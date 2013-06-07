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Block Square



07.06.2013 Square Enix на Е3 2013
08.08.2012 Starbucks инвестирует $25 млн в платежный стартап Square
07.06.2012 Стартап Drchrono разрешил докторам принимать платежи через Square
12.12.2011 Миллиардер Ричард Брэнсон вложил $3 млн в платежный стартап Square
09.11.2011 Миллиардер Ричард Брэнсон профинансировал стартап Square
02.12.2009 Основатель Twitter запустил новый стартап Square

Публикаций - 186, упоминаний - 201

Block упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Square Enix 198 95
Новый диск 905 47
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 74 15
IO Interactive 48 14
Obsidian Entertainment 78 14
Twitter 2493 12
Google LLC 10352 11
Meta Platforms - Facebook 4267 10
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 220 10
Amazon Inc - Amazon.com 2650 9
Crystal Dynamics 35 9
1С-СофтКлаб - SoftClub 1102 9
Microsoft Corporation 22497 8
PayPal 634 8
Apple Inc 10683 6
Microsoft - Activision Blizzard 467 6
Stripe 21 5
Cisco Systems 4720 4
Square Enix - Eidos Montreal 29 4
Sony 6145 4
LG Electronics 3372 4
Intel Corporation 11262 4
HP - Hewlett-Packard 3567 3
Смартфин - 2can&ibox 44 3
Yahoo! 3603 3
Samsung Electronics 9333 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 3
VMware 2025 3
Yandex - Яндекс 5015 2
Virgin Group 125 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 2
EA - Electronic Arts 1270 2
Salesforce.com 360 2
Oracle Corporation 6035 2
Box inc - box.com - box.net 206 2
Dell EMC 4736 2
Элемент ГК - Elementec 1523 2
Accenture Industry X 0 1
Snapchat 97 1
Oracle - Sun Microsystems 2176 1
Visa International 1809 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 6
Uber 287 5
Starbucks 78 4
LinkedIn 558 4
Airbnb 76 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Sequoia Capital 102 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 3
Мегаполис ТК 152 3
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 56 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 3
Альфа-Банк 1476 3
eBay Inc 1576 3
Walt Disney Company 556 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 1
Berkshire Hathaway 25 1
Сбер - Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital 11 1
Tesla Motors 285 1
Forestay Capital 1 1
DoorDash Food Delivery 4 1
Cushman & Wakefield 4 1
Grupo Santander 16 1
Accel Partners 48 1
AI Sweden - Advancing AI in Sweden - AI.se - Совет инициативы ИИ-инноваций Швеции 1 1
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 1
Кассир.ру - Kassir.ru 17 1
ПриватБанк - PrivatBank 188 1
Y Combinator - венчурный фонд 44 1
Greylock Partners 37 1
Salesforce Ventures 6 1
Bentley Motors 64 1
Dyson 100 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 20 1
Google Ventures - GV 36 1
Ferrari NV 144 1
Bessemer Venture Partners 38 1
Лабиринт - книжный интернет-магазин 33 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 8
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 3
Мультиплеер - Многопользовательская игра 276 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 915 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 3
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 0 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 2
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 911 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 194 1
Kubernetes 403 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 130 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 1
MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 49 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 73
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 47
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 101 12
Apple iOS 6422 10
Google Android 11959 9
Microsoft Xbox One - игровая приставка 246 9
Square Enix - Eidos Montreal - Deus Ex: Human Revolution - Компьютерная игра (стелс) 49 9
Dropbox - Файловый хостинг 436 6
Apple - App Store 2437 4
Sony Playstation Network - PSN 194 4
WhatsApp Messenger 745 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 317 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 3
Google Play - Google Store - Android Market 2732 3
Nintendo Wii - игровая консоль 749 2
Pinterest 52 2
Apple macOS 1457 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 2
Evernote 189 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 2
Google YouTube - Видеохостинг 2277 2
Microsoft Windows 10 11713 2
Apple iPad 3663 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 2
Sony PlayStation Vita - PS Vita 81 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 1
Samsung NV - серия духовых шкафов 5 1
Лондонский метрополитен - London Underground - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 10 1
Google Street View 99 1
Цифровой рубль - Крипторубль 29 1
Google Groups 12 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 197 1
Google Gmail 802 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 1
Twitter Periscope - Служба потокового вещания видео 15 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 42 1
Acer Quick Access 1 1
Cyanogen Mod 53 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 21 3
Жмуренко Николай 13 2
Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 2
Valentine Don - Валентайн Дон 2 2
Патока Андрей 108 1
Дорохина Юлия 42 1
Мильнер Юрий 130 1
Bedier Osama - Бедиер Осама 7 1
Астрейко Михаил 1 1
Кисель Илья 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 1
Пешнев-Подольский Дмитрий 3 1
Jacobs Paul - Джейкобс Пол 24 1
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 1
Моргульчик Александр 26 1
Касьянова Любовь 8 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 81 1
Каплун Герман 52 1
Канин Владимир 6 1
Инютин Артем 85 1
Коровин Алексей 13 1
Thiel Peter - Тиль Питер 28 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 62 1
Altman Sam - Альтман Сэм 8 1
Levie Aaron - Леви Аарон 8 1
Горшенин Максим 20 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Орловский Виктор 325 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 1
Галицкий Александр 96 1
Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 1
Ковалев Александр 157 1
Warrior Padmasree - Вариор Падмашри 8 1
Valentine Hilary Ayn - Валентайн Хилари Эйн 1 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Leone Doug - Леоне Дуг 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 33
Россия - РФ - Российская федерация 108428 32
Япония 10069 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 12
Европа 12319 11
Америка Северная 2650 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 8
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 8
США - Калифорния 3381 7
Австралия - Австралийский Союз 2791 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 6
США - Нью-Йорк 2616 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 5
Китай - Шанхай 621 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 4
Земля - планета Солнечной системы 7427 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Америка 2011 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 3
США - Калифорния - Сан-Хосе 379 3
Бразилия - Федеративная Республика 1945 3
Франция - Французская Республика 5665 3
Южная Корея - Республика 4394 2
США - Массачусетс 463 2
США - Техас - Остин 152 2
США - Колорадо - Денвер 118 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 158 2
США - Колорадо 368 2
Венгрия 615 2
США - Техас - Хьюстон 240 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 2
Германия - Федеративная Республика 8903 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Италия - Итальянская Республика 3310 2
Украина 6212 2
Швеция - Королевство 2072 2
США - Колумбия - Вашингтон 1169 2
Европа Западная 1329 2
США - Техас 813 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 26
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 23
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 11
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 3
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 103 2
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 2
Денежные переводы 775 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 2
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 0 1
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 47 1
Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula 0 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 850 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 258 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 105 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 41 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 1
НКО - Некоммерческая организация 220 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 166 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 8
Bloomberg 1009 7
РБК Инновации 36 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 3
The Verge - Издание 482 3
CNews - ZOOM.CNews 1609 2
Forbes - Форбс 591 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
The Information 45 2
Newsweek 35 1
Reddit 221 1
HPC.ru 82 1
Fortune 196 1
Bloomberg Businessweek 121 1
All Things Digital 167 1
NE Asia Online 313 1
Yahoo Finance 100 1
DigiTimes - Издание 1284 1
Business Insider 192 1
ZDnet 584 1
The Register 1286 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
CrunchBase 64 1
FT - Financial Times 1118 1
Gartner - Гартнер 3301 3
Fortune Global 500 280 1
Forrester Research 810 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 4 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 2 1
University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
Oracle OpenWorld 65 1
Samsung Forum 14 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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