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Индексная книга (каталог) CNews*
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Денисенко Юлия



19.12.2024 Почему умный офис — не роскошь, а необходимость 1
17.12.2024 «Иридиум» получил две лицензии ФСТЭК на работу с конфиденциальной информацией 1
13.12.2024 DeepMail отмечена наградой CNews 1
08.11.2024 «Иридиум» и «Базальт СПО» объявили о совместимости своих программных продуктов 1
10.07.2024 «РТ-Иридиум» представила обновленную систему виртуализации со стабилизированной работой по обнаружению сбоев и потере связи 1
29.05.2024 «Иридиум» и «Гравитон» подписали соглашение о научно-технологическом, производственном и маркетинговом сотрудничестве 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Денисенко Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 655 2
8213 1
Broadcom - VMware 2359 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Ростех - РТ-Иридиум - Иридиум Программные Технологии 2 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Альфа-Банк 1769 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 889 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 111 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Google Android 13994 2
Microsoft Windows 15657 2
Linux OS 9937 2
Microsoft Outlook 1390 2
Apple iOS 7809 1
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 14 1
Okdesk - Облачные Решения 51 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Ростех - РТ-Иридиум - DeepMail 11 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Microsoft Exchange 1714 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Шарипов Тимур 2 2
Герфурт Юлия 3 1
Савосина Юлия 3 1
Белоусова Виктория 3 1
Мельзак Ирина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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