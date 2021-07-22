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Америка Северная Североамериканский регион

Америка Северная - Североамериканский регион


22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, усилил европейский и североамериканский сегмент сети доставки контента. Для этого компания запустила новые точки присутствия CDN в столице Румынии Бухаресте и экономическом центре Канады Торонто. По данным независи
08.04.2021 Atos названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке

звана лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке, основываясь на критериях «компетенции в реализации» и «полнота видения». Уж
19.11.2020 Orange подключит более 200 тысяч IoT-модулей Cavli Wireless к сетям LTE-M в Европе и Северной Америке

ннеле, что позволяет применять модули для отслеживания перемещения активов, умных машин и мотоциклов в реальном времени. Благодаря сотрудничеству с Orange у Cavli есть доступ к LTE-M сетям в Европе и Северной Америке. В течение ближайших 12 месяцев около 200 тыс. устройств будут подключены к платформе компании Cavli Hubble посредством сети Orange LTE-M, которая позволяет свободно перемещать
19.11.2020 «Лаборатория Касперского» откроет центр прозрачности в Северной Америке

«Лаборатория Касперского» объявила о скором открытии нового центра прозрачности в Северной Америке, а также завершила перенос инфраструктуры для хранения и обработки данных, получаемых от пользователей Европы, США, Канады и ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в Швейц
13.11.2019 Atos представила результаты III финансового квартала 2019 года

руктуры и ИТ-сервисов, который, как и ожидалось, снова достиг положительных результатов, особенно в Северной Америке. Прирост выручки департамента бизнес-приложений и платформ в третьем квартал
22.02.2019 Genesys признали лидером рынка облачных контакт-центров Северной Америки

Genesys названа лучшей североамериканской компанией в сфере контакт-центров Genesys признана лучшей компанией, предоставляющей оборудование и услуги по созданию облачных контакт-центров в Северной Америки. Награду вендору присудила корпорация Frost & Sullivan, специалисты которой провели исследование профильного рынка на континенте. Эксперты выяснили, что Genesys занимает долю в
07.12.2018 HP провела оценку безопасности систем печати

участвовал 501 ИТ-специалист из компаний, насчитывающих в своем штате 250 или более сотрудников, в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также странах Азиатско-Тихоокеанск
09.12.2014 В Comindware назначен вице-президент по продажам в Северной Америке

бизнес-процессами — объявила о назначении Майкла Донахью на должность вице-президента по продажам в Северной Америке. Как говорится в заявлении Comindware, поступившем в редакцию CNews, назначе
18.02.2014 Лишь 20% ритейлеров в Северной Америке располагают развитой аналитикой Big Data

Аналитика «Больших Данных» (Big Data and analytics/BDA) продолжит оставаться одним из самых приоритетных направлений инвестирования для розничных компаний в Северной Америке. К такому выводу пришли специалисты IDC Retail Insights — подразделения IDC по исследованиям ИТ в розничной торговле — на основе результатов исследования «Бизнес-стратегия: оце
10.05.2012 Джеральдин МакБрайд назначена президентом SAP в Северной Америке

Компания SAP AG объявила о назначении Джеральдин МакБрайд (Geraldine McBride) президентом SAP в Северной Америке. На этом посту МакБрайд будет отвечать за деятельность компании SAP в США и Канаде, находясь в непосредственном подчинении у Роберта Энслина (Robert Enslin), члена глобального

19.01.2011 Северная Америка заселена потомками одного мха

Ученые обнаружили пример колонизации огромной территории всего одним растением. Как оказалось, растущие в северозападной части Северной Америки представители вида торфяного мха Sphagnum subnitens генетически идентичны, а значит они произошли от одного - оказавшегося чрезвычайно успешным - "родителя". Статья с этими нео
10.12.2010 Лучшие игры ноября в Северной Америке

Компания NPD Group представила очередной рейтинг наиболее продаваемых игр на территории Северной Америки. На этот раз нам предлагают взглянуть на десятку самых востребованных геймерами игр в ноябре.1. Call of Duty: Black Ops (360, PS3, Wii, PC, NDS) - Activision2. Assassin's C
06.04.2010 SugarCRM признана одним из ведущих вендоров Северной Америки

Everything Channel признал разработчика открытой CRM-системы SugarCRM одним из ведущих ИТ-вендоров Северной Америки за ее партнерскую программу Open+. Everything Channel также присвоил Open+ пятизвездочный рейтинг в категории «Новые компании». Сообщение об этом опубликовано на Tmcnet.com. Со
26.02.2010 Объявлены даты запуска Nintendo DSi XL в Северной Америке и Европе

Новейшая модель карманной игровой консоли от Nintendo – DSi XL (DSi LL) – поступит в продажу на рынок Северной Америки 28 марта и 5 марта – на европейский рынок, сообщает Associated Press. Стоимость в США составит $190. Продажи модели в Японии идут с ноября. Ранее компания объявила о том, что 2
26.11.2009 «Эрикссон» приобретёт североамериканский бизнес Nortel по производству GSM-оборудования

ch CarrierCom AG. По условиям соглашений, «Эрикссон» приобретает определенную часть таких активов в Северной Америке, а Kapsch за $33 млн покупает большую часть оставшихся активов, находящихся

20.10.2008 Открыт крупнейший в Северной Америке завод солнечных батарей

Компания Solar World объявила об открытии в г. Хиллсборо (США, штат Орегон) крупнейшего на североамериканском континенте предприятия по выпуску кремниевых солнечных батарей проектной мощностью 500 МВт (к 2011 году). На заводе будут работать 1 тыс. человек персонала.
13.08.2008 Америка пала: социальные сети покоряют мир

Аналитическая компания comScore опубликовала новое исследование популярности социальных сетей среди пользователей по всему миру по данным за июнь 2008 г. В нем говорится, что рост сетей в Северной Америке начинает замедляться, тогда как в остальном мире, наоборот, стремительно увеличивается. По сравнению с данными за июнь прошлого года, аудитория социальных сетей в Северной А
16.05.2008 LG и Samsung представят североамериканский стандарт мобильного цифрового ТВ

onics и Samsung Electronics объявили, что намерены представить совместно разработанную технологию – североамериканский технологический стандарт мобильного телевидения. Технология совместно пред
21.12.2007 ComputerLinks будет продвигать eSafe от Aladdin в Северной Америке

обытия: «Мы рады отметить, что eSafe завоевывает признание и заключение дистрибьюторского соглашения с ComputerLinks является знаменательным событием с точки зрения продвижения наших решений на рынок Северной Америки. ComputerLinks имеет большой опыт обеспечения информационной безопасности в корпоративном секторе. Это является важной предпосылкой к партнерству, которое для многих компаний о
01.11.2007 Увеличилось число жертв сезона ураганов в Северной Америке

объявил чрезвычайное положение сроком на 30 дней и обратился к мировому сообществу за помощью. Шторм "Ноэль" сформировался в Карибском море 28 октября с.г. Ожидается, что он завершит сезон ураганов в Северной Америке.
02.07.2007 Высокая температура скальных пород не дает Северной Америке утонуть

гантов, как Гималаи. Ученые впервые доказали, что температурные различия между земной корой и поддерживающей ее мантией стали причиной возникновения приблизительно половины ландшафтных возвышенностей Северной Америки. Если бы не температура, большая часть Северной Америки оказалась бы под водой: Нью-Йорк погрузился бы на 435 метров ниже уровня Атлантики, а Денвер вместо нынешнего пол
03.04.2007 В Северной Америке запустили сервис видеозвонков

го сервиса видеозвонков, который позволит абонентам общаться друг с другом как при использовании веб-камер, сообщает агентство Reuters. Таким образом, компания стала первым беспроводным провайдером в Северной Америке, который предложил подобную услугу своим потребителям. Количество абонентов Rogers Communications насчитывает более 6,8 млн. человек. Абонентам будут доступны различные видео-

27.07.2006 Древнее потепление способствовало расселению приматов по планете

редвигаясь с континента на континент и практически одновременно оставив свои следы в Азии, Европе и Северной Америке. И вот в результате исследований, проведенных группой исследователей из США

27.07.2006 Древнее потепление способствовало расселению приматов по планете

редвигаясь с континента на континент и практически одновременно оставив свои следы в Азии, Европе и Северной Америке. И вот в результате исследований, проведенных группой исследователей из США

08.11.2005 Grid-технологии все шире распространяются по всему миру

кса. Северная Америка самыми быстрыми темпами осуществляет практическое освоение Grid-технологий. В Северной Америке значительно вырос индекс Adoption Lifecycle (с 2,7 до 3,9), это означает, чт
11.10.2005 Acer планирует составить конкуренцию Dell и Lenovo на их внутренних рынках

ие Dell на домашнем рынке, в 2006 г. Acer намерена увеличить продажи компьютеров под своей маркой в Северной Америке до $2 млрд., что составляет около 20% от мировых объемов продаж Acer. Ланси

20.04.2005 Северная Америка лидирует в исследовании Oracle Grid Index

числений Grid Computing в разных странах мира. Совокупный показатель Oracle Grid Index для компаний Северной Америки, Европы и Азиатско-тихоокеанского региона составляет 4,41 (по шкале от 0 до

02.12.2004 Motorola сдалась под натиском Samsung

есколько технологий, - говорит г-н Вуд. – Особенно хорошие результаты компания продемонстрировала в Северной Америке. Несмотря на это, к концу 2004 году соперничество между Motorola и Samsung о
03.06.2004 КПК – аутсайдеры больших продаж?

ка в рейтинге, HP. Кроме того, PalmOne удалось занять ведущие позиции - 37% - на рынке смартфонов в Северной Америке. Nokia принадлежит здесь 25% рынка, Motorola - 16% и Samsung - 15%. Ниша, за
25.11.2002 Reuters: Samsung начинает активное продвижение своей марки в Европе и Северной Америке

рынок хорошо обеспеченных потребителей. Между тем, в списке популярности производителей в Европе и Северной Америке, согласно отчету Focus/CMI, Samsung занимает одно из последних мест, несмотр
01.10.2002 Cisco и Alcatel лидируют на рынке средних и больших IP-АТС в Северной Америке

Французский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel сообщил о своих успехах на североамериканском рынке средних и больших АТС IP-телефонии (от 400 линий). Alcatel по итогам второго квартала уступает в сегменте рынка только Cisco Systems. Alcatel приводит данные отчета Inf
10.09.2002 Reuters: продажи мобильных телефонов внесут основной вклад в увеличение оборота Sanyo в США

"Доход от подразделения по производству телевизоров вполне стабильный", - заявил президент Sanyo по Северной Америке Масафуми Мацунага (Masafumi Matsunaga). Sanyo, третья по величине в Японии к
22.07.2002 Reuters: спрос на оборудование по производству чипов в Северной Америке немного растет

Июнь для североамериканских производителей оборудования по выпуску микрочипов стал вторым месяцем, когда объем заказов превысил миллиард долларов. Рынок подает признаки небольшого, но устойчивого роста

26.12.2001 Цены на память начали расти

о 7 декабря начали расти - впервые за последние 15-16 месяцев. Как сообщается в обзоре ICIS-LOR, чьи представительства расположены в Лондоне, Хьюстоне и Сингапуре, цены на 128 Мбит чипы памяти DRAM в Северной Америке выросли впервые за последние 16 месяцев, а в Азии - за 15 месяцев. Основными факторами, способствовавшими повышению цен, по мнению специалистов, стали быстрорастущие продажи пр
26.12.2001 Рост цен на DRAM: впервые за 15-16 месяцев

Как сообщается в обзоре ICIS-LOR, чьи представительства расположены в Лондоне, Хьюстоне и Сингапуре, цены на 128 Мбит чипы памяти DRAM в Северной Америке выросли впервые за последние 16 месяцев, а в Азии – за 15 месяцев. Основными факторами, способствовавшими повышению цен, по мнению специалистов, стали быстрорастущие продажи пр
28.09.2001 NEC впервые представила высокоуровневый Intel-сервер в Северной Америке

Японская корпорация NEC начала продажи в Северной Америке своего высокопроизводительного Intel-сервера под кодовым названием Expres5800/ft.Разработка сервера стала возможной благодаря совместной работе со Stratus Technologies, у котор
14.08.2001 IBM "бросила" AMD в Северной Америке

С ужесточением борьбы за долю рынка между AMD и Intel, IBM потихоньку прекратила использовать процессоры от Advanced Micro Devices в ПК, продаваемых в Северной Америке.IBM продолжает использовать чипы от AMD в ПК, поставляемых в Азию, но компания вчера официально заявила о прекращении установки процессоров Athlon и Duron на свои настольные си
30.03.2001 Число пользователей мобильных телефонов стандарта GSM/PCS в Северной Америке превысило 10 млн.

льном росте числа пользователей мобильной связи стандарта GSM (известного также как стандарт PCS) в Северной Америке. По данным на конец февраля, число пользователей составило 10,5 млн., в то в
20.12.2000 Brookham выбрала место для штаб-квартиры в Северной Америке

значительными производственными площадями, лабораториями и офисными помещениями. Английская Brookham намерена использовать производственный комплекс в качестве базы для экспансии в отдельные регионы Северной Америки, в особенности в США, где, по заявлению представителей компании, "спрос на оптические решения продолжает увеличиваться".
26.10.2000 SI International будет продавать и поддерживать OmniPCX на североамериканском рынке

Alcatel подписала контракт с телекомуникационной компанией SI International (SII) по продажам и поддержке IP-систем передачи голоса Alcatel OmniPCX 4400 на рынках Северной Америки. Помимо этого, SII также будет устанавливать завершенные решения Alcatel для корпоративных клиентов США, а также заниматься их обслуживанием.

Публикаций - 3142, упоминаний - 3380

Америка Северная и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24053 235
Samsung Electronics 9975 175
Sony 6486 143
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5638 128
Apple Inc 11663 125
IBM - International Business Machines Corp 9346 116
Intel Corporation 11904 116
Lenovo Motorola 3491 112
EA - Electronic Arts 1283 109
LG Electronics 3572 103
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2977 102
Google LLC 11384 97
Dell EMC 4977 89
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 83
HP Inc. 5625 74
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4518 71
Siemens AG - Siemens Group 2557 68
Cisco Systems 5007 66
Новый диск 955 65
SAP SE 5108 63
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 62
Oracle Corporation 6508 60
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 740 57
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 56
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 56
Huawei 3696 56
AT&T Inc 1664 56
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10801 55
Nvidia Corp 3316 51
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 50
Lenovo Group 2236 49
HP - Hewlett-Packard 3615 49
Amazon Inc - Amazon.com 2891 49
Qualcomm Technologies 1750 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8416 47
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2470 45
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 42
Meta Platforms - Facebook 4370 42
AMD - Advanced Micro Devices 4013 42
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 40
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 72
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6783 46
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1932 30
Открытие ФК - Банк Открытие 524 25
eBay Inc 1605 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6538 17
Май - Майский чай - российская торговая компания 1101 15
Ford 400 14
Block - Square 197 14
Лента - Сеть розничной торговли 1906 13
Россети Ленэнерго 1699 13
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 567 12
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 40 12
Альфа-Банк 1677 12
BMW Group 426 11
Warner Bros. International Television Distribution 275 11
Warner 533 11
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 456 11
Hyundai Motor Company 351 10
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 262 10
Walmart - Wal-Mart Stores 372 10
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 454 10
Lockheed Martin 752 9
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1124 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2619 9
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 9
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 261 9
Coca-Cola Company 253 9
Walt Disney Company 576 9
Boeing 1002 9
101Hotels.com 455 8
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 448 8
Visa International 1921 8
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 173 8
Tesla Motors 369 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 701 8
РЖД - Российские железные дороги 1782 8
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 8
DuPont - Дюпон 100 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5092 64
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1391 49
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1733 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10459 31
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5456 30
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1107 23
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1099 20
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3389 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4263 19
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1141 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2842 19
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 448 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4045 17
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1769 17
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 600 16
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 159 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2919 13
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 985 12
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 173 11
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке 14 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2290 11
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 51 11
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3429 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2776 10
Судебная власть - Judicial power 2213 10
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 29 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2586 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3115 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2105 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 621 8
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 655 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2645 7
Европол - Полицейская служба Европейского союза 76 6
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 205 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4697 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 486 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 516 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 233 6
NORAD - North American Aerospace Defense Command - North American Air Defense Command - Североамериканское Командование Аэрокосмической Обороны - Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (североамериканского континента) 20 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 91
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2658 41
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 446 14
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 10
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 645 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 273 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 999 7
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 6
RSNA - Radiological Society of North America - Радиологическое общество Северной Америки - Международное общество радиологов, медицинских физиков и других медицинских работников 5 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 4
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 3
IPv6 Forum 6 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 66 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 206 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 551 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 174 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 83 2
Linux Foundation 178 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 19 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 2
WiMAX Forum 68 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 230 2
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 12 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 182 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16516 468
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58919 433
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44393 355
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26795 345
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22781 270
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23353 269
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19238 246
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27649 238
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20042 200
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23764 193
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23590 183
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 6931 183
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13520 181
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19933 173
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13298 163
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9652 160
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22701 158
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14616 157
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13776 153
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14361 151
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28116 138
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11725 123
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11762 123
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10970 122
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15570 121
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6882 120
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9148 119
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12124 116
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12007 116
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10296 116
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12196 107
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11460 104
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9033 103
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6458 102
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11665 99
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6738 99
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7024 94
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2266 92
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10100 91
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10844 89
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 224
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3968 222
Microsoft Windows 15013 117
Google Android 13393 109
Microsoft Windows 2000 8660 95
Linux OS 9085 69
Apple iPhone - серия смартфонов 6873 64
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4841 59
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1793 55
Apple iOS 7344 49
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 44
Microsoft Windows XP 2538 44
Apple iPhone 6 4861 44
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2385 42
Oracle Java - язык программирования 2886 38
Apple iPad 3801 31
Nintendo Wii - игровая консоль 759 29
Sony Playstation Portable - Sony PSP 655 28
Космодром Байконур 1056 27
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 27
Microsoft Office 3557 27
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3822 24
Nokia Symbian OS 1398 24
Microsoft Windows Vista Longhorn 1765 24
Google YouTube - Видеохостинг 2576 24
AMD Athlon - серия микропроцессоров 774 24
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 699 23
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1427 23
Apple Mac - Apple Macintosh 2917 22
Google Play - Google Store - Android Market 3151 21
Microsoft DirectX 701 21
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 256 21
Max Payne - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 52 19
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 219 19
Blizzard - World of Warcraft 350 19
Microsoft Azure 1360 19
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 658 19
EA Mass Effect - компьютерная игра 130 19
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 611 18
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 635 17
Касперский Евгений 311 30
Trump Donald J. - Трамп Дональд 382 20
Путин Владимир 2948 15
Белоусов Сергей 236 13
Карачинский Анатолий 93 11
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 11
Coats Dan - Коутс Дэн 14 11
Добкин Аркадий 75 11
Benjamin Franklin - Франклин Бенджамин 17 10
Медведев Дмитрий 1642 9
Milius John - Милиус Джон 25 9
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 902 9
Бочарникова Татьяна 83 8
Milanesi Carolina - Миланези Каролина 19 7
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 32 7
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 7
Лощинин Дмитрий 39 7
Богуславский Леонид 35 6
Иванова Елена 79 6
Гришин Дмитрий 205 5
Lin James - Лин Джеймс 15 5
Курьянов Сергей 162 5
Попова Мария 140 5
Ekholm Börje - Экхольм Берье 16 5
Calvey Michael - Калви Майкл 10 5
Рейман Леонид 1037 5
Демидов Михаил 133 5
Thorton Michael - Тортон Майкл 15 5
Солонин Виталий 89 5
Бейдер Александр 75 5
Владимиров Максим 4 4
Голованов Сергей 53 4
Зюзин Иван 4 4
Казак Максим 162 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 4
Андреев Сергей 63 4
Абгарян Ваган 4 4
Свердлов Денис 199 4
Петров Кирилл 34 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Европа 21389 1555
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50948 1245
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13896 1149
Россия - РФ - Российская федерация 132985 994
Америка - Американский регион 2089 673
Азия - Азиатский регион 5287 529
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16028 496
Япония 13114 448
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1754 381
Африка - Африканский регион 3375 303
Америка Латинская 1760 291
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13118 287
Канада 4777 272
Ближний Восток 2842 269
Германия - Федеративная Республика 12395 248
Южная Корея - Республика 6461 231
Европа Западная 1473 227
Индия - Bharat 5253 209
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13716 191
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3479 190
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40689 187
Земля - планета Солнечной системы 10127 183
Франция - Французская Республика 7683 174
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 136
Бразилия - Федеративная Республика 2287 134
Европа Восточная 3040 124
США - Нью-Йорк 3067 106
Украина 7442 106
Сингапур - Республика 1813 95
Италия - Итальянская Республика 4272 93
Китай - Тайвань 3850 93
Америка Южная 829 90
Швеция - Королевство 3577 88
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16203 85
Испания - Королевство 3660 85
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1053 83
Нидерланды 3411 80
Финляндия - Финляндская Республика 3543 78
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1193 77
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2436 66
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45089 431
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47340 280
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22276 226
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10352 210
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15327 209
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26432 180
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12389 166
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16785 158
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7180 126
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9341 115
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10223 112
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12075 109
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8295 109
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9404 108
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4420 104
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7834 94
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4245 92
Английский язык 6374 84
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4526 83
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7433 78
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8993 78
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4537 78
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3477 72
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5093 71
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5194 68
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5049 68
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5889 67
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2678 67
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5644 63
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3638 62
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6483 60
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5672 60
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6492 60
Абонентская база - Абонентская плата 5562 59
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2202 59
Логистика сбытовая - Сбыт 2307 57
Страхование - Страховое дело - Insurance 5412 57
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7012 54
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2938 52
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3538 52
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5833 102
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11099 32
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1264 25
CNews - ZOOM.CNews 1816 22
DigiTimes - Издание 1307 22
AP - Associated Press 1995 20
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 18
NYT - The New York Times 1012 17
CNET Networks - CNET News 1642 16
The Register 1504 15
Vivendi SA - Vivendi Universal 316 15
Bloomberg 1188 15
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 868 14
Nikkei BP - AsiaBizTech 155 13
FT - Financial Times 1188 12
CNews RND - R&D.CNews 2273 12
Казахстан Сегодня 308 12
Total Telecom 613 11
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 10
Silicon.com 364 10
Fortune 203 10
Forbes - Форбс 711 10
New Scientist 1447 9
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 514 9
Nature 801 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 780 9
Informa - Informa Telecoms & Media 65 9
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 9
Phys.org 972 8
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1195 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 592 7
ZDnet 595 7
Computer Weekly 374 7
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 7
Vnunet 224 7
IDG - International Data Group 99 6
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 6
Telecom.paper 194 6
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 465 6
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 106 6
Gartner - Гартнер 3508 133
IDC - International Data Corporation 4883 120
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7764 89
NPD DisplaySearch 284 39
Forrester Research 819 29
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 28
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2819 28
Juniper Research 515 21
comScore 379 21
Strategy Analytics 284 19
IHS Infonetics Research 101 18
Gartner - Dataquest 347 17
NPD Group 140 17
ABI Research 233 17
eMarketer 203 16
Fortune Global 500 285 15
In-Stat 115 14
IHS iSuppli 397 14
Internet Stock Report 994 13
Frost & Sullivan 200 13
Markets&Markets Research 109 11
In-Stat/MDR 70 10
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 332 10
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 9
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 9
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 9
Thomson Financial - Thomson First Call 204 9
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 8
TrendForce 97 8
Synergy Research Group 41 7
Datamonitor 83 7
Dell'Oro Group 60 7
S&P 500 555 7
NDP 53 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 557 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 287 6
BCG - Boston Consulting Group 103 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 312 6
TMR - Transparency Market Research 14 5
Research and Markets 24 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 12
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 712 7
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 6
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 837 6
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 82 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 769 5
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 216 5
РАН - Российская академия наук 1766 5
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 120 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 933 5
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 121 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 517 4
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 157 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 473 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1389 4
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 75 4
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 67 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 260 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 3
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 39 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 356 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 253 3
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 17 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 324 3
Tsinghua University - Университет Цинхуа 32 2
Cornell University - Корнеллский университет 195 2
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 30 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 91 2
University of Bristol - Бристольский университет 80 2
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 31 2
NRC - National Research Council Canada - Национальный научно-исследовательский совет Канады 3 2
University of Oxford - Оксфордский университет 195 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 113 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 74 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 296 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 2
БГУ - Белорусский государственный университет 31 2
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 12 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 125
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 21
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1157 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2255 18
Международный женский день - 8 марта 296 15
Рождество Христово - Рождественские каникулы 625 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 912 8
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 7
День молодёжи - 27 июня 735 7
CeBIT 611 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1894 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 548 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 4
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 101 4
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 70 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 519 3
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 3
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 3
Docflow 146 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
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GITEX Technology Week - Выставка 24 1
Government Cybersecurity Forum 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2024 годы.
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