Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лядов Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 12
Лядов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 31 4
|Калинко Олег 3 2
|Ежов Василий 48 2
|Смирнова-Крелль Оксана 52 2
|Конышков Алексей 13 2
|Миронова Юлия 4 2
|Декало Алексей 9 2
|Соколов Дмитрий 71 2
|Евсин Александр 12 2
|Лукашкин Сергей 26 2
|Шумилин Александр 8 2
|Куркин Андрей 2 2
|Конырев Владимир 3 1
|Карандин Дмитрий 1 1
|Зубков Евгений 5 1
|Кукаркин Кирилл 6 1
|Канатова Алина 2 1
|Борщук Наталья 2 1
|Шульга Павел 1 1
|Степанов Антон 71 1
|Кондратьев Сергей 29 1
|Степанов Вячеслав 8 1
|Гераськин Тимофей 2 1
|Овчинникова Юлия 10 1
|Бирюков Иван 2 1
|Никифорова Яна 1 1
|Школин Игорь 2 1
|Каюмова Индира 1 1
|Кравченко Андрей 12 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
|СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 2
|CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.