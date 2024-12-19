Денисенко Юлия
Денисенко Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Базальт СПО - BaseALT 655 2
|1С 8213 1
|Broadcom - VMware 2359 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
|Zabbix SIA - Заббикс 89 1
|Ростех - РТ-Иридиум - Иридиум Программные Технологии 2 1
|Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
|Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
|Альфа-Банк 1769 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|Шарипов Тимур 2 2
|Герфурт Юлия 3 1
|Савосина Юлия 3 1
|Белоусова Виктория 3 1
|Мельзак Ирина 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
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