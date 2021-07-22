Америка Северная Североамериканский регион
|22.07.2021
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G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке
G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, усилил европейский и североамериканский сегмент сети доставки контента. Для этого компания запустила новые точки присутствия CDN в столице Румынии Бухаресте и экономическом центре Канады Торонто. По данным независи
|08.04.2021
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Atos названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке
звана лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке, основываясь на критериях «компетенции в реализации» и «полнота видения». Уж
|19.11.2020
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Orange подключит более 200 тысяч IoT-модулей Cavli Wireless к сетям LTE-M в Европе и Северной Америке
ннеле, что позволяет применять модули для отслеживания перемещения активов, умных машин и мотоциклов в реальном времени. Благодаря сотрудничеству с Orange у Cavli есть доступ к LTE-M сетям в Европе и Северной Америке. В течение ближайших 12 месяцев около 200 тыс. устройств будут подключены к платформе компании Cavli Hubble посредством сети Orange LTE-M, которая позволяет свободно перемещать
|19.11.2020
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«Лаборатория Касперского» откроет центр прозрачности в Северной Америке
«Лаборатория Касперского» объявила о скором открытии нового центра прозрачности в Северной Америке, а также завершила перенос инфраструктуры для хранения и обработки данных, получаемых от пользователей Европы, США, Канады и ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в Швейц
|13.11.2019
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Atos представила результаты III финансового квартала 2019 года
руктуры и ИТ-сервисов, который, как и ожидалось, снова достиг положительных результатов, особенно в Северной Америке. Прирост выручки департамента бизнес-приложений и платформ в третьем квартал
|22.02.2019
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Genesys признали лидером рынка облачных контакт-центров Северной Америки
Genesys названа лучшей североамериканской компанией в сфере контакт-центров Genesys признана лучшей компанией, предоставляющей оборудование и услуги по созданию облачных контакт-центров в Северной Америки. Награду вендору присудила корпорация Frost & Sullivan, специалисты которой провели исследование профильного рынка на континенте. Эксперты выяснили, что Genesys занимает долю в
|07.12.2018
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HP провела оценку безопасности систем печати
участвовал 501 ИТ-специалист из компаний, насчитывающих в своем штате 250 или более сотрудников, в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также странах Азиатско-Тихоокеанск
|09.12.2014
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В Comindware назначен вице-президент по продажам в Северной Америке
бизнес-процессами — объявила о назначении Майкла Донахью на должность вице-президента по продажам в Северной Америке. Как говорится в заявлении Comindware, поступившем в редакцию CNews, назначе
|18.02.2014
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Лишь 20% ритейлеров в Северной Америке располагают развитой аналитикой Big Data
Аналитика «Больших Данных» (Big Data and analytics/BDA) продолжит оставаться одним из самых приоритетных направлений инвестирования для розничных компаний в Северной Америке. К такому выводу пришли специалисты IDC Retail Insights — подразделения IDC по исследованиям ИТ в розничной торговле — на основе результатов исследования «Бизнес-стратегия: оце
|10.05.2012
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Джеральдин МакБрайд назначена президентом SAP в Северной Америке
Компания SAP AG объявила о назначении Джеральдин МакБрайд (Geraldine McBride) президентом SAP в Северной Америке. На этом посту МакБрайд будет отвечать за деятельность компании SAP в США и Канаде, находясь в непосредственном подчинении у Роберта Энслина (Robert Enslin), члена глобального
|19.01.2011
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Северная Америка заселена потомками одного мха
Ученые обнаружили пример колонизации огромной территории всего одним растением. Как оказалось, растущие в северозападной части Северной Америки представители вида торфяного мха Sphagnum subnitens генетически идентичны, а значит они произошли от одного - оказавшегося чрезвычайно успешным - "родителя". Статья с этими нео
|10.12.2010
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Лучшие игры ноября в Северной Америке
Компания NPD Group представила очередной рейтинг наиболее продаваемых игр на территории Северной Америки. На этот раз нам предлагают взглянуть на десятку самых востребованных геймерами игр в ноябре.1. Call of Duty: Black Ops (360, PS3, Wii, PC, NDS) - Activision2. Assassin's C
|06.04.2010
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SugarCRM признана одним из ведущих вендоров Северной Америки
Everything Channel признал разработчика открытой CRM-системы SugarCRM одним из ведущих ИТ-вендоров Северной Америки за ее партнерскую программу Open+. Everything Channel также присвоил Open+ пятизвездочный рейтинг в категории «Новые компании». Сообщение об этом опубликовано на Tmcnet.com. Со
|26.02.2010
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Объявлены даты запуска Nintendo DSi XL в Северной Америке и Европе
Новейшая модель карманной игровой консоли от Nintendo – DSi XL (DSi LL) – поступит в продажу на рынок Северной Америки 28 марта и 5 марта – на европейский рынок, сообщает Associated Press. Стоимость в США составит $190. Продажи модели в Японии идут с ноября. Ранее компания объявила о том, что 2
|26.11.2009
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«Эрикссон» приобретёт североамериканский бизнес Nortel по производству GSM-оборудования
ch CarrierCom AG. По условиям соглашений, «Эрикссон» приобретает определенную часть таких активов в Северной Америке, а Kapsch за $33 млн покупает большую часть оставшихся активов, находящихся
|20.10.2008
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Открыт крупнейший в Северной Америке завод солнечных батарей
Компания Solar World объявила об открытии в г. Хиллсборо (США, штат Орегон) крупнейшего на североамериканском континенте предприятия по выпуску кремниевых солнечных батарей проектной мощностью 500 МВт (к 2011 году). На заводе будут работать 1 тыс. человек персонала.
|13.08.2008
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Америка пала: социальные сети покоряют мир
Аналитическая компания comScore опубликовала новое исследование популярности социальных сетей среди пользователей по всему миру по данным за июнь 2008 г. В нем говорится, что рост сетей в Северной Америке начинает замедляться, тогда как в остальном мире, наоборот, стремительно увеличивается. По сравнению с данными за июнь прошлого года, аудитория социальных сетей в Северной А
|16.05.2008
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LG и Samsung представят североамериканский стандарт мобильного цифрового ТВ
onics и Samsung Electronics объявили, что намерены представить совместно разработанную технологию – североамериканский технологический стандарт мобильного телевидения. Технология совместно пред
|21.12.2007
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ComputerLinks будет продвигать eSafe от Aladdin в Северной Америке
обытия: «Мы рады отметить, что eSafe завоевывает признание и заключение дистрибьюторского соглашения с ComputerLinks является знаменательным событием с точки зрения продвижения наших решений на рынок Северной Америки. ComputerLinks имеет большой опыт обеспечения информационной безопасности в корпоративном секторе. Это является важной предпосылкой к партнерству, которое для многих компаний о
|01.11.2007
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Увеличилось число жертв сезона ураганов в Северной Америке
объявил чрезвычайное положение сроком на 30 дней и обратился к мировому сообществу за помощью. Шторм "Ноэль" сформировался в Карибском море 28 октября с.г. Ожидается, что он завершит сезон ураганов в Северной Америке.
|02.07.2007
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Высокая температура скальных пород не дает Северной Америке утонуть
гантов, как Гималаи. Ученые впервые доказали, что температурные различия между земной корой и поддерживающей ее мантией стали причиной возникновения приблизительно половины ландшафтных возвышенностей Северной Америки. Если бы не температура, большая часть Северной Америки оказалась бы под водой: Нью-Йорк погрузился бы на 435 метров ниже уровня Атлантики, а Денвер вместо нынешнего пол
|03.04.2007
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В Северной Америке запустили сервис видеозвонков
го сервиса видеозвонков, который позволит абонентам общаться друг с другом как при использовании веб-камер, сообщает агентство Reuters. Таким образом, компания стала первым беспроводным провайдером в Северной Америке, который предложил подобную услугу своим потребителям. Количество абонентов Rogers Communications насчитывает более 6,8 млн. человек. Абонентам будут доступны различные видео-
|27.07.2006
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Древнее потепление способствовало расселению приматов по планете
редвигаясь с континента на континент и практически одновременно оставив свои следы в Азии, Европе и Северной Америке. И вот в результате исследований, проведенных группой исследователей из США
|27.07.2006
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Древнее потепление способствовало расселению приматов по планете
редвигаясь с континента на континент и практически одновременно оставив свои следы в Азии, Европе и Северной Америке. И вот в результате исследований, проведенных группой исследователей из США
|08.11.2005
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Grid-технологии все шире распространяются по всему миру
кса. Северная Америка самыми быстрыми темпами осуществляет практическое освоение Grid-технологий. В Северной Америке значительно вырос индекс Adoption Lifecycle (с 2,7 до 3,9), это означает, чт
|11.10.2005
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Acer планирует составить конкуренцию Dell и Lenovo на их внутренних рынках
ие Dell на домашнем рынке, в 2006 г. Acer намерена увеличить продажи компьютеров под своей маркой в Северной Америке до $2 млрд., что составляет около 20% от мировых объемов продаж Acer. Ланси
|20.04.2005
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Северная Америка лидирует в исследовании Oracle Grid Index
числений Grid Computing в разных странах мира. Совокупный показатель Oracle Grid Index для компаний Северной Америки, Европы и Азиатско-тихоокеанского региона составляет 4,41 (по шкале от 0 до
|02.12.2004
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Motorola сдалась под натиском Samsung
есколько технологий, - говорит г-н Вуд. – Особенно хорошие результаты компания продемонстрировала в Северной Америке. Несмотря на это, к концу 2004 году соперничество между Motorola и Samsung о
|03.06.2004
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КПК – аутсайдеры больших продаж?
ка в рейтинге, HP. Кроме того, PalmOne удалось занять ведущие позиции - 37% - на рынке смартфонов в Северной Америке. Nokia принадлежит здесь 25% рынка, Motorola - 16% и Samsung - 15%. Ниша, за
|25.11.2002
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Reuters: Samsung начинает активное продвижение своей марки в Европе и Северной Америке
рынок хорошо обеспеченных потребителей. Между тем, в списке популярности производителей в Европе и Северной Америке, согласно отчету Focus/CMI, Samsung занимает одно из последних мест, несмотр
|01.10.2002
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Cisco и Alcatel лидируют на рынке средних и больших IP-АТС в Северной Америке
Французский производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel сообщил о своих успехах на североамериканском рынке средних и больших АТС IP-телефонии (от 400 линий). Alcatel по итогам второго квартала уступает в сегменте рынка только Cisco Systems. Alcatel приводит данные отчета Inf
|10.09.2002
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Reuters: продажи мобильных телефонов внесут основной вклад в увеличение оборота Sanyo в США
"Доход от подразделения по производству телевизоров вполне стабильный", - заявил президент Sanyo по Северной Америке Масафуми Мацунага (Masafumi Matsunaga). Sanyo, третья по величине в Японии к
|22.07.2002
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Reuters: спрос на оборудование по производству чипов в Северной Америке немного растет
Июнь для североамериканских производителей оборудования по выпуску микрочипов стал вторым месяцем, когда объем заказов превысил миллиард долларов. Рынок подает признаки небольшого, но устойчивого роста
|26.12.2001
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Цены на память начали расти
о 7 декабря начали расти - впервые за последние 15-16 месяцев. Как сообщается в обзоре ICIS-LOR, чьи представительства расположены в Лондоне, Хьюстоне и Сингапуре, цены на 128 Мбит чипы памяти DRAM в Северной Америке выросли впервые за последние 16 месяцев, а в Азии - за 15 месяцев. Основными факторами, способствовавшими повышению цен, по мнению специалистов, стали быстрорастущие продажи пр
|26.12.2001
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Рост цен на DRAM: впервые за 15-16 месяцев
Как сообщается в обзоре ICIS-LOR, чьи представительства расположены в Лондоне, Хьюстоне и Сингапуре, цены на 128 Мбит чипы памяти DRAM в Северной Америке выросли впервые за последние 16 месяцев, а в Азии – за 15 месяцев. Основными факторами, способствовавшими повышению цен, по мнению специалистов, стали быстрорастущие продажи пр
|28.09.2001
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NEC впервые представила высокоуровневый Intel-сервер в Северной Америке
Японская корпорация NEC начала продажи в Северной Америке своего высокопроизводительного Intel-сервера под кодовым названием Expres5800/ft.Разработка сервера стала возможной благодаря совместной работе со Stratus Technologies, у котор
|14.08.2001
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IBM "бросила" AMD в Северной Америке
С ужесточением борьбы за долю рынка между AMD и Intel, IBM потихоньку прекратила использовать процессоры от Advanced Micro Devices в ПК, продаваемых в Северной Америке.IBM продолжает использовать чипы от AMD в ПК, поставляемых в Азию, но компания вчера официально заявила о прекращении установки процессоров Athlon и Duron на свои настольные си
|30.03.2001
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Число пользователей мобильных телефонов стандарта GSM/PCS в Северной Америке превысило 10 млн.
льном росте числа пользователей мобильной связи стандарта GSM (известного также как стандарт PCS) в Северной Америке. По данным на конец февраля, число пользователей составило 10,5 млн., в то в
|20.12.2000
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Brookham выбрала место для штаб-квартиры в Северной Америке
значительными производственными площадями, лабораториями и офисными помещениями. Английская Brookham намерена использовать производственный комплекс в качестве базы для экспансии в отдельные регионы Северной Америки, в особенности в США, где, по заявлению представителей компании, "спрос на оптические решения продолжает увеличиваться".
|26.10.2000
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SI International будет продавать и поддерживать OmniPCX на североамериканском рынке
Alcatel подписала контракт с телекомуникационной компанией SI International (SII) по продажам и поддержке IP-систем передачи голоса Alcatel OmniPCX 4400 на рынках Северной Америки. Помимо этого, SII также будет устанавливать завершенные решения Alcatel для корпоративных клиентов США, а также заниматься их обслуживанием.
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