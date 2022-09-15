Atos продолжает работу в России под брендом AUXO после локализации бизнеса в форме Management Buy-Out (MBO)

Трансформация российского юридического лица Atos завершена в форме Management Buy-Out (MBO). Российское юридическое лицо продолжит самостоятельную работу независимо от глобальной организации Atos, при этом сохраняя партнерские отношения с ней. На данный момент юридическое название компании и реквизиты остаются прежними. Об этом CNews сообщили представители AUXO.

Компания продолжит работу в России и СНГ под новым брендом «AUXO» в качестве независимого игрока на рынке. Процесс ребрендинга запущен и займет определенное время.

AUXO (ООО «Атос айти молюшенс энд мервисез») сохраняет существующие обязательства перед сотрудниками, клиентами, партнерами, и продолжает оказывать услуги, используя опыт, накопленный за более чем 30 лет работы в России.

Изменение структуры владения компанией и выход Atos из России повлекли за собой преобразование организационной структуры. Так, в руководство компании вошли: генеральный директор Алексей Декало, заместитель генерального директора по операционной деятельности Алексей Конышков, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Михаил Лядов и заместитель генерального директора по финансам Юлия Миронова.

«Мы рады, что компания продолжит работу в России, и нам удалось сохранить наш опыт, экспертизу, сотрудников. Изменился бренд, но ключевые принципы работы остаются прежними. Российским заказчикам компания давно знакома, у нас накоплен богатый опыт реализации широкомасштабных и долгосрочных проектов. Мы нацелены на стабильное и долгосрочное развитие AUXO в качестве конкурентного и перспективного игрока рынка.

Одно из главных качеств в бизнесе – это адаптация и перераспределение ресурсов. Наша компания смогла проявить это качество: несмотря на переходный процесс мы продолжили работу с нашими российскими клиентами, а также начали развивать новые актуальные направления», – отметил генеральный директор AUXO Алексей Декало.

AUXO продолжает предоставлять услуги в области цифровой трансформации своим российским клиентам с надлежащим уровнем качества и производительности. Также компания развивает новые направления, одно из них – это предоставление услуг и решений по импортозамещению.

***

AUXO более 30 лет предоставляет комплексные решения в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений для всех отраслей в России. Специалисты работают в офисах компании в Москве, Воронеже и Краснодаре, а также удаленно на территории России и стран СНГ. Компания сохранила опыт, экспертизу и сотрудников. Ключевые принципы работы останутся прежними. Российская организация, ранее входившая в глобальную структуру Atos, сохраняет свои существующие обязательства перед сотрудниками, клиентами, партнерами, и продолжает оказывать услуги.