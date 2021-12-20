Разделы

Puzo Edgars Пузо Эдгарс


УПОМИНАНИЯ


CNews: ИТ-тренды 2021 2
20.12.2021 Atos в России переходит на внутренний электронный документооборот в рамках реализации стратегии устойчивого развития 1
13.07.2021 «Русполимет» планирует сократить длительность производственного цикла до 20% 1
16.06.2021 Atos предоставила гибкое цифровое рабочее место для холдинга «Ключавто» 1
08.06.2021 Atos модернизировала ЦОД группы «Альфастрахование» 1
04.06.2021 Центр ИИ МТC и Atos создадут коробочные продукты для промышленной аналитики на основе периферийных вычислений 1
20.05.2021 Atos разработала план по реализации стратегии ИТ-развития холдинга «Рольф» 1
28.04.2021 Atos в России увеличивает инвестиции в фокусные направления 1
15.02.2021 Atos анонсировала выход на рынок приложения для бронирования рабочих мест 1
08.02.2021 Atos и Google Cloud расширяют партнерство в России 1
28.12.2020 Эдгарс Пузо, Atos -

Бизнес вернулся к переоценке значения ИТ в цепочке добавленной стоимости

 1
26.11.2020 Atos предоставила «Норникелю» платформу BullSequana S для внедрения SAP 1
02.09.2020 Atos в России запустила проект международной поддержки пользователей Peri 1
19.05.2020 Atos и Dell Technologies договорились о сотрудничестве в России 1
08.05.2020 Чат-бот Atos улучшит взаимодействие русскоязычного бизнеса с SAP 1
07.05.2020 Atos запустил русскоязычного бота на базе SAP Conversation AI 1
07.02.2020 Atos помогла Первой грузовой компании перейти на SAP S/4HANA 1
25.09.2019 Atos представила первый совместный с Salesforce проект в России 1
03.09.2019 Atos поучаствовал в подготовке российского учебника по аутсорсингу 1
01.04.2019 В Unify назначен новый директор по продажам в России и странах СНГ 1
20.07.2018 Atos обеспечил сервисами поддержки «Первую Грузовую Компанию» 1
26.04.2018 В России представлен сервер BullSequana S с искусственным интеллектом 1
16.04.2018 Atos представила решения для бизнеса на форуме SAP 1
13.03.2018 Atos обеспечит «Фортум» комплексным сопровождением ИС SAP 1
24.01.2018 Unify и Atos объявили о юридическом объединении структур в России 1
16.10.2017 Atos открыла департамент больших данных и безопасности 1
19.09.2017 Знаменитые французские серверы притворятся российскими для продаж на 700 миллионов 1
29.03.2017 Atos оказывает услуги аутсорсинга технической поддержки для PepsiСo 1
23.04.2012 Atos: новый гигант на российском ИТ-рынке 1
31.08.2011 Внедрение ERP в нефтегазе: раскрываем секреты 1

Публикаций - 30, упоминаний - 31

Puzo Edgars и организации, системы, технологии, персоны:

AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 233 30
SAP SE 5383 11
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 6
Intel Corporation 12420 4
Siemens AG - Siemens Group 2612 4
Dell EMC 5060 3
Cisco Systems 5183 3
Yandex - Яндекс 8091 2
Dell Technologies - Dell Computer 2145 2
Oracle Corporation 6803 2
Salesforce 442 2
Broadcom - VMware 2437 2
АйТи 1418 2
Pure Storage 54 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 1
SAP CIS - САП СНГ 859 1
AT&T Inc 1688 1
Siemens Information Systems - Siemens Information Technology 5 1
ServiceNow 91 1
Крок - Croc 1791 1
Microsoft Corporation 25046 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 1
Ростелеком 10106 1
HP Inc. 5728 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
Telegram Group 2390 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 686 1
Atos Worldline 7 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1544 1
Lenovo Group 2324 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 53 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 49 1
Microsens 4 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 111 1
Google LLC 12082 1
VK - Mail.ru Group 3504 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Роснефть - РН-Сибнефтегаз 4 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 537 1
АльфаСтрахование СГ 342 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Мосэнерго ПАО 129 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 1
Новатэк Новафининвест 56 1
Русполимет ПАО 10 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Газпром ПАО 1385 1
Транснефть 316 1
Маяк НПП 2 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 1
Газпром нефть 650 1
Ключавто - СБСВ Ключавто 9 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 84 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Этажи 0 1
Газпромнефть Центр 6 1
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 1
Форвард Энерго - Фортум Россия - ТГК-10 - Территориальная генерирующая компания №10 - Челябинская ТЭЦ - Челябэнергоремонт 23 1
Fortum Oyj - Fortum Corporation 12 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 368 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 5
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 814 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2028 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2360 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9567 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9692 2
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 233 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3194 2
Atos Bull Sequana 27 6
Atos Bull Bullion - Серверные платформы 10 3
Intel Xeon E 194 3
Крок - Цифровой рабочий 65 3
Google Chrome - браузер 1616 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1285 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 764 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 2
SAP Fiori 43 2
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 14 2
SAP Conversational AI 6 2
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 130 2
Intel x86 - архитектура процессора 1948 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1375 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 50 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 32 1
SAP Track and Trace by Atos 1 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 1
SAP S/4HANA PP/DS - SAP S/4HANA Manufacturing Solution for Planning and Scheduling 2 1
SAP PP - SAP Production Planning - SAP PPDS - SAP Production Planning and Detailed Scheduling 4 1
SAP ASAP - AcceleratedSAP 7 1
Google Cloud Platform - GCP 329 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 25 1
Atos Bull Escala 13 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 299 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1172 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 562 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 1
Unify OpenScape Contact Center 8 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 261 1
Apple iPhone 6 4863 1
Depositphotos - фотобанк 409 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Шабанова Яна 5 5
Лядов Михаил 11 4
Гоц Роман 48 3
Размахаев Сергей 42 1
Македонский Сергей 47 1
Исаакян Константин 6 1
Сачков Иван 1 1
Vanhommerig Jos - Ванхоммериг Йос 1 1
Давыдова Людмила 1 1
Шульга Павел 1 1
Конышков Алексей 10 1
Метечко Александр 10 1
Ханин Александр 50 1
Урьяс Вадим 98 1
Демидов Михаил 133 1
Муравьев Владимир 33 1
Платонов Михаил 42 1
Волков Дмитрий 66 1
Кравченко Андрей 12 1
Васильев Александр 66 1
Степанов Антон 70 1
Ермишина Лиана 11 1
Пузанов Павел 4 1
Мартынов Сергей 23 1
Фролов Иван 7 1
Усенко Евгений 7 1
Носко Иван 2 1
Меркулов Максим 1 1
Степанов Вячеслав 8 1
Овчинникова Юлия 10 1
Белов Олег 5 1
Черноусова Наталья 1 1
Никифорова Яна 1 1
Харитоненко Алиса 1 1
Хомяков Сергей 45 1
Горпинченко Роман 13 1
Галушкин Олег 182 1
Клюев Сергей 2 1
Шубин Иван 9 1
Школин Игорь 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 26
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1595 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1367 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 4
Франция - Французская Республика 7941 4
Европа 24508 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 3
Германия - Федеративная Республика 12857 3
Европа Восточная 3115 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 2
Польша - Республика 1996 1
Африка - Африканский регион 3542 1
Ближний Восток 3010 1
Россия - СФО - Новосибирск 4546 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1664 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2039 1
Америка Латинская 1861 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1490 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1201 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 899 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Украина 7733 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 90 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1659 1
Нидерланды 3587 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 912 1
Австрия - Австрийская Республика 1326 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Бельгия - Королевство 1162 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2865 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5303 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1956 1
Испания - Королевство 3746 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 395 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5234 2
Английский язык 6820 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 347 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 405 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1527 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1266 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2410 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 819 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1634 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 866 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2634 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
Энергетика - Energy - Energetically 5392 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 1
Gartner - Гартнер 3592 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 2
IDC - International Data Corporation 4931 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 138 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
Grand View Research 20 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 3
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 723 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
