Америка Северная Североамериканский регион

G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, усилил европейский и североамериканский сегмент сети доставки контента. Для этого компания запустила новые точки присутствия CDN в столице Румынии Бухаресте и экономическом центре Канады Торонто. По данным независи

Atos названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке звана лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке, основываясь на критериях «компетенции в реализации» и «полнота видения». Уж

Orange подключит более 200 тысяч IoT-модулей Cavli Wireless к сетям LTE-M в Европе и Северной Америке ннеле, что позволяет применять модули для отслеживания перемещения активов, умных машин и мотоциклов в реальном времени. Благодаря сотрудничеству с Orange у Cavli есть доступ к LTE-M сетям в Европе и Северной Америке. В течение ближайших 12 месяцев около 200 тыс. устройств будут подключены к платформе компании Cavli Hubble посредством сети Orange LTE-M, которая позволяет свободно перемещать

«Лаборатория Касперского» откроет центр прозрачности в Северной Америке «Лаборатория Касперского» объявила о скором открытии нового центра прозрачности в Северной Америке, а также завершила перенос инфраструктуры для хранения и обработки данных, получаемых от пользователей Европы, США, Канады и ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в Швейц

Atos представила результаты III финансового квартала 2019 года руктуры и ИТ-сервисов, который, как и ожидалось, снова достиг положительных результатов, особенно в Северной Америке. Прирост выручки департамента бизнес-приложений и платформ в третьем квартал

Genesys признали лидером рынка облачных контакт-центров Северной Америки Genesys названа лучшей североамериканской компанией в сфере контакт-центров Genesys признана лучшей компанией, предоставляющей оборудование и услуги по созданию облачных контакт-центров в Северной Америки. Награду вендору присудила корпорация Frost & Sullivan, специалисты которой провели исследование профильного рынка на континенте. Эксперты выяснили, что Genesys занимает долю в

HP провела оценку безопасности систем печати участвовал 501 ИТ-специалист из компаний, насчитывающих в своем штате 250 или более сотрудников, в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также странах Азиатско-Тихоокеанск

В Comindware назначен вице-президент по продажам в Северной Америке бизнес-процессами — объявила о назначении Майкла Донахью на должность вице-президента по продажам в Северной Америке. Как говорится в заявлении Comindware, поступившем в редакцию CNews, назначе

Лишь 20% ритейлеров в Северной Америке располагают развитой аналитикой Big Data Аналитика «Больших Данных» (Big Data and analytics/BDA) продолжит оставаться одним из самых приоритетных направлений инвестирования для розничных компаний в Северной Америке. К такому выводу пришли специалисты IDC Retail Insights — подразделения IDC по исследованиям ИТ в розничной торговле — на основе результатов исследования «Бизнес-стратегия: оце

Джеральдин МакБрайд назначена президентом SAP в Северной Америке Компания SAP AG объявила о назначении Джеральдин МакБрайд (Geraldine McBride) президентом SAP в Северной Америке. На этом посту МакБрайд будет отвечать за деятельность компании SAP в США и Канаде, находясь в непосредственном подчинении у Роберта Энслина (Robert Enslin), члена глобального

Северная Америка заселена потомками одного мха Ученые обнаружили пример колонизации огромной территории всего одним растением. Как оказалось, растущие в северозападной части Северной Америки представители вида торфяного мха Sphagnum subnitens генетически идентичны, а значит они произошли от одного - оказавшегося чрезвычайно успешным - "родителя". Статья с этими нео

Лучшие игры ноября в Северной Америке Компания NPD Group представила очередной рейтинг наиболее продаваемых игр на территории Северной Америки. На этот раз нам предлагают взглянуть на десятку самых востребованных геймерами игр в ноябре.1. Call of Duty: Black Ops (360, PS3, Wii, PC, NDS) - Activision2. Assassin's C

SugarCRM признана одним из ведущих вендоров Северной Америки Everything Channel признал разработчика открытой CRM-системы SugarCRM одним из ведущих ИТ-вендоров Северной Америки за ее партнерскую программу Open+. Everything Channel также присвоил Open+ пятизвездочный рейтинг в категории «Новые компании». Сообщение об этом опубликовано на Tmcnet.com. Со

Объявлены даты запуска Nintendo DSi XL в Северной Америке и Европе Новейшая модель карманной игровой консоли от Nintendo – DSi XL (DSi LL) – поступит в продажу на рынок Северной Америки 28 марта и 5 марта – на европейский рынок, сообщает Associated Press. Стоимость в США составит $190. Продажи модели в Японии идут с ноября. Ранее компания объявила о том, что 2

«Эрикссон» приобретёт североамериканский бизнес Nortel по производству GSM-оборудования ch CarrierCom AG. По условиям соглашений, «Эрикссон» приобретает определенную часть таких активов в Северной Америке, а Kapsch за $33 млн покупает большую часть оставшихся активов, находящихся

Открыт крупнейший в Северной Америке завод солнечных батарей Компания Solar World объявила об открытии в г. Хиллсборо (США, штат Орегон) крупнейшего на североамериканском континенте предприятия по выпуску кремниевых солнечных батарей проектной мощностью 500 МВт (к 2011 году). На заводе будут работать 1 тыс. человек персонала.

Америка пала: социальные сети покоряют мир Аналитическая компания comScore опубликовала новое исследование популярности социальных сетей среди пользователей по всему миру по данным за июнь 2008 г. В нем говорится, что рост сетей в Северной Америке начинает замедляться, тогда как в остальном мире, наоборот, стремительно увеличивается. По сравнению с данными за июнь прошлого года, аудитория социальных сетей в Северной А

LG и Samsung представят североамериканский стандарт мобильного цифрового ТВ onics и Samsung Electronics объявили, что намерены представить совместно разработанную технологию – североамериканский технологический стандарт мобильного телевидения. Технология совместно пред

ComputerLinks будет продвигать eSafe от Aladdin в Северной Америке обытия: «Мы рады отметить, что eSafe завоевывает признание и заключение дистрибьюторского соглашения с ComputerLinks является знаменательным событием с точки зрения продвижения наших решений на рынок Северной Америки. ComputerLinks имеет большой опыт обеспечения информационной безопасности в корпоративном секторе. Это является важной предпосылкой к партнерству, которое для многих компаний о

Увеличилось число жертв сезона ураганов в Северной Америке объявил чрезвычайное положение сроком на 30 дней и обратился к мировому сообществу за помощью. Шторм "Ноэль" сформировался в Карибском море 28 октября с.г. Ожидается, что он завершит сезон ураганов в Северной Америке.

Высокая температура скальных пород не дает Северной Америке утонуть гантов, как Гималаи. Ученые впервые доказали, что температурные различия между земной корой и поддерживающей ее мантией стали причиной возникновения приблизительно половины ландшафтных возвышенностей Северной Америки. Если бы не температура, большая часть Северной Америки оказалась бы под водой: Нью-Йорк погрузился бы на 435 метров ниже уровня Атлантики, а Денвер вместо нынешнего пол

В Северной Америке запустили сервис видеозвонков го сервиса видеозвонков, который позволит абонентам общаться друг с другом как при использовании веб-камер, сообщает агентство Reuters. Таким образом, компания стала первым беспроводным провайдером в Северной Америке, который предложил подобную услугу своим потребителям. Количество абонентов Rogers Communications насчитывает более 6,8 млн. человек. Абонентам будут доступны различные видео-

Древнее потепление способствовало расселению приматов по планете редвигаясь с континента на континент и практически одновременно оставив свои следы в Азии, Европе и Северной Америке. И вот в результате исследований, проведенных группой исследователей из США

Древнее потепление способствовало расселению приматов по планете редвигаясь с континента на континент и практически одновременно оставив свои следы в Азии, Европе и Северной Америке. И вот в результате исследований, проведенных группой исследователей из США

Grid-технологии все шире распространяются по всему миру кса. Северная Америка самыми быстрыми темпами осуществляет практическое освоение Grid-технологий. В Северной Америке значительно вырос индекс Adoption Lifecycle (с 2,7 до 3,9), это означает, чт

Acer планирует составить конкуренцию Dell и Lenovo на их внутренних рынках ие Dell на домашнем рынке, в 2006 г. Acer намерена увеличить продажи компьютеров под своей маркой в Северной Америке до $2 млрд., что составляет около 20% от мировых объемов продаж Acer. Ланси

Северная Америка лидирует в исследовании Oracle Grid Index числений Grid Computing в разных странах мира. Совокупный показатель Oracle Grid Index для компаний Северной Америки, Европы и Азиатско-тихоокеанского региона составляет 4,41 (по шкале от 0 до

Motorola сдалась под натиском Samsung есколько технологий, - говорит г-н Вуд. – Особенно хорошие результаты компания продемонстрировала в Северной Америке. Несмотря на это, к концу 2004 году соперничество между Motorola и Samsung о

КПК – аутсайдеры больших продаж? ка в рейтинге, HP. Кроме того, PalmOne удалось занять ведущие позиции - 37% - на рынке смартфонов в Северной Америке. Nokia принадлежит здесь 25% рынка, Motorola - 16% и Samsung - 15%. Ниша, за

Reuters: Samsung начинает активное продвижение своей марки в Европе и Северной Америке рынок хорошо обеспеченных потребителей. Между тем, в списке популярности производителей в Европе и Северной Америке, согласно отчету Focus/CMI, Samsung занимает одно из последних мест, несмотр

Cisco и Alcatel лидируют на рынке средних и больших IP-АТС в Северной Америке Французский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel сообщил о своих успехах на североамериканском рынке средних и больших АТС IP-телефонии (от 400 линий). Alcatel по итогам второго квартала уступает в сегменте рынка только Cisco Systems. Alcatel приводит данные отчета Inf

Reuters: продажи мобильных телефонов внесут основной вклад в увеличение оборота Sanyo в США "Доход от подразделения по производству телевизоров вполне стабильный", - заявил президент Sanyo по Северной Америке Масафуми Мацунага (Masafumi Matsunaga). Sanyo, третья по величине в Японии к

Reuters: спрос на оборудование по производству чипов в Северной Америке немного растет Июнь для североамериканских производителей оборудования по выпуску микрочипов стал вторым месяцем, когда объем заказов превысил миллиард долларов. Рынок подает признаки небольшого, но устойчивого роста

Цены на память начали расти о 7 декабря начали расти - впервые за последние 15-16 месяцев. Как сообщается в обзоре ICIS-LOR, чьи представительства расположены в Лондоне, Хьюстоне и Сингапуре, цены на 128 Мбит чипы памяти DRAM в Северной Америке выросли впервые за последние 16 месяцев, а в Азии - за 15 месяцев. Основными факторами, способствовавшими повышению цен, по мнению специалистов, стали быстрорастущие продажи пр

Рост цен на DRAM: впервые за 15-16 месяцев Как сообщается в обзоре ICIS-LOR, чьи представительства расположены в Лондоне, Хьюстоне и Сингапуре, цены на 128 Мбит чипы памяти DRAM в Северной Америке выросли впервые за последние 16 месяцев, а в Азии – за 15 месяцев. Основными факторами, способствовавшими повышению цен, по мнению специалистов, стали быстрорастущие продажи пр

NEC впервые представила высокоуровневый Intel-сервер в Северной Америке Японская корпорация NEC начала продажи в Северной Америке своего высокопроизводительного Intel-сервера под кодовым названием Expres5800/ft.Разработка сервера стала возможной благодаря совместной работе со Stratus Technologies, у котор

IBM "бросила" AMD в Северной Америке С ужесточением борьбы за долю рынка между AMD и Intel, IBM потихоньку прекратила использовать процессоры от Advanced Micro Devices в ПК, продаваемых в Северной Америке.IBM продолжает использовать чипы от AMD в ПК, поставляемых в Азию, но компания вчера официально заявила о прекращении установки процессоров Athlon и Duron на свои настольные си

Число пользователей мобильных телефонов стандарта GSM/PCS в Северной Америке превысило 10 млн. льном росте числа пользователей мобильной связи стандарта GSM (известного также как стандарт PCS) в Северной Америке. По данным на конец февраля, число пользователей составило 10,5 млн., в то в

Brookham выбрала место для штаб-квартиры в Северной Америке значительными производственными площадями, лабораториями и офисными помещениями. Английская Brookham намерена использовать производственный комплекс в качестве базы для экспансии в отдельные регионы Северной Америки, в особенности в США, где, по заявлению представителей компании, "спрос на оптические решения продолжает увеличиваться".