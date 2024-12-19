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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лазарев Николай



19.12.2024 Почему умный офис — не роскошь, а необходимость 1
03.12.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
29.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
26.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
19.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
07.11.2024 Эксперты прогнозируют рост российского рынка КЭДО в 2025 г. в 2 раза 1
15.03.2024 Как цифровые решения в HR-помогают бороться с дефицитом кадров 1
08.02.2024 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года 1
30.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года 1
30.11.2023 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 1
14.11.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1
08.11.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1
17.10.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 1
08.04.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
25.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
10.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
25.02.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
06.05.2014 В Астраханской области запущена информационно-аналитическая система для мониторинга социально-экономического развития региона 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Лазарев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

8213 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 4
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 3
Yandex - Яндекс 7340 3
SAP SE 5277 3
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 3
Oracle Corporation 6688 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 2
ЛогЛаб 6 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Directum - Директум 1090 2
Inostudio - Иностудио Солюшинс 5 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 26 2
БАРС Груп 545 1
Microsoft Corporation 24625 1
Такском - Taxcom 240 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Telegram Group 1983 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Системы документооборота 498 1
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 3 1
Сбер - СберРешения - Интеркомп 20 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 17
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 6
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 6
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 5
Альфа-Банк 1769 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 5
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 4
ВТБ Лизинг 68 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
АльфаСтрахование СГ 320 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 3
Почта России ПАО 2112 3
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 3
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 3
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 2
Европа ТС - Европа Торговая сеть 2 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 6
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 9 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 9
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 6
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 316 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 6
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 6
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 5
Оцифровка - Digitization 4540 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 5
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 5
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 134 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 3
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 288 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Электронный документ - Electronic document 1454 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 2
Okdesk - Облачные Решения 51 5
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 18 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 3
Архивный фонд РФ 100 2
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 45 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 12 1
1С:Документооборот КОРП 81 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
ELMA ECM 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Apache OpenOffice 472 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 1
Microsoft Azure 1408 1
WSS Docs 25 1
WhatsApp Messenger 1082 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
Галактика Diadoc 6 1
FreePik 980 1
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 14 1
Слободин Виталий 17 6
Постарнаков Андрей 5 5
Васильева Екатерина 17 5
Зарьянов Алексей 11 5
Минаев Алексей 10 5
Токарева Ольга 4 4
Калашникова Наталья 4 4
Волкова Ольга 7 3
Михеев Дмитрий 40 3
Еремина Елена 7 3
Чепакин Андрей 26 3
Королев Вадим 5 3
Лутковский Роман 4 3
Мацаль Владимир 3 3
Кобзарь Екатерина 3 3
Галиев Марат 3 3
Горин Роман 5 3
Нерадовский Константин 18 3
Попов Геннадий 19 3
Герфурт Юлия 3 3
Мельзак Ирина 3 3
Белоусова Виктория 3 3
Свергуненко Анна 3 3
Болотюк Дмитрий 16 2
Колотова Дарья 4 2
Балыкина Екатерина 3 2
Викулов Илья 2 2
Суслова Елена 2 2
Кудрявцева Наталья 12 2
Овечкина Мария 1 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Рязанцев Алексей 1 1
Горчаков Даниил 1 1
Григорян Александр 12 1
Ефимов Михаил 12 1
Ворогушин Егор 5 1
Туруханова Ольга 5 1
Шарипов Тимур 2 1
Савосина Юлия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Европа 21767 3
Евразия - Евразийский континент 607 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 9
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 4
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
HRM - HR брендинг 85 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Льготы - Льготные кредиты 140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 15
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 10
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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