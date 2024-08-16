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ММК Информсервис АТАЧ система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом
Дина Бахарева, Руководитель продукта АТАЧ , ММК-Информсервис "Цифровизация документов и бизнес процессов в 2022 - чего ждет рынок" 25 ноября 2021 года на онлайн-конференции CNews "Рынок ЭДО: итоги 2021 года".
СОБЫТИЯ
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ММК Информсервис и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 286 1
|Бахарева Дина 5 5
|Чепакин Андрей 27 2
|Зарьянов Алексей 11 1
|Овечкина Мария 1 1
|Минаев Алексей 11 1
|Пестерев Алексей 10 1
|Волкова Ольга 8 1
|Лазарев Николай 21 1
|Дуйкова Полина 7 1
|Рогова Светлана 2 1
|Андреева Оксана 6 1
|Разумов Денис 2 1
|Королев Вадим 5 1
|Лапшина Наталья 14 1
|Дорская Анна 1 1
|Самарина Анастасия 1 1
|Климова Анна 5 1
|Беркаев Дмитрий 1 1
|Миронова Юлия 4 1
|Мельник Ирина 2 1
|Михайлов Сергей 58 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Григорян Гагик 8 1
|Постарнаков Андрей 5 1
|Васильева Екатерина 17 1
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