2019 Единое хранилище документов – новый шаг в информатизации госуправления 1
14.12.2016 «Ростелеком» создал единую ГИС для Ненецкого АО 1
31.05.2016 «Ростелеком» создаст единую геоинформационную систему для Ненецкого автономного округа 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Окладников Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10213 2
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 20 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 876 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 72 1
Датапакс 48 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 69 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 38 2
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 13 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1264 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 272 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1400 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 373 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4732 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 82 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 87 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71430 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55816 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2049 2
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 327 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4820 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4116 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9982 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16866 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9566 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7139 1
Оцифровка - Digitization 4841 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1239 1
Контрастность 2922 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12025 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 334 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8567 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 152 1
Визуальный редактор - WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 107 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5708 2
Ростелеком - РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 15 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1504 1
Google Play - Google Store - Android Market 3401 1
Apple - App Store 2980 1
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 1
Правительство Сахалинской области - Единая карта Сахалинца 3 1
Цыбульский Александр 7 1
Ермаков Валерий 134 1
Прищемихин Андрей 14 1
Романив Владимир 10 1
Архипов Андрей 8 1
Хайруллин Айрат 108 1
Каклюгина Ирина 18 1
Новоселова Ирина 1 1
Князев Олег 5 1
Исаев Максим 55 1
Золотухин Илья 2 1
Ажгиревич Артем 6 1
Фрейдин Игорь 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 154214 4
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 395 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 759 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 377 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 450 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3137 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 626 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45189 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7978 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район 28 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 982 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 967 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 646 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 699 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 916 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 634 1
Россия - ПФО - Саратовская область 781 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 803 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54247 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10395 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17168 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19982 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1395 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2232 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31319 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6133 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3723 1
Энергетика - Energy - Energetically 5430 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50536 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 659 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3323 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9447 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5211 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6212 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2821 1
Цифровой регион - Федеральный проект 105 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 727 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5523 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3694 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391287, в очереди разбора - 733041.
Создано именных указателей - 184089.
