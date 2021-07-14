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Block Square
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.07.2021
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Accenture купила японскую инжиниринговую компанию DI Square
Accenture приобрела часть бизнеса компании DI Square, чтобы использовать ее консалтинговую экспертизу в области систем управления жизненным циклом продукции (PLM) и приложений (ALM). Это расширит инжиниринговую экспертизу Accenture в автом
|07.06.2013
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Square Enix на Е3 2013
Компания Square Enix объявила о своем участии в выставке Е3 2013. На стенде компании можно будет увидеть следующие проекты: Deus Ex: The Fall (iOS) Deus Ex: Human Revolution The Director’s Cut (Wii U) F
|08.08.2012
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Starbucks инвестирует $25 млн в платежный стартап Square
Крупная международная сеть кофеен Starbucks объявила о том, что инвестирует в популярный сервис мобильных платежей Square, и планирует использовать его платформу для обработки всех транзакций через кредитные и дебетовые карты в своих заведениях. Starbucks планирует инвестировать в Square $25 млн в ра
|07.06.2012
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Стартап Drchrono разрешил докторам принимать платежи через Square
и iPad, объявил о крупном обновлении своего сервиса. Так, теперь пользователи Drchrono получили возможность осуществлять платежи за медицинские услуги прямо из приложения с помощью технологий сервиса Square. Кроме того, в Drchrono появился функционал, позволяющий докторам и пациентам в реальном времени получать доступ к данным о страховке. Сервис DrChrono является медицинской платформой, с
|09.02.2012
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Square Enix анонсирует Sleeping Dogs
Компания Square Enix анонсировала новый экшен от третьего лица Sleeping Dogs, работает над которым студия United Front Games для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Релиз игры запланирован на август 2012 года
|12.12.2011
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Миллиардер Ричард Брэнсон вложил $3 млн в платежный стартап Square
Ранее, в ноябре текущего года, сообщалось о том, что миллиардер Ричард Брэнсон (Richard Branson), основатель Virgin Group, инвестировал неизвестную сумму в стартап мобильных платежей Square. Точная сумма инвестиций не разглашалась. Теперь из документов, поданных стартапом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, стало известно о том, что инвестиции составили $3 млн, сообщ
|09.11.2011
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Миллиардер Ричард Брэнсон профинансировал стартап Square
Стартап мобильных платежей Square объявил о том, что получил инвестиции от британского миллиардера Ричарда Брэнсона (Richard Branson), основателя группы компаний Virgin Group. Технология Square позволяет ритейлера
|17.05.2011
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Хакеры украли данные 25 тыс. человек у разработчика видеоигр
Японская компания Square Enix, один из крупнейших в мире разработчиков и издателей игр для компьютеров и консолей, сообщила о крупной утечке данных, в результате которой была скомпрометирована личная информация
|07.12.2010
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Square Enix перезапустит Tomb Raider
Компания Square Enix намерена перезапустить серию Tomb Raider. Разработка новой игры поручена студии Crystal Dynamics. Эксклюзивные подробности о проекта готовит представить журнал Game Informer в своем
|09.06.2010
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Square Enix на Е3 2010
Компания Square Enix официально представила линейку своих игр для различных платформ, которые будут показаны на Е3 с 14 по 17 июня в Лос-Анджелесе.На стендах Square Enix будут: The 3rd BirthdayРа
|02.12.2009
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Основатель Twitter запустил новый стартап Square
Джек Дорси (Jack Dorsey), один из основателей платформы микроблогов Twitter, представил свой новый стартап под названием Square. Square позволит всем пользователям принимать платежи с кредитных карт на свой мобильный, сообщает TechCrunch. Компания планирует производить небольшое дополнение для мобильных га
|07.07.2009
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Square Enix Europe начинает работу
То, что было неизбежно, произойдет в ближайшее время. Нынешний владелец Eidos, компания Square Enix объявила о создании Square Enix Europe, во главе которой встанет действующий директор Eidos Фил Роджерс (Phil Rogers). Таким образом, издательский бренд Eidos прекратит свое
|30.05.2009
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Square Enix на Е3
Крупнейший японский издатель Square Enix опубликовал список проектов, с которыми она выходит на Е3. Компания традиционно предлагает продукты высокого качества для всех платформ. "Square Enix стремится к созданию луч
|25.05.2009
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Square Enix на Е3
Японский игровой гигант, компания Square Enix, удивившая в прошлом году посетителей Е3 анонсом Xbox 360 - версии игры Final Fantasy XIII, считавшейся эксклюзивом для PlayStation 3, планирует и в этом году показать нечто феериче
|06.03.2009
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Square Enix и Eidos договорились
Как мы уже сообщали, японский гигант, компания Square Enix положила глаз на британского издателя Eidos Interactive. И вот стало известно о том, что совет директоров Eidos, как и ожидалось, ответил согласием на заманчивое предложение японцев
|29.08.2008
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Square Enix приобретает студию Tecmo
Компания Square Enix приобретет Tecmo - одну из крупнейших японских студий-разработчиков, в багаже которой более шести десятков (!) игр, самые известные среди них: серии Ninja Gaiden, Dead or Alive, Dec
|12.02.2008
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Что скрывает Square Enix?
Компания Square Enix, создавшая популярную кросс-платформенную MMORPG Final Fantasy XI и другие игры из этой серии, сообщила поклонникам интересную новость. Оказывается, для будущих проектов будет испол
|03.12.2007
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Проблема на Times Square
А на Times Square в Нью-Йорке в ночь с субботы на воскресенье было весело. Особенно иронично выглядит надпись "Now on CNN.com".
|24.05.2007
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Продажи Square Enix выросли
Издатель серии игр Final Fantasy японская компания Square Enix опубликовала финансовый отчет за год, кончившийся 31 марта. Отчет показывает большой рост, как продаж, так и операционного дохода, но падение чистого дохода.Рост продаж составил 31%
|26.01.2007
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Square Enix лицензирует Unreal Engine 3
Японский издатель и разработчик видеоигр Square Enix неожиданно для всех объявил о лицензировании движка Unreal Engine 3 для своих следующих игр. Неожиданность порождается тем, что ещё недавно этим разработчиком демонстрировался собст
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