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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Князев Олег



13.01.2025 Компания Qsoft создала сайт Библиотеки Центрального Банка России 1
18.10.2024 QSoft помог автоматизировать работу колл-центра компании «Инстройтехком» 1
28.12.2022 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
23.12.2022 CNews Analytics выпустил рейтинг 157 региональных ИТ-чиновников по доходам 1
11.02.2014 «Мегафон» выкупает оборудование Yota за 18 млрд рублей 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Князев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
МегаФон 8804 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
8213 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 2
BMW Group 446 1
Toyota - Lexus 71 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Garsdale Services 39 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 2
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 30 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 298 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 100 1
Контрастность 2824 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 294 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 543 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 224 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Porsche Panamera 9 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 19 1
Honda CBR 2 1
Volkswagen Touareg 11 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Yota LTE-сеть 12 1
Toyota Highlander 3 1
Toyota Land Cruiser 24 1
Hyundai Equus 3 1
Hyundai Getz 1 1
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 1
Toyota Mark 1 1
Правительство Сахалинской области - Единая карта Сахалинца 3 1
BMW X - серия кроссоверов 22 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Аленьков Вячеслав 13 2
Ажгиревич Артем 6 2
Фрейдин Игорь 4 2
Усманов Алишер 301 1
Архипов Андрей 8 1
Вольфсон Игорь 16 1
Хайруллин Айрат 104 1
Мироненко Дмитрий 7 1
Иванов Егор 23 1
Каклюгина Ирина 18 1
Гордеев Сергей 9 1
Новоселова Ирина 1 1
Маков Юрий 1 1
Верещагин Сергей 5 1
Бочкарев Виктор 1 1
Малахов Виталий 1 1
Окладников Павел 6 1
Золотухин Илья 2 1
Краснов Дмитрий 6 1
Говоров Сергей 3 1
Вахрин Вячеслав 3 1
Куташи Оксана 1 1
Черхигов Рамзан 6 1
Ключенко Андрей 3 1
Васильев Станислав 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 324 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Россия - УФО - Курганская область 499 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - СФО - Омская область 665 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Цифровой регион - Федеральный проект 93 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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