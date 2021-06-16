Atos предоставила гибкое цифровое рабочее место для холдинга «Ключавто»

Atos предоставила компании «Ключавто» услуги цифрового рабочего места, организовав эффективное физическое и виртуальное рабочее пространство для сотрудников заказчика.

На основе данного решения «Ключавто» реализовывает службу поддержки клиентов, одну из ключевых функций для своего бизнеса. В рамках поддержки оказывается консультационная помощь по любому аспекту работы компании, включая вопросы по качеству и стоимости автомобиля, квалификации сотрудников, оформлению документации, времени ожидания при приеме автомобиля на сервисное обслуживание и срокам выполнения работ, ДТП и удаленному урегулированию убытков на базе автоцентров компании, малярно-кузовным работам и их качеству, гарантии и отказу в гарантийном обслуживании, программе лояльности и т. д.

В ходе реализованного проекта Atos подключил телефонию и оборудовал рабочие места сотрудников «Ключавто» всеми необходимыми устройствами и программами.

На текущем этапе на базе офиса Atos в Воронеже создано более 30 рабочих мест для заказчика, ожидается, что в июне 2021 года их количество увеличится до 50. В рамках заключенного договора Atos предоставляет «Ключавто» не только качественное оборудование и ПО, но и полное техническое обслуживание в случаях, когда ИТ-поддержка необходима.

Для обеспечения эффективной коммуникации Atos интегрировал систему OpenScape Contact Center Enterprise, которая позволяет организовывать работу операторов колл-центра, и OpenScape Voice, обеспечивающую работу клиентов, учет и регистрацию учетных записей, а также обмен сообщениями телефонных протоколов. Эти инструменты были разработаны Unify, брендом компании Atos, предоставляющим интегрированные решения для корпоративной связи.

В числе других преимуществ решения — запись и прослушка разговоров операторов в режиме реального времени, возможность обратного вызова, гибкое распределение вызовов по группам операторов, озвучивание порядкового номера очереди для сокращения времени ожидания ответа клиентам.

Оплата услуг цифрового рабочего места происходит по мере потребления (Pay-as-you-go), что позволяет оптимизировать затраты на сервис, оплачивая только те ресурсы, которые были использованы в конкретный период времени.

«Мы заинтересованы в своевременном ответе на все запросы клиентов, поэтому выделяем для себя несколько приоритетов: надежность, нацеленность на результат и безотказность работы оборудования. Выбор подрядчика – это непростая задача, к решению которой мы всегда подходим ответственно. Мы решили сотрудничать с Atos, потому что у этой компании есть большой опыт в предоставлении ИТ-решений крупным организациям из смежных отраслей. Благодаря партнерству с Atos нам удалось добиться поставленных целей в сжатые сроки», — сообщила Юлия Овчинникова, директор по развитию и инновациям «Ключавто».

«Мы рады, что нам удалось начать сотрудничество с автомобильным холдингом «Ключавто». Работа с такими крупными компаниями способствует наращиванию нашей отраслевой экспертизы и расширению портфеля предоставляемых услуг. Цифровое рабочее место на данный момент является одним из приоритетных для Atos направлений, так как на рынке появляется все больше запросов по организации эффективного рабочего пространства», — отметил Михаил Лядов, директор индустрии «Ресурсы и услуги» Atos в России и СНГ.

«Atos предоставляет ИТ-услуги уже более 20 лет. За это время мы успешно реализовали множество проектов, в том числе в автомобильной сфере. На основе нашего опыта можно сделать вывод, что для большинства наших заказчиков в предоставлении услуг, как и для нас, главное – это клиентоориентированность. Каждый кейс для нас индивидуален: мы всегда строим свою работу исходя из бизнес-задач конкретного заказчика – именно это и помогает достигать высоких результатов», — прокомментировал Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и СНГ.

Компании Atos и «Ключавто» заключили контракт в конце 2020 года. В течение двух месяцев велись работы по налаживанию оборудования, и уже с февраля 2021 проект находится в эксплуатации.