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Email IMAP Internet Message Access Protocol протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте



06.01.2021 «Русские хакеры» научились рассылать спам в обход защиты. Программа хорошо продается в даркнете

дартную защиту аккаунтов e-mail: эксплуатируя функцию в протоколе Internet Message Access Protocol (IMAP), злоумышленники подгружают нужные им сообщения прямо в почтовые ящики жертв. Для срабат
11.04.2013 «Почта Mail.Ru» начала собирать письма по IMAP

«Почта Mail.Ru» запустила сбор писем по протоколу IMAP. Теперь пользователь сможет сделать ящик на Mail.Ru единой точкой доступа ко всем своим почтовым аккаунтам. Подключив обновленный сборщик писем, адресат может получать на выбранный ящик ко
21.02.2013 Навигатор и регистратор Prology iMap-580TR: полевой обзор гибрида

оты, как навигатора, так и регистратора. Как нам известно из классики, к примеру, человек-амфибия и на суше бегал не быстро и не далеко, и в воде плавал не лучше всех. Так что качеству работы Prology iMap-580TR мы уделим в этой статье особое внимание. Технические характеристики Prology iMap-580TR                      Экран 5", сенсорный, 800х480 Антенна внутренняя Процессор MediaTek

27.12.2012 Тест Prology iMap-7000m: хорошего навигатора должно быть много

тся напрягать глаза и вчитываться, всматриваться в то, что на нем: не у всех же стопроцентное зрение. Да даже и с хорошим зрением косить глазом на небольшой шрифт не всегда удобно.  Навигатор Prology iMap-7000m:лучшее предложение в категории семидюймовых навигаторов среднего ценового диапазона Поэтому многие люди используют в качестве навигатора собственные планшеты. Это удобно тем, что не

26.12.2012 Обзор навигатора Анти-Пробка Prology iMap-542TG: скажи пробкам "Нет!"

и в смартфоны, для того, чтобы открывать для себя незнакомые города и страны и при этом не только не заблудиться, но и найти массу интересных мест.   Функциональный и недорогой: автонавигатор Prology iMap-542TG Новый навигатор от Prology является одним из последних представителей линейки iMap, впервые представленной еще в 2010 году, и пополняет ее моделью 542TG. Главная отличительная
15.06.2012 «Почта Mail.Ru» открыла возможность работы по протоколу IMAP

Компания Mail.Ru Group сообщила о том, что «Почта Mail.Ru» открыла для пользователей возможность работы по протоколу IMAP. Основное преимущество использования протокола — синхронизация состояния ящика во всех почтовых клиентах на всех устройствах, а также в веб-интерфейсе. На данный момент IMAP запущен
13.02.2012 Обзор мультимедийного автонавигатора Prology iMap 540SB: верным путём

ком прогресса – и это тоже было нормой и должно было длиться вечно. Наконец сегодня тяжело представить салон машины, где на лобовом стекле или приборной панели не был бы прикреплён навигатор… Prology iMap 540SB Эволюция устройств навигации: от примитивных приборов с монохромными экранами, демонстрирующими схематичное изображение местности до мультимедийных гаджетов, претендующих на роль свя
20.10.2011 Обзор самого быстрого навигатора: Prology iMAP 530Ti

е к серединной стадии, мы уже можем наблюдать устройства, которые представляют собой нечто большее, чем просто навигаторы. Сегодня мы рассмотрим автомобильный навигатор компании Prology, имя которому iMAP 530Ti. Дизайн Прежде всего, нужно сказать несколько слов о внешнем виде iMAP 530Ti Тем более что сказать есть о чем. Корпус навигатора - это не просто “мыльница” из черного пластика
21.09.2011 Обзор навигатора Prology iMap-525MG: как не потеряться в каменных джунглях

Описывать внешний вид навигатора iMap-525MG хочется начать с самой упаковки. Это небольшая и, в сущности, неброская коробка, однако с одной интересной деталью: через “окошко” из прозрачного пластика потребитель может сразу раз
16.12.2010 Портативные навигаторы Prology iMap

В середине 2010 года известный бренд автомобильной техники Prology, представил на российском рынке новую линейку портативных навигаторов под названием iMap. Учитывая популярность этих гаджетов, бренд решил подойти к вопросу ответственно, выпустив широкий модельный ряд, призванный удовлетворить потребности всех без исключения пользователей. Вс
24.10.2007 GMail получит поддержку IMAP

Компания Google работает над интеграцией протокола IMAP в свой сервис электронной почты GMail. Как сообщает Download Squad, настройка функций IMAP стала доступна для некоторых пользователей GMail вчера, 23 октября. IMAP предоставл
03.06.2005 Mail.Ru начала работать по протоколу IMAP

Почтовая служба Mail.Ru объявила о поддержке протокола IMAP (Internet Mail Access Protocol — протокол доступа к почте через интернет). IMAP<
01.03.1999 "Гласнет" начала предоставлять возможность чтения почты по протоколу IMAP

Компания "Гласнет" объявила о предоставлении пользователям возможности просмотра почты по протоколу IMAP. То есть просматривать, сортировать по директориям или удалять почту непосредственно на сервере провайдера, не загружая ее на жесткий диск.

Публикаций - 219, упоминаний - 235

Email и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24449 40
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5666 28
Google LLC 11645 19
VK - Mail.ru Group 3431 19
Lenovo Motorola 3498 17
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 13
CommuniGate Systems - СталкерСофт 165 13
Yahoo! 3693 11
Yandex - Яндекс 7042 11
Apple Inc 11930 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 10
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1691 9
Sony 6527 9
Intel Corporation 12094 8
Meta Platforms - Facebook 4422 7
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 7
Prology 71 6
Oracle Corporation 6631 6
Samsung Electronics 10167 6
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ESET - ESET Software - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 1135 5
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 5
Telegram Group 1776 5
Broadcom - VMware 2324 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 5
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 5
Siemens AG - Siemens Group 2580 5
AltaVista Search Engine 197 5
HTC Corporation 1498 4
Motorola Inc 1140 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1687 4
Dr.Web - Доктор Веб 1251 4
Sharp Corporation 1039 4
IBM - International Business Machines Corp 9407 4
МБК лаб - Лаборатория МБК 15 4
Verisign 357 4
Oracle Siebel Systems 507 4
AOL Inc 1593 4
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 4
Почта России ПАО 2086 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Лента - Сеть розничной торговли 2029 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 840 3
Honda Motor Company 233 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 91 2
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 56 2
Carl Zeiss AG 292 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2710 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 274 2
РЖД - Российские железные дороги 1869 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Стоматологическая поликлиника №19 1 1
ABN AMRO 98 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 123 1
Газпром энергосбыт 9 1
Unsplash 594 1
Prada 54 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 54 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7046 1
Алексо 4 1
Adidas - Адидас 158 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
EPIC Telecom Invest 200 1
Visa International 1940 1
eBay Inc 1617 1
LinkedIn 629 1
Boeing 1008 1
Bank of America - Банк Америки 261 1
JCB International 142 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 269 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 651 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3856 7
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Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 79 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 63 1
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U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 483 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 427 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 7 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - Федеральное агентство по науке и инновациям 66 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
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NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 400 1
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2949 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4581 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 198 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 432 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2661 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6236 28
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 3
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1420 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 2
NORDUnet - National research and education networks 5 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 100 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
OMA - Open Mobile Alliance 26 1
ASF - Apache Software Foundation 203 1
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3504 2
Испания - Королевство 3695 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2843 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 438 2
Норвегия - Королевство 1801 2
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Английский язык 6508 10
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Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1497 9
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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