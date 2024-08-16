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ММК Информсервис АТАЧ система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом

ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом
 

Дина Бахарева, Руководитель продукта АТАЧ , ММК-Информсервис "Цифровизация документов и бизнес процессов в 2022 - чего ждет рынок" 25 ноября 2021 года на онлайн-конференции CNews "Рынок ЭДО: итоги 2021 года". 

СОБЫТИЯ

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16.08.2024 Веб-интегратор «Факт» запустил корпоративный портал для ММК 1
28.06.2024 В Москве состоялось одно из однозначно ожидаемых мероприятий года – CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ – лидеров 1
11.06.2024 АТАЧ выступит спонсором мероприятия CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ – лидеров 1
01.03.2024 «Северсталь» и «Норникель» создадут открытый стандарт промышленного ИТ, подобный USB и Wi-Fi 1
10.01.2023 Auxo и «Атач» объявили о заключении партнерского соглашения 1
19.04.2022 Croc Code и «Атач» внедрили систему электронного документооборота для Института ядерной физики им. Г.И. Будкера 1
07.12.2021 Как ускорить маршрутизацию электронных документов 1
23.11.2021 Чего ждет рынок от цифровизации документов в 2022 году 2
15.07.2021 Softline включила в свой портфель решений СЭД «Атач» 1
05.07.2021 Почему оцифровывать кадровые отделы нужно уже сейчас 1
23.06.2021 «Атач» и «Крок» договорились о совместном продвижении системы электронного документооборота 2
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

ММК Информсервис и организации, системы, технологии, персоны:

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Системы документооборота 519 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 286 3
ММК Информсервис 69 3
RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион 13 2
Ростелеком 10915 2
Oracle Corporation 7067 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 264 2
Крок - Croc 1961 2
Directum - Директум 1259 2
Siemens AG - Siemens Group 2670 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 1
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 1
Ростех - РТ-Инжиниринг - Геомикс ГГИС - Geomix горно-геологическая информационная система  11 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 41 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5629 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 1
Meta Platforms - Facebook 4615 1
Softline - Софтлайн 3714 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3033 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
KPMG 277 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4929 1
1С-Битрикс - Bitrix 672 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1119 1
Ланит Омни 67 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 336 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
InterTrust - ИнтерТраст 336 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 105 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 1
Datark - Датарк 38 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 8
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 2
Северсталь ПАО - Severstal 623 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 24 1
МонАрх Концерн 10 1
Северсталь ПАО - Яковлевский ГОК - Яковлевский горно-обогатительный комбинат 8 1
Biocodex - Биокодекс 12 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3137 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 615 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1054 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 70 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 297 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 248 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 130 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Sova Capital 5 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 1
Новосибирскэнергосбыт 17 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 72 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
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ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 63 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации 16 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1752 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 193 1
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Северсталь ПАО - MES металлургия 9 1
Red Hat - Hibernate 32 1
Sova Docs 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1034 1
Google Android 15202 1
Apple iOS 8556 1
Microsoft Windows 16852 1
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