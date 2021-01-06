«Русские хакеры» научились рассылать спам в обход защиты. Программа хорошо продается в даркнете дартную защиту аккаунтов e-mail: эксплуатируя функцию в протоколе Internet Message Access Protocol (IMAP), злоумышленники подгружают нужные им сообщения прямо в почтовые ящики жертв. Для срабат

«Почта Mail.Ru» начала собирать письма по IMAP «Почта Mail.Ru» запустила сбор писем по протоколу IMAP. Теперь пользователь сможет сделать ящик на Mail.Ru единой точкой доступа ко всем своим почтовым аккаунтам. Подключив обновленный сборщик писем, адресат может получать на выбранный ящик ко

Навигатор и регистратор Prology iMap-580TR: полевой обзор гибрида оты, как навигатора, так и регистратора. Как нам известно из классики, к примеру, человек-амфибия и на суше бегал не быстро и не далеко, и в воде плавал не лучше всех. Так что качеству работы Prology iMap-580TR мы уделим в этой статье особое внимание. Технические характеристики Prology iMap-580TR Экран 5", сенсорный, 800х480 Антенна внутренняя Процессор MediaTek

Тест Prology iMap-7000m: хорошего навигатора должно быть много тся напрягать глаза и вчитываться, всматриваться в то, что на нем: не у всех же стопроцентное зрение. Да даже и с хорошим зрением косить глазом на небольшой шрифт не всегда удобно. Навигатор Prology iMap-7000m:лучшее предложение в категории семидюймовых навигаторов среднего ценового диапазона Поэтому многие люди используют в качестве навигатора собственные планшеты. Это удобно тем, что не

Обзор навигатора Анти-Пробка Prology iMap-542TG: скажи пробкам "Нет!" и в смартфоны, для того, чтобы открывать для себя незнакомые города и страны и при этом не только не заблудиться, но и найти массу интересных мест. Функциональный и недорогой: автонавигатор Prology iMap-542TG Новый навигатор от Prology является одним из последних представителей линейки iMap, впервые представленной еще в 2010 году, и пополняет ее моделью 542TG. Главная отличительная

«Почта Mail.Ru» открыла возможность работы по протоколу IMAP Компания Mail.Ru Group сообщила о том, что «Почта Mail.Ru» открыла для пользователей возможность работы по протоколу IMAP. Основное преимущество использования протокола — синхронизация состояния ящика во всех почтовых клиентах на всех устройствах, а также в веб-интерфейсе. На данный момент IMAP запущен

Обзор мультимедийного автонавигатора Prology iMap 540SB: верным путём ком прогресса – и это тоже было нормой и должно было длиться вечно. Наконец сегодня тяжело представить салон машины, где на лобовом стекле или приборной панели не был бы прикреплён навигатор… Prology iMap 540SB Эволюция устройств навигации: от примитивных приборов с монохромными экранами, демонстрирующими схематичное изображение местности до мультимедийных гаджетов, претендующих на роль свя

Обзор самого быстрого навигатора: Prology iMAP 530Ti е к серединной стадии, мы уже можем наблюдать устройства, которые представляют собой нечто большее, чем просто навигаторы. Сегодня мы рассмотрим автомобильный навигатор компании Prology, имя которому iMAP 530Ti. Дизайн Прежде всего, нужно сказать несколько слов о внешнем виде iMAP 530Ti Тем более что сказать есть о чем. Корпус навигатора - это не просто “мыльница” из черного пластика

Обзор навигатора Prology iMap-525MG: как не потеряться в каменных джунглях Описывать внешний вид навигатора iMap-525MG хочется начать с самой упаковки. Это небольшая и, в сущности, неброская коробка, однако с одной интересной деталью: через “окошко” из прозрачного пластика потребитель может сразу раз

Портативные навигаторы Prology iMap В середине 2010 года известный бренд автомобильной техники Prology, представил на российском рынке новую линейку портативных навигаторов под названием iMap. Учитывая популярность этих гаджетов, бренд решил подойти к вопросу ответственно, выпустив широкий модельный ряд, призванный удовлетворить потребности всех без исключения пользователей. Вс

GMail получит поддержку IMAP Компания Google работает над интеграцией протокола IMAP в свой сервис электронной почты GMail. Как сообщает Download Squad, настройка функций IMAP стала доступна для некоторых пользователей GMail вчера, 23 октября. IMAP предоставл

Mail.Ru начала работать по протоколу IMAP Почтовая служба Mail.Ru объявила о поддержке протокола IMAP (Internet Mail Access Protocol — протокол доступа к почте через интернет). IMAP<