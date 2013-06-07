Индексная книга CNews*
Block Square
Публикаций - 186, упоминаний - 201
Block упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 8
|Bloomberg 1009 7
|РБК Инновации 36 3
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
|CNBC - Consumer News and Business Channel 151 3
|The Verge - Издание 482 3
|CNews - ZOOM.CNews 1609 2
|Forbes - Форбс 591 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
|The Information 45 2
|Newsweek 35 1
|Reddit 221 1
|HPC.ru 82 1
|Fortune 196 1
|Bloomberg Businessweek 121 1
|All Things Digital 167 1
|NE Asia Online 313 1
|Yahoo Finance 100 1
|DigiTimes - Издание 1284 1
|Business Insider 192 1
|ZDnet 584 1
|The Register 1286 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|CrunchBase 64 1
|FT - Financial Times 1118 1
|Gartner - Гартнер 3301 3
|Fortune Global 500 280 1
|Forrester Research 810 1
|Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 4 1
|РАН - Российская академия наук 1397 1
|HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 2 1
|University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
|Oracle OpenWorld 65 1
|Samsung Forum 14 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.