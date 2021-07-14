Accenture купила японскую инжиниринговую компанию DI Square Accenture приобрела часть бизнеса компании DI Square, чтобы использовать ее консалтинговую экспертизу в области систем управления жизненным циклом продукции (PLM) и приложений (ALM). Это расширит инжиниринговую экспертизу Accenture в автом

Square Enix на Е3 2013 Компания Square Enix объявила о своем участии в выставке Е3 2013. На стенде компании можно будет увидеть следующие проекты: Deus Ex: The Fall (iOS) Deus Ex: Human Revolution The Director’s Cut (Wii U) F

Starbucks инвестирует $25 млн в платежный стартап Square Крупная международная сеть кофеен Starbucks объявила о том, что инвестирует в популярный сервис мобильных платежей Square, и планирует использовать его платформу для обработки всех транзакций через кредитные и дебетовые карты в своих заведениях. Starbucks планирует инвестировать в Square $25 млн в ра

Стартап Drchrono разрешил докторам принимать платежи через Square и iPad, объявил о крупном обновлении своего сервиса. Так, теперь пользователи Drchrono получили возможность осуществлять платежи за медицинские услуги прямо из приложения с помощью технологий сервиса Square. Кроме того, в Drchrono появился функционал, позволяющий докторам и пациентам в реальном времени получать доступ к данным о страховке. Сервис DrChrono является медицинской платформой, с

Square Enix анонсирует Sleeping Dogs Компания Square Enix анонсировала новый экшен от третьего лица Sleeping Dogs, работает над которым студия United Front Games для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Релиз игры запланирован на август 2012 года

Миллиардер Ричард Брэнсон вложил $3 млн в платежный стартап Square Ранее, в ноябре текущего года, сообщалось о том, что миллиардер Ричард Брэнсон (Richard Branson), основатель Virgin Group, инвестировал неизвестную сумму в стартап мобильных платежей Square. Точная сумма инвестиций не разглашалась. Теперь из документов, поданных стартапом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, стало известно о том, что инвестиции составили $3 млн, сообщ

Миллиардер Ричард Брэнсон профинансировал стартап Square Стартап мобильных платежей Square объявил о том, что получил инвестиции от британского миллиардера Ричарда Брэнсона (Richard Branson), основателя группы компаний Virgin Group. Технология Square позволяет ритейлера

Хакеры украли данные 25 тыс. человек у разработчика видеоигр Японская компания Square Enix, один из крупнейших в мире разработчиков и издателей игр для компьютеров и консолей, сообщила о крупной утечке данных, в результате которой была скомпрометирована личная информация

Square Enix перезапустит Tomb Raider Компания Square Enix намерена перезапустить серию Tomb Raider. Разработка новой игры поручена студии Crystal Dynamics. Эксклюзивные подробности о проекта готовит представить журнал Game Informer в своем

Square Enix на Е3 2010 Компания Square Enix официально представила линейку своих игр для различных платформ, которые будут показаны на Е3 с 14 по 17 июня в Лос-Анджелесе.На стендах Square Enix будут: The 3rd BirthdayРа

Основатель Twitter запустил новый стартап Square Джек Дорси (Jack Dorsey), один из основателей платформы микроблогов Twitter, представил свой новый стартап под названием Square. Square позволит всем пользователям принимать платежи с кредитных карт на свой мобильный, сообщает TechCrunch. Компания планирует производить небольшое дополнение для мобильных га

Square Enix Europe начинает работу То, что было неизбежно, произойдет в ближайшее время. Нынешний владелец Eidos, компания Square Enix объявила о создании Square Enix Europe, во главе которой встанет действующий директор Eidos Фил Роджерс (Phil Rogers). Таким образом, издательский бренд Eidos прекратит свое

Square Enix на Е3 Крупнейший японский издатель Square Enix опубликовал список проектов, с которыми она выходит на Е3. Компания традиционно предлагает продукты высокого качества для всех платформ. "Square Enix стремится к созданию луч

Square Enix на Е3 Японский игровой гигант, компания Square Enix, удивившая в прошлом году посетителей Е3 анонсом Xbox 360 - версии игры Final Fantasy XIII, считавшейся эксклюзивом для PlayStation 3, планирует и в этом году показать нечто феериче

Square Enix и Eidos договорились Как мы уже сообщали, японский гигант, компания Square Enix положила глаз на британского издателя Eidos Interactive. И вот стало известно о том, что совет директоров Eidos, как и ожидалось, ответил согласием на заманчивое предложение японцев

Square Enix приобретает студию Tecmo Компания Square Enix приобретет Tecmo - одну из крупнейших японских студий-разработчиков, в багаже которой более шести десятков (!) игр, самые известные среди них: серии Ninja Gaiden, Dead or Alive, Dec

Что скрывает Square Enix? Компания Square Enix, создавшая популярную кросс-платформенную MMORPG Final Fantasy XI и другие игры из этой серии, сообщила поклонникам интересную новость. Оказывается, для будущих проектов будет испол

Проблема на Times Square А на Times Square в Нью-Йорке в ночь с субботы на воскресенье было весело. Особенно иронично выглядит надпись "Now on CNN.com".

Продажи Square Enix выросли Издатель серии игр Final Fantasy японская компания Square Enix опубликовала финансовый отчет за год, кончившийся 31 марта. Отчет показывает большой рост, как продаж, так и операционного дохода, но падение чистого дохода.Рост продаж составил 31%