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Миронова Юлия

СОБЫТИЯ


10.01.2023 Auxo и «Атач» объявили о заключении партнерского соглашения 1
16.09.2022 Россияне купили бизнес французской ИТ-компании Atos 1
15.09.2022 Atos продолжает работу в России под брендом AUXO после локализации бизнеса в форме Management Buy-Out (MBO) 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Миронова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 4
АйТи 1519 2
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 43 1
Datark - Датарк 41 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 1
Ланит Омни 67 1
Ростелеком 10948 1
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Accenture plc 719 1
Directum - Директум 1268 1
ММК Информсервис 69 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
Schneider Electric 614 1
KPMG 278 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 1
Северсталь ПАО - Яковлевский ГОК - Яковлевский горно-обогатительный комбинат 9 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
Grant Thornton - Грант Торнтон - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты, ФБК 20 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Ventra - ITKey - KeyStack 23 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 1
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 15 1
ELMA 365 Low-code BPM 184 1
Datark - Optimod МЦОД 7 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 64 1
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Киберпротект - Кибер Бэкап 199 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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