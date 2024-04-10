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Лядов Михаил

СОБЫТИЯ


10.04.2024 AUXO и F.A.C.C.T. заключили партнерское соглашение в области кибербезопасности 1
29.09.2023 Auxo в партнерстве с beeline cloud реализовывает процесс локализации ИТ-процессов для международной логистической компании 1
16.09.2022 Россияне купили бизнес французской ИТ-компании Atos 1
15.09.2022 Atos продолжает работу в России под брендом AUXO после локализации бизнеса в форме Management Buy-Out (MBO) 1
16.06.2021 Atos предоставила гибкое цифровое рабочее место для холдинга «Ключавто» 1
20.05.2021 Atos разработала план по реализации стратегии ИТ-развития холдинга «Рольф» 1
16.03.2021 Atos модернизировала облачную ИТ-инфраструктуру SAP компании Inchcape 1
03.04.2019 Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать 1
18.03.2019 Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта 1
20.07.2018 Atos обеспечил сервисами поддержки «Первую Грузовую Компанию» 1
31.08.2011 Внедрение ERP в нефтегазе: раскрываем секреты 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Лядов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
АйТи 1519 3
SAP SE 5601 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Datark - Датарк 41 1
ВТБ - ПГК Диджитал 7 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 43 1
Ростелеком 10948 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Accenture plc 719 1
HP Inc. 5883 1
9594 1
Directum - Директум 1268 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
Schneider Electric 614 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 1
KPMG 278 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
ServiceNow 111 1
Ланит Омни 67 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 1
Велобайк 13 1
Inchcape Shipping Services - Инчкейп Холдинг 9 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
Роснефть - РН-Сибнефтегаз 4 1
Ключавто - СБСВ Ключавто 9 1
Grant Thornton - Грант Торнтон - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты, ФБК 20 1
Северсталь ПАО - Яковлевский ГОК - Яковлевский горно-обогатительный комбинат 9 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 26 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
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Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 1
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Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 1
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Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 1
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Atos Bull Sequana 27 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 2
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 29 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 1
ELMA 365 Low-code BPM 184 1
SAP ASAP - AcceleratedSAP 7 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 64 1
Microsoft Codex 34 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 1
Datark - Optimod МЦОД 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 1
Ventra - ITKey - KeyStack 23 1
Microsoft Surface - Планшет 450 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 224 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Siemens MindSphere 29 1
Intel Itanium 649 1
Unify OpenScape Contact Center 9 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 31 4
Калинко Олег 3 2
Ежов Василий 48 2
Смирнова-Крелль Оксана 52 2
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Миронова Юлия 4 2
Декало Алексей 9 2
Соколов Дмитрий 71 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 5
Казахстан - Республика 6048 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
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Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Европа 24964 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 1
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CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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