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Block Square

СОБЫТИЯ

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14.07.2021 Accenture купила японскую инжиниринговую компанию DI Square

Accenture приобрела часть бизнеса компании DI Square, чтобы использовать ее консалтинговую экспертизу в области систем управления жизненным циклом продукции (PLM) и приложений (ALM). Это расширит инжиниринговую экспертизу Accenture в автом
07.06.2013 Square Enix на Е3 2013

Компания Square Enix объявила о своем участии в выставке Е3 2013. На стенде компании можно будет увидеть следующие проекты: Deus Ex: The Fall (iOS) Deus Ex: Human Revolution The Director’s Cut (Wii U) F
08.08.2012 Starbucks инвестирует $25 млн в платежный стартап Square

Крупная международная сеть кофеен Starbucks объявила о том, что инвестирует в популярный сервис мобильных платежей Square, и планирует использовать его платформу для обработки всех транзакций через кредитные и дебетовые карты в своих заведениях. Starbucks планирует инвестировать в Square $25 млн в ра
07.06.2012 Стартап Drchrono разрешил докторам принимать платежи через Square

и iPad, объявил о крупном обновлении своего сервиса. Так, теперь пользователи Drchrono получили возможность осуществлять платежи за медицинские услуги прямо из приложения с помощью технологий сервиса Square. Кроме того, в Drchrono появился функционал, позволяющий докторам и пациентам в реальном времени получать доступ к данным о страховке. Сервис DrChrono является медицинской платформой, с

09.02.2012 Square Enix анонсирует Sleeping Dogs

Компания Square Enix анонсировала новый экшен от третьего лица Sleeping Dogs, работает над которым студия United Front Games для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Релиз игры запланирован на август 2012 года
12.12.2011 Миллиардер Ричард Брэнсон вложил $3 млн в платежный стартап Square

Ранее, в ноябре текущего года, сообщалось о том, что миллиардер Ричард Брэнсон (Richard Branson), основатель Virgin Group, инвестировал неизвестную сумму в стартап мобильных платежей Square. Точная сумма инвестиций не разглашалась. Теперь из документов, поданных стартапом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, стало известно о том, что инвестиции составили $3 млн, сообщ
09.11.2011 Миллиардер Ричард Брэнсон профинансировал стартап Square

Стартап мобильных платежей Square объявил о том, что получил инвестиции от британского миллиардера Ричарда Брэнсона (Richard Branson), основателя группы компаний Virgin Group. Технология Square позволяет ритейлера
17.05.2011 Хакеры украли данные 25 тыс. человек у разработчика видеоигр

Японская компания Square Enix, один из крупнейших в мире разработчиков и издателей игр для компьютеров и консолей, сообщила о крупной утечке данных, в результате которой была скомпрометирована личная информация

07.12.2010 Square Enix перезапустит Tomb Raider

Компания Square Enix намерена перезапустить серию Tomb Raider. Разработка новой игры поручена студии Crystal Dynamics. Эксклюзивные подробности о проекта готовит представить журнал Game Informer в своем
09.06.2010 Square Enix на Е3 2010

Компания Square Enix официально представила линейку своих игр для различных платформ, которые будут показаны на Е3 с 14 по 17 июня в Лос-Анджелесе.На стендах Square Enix будут: The 3rd BirthdayРа
02.12.2009 Основатель Twitter запустил новый стартап Square

Джек Дорси (Jack Dorsey), один из основателей платформы микроблогов Twitter, представил свой новый стартап под названием Square. Square позволит всем пользователям принимать платежи с кредитных карт на свой мобильный, сообщает TechCrunch. Компания планирует производить небольшое дополнение для мобильных га
07.07.2009 Square Enix Europe начинает работу

То, что было неизбежно, произойдет в ближайшее время. Нынешний владелец Eidos, компания Square Enix объявила о создании Square Enix Europe, во главе которой встанет действующий директор Eidos Фил Роджерс (Phil Rogers). Таким образом, издательский бренд Eidos прекратит свое

30.05.2009 Square Enix на Е3

Крупнейший японский издатель Square Enix опубликовал список проектов, с которыми она выходит на Е3. Компания традиционно предлагает продукты высокого качества для всех платформ. "Square Enix стремится к созданию луч
25.05.2009 Square Enix на Е3

Японский игровой гигант, компания Square Enix, удивившая в прошлом году посетителей Е3 анонсом Xbox 360 - версии игры Final Fantasy XIII, считавшейся эксклюзивом для PlayStation 3, планирует и в этом году показать нечто феериче
06.03.2009 Square Enix и Eidos договорились

Как мы уже сообщали, японский гигант, компания Square Enix положила глаз на британского издателя Eidos Interactive. И вот стало известно о том, что совет директоров Eidos, как и ожидалось, ответил согласием на заманчивое предложение японцев
29.08.2008 Square Enix приобретает студию Tecmo

Компания Square Enix приобретет Tecmo - одну из крупнейших японских студий-разработчиков, в багаже которой более шести десятков (!) игр, самые известные среди них: серии Ninja Gaiden, Dead or Alive, Dec
12.02.2008 Что скрывает Square Enix?

Компания Square Enix, создавшая популярную кросс-платформенную MMORPG Final Fantasy XI и другие игры из этой серии, сообщила поклонникам интересную новость. Оказывается, для будущих проектов будет испол
03.12.2007 Проблема на Times Square

А на Times Square в Нью-Йорке в ночь с субботы на воскресенье было весело. Особенно иронично выглядит надпись "Now on CNN.com".
24.05.2007 Продажи Square Enix выросли

Издатель серии игр Final Fantasy японская компания Square Enix опубликовала финансовый отчет за год, кончившийся 31 марта. Отчет показывает большой рост, как продаж, так и операционного дохода, но падение чистого дохода.Рост продаж составил 31%
26.01.2007 Square Enix лицензирует Unreal Engine 3

Японский издатель и разработчик видеоигр Square Enix неожиданно для всех объявил о лицензировании движка Unreal Engine 3 для своих следующих игр. Неожиданность порождается тем, что ещё недавно этим разработчиком демонстрировался собст

Публикаций - 203, упоминаний - 203

Block и организации, системы, технологии, персоны:

Square Enix 215 132
Новый диск 963 46
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 76 17
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 16
IO Interactive 50 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 14
Obsidian Entertainment 81 13
Google LLC 12688 12
X Corp - Twitter 2938 12
Meta Platforms - Facebook 4621 12
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 10
Crystal Dynamics 37 9
Microsoft Corporation 25775 9
PayPal 671 9
Microsoft - Activision Blizzard 511 8
Apple Inc 13154 7
Sony 6739 7
Stripe 33 6
Square Enix - Eidos Montreal 35 6
Dropbox 527 6
Double Helix Games 7 5
Intel Corporation 12811 5
Cisco Systems 5372 4
LG Electronics 3735 4
EA - Electronic Arts 1317 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
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HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Philips 2099 3
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Sequoia Capital 115 4
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Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 3
Альфа-Банк 1979 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Walt Disney Company 647 3
Dyson 157 2
Charles Schwab 89 2
InVenture Partners 20 2
Pay-Me - Телемаркет 14 2
First Round Capital 14 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Tesla Motors 461 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
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Яндекс.Лавка 315 2
Yamaha - Ямаха 110 1
Bentley Motors 74 1
Capital Group 85 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
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UFG Private Equity 39 1
Capital One 20 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Кассир.ру - Kassir.ru - Национальный билетный оператор 31 1
WeWork 6 1
Stitch Fix 2 1
Berkshire Hathaway 34 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Venture Capital 40 1
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
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Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
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