Белоусова Виктория
|19.12.2024
|Почему умный офис — не роскошь, а необходимость 1
|03.12.2024
|Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
|29.11.2024
|Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
Белоусова Виктория и организации, системы, технологии, персоны:
|iCore - Ай Ко ЗАО 56 3
|1С 8213 1
|Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
|Герфурт Юлия 3 3
|Мельзак Ирина 3 3
|Карпинский Алексей 42 3
|Кабаков Ярослав 59 3
|Кудинов Игорь 17 3
|Лазарев Николай 19 3
|Налепов Роман 21 3
|Шаталова Ольга 12 3
|Слободин Виталий 17 3
|Тараканова Алена 6 3
|Туруханова Ольга 5 3
|Коптелов Игорь 5 1
|Денисенко Юлия 6 1
|Шарипов Тимур 2 1
|Савосина Юлия 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.