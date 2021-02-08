Спецпроекты

Atos и Google Cloud расширяют партнерство в России

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Atos объявила о своих дальнейших инвестиционных приоритетах. В ближайшем будущем внимание компании будет обращено на поддержку и миграцию сервисов Google Cloud для ускорения цифровизации российских компаний.

По данным IDC, 2019 год стал поворотным для российского рынка облачных услуг, который вырос на 26,9% и составил $1,07 млрд (включая публичное и частное облако). Партнерство Atos и Google Cloud позволит поддержать этот стратегический рост, а также удовлетворить быстрорастущий спрос на безопасные облачные решения и услуги, предлагая российским клиентам новейшие технологические решения.

Atos и Google Cloud сотрудничают с 2018 года, предоставляя компаниям такие безопасные бизнес-решения, как гибридное облако, программы для аналитики данных и машинного обучения, а также технологии для организации защищенного цифрового рабочего места. За это время компании совместно открыли несколько исследовательских центров искусственного интеллекта в Европе и Северной Америке. Недавно Atos в тесном сотрудничестве с партнерской экосистемой глобального уровня, в которую входит Google Cloud, запустил новое решение Atos OneCloud. Расширение международного партнерства компаний приведет к тому, что решения Google Cloud будут представлены на российском рынке.

«Мы понимаем важность развития технологий индустрии 4.0, так как наблюдаем на рынке растущий спрос на сервисы для цифровизации бизнес-процессов. В рамках глобального сотрудничества с Google Cloud нам удалось продемонстрировать высокие результаты в крупномасштабных проектах. Надеемся, что, запустив совместную работу в России, мы поспособствуем ускорению перехода российских компаний в облако», — отметил Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и СНГ.

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